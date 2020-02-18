Karadeniz-Samsun Kitap Fuarı 15 Şubat’ta açıldı

Fuarın mekânı Samsun Fuar ve Kongre Merkezi.
Düzenlenen panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak.
Fuara katılan ve katılacak yazarlar:
*Ahmet Ümit, *Canan Tan, *Şükrü Erbaş, *Latife Tekin, *Cemil Kavukçu, *Enver Aysever, *Oya Baydar, *Ayşe Tolga, *Altay Öktem, *Yavuz Dizdar, *Akın Birdal, *Füsun Çetinel, *Ahmet Şimşirgil, *Sara Şahinkanat, *Özel Oytun Türkoğlu, *Murat Tavlı, *Sinem Sal, *Cihan Demirci, *Kemal Hamamcıoğlu, *Hale Caneroğlu, *Aret Vartanyan, *Çiğdem Sezer, *Kutlukhan Perker, *Mete Yarar, *İlkin Başar Özal, *Hikmet Anıl Öztekin.
Bazı etkinliklerden seçmeler
*18 Şubat 2020 Salı
*Söyleşi: “Deniz’in Sıfır Atık Kitabı”
Konuşmacı: Sima Özkan
Düzenleyen: Redhouse Kidz
*Panel: “Çağdaş Kadın ve Öykü”
Yöneten: Ayşegül Civil
Konuşmacılar: Ayşegül Harputlu, Burcu Çalışkan, Meltem Kofoğlu, Oya Çörekoğlu
Düzenleyen: Samsun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
*Panel: “Küçük Yaş Çocuklara Kitap Okumanın Faydaları”
Konuşmacı: Sara Şahinkanat
Düzenleyen: Yapı Kredi Yayınları
*Anaokulu Öğretmeni, Çocuk Gelişim Öğrencileri ve İlgili Ebeveynlere
Şiir Dinleti: “Samsunlu Şairler Dinletisi”
Katılımcılar: Aşık Sancak, Aşık Obalı, İbrahim Coşar, Nermin Eker, Ayşe Talan Koca, Haluk Yolsal, İlknur Ünsal, Nadi Macit, Ersin Erge, Neşet Karaçaltı
Düzenleyen: Samsun Eğitim Derneği
*19 Şubat 2020 Çarşamba
Söyleşi: “Sara Şahinkanat Çocuklar için Okuyor”
Konuşmacı: Sara Şahinkanat
Düzenleyen: Yapı Kredi Yayınları
*Anaokulu Öğrencilerine
*Söyleşi: Cemalettin E. Kavaklıgil
Düzenleyen: Körleri Eğitim Derneği Samsun Şubesi
*Söyleşi: “Hasan Ali Toptaş ve Okurun Kayıplar İçindeki Arayışı”
Konuşmacılar: TED’li Genç Eleştirmenler
Düzenleyen: TED Samsun Koleji Özel Lisesi-TÜYAP
*Söyleşi: “Mizah ve Karikatür Atölyesi”
Konuşmacı: Cihan Demirci
Düzenleyen: Kırmızı Kedi Çocuk
*Panel: “Samsun’da Tütünün Dünü Bugünü ve Reji’nin Kadınları”
Yönetici: Şakir Demirci
Konuşmacılar: Cem Kükey, Murat Akar
Düzenleyen: Samsun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
*Söyleşi: “Samsun’un Kaybolan Değerleri”
Konuşmacılar: Şakir Demirci, Murat Mallı, Sadi Subaşı, Emin Kırbıyık, İshak Memişoğlu
Düzenleyen: Samsun Eğitim Derneği
*Panel: “Yaratıcı Yazmanın Sırları”
Yöneten: Meltem Dağcı
Konuşmacılar: Semrin Şahin, Zeynep Aliye, Süreyya Köle
Düzenleyen: Edebiyat Nöbeti Dergisi
*Panel: “Çocuk Eğitiminde Kitabın Yeri”
Yöneten: D. Günay Demirel
Konuşmacılar: Mine Tangur, Zekeriya Çavuşoğlu
Düzenleyen: Tunç Yayıncılık
*Söyleşi: “Elli Yaşa Doğru”
Konuşmacı: Enver Aysever
Düzenleyen: A7 Kitap
*Panel: “Yoksulluk, Kadın ve Edebiyat”
Yöneten: Semrin Şahin
Konuşmacı: Latife Tekin
Düzenleyen: Can Yayınları
*Söyleşi: “Okumak”
Konuşmacı: Ö. Tuğrul İnançer
Düzenleyen: Timaş Yayınları
*Söyleşi: “Issız Kadınlar Sokağı”
Konuşmacı: Canan Tan
Düzenleyen: Doğan Kitap
*Söyleşi: “Karadeniz’in Kıyıcığında Rıfat Ilgaz”
Konuşmacı: Aydın Ilgaz
Düzenleyen: Çınar Yayınları
*Söyleşi: “Dil Düşünce İlişkisi Bağlamında Türkçe”
Konuşmacı: Ali Akar
Düzenleyen: Ötüken Neşriyat
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FUAR her gün 10.00-19.30 arasında açık, 23 Şubat kapanış günü ise 10.00-19.00 arasında gezilebilir.
Karadeniz-Samsun Kitap Fuarı 15 Şubat’ta açıldı
TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde hazırlanan Karadeniz 6. Kitap Fuarı 15 Şubat günü kapılarını kitapseverlere açtı.
Fuarın mekânı Samsun Fuar ve Kongre Merkezi.
Düzenlenen panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak.
Fuara katılan ve katılacak yazarlar:
*Ahmet Ümit, *Canan Tan, *Şükrü Erbaş, *Latife Tekin, *Cemil Kavukçu, *Enver Aysever, *Oya Baydar, *Ayşe Tolga, *Altay Öktem, *Yavuz Dizdar, *Akın Birdal, *Füsun Çetinel, *Ahmet Şimşirgil, *Sara Şahinkanat, *Özel Oytun Türkoğlu, *Murat Tavlı, *Sinem Sal, *Cihan Demirci, *Kemal Hamamcıoğlu, *Hale Caneroğlu, *Aret Vartanyan, *Çiğdem Sezer, *Kutlukhan Perker, *Mete Yarar, *İlkin Başar Özal, *Hikmet Anıl Öztekin.
Bazı etkinliklerden seçmeler
*18 Şubat 2020 Salı
*Söyleşi: “Deniz’in Sıfır Atık Kitabı”
Konuşmacı: Sima Özkan
Düzenleyen: Redhouse Kidz
*Panel: “Çağdaş Kadın ve Öykü”
Yöneten: Ayşegül Civil
Konuşmacılar: Ayşegül Harputlu, Burcu Çalışkan, Meltem Kofoğlu, Oya Çörekoğlu
Düzenleyen: Samsun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
*Panel: “Küçük Yaş Çocuklara Kitap Okumanın Faydaları”
Konuşmacı: Sara Şahinkanat
Düzenleyen: Yapı Kredi Yayınları
*Anaokulu Öğretmeni, Çocuk Gelişim Öğrencileri ve İlgili Ebeveynlere
Şiir Dinleti: “Samsunlu Şairler Dinletisi”
Katılımcılar: Aşık Sancak, Aşık Obalı, İbrahim Coşar, Nermin Eker, Ayşe Talan Koca, Haluk Yolsal, İlknur Ünsal, Nadi Macit, Ersin Erge, Neşet Karaçaltı
Düzenleyen: Samsun Eğitim Derneği
*19 Şubat 2020 Çarşamba
Söyleşi: “Sara Şahinkanat Çocuklar için Okuyor”
Konuşmacı: Sara Şahinkanat
Düzenleyen: Yapı Kredi Yayınları
*Anaokulu Öğrencilerine
*Söyleşi: Cemalettin E. Kavaklıgil
Düzenleyen: Körleri Eğitim Derneği Samsun Şubesi
*Söyleşi: “Hasan Ali Toptaş ve Okurun Kayıplar İçindeki Arayışı”
Konuşmacılar: TED’li Genç Eleştirmenler
Düzenleyen: TED Samsun Koleji Özel Lisesi-TÜYAP
*Söyleşi: “Mizah ve Karikatür Atölyesi”
Konuşmacı: Cihan Demirci
Düzenleyen: Kırmızı Kedi Çocuk
*Panel: “Samsun’da Tütünün Dünü Bugünü ve Reji’nin Kadınları”
Yönetici: Şakir Demirci
Konuşmacılar: Cem Kükey, Murat Akar
Düzenleyen: Samsun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
*Söyleşi: “Samsun’un Kaybolan Değerleri”
Konuşmacılar: Şakir Demirci, Murat Mallı, Sadi Subaşı, Emin Kırbıyık, İshak Memişoğlu
Düzenleyen: Samsun Eğitim Derneği
*Panel: “Yaratıcı Yazmanın Sırları”
Yöneten: Meltem Dağcı
Konuşmacılar: Semrin Şahin, Zeynep Aliye, Süreyya Köle
Düzenleyen: Edebiyat Nöbeti Dergisi
*Panel: “Çocuk Eğitiminde Kitabın Yeri”
Yöneten: D. Günay Demirel
Konuşmacılar: Mine Tangur, Zekeriya Çavuşoğlu
Düzenleyen: Tunç Yayıncılık
*Söyleşi: “Elli Yaşa Doğru”
Konuşmacı: Enver Aysever
Düzenleyen: A7 Kitap
*Panel: “Yoksulluk, Kadın ve Edebiyat”
Yöneten: Semrin Şahin
Konuşmacı: Latife Tekin
Düzenleyen: Can Yayınları
*Söyleşi: “Okumak”
Konuşmacı: Ö. Tuğrul İnançer
Düzenleyen: Timaş Yayınları
*Söyleşi: “Issız Kadınlar Sokağı”
Konuşmacı: Canan Tan
Düzenleyen: Doğan Kitap
*Söyleşi: “Karadeniz’in Kıyıcığında Rıfat Ilgaz”
Konuşmacı: Aydın Ilgaz
Düzenleyen: Çınar Yayınları
*Söyleşi: “Dil Düşünce İlişkisi Bağlamında Türkçe”
Konuşmacı: Ali Akar
Düzenleyen: Ötüken Neşriyat
* * *
FUAR her gün 10.00-19.30 arasında açık, 23 Şubat kapanış günü ise 10.00-19.00 arasında gezilebilir.