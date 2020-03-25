Bu listeyi görünce neden aklıma o uçak fıkrası geldi

Allah sıralı ve gecinden versin, sayımız hiç de fena değilmiş yani.
Hem de ne isimler: Rauf Tamer, Doğan Hızlan, Sedat Ergin, Melih Aşık, Emin Çölaşan, Emre Kongar, Necati Doğru, Rahmi Turan, Yavuz Donat, Mehmet Barlas, Uğur Dündar, Ertuğrul Özkök, Saygı Öztürk, Ayşenur Arslan, Ali Sirmen, Hıncal Uluç, Alev Coşkun, Güneri Cıvaoğlu...
(Sedat Ergin henüz 63 yaşında ama o da yanlışlıkla listeye girmiş.)
* * *
Bugünlerde muzurluğum ve hınzırlığım üzerimde...
Bakınca aklıma nedense o uçak fıkrası geldi...
Yani maazallah hepimiz bir uçakta olsak ve o uçak düşse...
Memlekette bırakacağımız muazzam boşluğu tahayyül edebiliyor musunuz...
Hatta hepimize birer de kontenjan verseler ve yanınıza 65 plus bir de siyasetçi alabilirsiniz o uçağa diye... Ve maazallah, o uçak yine düşse...
Gerisini siz tamamlayın...
Eh köşe yazarı listesi desen, maşallah siyasi açıdan Japon yelpazesi gibi geniş...
Eh buna bir de o siyasi yelpazeden her birinin “Madem ben gidiyorum bari o da gitsin” diye yanına alacağı karşı mahalleden birer siyasetçiyi eklerseniz...
Allaaaah bırakacakları o boşluğu bir düşünün... Boşluk değil kapkara bir delik...
Tabii ki bütün bunlar evde kalmış bir gazetecinin şakaları...
Ama belli ki, Emin de benim gibi “V for Vendetta” moduna geçmiş, yüzüne Guy Fawkes maskesini takmış, “Yaşasın illegalite” diye bağırmaya başladı başlayacak.
* * *
Benim bu listeye bir teklifim var...
Gelin şikâyet etmeyelim...
Gazetecisiyle, siyasetçisiyle, işinsanıyla, sendikacısıyla... Yaptığımız yanlışların, yarattığımız düşmanlıkların bir çetelesini çıkaralım.
* * *
Sonra da ileri bakalım.
Arkadaş nasıl bir Türkiye istiyoruz biz...
SAYIN BAKAN, DİKKATSİZLİK DEĞİL ÖZEL BİR DİKKAT BU
BELKİ de bakanlık kariyerinin en iddialı projesini hazırlamış.
Evlerine gönderilmiş milyonlarca çocuğa uzaktan öğretim sistemi uygulayacak...
Belki de bütün dünyada bir örnek olacak... Ama bir adam çıkıyor...
Kimse, kimin nesi, kimin fesi, neyin ne idüğüyse...
Araya öyle bir şey sokuşturuyor ki...
Bu iyi niyetli muazzam ve iddialı projeyi daha ilk gün evdeki ebeveynlerin en azından yarısının gözünde kötü niyetli hale getiriyor.
Belli ki bakan da çok kızmış...
Ama yine de sakin konuşuyor...
Masum bir dikkatsizliğe bağlamak istiyor...
Size söyleyeyim Sayın Bakanım...
Dikkatsizlik değil tam aksine çok özel bir dikkat bu... Öyle melun bir dikkat ki...
Gidip bulmuş, tasarlamış, taammüden oraya sokuşturmuş.
Bilin ki bu adam veya kadın...
Kimse, neyin ne idüğüyse...
Ne size, ne içinde bulunduğunuz iktidara, ne o iktidara sahip partiye, ne bu ülkeye, ne size ne bize bu kafadan hayır yok.
NE YANİ DİLİPAK VE FEHMİ ABİ’Yİ ALMAYACAK MIYIZ
EMİN Çölaşan’ın “65 plus”tan uçağa alınacaklar listesinde bazı eksiklikler var.
Mesela Abdurrahman Dilipak...
Bu uçak onsuz kalkabilir mi...
Hele hele Fehmi Abi’siz... Ahmet Taşgetiren, Engin Ardıç, Taha Akyol... Kimseye haksızlık etmeyelim Emin... Sıkışalım biraz... Kimseye haksızlık etmeyelim. Onlara da yer açalım şu uçakta...
EVDETEKBAŞINA KANUNLARI 1: GÜLME
BİR: Ciddiyetle gülme birbirinin zıddı değildir.
İKİ: Gülerek de çok ciddiye alınabilir, güldürerek de ciddiye alınabilir.
ÜÇ: Gülmek direnci arttırır.
DÖRT: Gülerek direnmek, ağlayarak direnmekten daha güçlüdür.
YENİ ‘FREUD’ DİZİSİNİ SEVMEK İÇİN 2 NEDEN
ÖNCEKİ gece yeni yayınlanan “Freud” dizisine anında başladım.
Birincisi, 1900’lerin başındaki Viyana bilim, felsefe sanat müzik çevresi hep ilgimi çeker.
İkincisi Freud var...
Önce zannettim ki, Freud’un hayatını anlatan bir docudrama (belgesel-drama)...
Ama değilmiş. Freud’u da kullanan bir thriller’mış...
Daha iyi...
Hem Freud ve psikanaliz var...
Hem de thriller...
Ben beğendim...
Bir gecede bitirdim.
EVE KAPATILMIŞLARA BEŞ GECELİK PROGRAM
ŞUNU anladım. Ben gece seyircisi, gündüz okuyucusuyum. Geceleri seyretmek için şu an Top 5’im şu:
* * *
İLK GECE: Levent Kırca: Olacak O Kadar.
Başlamak için “Siyaset Meydanı” parodisi.
Ali Kırca, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Candan Erçetin...
* * *
İKİNCİ GECE: Gülse Birsel: Yalan Dünya...
Baştan başlayarak en az 50’nci bölüme kadar...
Özellikle Çağatay’lı bölümler (Hakan Meriçliler) bugünlerdeki favorim.
* * *
ÜÇÜNCÜ GECE: Her zaman, her durumda “Bir Demet Tiyatro”...
Mükremin Abi, Lütfiye, Eyvah Necdet, Tirbüşon, ikiz yatakçı Saldıray Abi...
Hepsini hep özlüyorum.
* * *
DÖRDÜNCÜ GECE: Organize İşler 1...
Var ya hiç bitmez... Hiç bıkmam, hep seyrederim.
Özellikle mafya babası Cem Yılmaz’ın golf sahnesi ve...
Bir de İzmir Yenidoğan Mahallesi’nde çekilen ‘tabut dümeni’ sahnesi...
* * *
BEŞİNCİ GECE: Kolpaçino 1...
Özellikle yediği kekten leyla gibi gezen Galerici Şahin her defasında yıkıyor beni...
Bu listeyi görünce neden aklıma o uçak fıkrası geldi
EMİN Çölaşan dün eve kapatılan “65 Plus” gazetecilerinin sıralı tam listesini verdi.
Allah sıralı ve gecinden versin, sayımız hiç de fena değilmiş yani.
Hem de ne isimler: Rauf Tamer, Doğan Hızlan, Sedat Ergin, Melih Aşık, Emin Çölaşan, Emre Kongar, Necati Doğru, Rahmi Turan, Yavuz Donat, Mehmet Barlas, Uğur Dündar, Ertuğrul Özkök, Saygı Öztürk, Ayşenur Arslan, Ali Sirmen, Hıncal Uluç, Alev Coşkun, Güneri Cıvaoğlu...
(Sedat Ergin henüz 63 yaşında ama o da yanlışlıkla listeye girmiş.)
* * *
Bugünlerde muzurluğum ve hınzırlığım üzerimde...
Bakınca aklıma nedense o uçak fıkrası geldi...
Yani maazallah hepimiz bir uçakta olsak ve o uçak düşse...
Memlekette bırakacağımız muazzam boşluğu tahayyül edebiliyor musunuz...
Hatta hepimize birer de kontenjan verseler ve yanınıza 65 plus bir de siyasetçi alabilirsiniz o uçağa diye... Ve maazallah, o uçak yine düşse...
Gerisini siz tamamlayın...
Eh köşe yazarı listesi desen, maşallah siyasi açıdan Japon yelpazesi gibi geniş...
Eh buna bir de o siyasi yelpazeden her birinin “Madem ben gidiyorum bari o da gitsin” diye yanına alacağı karşı mahalleden birer siyasetçiyi eklerseniz...
Allaaaah bırakacakları o boşluğu bir düşünün... Boşluk değil kapkara bir delik...
Tabii ki bütün bunlar evde kalmış bir gazetecinin şakaları...
Ama belli ki, Emin de benim gibi “V for Vendetta” moduna geçmiş, yüzüne Guy Fawkes maskesini takmış, “Yaşasın illegalite” diye bağırmaya başladı başlayacak.
* * *
Benim bu listeye bir teklifim var...
Gelin şikâyet etmeyelim...
Gazetecisiyle, siyasetçisiyle, işinsanıyla, sendikacısıyla... Yaptığımız yanlışların, yarattığımız düşmanlıkların bir çetelesini çıkaralım.
* * *
Sonra da ileri bakalım.
Arkadaş nasıl bir Türkiye istiyoruz biz...
SAYIN BAKAN, DİKKATSİZLİK DEĞİL ÖZEL BİR DİKKAT BU
BELKİ de bakanlık kariyerinin en iddialı projesini hazırlamış.
Evlerine gönderilmiş milyonlarca çocuğa uzaktan öğretim sistemi uygulayacak...
Belki de bütün dünyada bir örnek olacak... Ama bir adam çıkıyor...
Kimse, kimin nesi, kimin fesi, neyin ne idüğüyse...
Araya öyle bir şey sokuşturuyor ki...
Bu iyi niyetli muazzam ve iddialı projeyi daha ilk gün evdeki ebeveynlerin en azından yarısının gözünde kötü niyetli hale getiriyor.
Belli ki bakan da çok kızmış...
Ama yine de sakin konuşuyor...
Masum bir dikkatsizliğe bağlamak istiyor...
Size söyleyeyim Sayın Bakanım...
Dikkatsizlik değil tam aksine çok özel bir dikkat bu... Öyle melun bir dikkat ki...
Gidip bulmuş, tasarlamış, taammüden oraya sokuşturmuş.
Bilin ki bu adam veya kadın...
Kimse, neyin ne idüğüyse...
Ne size, ne içinde bulunduğunuz iktidara, ne o iktidara sahip partiye, ne bu ülkeye, ne size ne bize bu kafadan hayır yok.
NE YANİ DİLİPAK VE FEHMİ ABİ’Yİ ALMAYACAK MIYIZ
EMİN Çölaşan’ın “65 plus”tan uçağa alınacaklar listesinde bazı eksiklikler var.
Mesela Abdurrahman Dilipak...
Bu uçak onsuz kalkabilir mi...
Hele hele Fehmi Abi’siz... Ahmet Taşgetiren, Engin Ardıç, Taha Akyol... Kimseye haksızlık etmeyelim Emin... Sıkışalım biraz... Kimseye haksızlık etmeyelim. Onlara da yer açalım şu uçakta...
EVDETEKBAŞINA KANUNLARI 1: GÜLME
BİR: Ciddiyetle gülme birbirinin zıddı değildir.
İKİ: Gülerek de çok ciddiye alınabilir, güldürerek de ciddiye alınabilir.
ÜÇ: Gülmek direnci arttırır.
DÖRT: Gülerek direnmek, ağlayarak direnmekten daha güçlüdür.
YENİ ‘FREUD’ DİZİSİNİ SEVMEK İÇİN 2 NEDEN
ÖNCEKİ gece yeni yayınlanan “Freud” dizisine anında başladım.
Birincisi, 1900’lerin başındaki Viyana bilim, felsefe sanat müzik çevresi hep ilgimi çeker.
İkincisi Freud var...
Önce zannettim ki, Freud’un hayatını anlatan bir docudrama (belgesel-drama)...
Ama değilmiş. Freud’u da kullanan bir thriller’mış...
Daha iyi...
Hem Freud ve psikanaliz var...
Hem de thriller...
Ben beğendim...
Bir gecede bitirdim.
EVE KAPATILMIŞLARA BEŞ GECELİK PROGRAM
ŞUNU anladım. Ben gece seyircisi, gündüz okuyucusuyum. Geceleri seyretmek için şu an Top 5’im şu:
* * *
İLK GECE: Levent Kırca: Olacak O Kadar.
Başlamak için “Siyaset Meydanı” parodisi.
Ali Kırca, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Candan Erçetin...
* * *
İKİNCİ GECE: Gülse Birsel: Yalan Dünya...
Baştan başlayarak en az 50’nci bölüme kadar...
Özellikle Çağatay’lı bölümler (Hakan Meriçliler) bugünlerdeki favorim.
* * *
ÜÇÜNCÜ GECE: Her zaman, her durumda “Bir Demet Tiyatro”...
Mükremin Abi, Lütfiye, Eyvah Necdet, Tirbüşon, ikiz yatakçı Saldıray Abi...
Hepsini hep özlüyorum.
* * *
DÖRDÜNCÜ GECE: Organize İşler 1...
Var ya hiç bitmez... Hiç bıkmam, hep seyrederim.
Özellikle mafya babası Cem Yılmaz’ın golf sahnesi ve...
Bir de İzmir Yenidoğan Mahallesi’nde çekilen ‘tabut dümeni’ sahnesi...
* * *
BEŞİNCİ GECE: Kolpaçino 1...
Özellikle yediği kekten leyla gibi gezen Galerici Şahin her defasında yıkıyor beni...