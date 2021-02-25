Kim engelli olmak ister

Bursa ovalarında 20 yıl önce 30-40 metreden gürül gürül çıkan su, son yıllarda ancak 140-150 metrelerde yakalanıyordu.
Durum o kadar kritik yani.
Yeraltı suyunu da hoyrat ve kontrolsüz kullandık.
SU KAYNAKLARINA DOKUNMA
Su kaynaklarına doğrudan müdahale etmemek gerek. Dokunulacaksa uygunsuzluk yapanlara dokunulmalı!..
- Ruhsatlı ya da ruhsatsız açılan kuyular,
- Bilinçsiz tarım sulaması,
Birkaç gün estirdiğinde havayı tertemiz edip manzarayı güzelleştirir. Görüş açımızı genişletir.
Dağlarda zar zor biriken karları eritiyor.
Gözüm Uludağ’ın yamaçlarındaki beyazlıklarda; ama günbegün eriyip kayboluyor.
Çatılar uçuyor, kiremitler savruluyor, ağaçlar kırılıyor, birçok şey oradan oraya savruluyor…
Tabii bir de uyutmuyor…
SESSİZ ÖLÜM
Lodos Bursa için ‘sessiz ölüm’ demektir.
-0-17 yaş: Ergen
-18-65 yaş: Genç
-66-79 yaş: Orta yaşlı
- 80-99 yaş: Yaşlı olarak kabul ediliyor. 100 ve üzerini de artık ileri yaşlı sayalım gitsin.
Ancak DSÖ 65 yaş’ı hala genç olarak görüyor.
ÖMÜR UZUYOR
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yaşam sürelerini belirliyor.
Yıkılmış, viraneye dönmüş bir evin önünde durup, bir zamanlar oradaki canlılığı, sevinçleri, hüzünleri hayal edip fotoğraflayıp oradan ayrılmak… Ayrılsanız bile aklınız orada tutuklu kalıyor.
Malikhane, yalı, saray,
Cami, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü,
Çeşme, sarnıç, şadırvan,
Kilise, havra,
Mezarlık, kabir,
Çarşı, pazar,
Arzuhalci kimdir?
Adliye, kaymakamlık, valilik, belediye, tapu gibi devlet dairelerine ya da özel kişilere başkaları için mektup veya dilekçe yazandır.
Şikayet, itiraz, istek…
‘Bir masa, bir daktilo’ olarak gördüğümüz arzuhalcilerin hikayesi eskidir.
Osmanlı’ya dayanır.
1762 yılında padişah fermanıyla usule bağlanır. Loncası oluşturulur.
Susuz bir sonbahar yaşadık.
Bu kış da sıcak ve yağışsız geçiyor.
Güneyi kuzeyi, doğusu batısı her bölgesiyle Türkiye yağmur bekliyor.
Pandemi, ekonomi, bir de yağışsız mevsimi konuşuyorduk kaç gündür.
Yüce Tanrı acıdı da yağışları gönderdi.
Teşekkür ederiz.
YOKSULLAR ÜŞÜR
Şiddetli kar yağışında, sağanak yağmurlarda, iliklerimizi donduran ayazlarda fakirleri ve yoksulları düşünürüm.
530 yıl önce iyi bir mimar, çalışkan ve yetenekli ustalar, kalfalar ve işçilerin emekleriyle inşa edilen, ipekböceği kozasının alınıp satıldığı ticaretinin döndüğü, konaklamaların yapıldığı eser günümüze kadar ufak tefek onarımlarla geldi.
Taş gibi bir eserdir Koza Han.
Hanlar o günün ticaret merkezleri.
Tüccarlar, yolcular konaklar, kervanlar, develer, atlar bağlanır, mal alınır satılır, yenilir içilir…
Ticaret merkezi işte…
*
Hanın üst ve alt katları bir medeniyetin hayata bakışını yansıtır.
Öyle bir yılı geride bıraktık ki tek kelimeyle felaketti.
2020 soğuk algınlığı, nezle, grip şikayetleriyle başladı.
Türkiye gripten kırılırken dünya da koronavirüsü konuşuyordu.
KITADAN KITAYA PANDEMİ
2019 ‘un Kasım, Aralık aylarında Çin’de yarasadan, yılan çıyandan insana bulaşan, sonra da insandan insana, devletten devlete, coğrafyadan coğrafyaya, kıtadan kıtaya yayılan virüs Türkiye’ye değmeden geçiyordu.
Koronavirüs yakın komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, İran, Irak, Suriye’de can almaya başlamış ama bize bulaşmamıştı!
İtalya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Polonya, Avusturalya, Amerika ve Kanada da vardı ama o lanet virüs Türkiye’de yoktu!
*
Çok büyük can kayıpları verdik, vermeye devam ediyoruz.
Hüzün yılı diyelim en iyisi bu yıla.
Hüzün yılı…
*
Başımıza pandemi geldi.
Madem geldi başa katlanmalıyız dostlar.
*
Nasıl bir yıl olacak acaba, merak ediyor musunuz?
Mesela bu yılı bile arar mıyız?
İnşallah öyle bir şey olmaz…
Yine de ihtiyatlı olmalı.
Boşuna mı demiş eskiler, ‘gelen gideni aratır!’ diye…
*
Koca bir hafta var demiştim.
Geçmiş yılların destansı hikayelerini fısıldayan heybetli Çınarları, mezarlıklarda yükselen selvileri, tarihimizin şahitleri Muradiye ve Yıldırım külliyeleri, Yeşil Türbe, Ulucami, Emirsultan, Üftade, Murat Hüdavendigar camileri beyaza bulanır, çatılardan mızrak gibi sarkıtlar sallanır, daracık sokaklar kapanırdı.
Mahallenin düşkünleri, yoksulları, hastaları, ihtiyarları, yalnız yaşayanları korunur, gözlenir, ihtiyaçları giderilirdi.
Tıpkı sokak kedileri, köpekleri ve kuşların merhametli Bursalılar tarafından kollandığı gibi...
KAR VE BURSA
Çekirge, Muradiye, Pınarbaşı, Tophane, Hisar, Yeşil, Işıklar’dan ne muhteşem görüntüler yansırdı...
Hele hele Uludağ’ın yamaçlarına yaslanan o yorgun orta sınıfın gariban ama vakarlı mahalleleri Alacahırka, İvazpaşa, Mollafenari, Kuştepe’nin büründükleri harika manzaralar...
Yaşama, umuda dair ne varda hepsi örselendi.
Kapanan iş yerleri, iflaslar, işsizlik, geçim sıkıntısı.
Ekonomik durgunluk ve kriz...
Eğitimden ulaştırmaya, tarımdan hayvancılığa, imalattan ticarete her sektör derin sıkıntılar içinde kıvranıyor.
Sağlık…
Kora kor bir mücadele içerisindeyiz.
Kızıyordular bize…
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali sorumluluğu gereği halkı aydınlatan hekimler ve meslek örgütü alenen linç edilmeye çalışıldı.
Neymiş halkı paniğe sürüklemek, kargaşa çıkarmaya çalışmak..!
DOĞRUYU SÖYLEMELİ
Şaşmamak gerek, pandeminin daha ilk günlerinde Çin’de virüs konusunda meslektaşlarını uyaran Dr. Li Venliang ‘a da hükümet ve sağlık bakanlığı soruşturma açtırmamış mıydı?
Açtırmıştı…
Hüzünlüyüz...
Her gün uzaktan yakından, dosttan arkadaştan, can evinden bir acı dağlıyor yürekleri.
Bu nasıl bir zaman, bu nasıl bir acı...
Sevdiklerimiz, canlarımız, cananlarımız.
Offf off... Bakmaya kıyamadıklarımız, koklamaya doyamadıklarımız.
Ciğerlerimiz yanıyor.
Bu ne beladır? Ocaklar söndü, bu nasıl devrandır?..
*
Toplumda büyük bir bıkkınlık olduğu kesin.
Ancak gündemi de es geçmemek gerek…
*
‘Yeni normal’ ile başlayan ‘gevşeklik’ geride kaldı.
İçinde bulunduğumuz endişe verici durumu ‘ikinci dalga’ olarak adlandırmanın da çözüme bir katkısı yok.
Tanımlamalarla hastalık önlenmiyor…
SALGIN RAKAMLARI KONUŞUYOR
Koronavirüs…
Bilinen ve üzerinde çalışmalar yapılan bir mikrobiyolojik etken. Sığır, köpek, kedi, tavuk ve hayvanlarda enfeksiyonlar oluşturan bu virüsün dünyayı derinden etkileyeceğini kim düşünebilirdi?..
Bu virüs ailesinin bazı tipleri 2002-2003 yıllarında yine Çin’de SARS, daha sonrada MERS adıyla Çin ve yakın coğrafyasında salgın yapmış, bin civarında insanın ölümüne yol açmıştı.
İLK COVID SORUŞTURMASI
Hayvanlarda görülen bu virüsün hayvandan insana, daha sonra da insandan insana bulaşması, bir kaç ay içerisinde de tüm kıtalar da görülmesi, 21. Yüzyılın en büyük Pandemisini oluşturması insanlık için talihsizlik sayılmalı. Ancak yüzyıl önceye, 1918-1920 yıllarına gidip, İspanyol gribinin 100 milyona yakın ölüme neden olduğu hatırlanınca buna da şükür demek geliyor içimizden…
*
Hastalık etkeni olan koronavirüsün hayvan pazarından yayıldığı söylendi.
Türkiye, afet ve kazalarda ağır bedeller ödüyor. Ölen, yaralanan ve sakat kalanlar bakımından ortada kara bir tablo var. İşin birde ekonomik kayıplar kısmı var ki onunla hiç mi hiç ilgilenmiyoruz.
*
Tabloya bakar mısınız;
Deprem ölümlerinde dünya 3.’sü
Trafik kazası ölümlerinde Avrupa 1.’si
Kaza sayısı açısından Avrupa 2.’si.
Her yıl dünyada 1 milyon 300 bin, Türkiye’de 5-6 bin hayatını kaybediyor.
28 Ekim günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çankaya Köşkü’nde milletvekillerini toplayarak “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” söylemiyle ülkenin rotasını belirledi.
Milletine ve özellikle gençliğe güveniyor;
“Ey yükselen yeni nesil! gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” diyordu.
*
Mustafa Kemal, geleceği önceden gören kabiliyete sahipti ve “Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.” sözlerini söylerken demokrasi kavramının artık dünyada yaygın bir idare şekli olacağını da biliyordu.
*
Gazipaşa’nın vefatından sonra işbaşına gelen Cumhuriyet yönetimleri devletin ‘kuruluş felsefesi’ni örseleye örseleye bugünlere gelindi.
Sanayileşme ve kentleşme sonucudur da diyebiliriz bu duruma.
Bu duruma yılların yanlış yönetim anlayışları da sebep oldu denilebilir.
Son tahlilde ‘Büyükşehir yasası’ köyleri mahalle yaptı.
O mahallelerde köy yaşamı bir şekilde, zorlukla devam ediyor.
Kırsal köy ve mahallelerde genç nüfus kalmadı. ‘Çocuk sesine hasret köylerimiz’den bahsetmiştim bir yazımda. Yaşlılar, herhangi bir üretim, hayvancılık ve zirai faaliyet yapmadan yaşam mücadelesi veriyorlar buralarda.
Yapanlar da ancak kendilerine yetecek, oyalanacak kadar…
Üretim genç ister, çalışacak güç ister.
DEVLET BÖYLE İSTEDİ
Kim engelli olmak ister
El kol, ayak bacak, kafa kalça. Kıran kırana… On günce yağan kar yolları kapatıp trafiği, ulaşımı kilitlemeye yetti. Hazırlıksız mıyız, yoksa gamsız mıyız bilemiyorum.
Hastane acilleri buzda düşüp yaralananlar ile doldu.
Kırıklar, çıkıklar.
Yaralananlar ölenler.
Alçılar, ateller, askılar.
Koltuk değnekleri, tekerlekli sandalyeler.
Sedyeler, ambulanslar, tabutlar…
Kardan adam, kaynak, kar topu oynamak güzel ama bu beyaz hikayenin bir de bu acı yönü var…
Ah o trafik kazaları…
Ya fakir fukara, engelli, yaşlı ve desteğe ihtiyaçlıların kara kara düşündükleri çaresiz vakitleri yazmadan geçebilir miyim!..
DÜŞMÜŞSEK KALKARIZ
Vatandaş açılamayan, buzla kaplı caddelerden, kaldırımlardan nasibini aldı tabi.
Hoş yolda yürümesini bilmediğimizden değil, ihmallerden dolayı kolumuzu bacağımızı kırıyoruz!
Hem düşmüşsek ne olur, kalkmasını da biliriz…
*
Kara kış ile imtihanı elbette başarıyla geçmiş illerimiz vardır.
O şehirlere, yöneticilerine büyük küçük demeden teşekkür edelim…
Üç dört gün yağan karda etkili organizasyon ile caddeleri, sokakları açamayan kentlerimizin etkisiz yöneticilerine bir şeyler de söylemeliyiz!..
Neden kriz yönetemiyorsunuz?
Neden öngörüleriniz bu kadar zayıf?
İsabetli tahminleriyle başarılı bir meteoroloji teşkilatımız var. Bu kuruluş belediye başkanlarına, yöneticilerine erken erken mesajlar veriyor.
MUHTARLARA KIŞ BÜTÇESİ
Bursa’da köy var mı?
Yok.
Her yer mahalle.
Bu mahallelerin yüzlercesinde 4-5 gün hayat durdu.
Sokaklarından araba çıkartamadık.
Mesela Bursa’nın en yakın mahallelerinden Gündoğdu’da 3 gün sokaktan arabalar çıkartılamadı.
*
Tüm köyler merkezden yardım bekliyor.
Buna kısa sürede hiçbir teşkilat, makine parkı cevap veremez.
Ama şu yapılabilir, köy ve mahallelerin çoğunda iş makinaları, kepçe greyder var.
Valilikler veya belediyeler kara kış ile başarılı şekilde mücadele edilmesi, vatandaşların sağlığı ve yaşam kaliteleri için Muhtarlara kış bütçesi versinler…
Biraz nakit, biraz tuz…
30 - 40 bin lira bütçeyle o bölgelerdeki iş makineleri mahalle ve sokaklarda kar mücadelesi yapabilirler.
Daha hızlı.
Daha kolay.
Daha etkin.
Daha ucuza kış mücadelesi olur.
Beş yüz kilo da tuz verirsiniz, traktörüyle kürek kürek atar bunu benim köylüm yoluna…
Yerinden yönetin de biz de karda buzda kayıp düşüp kolumuzu bacağımızı kırmayalım da…
*
Önümüzde mart var, biliyorsunuz mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.
Kışı atlattık diye sevinmeyelim!..
İKİ GÜN ENGELLİ OLUR MUSUNUZ!
Yerel yöneticiler ve kent idarecileri, kaldırımlardan, yollardan, kent mobilyalarından, parklardan, bahçelerden, oyun alanlarından, imardan, yapılardan, alışveriş merkezlerinden, kamu binalarından, okullardan, hastanelerden, her neyse tüm yaşam alanlarında sözü ve etkisi olanlara sesleniyorum…
Saygıdeğer kent yöneticilerimizi senede iki üç gün tekerlekli sandalyeyle, koltuk değneğiyle, iki gözünü bantlayarak, bir kolunu katlayarak, ‘bazı vücut fonksiyonlarını geçici iptal ederek’ bu kentte yaşamaya, işini gücünü yapmaya davet ediyorum!
Kentimin kaldırımlarında yürüseler, sarı engelli çizgilerini bastonuyla takip etseler, otobüse metroya binseler, kaldırımdan inseler, duraklarda bekleseler, birkaç kamu binasına gitseler, özellikle yeni yapım, altı alışveriş merkezli camilere girmeye çalışsalar, altı ticaret üstü ibadet olan mabetlerimizin tuvaletlerine uğrasalar, yaya geçidinde, kavşakta karşıya geçmeye çalışsalar…
Yerinden çıkmış kaplama taşlar, uygunsuz dikilen direkler, rogar kapakları, çukurlar, tümsekler, reklam panoları, tabelalar, bir sürü tehlike…
Elin yok pantolonunu giyeceksin, kemerini takacaksın, yüzünü yıkayacaksın, gömleğini ilikleyeceksin, yemek yapacaksın, ayakkabını bağlayacaksın, hadi bakalım…
ENGELLİLERİ ANLAMAK
Nasıl olur acaba?
Daha güzel olur…
Güzel ve etkili bir farkındalık olur.
Sıkıntıyı birkaç günlüğüne yaşayarak gören, zorluklarla yüzleşen belediye başkanlarımız ve kent yöneticilerimiz daha sonra harikalar yaratmazlar mı?
*
Bu yararlı deneyimin öncüsü kim ya da kimler olur acaba?
Biri başlasa…
Milyonlarca engelli yurttaşımızın ömür boyu çekmeye mahkûm oldukları sıkıntıları en aza indirmek yöneticilerin boynunun borcu olmalı.
Evlerinden çıkamayan engellilerimize çıkın dışarı demek için önce ‘çarpık kentler’imize bir çeki düzen vermeliyiz.
Zaten Kovid-19 sebebiyle çıkıp gezmek cesaret istiyor bu aralar.