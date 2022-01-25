Bandırmaspor zafer yazdı

Türkiye Kupası maçında, Denizlispor Galatasaray’ı elerken Bandırmaspor da Malatyaspor’u elemişti.

Bakalım bu maçta “horoz kim?”, hangi takım üstünlük sağlayacak diye merak konusu olan maç Denizlispor’un hiç beklenmedik bir şekilde galibiyetiyle bitince “Horoz kim?” belli oldu...

Denizli’nin horozu sadece kendi çöplüğünde değil başka çöplükte de ötmeyi başardı...

3-0’DAN KAYBETMEK...

Hem de ne “ötmek”...

3-0 mağlubiyetten sonra atılan 4 gol büyük iş başardı.

Hâlbuki Bandırmaspor ilk devrede deplasmanda Denizlispor’u 2-0 yenmişti. Tabii bu galibiyetin bir kez daha yenecek manasına gelmediği işte bir kez daha belli oldu.

İlk yarıda misafir takım kendi kalesine attığı golden sonra elbet bir süre şok yaşaması normaldi. Bandırmaspor da bu “şok” süresini kısa aralıklarla attığı 2 gol ile değerlendirmeyi başardı.

