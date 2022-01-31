Yaşasın Hanım Parmağı

İtalya’da Noel’le başlayan tatilin son noktası, 6 Ocak Epifani Bayramı olurr.

6 Ocak gecesi Befana denilen cadı, çocuklara hediyeler bırakır. Cadı olduğu için biraz da muzip.

Yaramaz çocuklara kömür, yıl boyunca uslu duranlara para şeklinde çikolatalar, şekerlemeler bırakır.

Noel, yeni yıl derken, cadı tatil rehavetini süpürür, Epifani sonrası okullar açıldığında yeniden hayata dönülür.

Bu sene de aynen öyle oldu. Epifani geçer geçmez ara verdiğimiz tadımlar hızla başladı.

Bu hafta uzun uzun Sicilya bölgesinin zeytinyağları tadıldı.

Sicilya geçen sene çok kötü bir sezon geçirmişti, sinekti, kuraklıktı çok belirgin bir sorun olmadığı halde son yılların kalite açısından en renksiz sezonuydu.

Bu sene geçen seneye nazaran daha çok ürün var.

Genel olarak bölge daha iyi durumda fakat Sicilya yine Sicilya gibi değil.