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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Karadeniz-Samsun Kitap Fuarı 15 Şubat’ta açıldı

18 Şubat 2020

TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde hazırlanan Karadeniz 6. Kitap Fuarı 15 Şubat günü kapılarını kitapseverlere açtı.

Fuarın mekânı Samsun Fuar ve Kongre Merkezi.

Düzenlenen panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak.

Fuara katılan ve katılacak yazarlar:

*Ahmet Ümit, *Canan Tan, *Şükrü Erbaş, *Latife Tekin, *Cemil Kavukçu, *Enver Aysever, *Oya Baydar, *Ayşe Tolga, *Altay Öktem, *Yavuz Dizdar, *Akın Birdal, *Füsun Çetinel, *Ahmet Şimşirgil, *Sara Şahinkanat, *Özel Oytun Türkoğlu, *Murat Tavlı, *Sinem Sal, *Cihan Demirci, *Kemal Hamamcıoğlu, *Hale Caneroğlu, *Aret Vartanyan,  *Çiğdem Sezer, *Kutlukhan Perker, *Mete Yarar, *İlkin Başar Özal, *Hikmet Anıl Öztekin.

Bazı etkinliklerden seçmeler

*18 Şubat 2020 Salı

*Söyleşi: “Deniz’in Sıfır Atık Kitabı”

Konuşmacı: Sima Özkan

Düzenleyen: Redhouse Kidz

*Panel: “Çağdaş Kadın ve Öykü”

Yöneten: Ayşegül Civil

Konuşmacılar: Ayşegül Harputlu, Burcu Çalışkan, Meltem Kofoğlu, Oya Çörekoğlu

Düzenleyen: Samsun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

*Panel: “Küçük Yaş Çocuklara Kitap Okumanın Faydaları”

Konuşmacı: Sara Şahinkanat

Düzenleyen: Yapı Kredi Yayınları

*Anaokulu Öğretmeni, Çocuk Gelişim Öğrencileri ve İlgili Ebeveynlere

Şiir Dinleti: “Samsunlu Şairler Dinletisi”

Katılımcılar: Aşık Sancak, Aşık Obalı, İbrahim Coşar, Nermin Eker, Ayşe Talan Koca, Haluk Yolsal, İlknur Ünsal, Nadi Macit, Ersin Erge, Neşet Karaçaltı

Düzenleyen: Samsun Eğitim Derneği

*19 Şubat 2020 Çarşamba

Söyleşi: “Sara Şahinkanat Çocuklar için Okuyor”

Konuşmacı: Sara Şahinkanat

Düzenleyen: Yapı Kredi Yayınları

*Anaokulu Öğrencilerine

*Söyleşi: Cemalettin E. Kavaklıgil

Düzenleyen: Körleri Eğitim Derneği Samsun Şubesi

*Söyleşi: “Hasan Ali Toptaş ve Okurun Kayıplar İçindeki Arayışı”

Konuşmacılar: TED’li Genç Eleştirmenler

Düzenleyen: TED Samsun Koleji Özel Lisesi-TÜYAP

*Söyleşi: “Mizah ve Karikatür Atölyesi”

Konuşmacı: Cihan Demirci

Düzenleyen: Kırmızı Kedi Çocuk

*Panel: “Samsun’da Tütünün Dünü Bugünü ve Reji’nin Kadınları”

Yönetici: Şakir Demirci

Konuşmacılar: Cem Kükey, Murat Akar

Düzenleyen: Samsun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

*Söyleşi: “Samsun’un Kaybolan Değerleri”

Konuşmacılar: Şakir Demirci, Murat Mallı, Sadi Subaşı, Emin Kırbıyık, İshak Memişoğlu

Düzenleyen: Samsun Eğitim Derneği

*Panel: “Yaratıcı Yazmanın Sırları”

Yöneten: Meltem Dağcı

Konuşmacılar: Semrin Şahin, Zeynep Aliye, Süreyya Köle

Düzenleyen: Edebiyat Nöbeti Dergisi

*Panel: “Çocuk Eğitiminde Kitabın Yeri”

Yöneten: D. Günay Demirel

Konuşmacılar: Mine Tangur, Zekeriya Çavuşoğlu

Düzenleyen: Tunç Yayıncılık

*Söyleşi: “Elli Yaşa Doğru”

Konuşmacı: Enver Aysever

Düzenleyen: A7 Kitap

*Panel: “Yoksulluk, Kadın ve Edebiyat”

Yöneten: Semrin Şahin

Konuşmacı: Latife Tekin

Düzenleyen: Can Yayınları

*Söyleşi: “Okumak”

Konuşmacı: Ö. Tuğrul İnançer

Düzenleyen: Timaş Yayınları

*Söyleşi: “Issız Kadınlar Sokağı”

Konuşmacı: Canan Tan

Düzenleyen: Doğan Kitap

*Söyleşi: “Karadeniz’in Kıyıcığında Rıfat Ilgaz”

Konuşmacı: Aydın Ilgaz

Düzenleyen: Çınar Yayınları

*Söyleşi: “Dil Düşünce İlişkisi Bağlamında Türkçe”

Konuşmacı: Ali Akar

Düzenleyen: Ötüken Neşriyat

* * *

FUAR her gün 10.00-19.30 arasında açık, 23 Şubat kapanış günü ise 10.00-19.00 arasında gezilebilir.

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