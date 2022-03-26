İşte yine o dönem: Hoşgeldin bahar alerjisi!

Hapşırık, öksürük, burun akıntısı, göz kaşıntısı... Bol karlı kışın ardından hevesle beklediğimiz bahar günleri, alerji semptomlarıyla kâbusa dönüşmesin. Basit adımları ve önlemleri hatırlayalım...
COVID-19 salgını sona ermeden duyduğumuz her hapşırık, öksürük sesi ya da gördüğümüz her burun akıntısı manzarası zihnimizde o korkutucu soruyu yaratıyor: “Acaba koronavirüs mü?” İşte hepimizin bu soruyla baş etme becerisini test edebileceği yılın o malum dönemi, ‘bahar alerjisi’ sezonu geldi çattı. Tıbbi adı ‘mevsimsel alerjik rinit’ olan, halk arasındaysa ‘bahar alerjisi’ ya da ‘saman nezlesi’ denen sorunun gözlerde sulanma, damakta ve boğazda kaşıntı hissi, burun tıkanıklığı gibi çeşitli etkileri, doğanın yeniden canlandığı bu dönemi bir anda can sıkıcı hale getirebiliyor. Fakat unutmayın ki tüm bunları bedeniniz sizi alerjenlerden (polen, toz, küf vb.) korumak adına yapıyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için sağlıklı ve dengeli beslenmek, yeterli su içmek, düzenli uyku ve stresten olabildiğince uzak durmak, baharda da sağlığınızı korumak için öncelikleriniz arasında yer almalı...
Önceki yıllarda da vücudunuzun polenlere verdiği tepkilerin farkındaysanız, evinizi havalandırırken dikkatli olmak; açık havada zaman geçirdiğinizde döndüğünüz zaman kıyafetlerinizi değiştirmek ve duş almak atabileceğiniz en temel adımlar. Burun mukozasının nemli kalması adına bol su içmeye dikkat edin. Eğer doktorunuzun verdiği, bu soruna yönelik kullandığınız bir ilaç varsa, onu da yine doktorunuza danışarak kullanmak bu dönemi rahat geçirmenizde destek olabiliyor. Evde HEPA filtreli hava temizleyici cihazları kullanmanın semptomların azalmasına yardımcı olabileceği de belirtiliyor.
Doğal çözüm önerileri
Polen sayısının yüksek olduğu sabah saatleri yerine açık hava yürüyüşü için öğleden sonrayı beklemek basit ama etkili bir önlem. Ayrıca sıkıntıların dış ortamda artıp artmadığını gözlemlemek bahar alerjisinin başka bir rahatsızlıktan farkını anlamak için iyi bir yöntem. Öte yandan uluslararası yayınlarda uzmanlar, bahar alerjilerinin bu yıl ‘daha erken’ başlamasını iklim değişikliğiyle ilişkilendiriyor. Örneğin, Kuzey Amerika’da havalar beklenenden erken ısınınca bitkilerin polen üretimi zamanlamasının değişmesi sonucu alerji belirtilerinin kış aylarında dahi görülebildiğine dikkat çekiliyor.
Bahar alerjisinin düşük seviyeli semptomlarında doğal reçeteler sıkıntıları azaltabiliyor. Örneğin, geniş bir kaba koyduğunuz sıcak suya az miktarda nane yağı damlatarak buhar banyosu yapmak, burun tıkanıklığını azaltıp kaşıntılı boğazı rahatlatabiliyor. Benzer şekilde sıcak suya damlatılan 1-2 damla okaliptüs yağını başınızın üzerine kapattığınız bir havlu altında solumak üst solunum yollarının toksinlerden temizlenmesine katkı sağlayabiliyor. Eğer bu iki bitkiye alerjiniz yoksa, günde bir fincan demlenmiş papatya çayı ve antihistaminik özelliğiyle bilinen zencefil çayı da belirtileri azaltabiliyor.
Gıda takviyesi olarak kuersetin veya çörekotu yağı kapsülü kullanmak ve C vitamini desteği almak da alerjilere karşı oldukça etkili sonuçlar verebiliyor. Ancak her etkinin kişiden kişiye değişebileceğini unutmayın. Bu nedenle yazımdaki tüm önerilerden doktorunuza ve eczacınıza danıştıktan sonra yararlanın.
Yağ karışımlarıyla rahatlayabilirsiniz
* Öksürük için 30 ml hodan yağı, 12 damla akgünlük yağı ve 12 damla selvi yağını karıştırın. Bu karışımla sabah ve akşam göğsünüze ve sırtınıza masaj yapın.
* Burun tıkanıklığı için 10 damla selvi yağı, 10 damla nane yağı, 10 damla nioli yağı ve 10 damla okaliptüs yağını karıştırın. Burun kenarlarınıza çok az sürebileceğiniz gibi yastığınıza ya da yorganınıza damlatabilirsiniz de...
* Akar alerjisi içinse 500 ml suya 50 damla karanfil, 50 damla palmarosa yağı damlatıp halı, perde gibi tekstil ürünlerinin üzerine sıkın.
İşte yine o dönem: Hoşgeldin bahar alerjisi!
Hapşırık, öksürük, burun akıntısı, göz kaşıntısı... Bol karlı kışın ardından hevesle beklediğimiz bahar günleri, alerji semptomlarıyla kâbusa dönüşmesin. Basit adımları ve önlemleri hatırlayalım...
COVID-19 salgını sona ermeden duyduğumuz her hapşırık, öksürük sesi ya da gördüğümüz her burun akıntısı manzarası zihnimizde o korkutucu soruyu yaratıyor: “Acaba koronavirüs mü?” İşte hepimizin bu soruyla baş etme becerisini test edebileceği yılın o malum dönemi, ‘bahar alerjisi’ sezonu geldi çattı. Tıbbi adı ‘mevsimsel alerjik rinit’ olan, halk arasındaysa ‘bahar alerjisi’ ya da ‘saman nezlesi’ denen sorunun gözlerde sulanma, damakta ve boğazda kaşıntı hissi, burun tıkanıklığı gibi çeşitli etkileri, doğanın yeniden canlandığı bu dönemi bir anda can sıkıcı hale getirebiliyor. Fakat unutmayın ki tüm bunları bedeniniz sizi alerjenlerden (polen, toz, küf vb.) korumak adına yapıyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için sağlıklı ve dengeli beslenmek, yeterli su içmek, düzenli uyku ve stresten olabildiğince uzak durmak, baharda da sağlığınızı korumak için öncelikleriniz arasında yer almalı...
Önceki yıllarda da vücudunuzun polenlere verdiği tepkilerin farkındaysanız, evinizi havalandırırken dikkatli olmak; açık havada zaman geçirdiğinizde döndüğünüz zaman kıyafetlerinizi değiştirmek ve duş almak atabileceğiniz en temel adımlar. Burun mukozasının nemli kalması adına bol su içmeye dikkat edin. Eğer doktorunuzun verdiği, bu soruna yönelik kullandığınız bir ilaç varsa, onu da yine doktorunuza danışarak kullanmak bu dönemi rahat geçirmenizde destek olabiliyor. Evde HEPA filtreli hava temizleyici cihazları kullanmanın semptomların azalmasına yardımcı olabileceği de belirtiliyor.
Doğal çözüm önerileri
Polen sayısının yüksek olduğu sabah saatleri yerine açık hava yürüyüşü için öğleden sonrayı beklemek basit ama etkili bir önlem. Ayrıca sıkıntıların dış ortamda artıp artmadığını gözlemlemek bahar alerjisinin başka bir rahatsızlıktan farkını anlamak için iyi bir yöntem. Öte yandan uluslararası yayınlarda uzmanlar, bahar alerjilerinin bu yıl ‘daha erken’ başlamasını iklim değişikliğiyle ilişkilendiriyor. Örneğin, Kuzey Amerika’da havalar beklenenden erken ısınınca bitkilerin polen üretimi zamanlamasının değişmesi sonucu alerji belirtilerinin kış aylarında dahi görülebildiğine dikkat çekiliyor.
Bahar alerjisinin düşük seviyeli semptomlarında doğal reçeteler sıkıntıları azaltabiliyor. Örneğin, geniş bir kaba koyduğunuz sıcak suya az miktarda nane yağı damlatarak buhar banyosu yapmak, burun tıkanıklığını azaltıp kaşıntılı boğazı rahatlatabiliyor. Benzer şekilde sıcak suya damlatılan 1-2 damla okaliptüs yağını başınızın üzerine kapattığınız bir havlu altında solumak üst solunum yollarının toksinlerden temizlenmesine katkı sağlayabiliyor. Eğer bu iki bitkiye alerjiniz yoksa, günde bir fincan demlenmiş papatya çayı ve antihistaminik özelliğiyle bilinen zencefil çayı da belirtileri azaltabiliyor.
Gıda takviyesi olarak kuersetin veya çörekotu yağı kapsülü kullanmak ve C vitamini desteği almak da alerjilere karşı oldukça etkili sonuçlar verebiliyor. Ancak her etkinin kişiden kişiye değişebileceğini unutmayın. Bu nedenle yazımdaki tüm önerilerden doktorunuza ve eczacınıza danıştıktan sonra yararlanın.
Yağ karışımlarıyla rahatlayabilirsiniz
* Öksürük için 30 ml hodan yağı, 12 damla akgünlük yağı ve 12 damla selvi yağını karıştırın. Bu karışımla sabah ve akşam göğsünüze ve sırtınıza masaj yapın.
* Burun tıkanıklığı için 10 damla selvi yağı, 10 damla nane yağı, 10 damla nioli yağı ve 10 damla okaliptüs yağını karıştırın. Burun kenarlarınıza çok az sürebileceğiniz gibi yastığınıza ya da yorganınıza damlatabilirsiniz de...
* Akar alerjisi içinse 500 ml suya 50 damla karanfil, 50 damla palmarosa yağı damlatıp halı, perde gibi tekstil ürünlerinin üzerine sıkın.