47'li bir erkek, 54'lü Blair'in bu fotoğrafına bakınca ne hisseder

Yaptığı şahane televizyon şovları ile popülist liderlerin komik hallerini hicveden Hasan Minhaj, bir programında Hindistan’daki seçimleri anlatırken, şu anki başbakan Modi’nin “dua etmek ve meditasyon yapmak üzere bir mağaraya çekilmesini” anlatmıştı.
*
Ancak orada öğrenmiştim ki, Tanrı ve kendisiyle baş başa kalmak için kapandığı bu mağarada 4 kamera görüntülerini kaydediyordu.
Ancak Hasan Minhaj, Modi’nin yüzündeki sahte ifadeleri gösteren görüntüleri yayınlarken hepimizi kahkahalara boğan bir ayrıntıya dikkatimizi çekmişti.
Güya meditasyon yapmak ve dua etmek için inzivaya çekilen Modi’yi 4 kamera görüntülüyormuş...
Amaç?
Bunları seçim kampanyasında
Birleşmiş Milletler’in herkese açık bir platformundan geldi...
Şimdi dikkatle okuyun lütfen...
*
22 Mart 2021 günü...
Yani bundan 38 gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup sunuldu...
Mektubun altında şu imza vardı:
Alya Ahmed Saif Al-Thani...
*
Ben de bu özel gün dolayısıyla size Türkiye’de okumuş ve mezun olmuş, lisansüstü eğitimli ilk rehber köpeği “Kara”yı tanıtayım...
“Kara” 21 Mayıs 2015 günü doğdu.
Safkan dişi bir Labrador.
Lisans eğitimini Ankara’da Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevlileri gözetiminde tamamladı.
Ama eğitimi orada bitmedi. Bir de yüksek lisans eğitimi var.
Onu da İngiltere’de yaptı.
Yüksek lisans hocası, uluslararası rehber köpek eğitmeni
Dincisi, milliyetçisi, ulusalcısı ayakta...
“NATO’dan çıkalım” diye bağıran...
“İncirlik’i kapatalım” diye haykıran...
ABD ile bütün ilişkilerimizi keselim diyen...
Öyle bir gürültü var ki...
Ülkenin en makul insanları bile bazı çok önemli şeyleri göremiyor, duyamıyor...
Oysa 24 Nisan günü sadece o kelime yoktu... Çok önemli şeyler de oldu.
- “Deputat”, Rusça kökenli bir kelime, “milletvekili” anlamına geliyor.
- “Biyarbırçi”, Azericede “Utanç verici” demek...
- “Görüntü” ise aynen “görüntü...”
*
Dün sabahtan beri Bakü’den gelen bu videoya gülüyorum ve güldüğüm için de kendime kızıyorum.
Dün T24’te gördüm. Azerbaycan’da günün konusuymuş ve televizyonlarda işte bu başlıkla verilmiş. Eski milletvekili Hüseyinbala Biralamov, ki kendisi 75 yaşında....
Japonya’da yapılmış video...
Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.
Ama içinde bir kelime var ki....
Beni çok etkiledi.
*
Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.
Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.
Yukarıdaki babamız biz köşe yazarı milletini yaratırken, bazı unvanları çok cömertçe bağışlamıştır...
Mesela “siyasi köşe yazarı...”
Tanrı babamızın eli cömerttir... Her isteyene vermiştir bu unvanı...
Onlara bir de “Ağır ol da molla desinler” duygusunu vermiştir aynı cömertlikle...
Bir de kibir ve egoyu...
İşte böyle çıkmıştır piyasaya saçılmış binlerce siyaset köşe yazarı...
*
Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.
Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.
*
Ama o ne...
Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...
Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...
Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.
İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.
Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.
16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.
330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.
Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.
80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...
Bu bir deprem... Futbolun 8.1 şiddetindeki depremi. Hiç kuşkunuz olmasın, arkasından tsunami de gelecek... Gelecek ve bu bütün derme çatma ‘Milli ve yerli futbol düzeni’ bu tsunaminin altında kalacak.
TÜRKiYE LiGi’NiN VASATLIĞI ALMAN LiGi’NiN RUHSUZLUĞU
· 12 Avrupa takımının pazar günü “Biz artık Avrupa’da bir ‘Ultra Süper Lig’ kuruyoruz” açıklaması tam bir depremdir. Ve yıllardır “Geliyorum” diyen bir deprem bu...
· Alman liglerinin tatsızlığı, tuzsuzluğu, ruhsuzluğu.
· İtalya’nın futbol oynadığı sahaları bile yenilemede nal toplaması.
· Fransa’nın Arap sermayesi sayesinde çok
geç Avrupa futboluna dönmesi.
· Oligarklarını bile İngiltere’ye kaptıran koskoca Rusya’nın doğru dürüst bir futbol takımı çıkaramaması, sonunda bütün Avrupa seyircisini Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Onlar da bu vasatlıkta debelenirken sonunda bu kararı aldılar.
Dün, yani 19 Nisan, Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre’ın cenazesinin kaldırıldığı günün yıldönümüydü.
Sartre 15 Nisan günü ölmüştü...
Öyleyse niye onu 19 Nisan günü hatırlıyoruz...
*
Cevabı çok basit...
Çünkü onu Montparnasse Mezarlığı’na uğurlayan öylesine büyük bir kalabalık vardı ki...
Fransa, onu, siyasette en büyük muhalifi olan cumhurbaşkanı De Gaulle’ün söylediği şu sözle hatırladı:
“Sartre Fransa’dır...”
1- Kanal D’nin başarılı bir başlangıç yapan dizisi “Camdaki Kız” meğer tam anlamıyla bir Upper (Yukarı) Cihangir dizisiymiş.
*
Nereden mi çıkardım?
Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi’ndeki köşkte çekilmiş.
Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...
Sabah büyük bir sürprizle uyandım.
Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.
*
Tepedeki manşeti şöyle:
“Reformist Tonton...”
Üst spotları şöyle:
- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”
Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.
İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.
*
Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...
Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...
Şuna inanıyorum...
Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...
Nitekim
Ekonomi tarihimizde ilk defa bir şahsın Bitcoin hesabına haciz kondu...
Bunun anlamı şu...
Artık hepimizin hayatında “Bitcoin” denilen bir para var...
Aslında bu para cebimizde...
Tek farkı ceket cebinde değil cep telefonumuzda olması...
Üç yıla yakın bir süredir bir insan arıyorum...
Bana çok basit biçimde “Bitcoin nedir” anlatsın...
“Türkiye’nin Ivy League okulları hangisidir...”
O nedenle, araya “Çaresiz ev kadını” ifadesinin girmesinin hikâyesiyle başlayayım.
*
Geçen ay bir streaming platformunda, ABD’de 2019 yılında yaşanan “üniversiteye giriş” skandalıyla ilgili belgeseli seyrediyordum.
ABD’nin önde gelen bazı varlıklı ve şöhretli aileleri çocuklarını en iyi üniversitelere sokmak için rüşvet tezgâhını kurmuş biri aracılığıyla bal gibi rüşvet anlamına gelecek paralar harcıyorlar.
*
Onlardan biri de “Çaresiz Ev Kadınları” dizisinde Lynette Scavo rolünü oynayan oyuncu Felicity Huffman...
Emmy, Altın Küre, SAG ödülleri var
Gerçi, onunla ilgili sadece kendilerinin konuşma hakkı bulunduğuna inanan bazı çevreler, “Ne alakası var Oğuz Atay’ın Cihangir’le” deyip durmadan bana yükleniyorlar...
Merakınızı tatmin edeyim. Hepsi biliyor ki “Upper Cihangir” lafını sembolik olarak kullanıyorum...
*
(Bu arada Cihangir ahalisi galiba bu “Upper” lafından pek hazzetmedi ki, mahalle baskısı yapmış olmalılar ki, bu kavramın mucidi T24’in düzeyli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz da artık sadece “Cihangir” diye yazmaya başladı.)
Neyse asıl konuya gelelim...
Geçen cumartesi T24’te Ayça Atikoğlu’nun bir yazıyla bu “Upper Cihangir polisiyesinin” ikinci sezonu da yayına girdi.
Türkiye’nin
Tahrir Meydanı’ndaki Milli Müze’de bulunan, eski Mısır hanedanına ait 22 mumyayı yeni inşa edilen Mısır Medeniyetleri Müzesi’ne nakletti...
*
18 kral, 4 kraliçeye ait 22 mumya, nitrojenle doldurulmuş cam lahitlere konup büyük ve çok renkli bir törenle yeni yerine götürüldü.
22 lahit 5 kilometrelik yolu 40 dakikada geçti...
*
Bu, mumyaların ikinci yolculuğuydu.
Mısır hanedanlarına ait bu mumyalar 100 yıl önce Luksor’dan Kahire’ye getirilmişti...
Nakledilenler arasında bütün dünyanın bildiği İkinci Ramses ile Mısır tarihinin en başarılı kraliçesi olarak bilinen Hatshepsut’un mumyaları da vardı.
İstifasında “Kendi isteği ile ayrıldığı” belirtiliyor...
Ama artık orada kendine üç-beş trol dışında müttefik bulamadığı herkesin bildiği bir sırdı...
Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti.
Nitekim ilk tepki AKP milletvekili Özlem Zengin’den geldi...
Sonra AKP’nin ağır toplarından da sesler yükseldi...
Sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve çok hayırlı bir iş oldu...
İstifasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği de yazıldı, söylendi.
47'li bir erkek, 54'lü Blair'in bu fotoğrafına bakınca ne hisseder
Biraz narsistçe...
Biraz da bencilce bakıyorsa...
Yani benim gibiyse, kesinlikle benim hissettiğimi hisseder...
İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair epeydir ortada görünmüyordu.
Pandemi başından beri ilk fotoğrafını dün İsmet Berkan’ın “10 Haber” sitesinde gördüm.
Geçen hafta İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili bir televizyon programına çıkmış...
Tabii herkes programda söylediklerini değil, bu halini konuşmaya başladı. Başbakan saçlarını uzatmış... Bayağı uzatmış.
Boyamadığı için de uzun saçları ile folk şarkıcısı Willie Nelson’a benzemiş.
*
Tabii benim gibi 47 doğumlu bir erkek, 1954 doğumlu Tony Blair’in bu fotoğrafına bakınca ne düşünür?
İçimizdeki her narsistin düşüneceğini...
“Adam benden 7 yaş küçük, vallahi ben onun yanında bayağı iyiyim...”
Ve o güzel anımızda, başkalarının da bizim fotoğraflarımıza bakarak aynı şeyi hissedebileceğini aklımıza getirip o anın keyfini bozmayız....
*
Tony Blair pandemi sırasında, ben dahil başka erkeklerin yaptığı şeyi yapmamış. Yani pandemi sakalı bırakmamış.
Bence de iyi yapmış.
*
Bu fotoğrafa bakarken bir şeyi hatırladım. Tony Blair, başbakan olarak 10 Downing Street’deki bürosunda çalışırken, oranın köşesinde bir Fender Stratocaster gitar duruyordu.
Yani Keith Richards’tan Eric Clapton’a efsane rockçıların efsane gitarı.
KEŞKE HAZİRANDA BODRUM’A GELİRKEN GİTARINI DA GETİRSE
BLAIR amatör bir rock müzisyeni aynı zamanda.
Okul yıllarında, uzun saçlarıyla ve arkadaşlarıyla böyle tuhaf bir hareketle, dalga geçerken çekilen bir fotoğrafı da var.
Tahminim, “Cool Tony” imajı ile içindeki gırgır rockçıyı uyandırmış.
Bence hiç mahsuru yok...
İlginç adam Tony Blair...
Bodrum’da dolaşan bir söylentiye göre, haziran ayında burada yapılacak bir toplantıya gelecekmiş.
Ancak geçen yıl kararlaştırılan bu toplantının pandemiden etkilenip etkilenmeyeceği henüz belli değilmiş.
İnşallah gelirken Fender Stratocaster gitarını da getirir ve şu CovId-19 kâbusunda Bodrum’dan bütün dünyaya renkli ve eğlenceli kareler gider...
BLAİR’İN SAÇLARI SAYESİNDE KEL ERKEKLER HAKKINDA ŞUNU ÖĞRENDİK
DOĞRU mu değil mi kontrol edemedim.
Tony Blair’in saçları üzerine bir yazı yayınlayan Jannah News haber sitesinde okudum.
ABD’de Dwight D. Eisenhower’dan beri hiçbir kel erkek başkan seçilmemiş.
NATO üyesi ülkelerden ABD Başkanı Lyndon Johnson dışında hiçbir lider saçlarını beyazlaşmış halde göstermemiş.
Boyamış yani.
KEŞKE BU GÜNEŞ İSTANBUL VEYA ANKARA’DA DOĞSAYDI
MAYIS ayında dünyanın 5 büyük şehrinde çok ilginç bir sanat olayı gerçekleşecek.
New York, Los Angeles, Londra, Tokyo ve Seul’un büyük meydanlarındaki dev dijital billboard’larda ünlü sanatçı David Hockney’in 2.5 dakikalık bir video eseri gösterilecek.
Ekranda güneşin doğuşunu anlatan bir video yer alacak. Hockney bunu 2019 yılından beri yaşadığı Fransa’nın Normandie bölgesindeki evinin mutfak penceresinden seyrettiği güneşten etkilenerek yapmış.
Diyor ki, “Güneşe ve ölüme uzun süre bakamayacağınızı unutmayın...”
Bu beş şehirde yayınlanacak olan videonun amacı pandemide bütün dünyaya umut vermek.
Bana her gün şuradan buradan “Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle uğraşıyorsun?” diye yazanlara seyrettirmeyi çok isterdim bu videoyu...
Bütün dünyada ölüm var...
Dün Ankara’da Hürriyet’in Ankara temsilciliğini yaptığım günlerde birlikte çalıştığım sevgili arkadaşım Şükrü Küçükşahin’in gencecik kardeşi Cemal Küçükşahin’i yeni tür CovId’e kurban verdik.
Dünya güzeli bir insandı...
Yani umuda ihtiyacımız var...
Renge, sevince, yaşamaya tutunmaya...
Hockney haberini okurken “Keşke İstanbul veya Ankara da bu beş umut şehrinin içine girseydi” diye düşündüm.
BU ÜLKEDE HİÇ AKIL VE FİKİR KALMADI MI YAHU
Şu cümleleri geçen perşembe günü, iktidarı destekleyen bir gazetede okudum:
“ABD Başkanı’nın Türkiye’ye soykırımcı, Türklere katil deyip ahlaksızca saldırmasının üzerinden henüz 48 saat geçmemişken, Oscar törenleri Türkiye’de de canlı olarak yayımlandı.
Nerede biliyor musunuz?
Devlet kanalımız TRT 2’de!
Gece saatinde yayınlamak yetmemiş olmalı ki ertesi gün bir kez daha yayınlandı.”
Kim yazmış söylemeyeceğim...
Polemikten korkmam ama polemik yapmaya bile değmez.
Sadece şunu belirteyim. İktidarı destekleyen bir düşünce çevresinin yayınladığı bir gazete bu...
Ne diyeceksiniz bu kafaya...
Kardeşim onun söylediği elma, senin yazdığın armut mu...
Adamın elinden gelse, Spotify’daki bütün Amerikan şarkılarını silin diyecek...
Kanal D, ATV, Netflix’te A harfiyle başlayan bir tek film, dizi bırakmayın diyecek...
Ve bütün bunları da kafasındaki iptidai bir “Anti-emperyalizm” ideali ile yapacak...
Allah’ım sen bu ülkeye akıl fikir ver.
Bense her medeni ve makul insanın yapacağını yapıp, TRT’ye bu küresel olayı yayınladığı, hem de ertesi gece tekrarladığı için çok çok teşekkür edeceğim.
17 GÜN MENÜSÜ
KAPANMAYI KÜÇÜK SAHİL KASABASININ JANDARMA BAŞÇAVUŞU İLE GEÇİRMEK
SON bir haftadır gecelerimi bir sahil kasabasının Jandarma Komutanı ile geçiriyorum.
Streaming platformlarına eski İtalyan filmleri kondu.
Özellikle Vittoria de Sica’nın canlandırdığı 3 sahil kasabası filmine bittim.
1950’li yıllarda İtalya’da küçük bir sahil kasabasına jandarma komutanı olarak tayin edilen çapkın bir başçavuşun hikâyesi.
Kasabanın güzel ve dul kadınları, kilisenin papazı, belediye başkanı, esnafı, herkes var.
Kasaba dedikoduları, çekişmeleri o kadar sempatik ki...
Çok dedikoducu var ama hiç kötü insan yok.
Şu 17 günlük eve kapanmada hepinize tavsiye ederim.
Bir Türkiye sahil kasabasını seyreder gibi seyrediyorsunuz...
Victoria de Sica, Sophia Loren, Gina Lollobrigida ve daha birçok güzel Akdenizli kadın...
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