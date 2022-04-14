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Haberler>Yazarlar>Doğan HIZLAN>Arter’de Candeğer Furtun sergisi
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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

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Arter’de Candeğer Furtun sergisi

14 Nisan 2022

Salı günü Arter’deki ‘Candeğer Furtun Sergisi’ni gezdim. Rehberim Melih Fereli idi.

Furtun’un yapıtları daha önce küçük ölçekte sergilenmişti, ilk kez bütün yapıtlarını bir arada görebiliyorsunuz.

Gezdikten sonra ayrıntılı kataloğu da aldım.

İçindekileri sıralayacağım ki sergiyi gezseniz de gezmeseniz de bu kataloğu edinin.

‘İçindekiler’i okuyalım:

Selen Ansen

Kabuktaki Hayalet

Hanife Ölmez, Candeğer Furtun ile Söyleşiyor

Füreya Koral

Latife Tekin

Tozlaşma Ürpertisi

Deniz Artun

Kalıntının Çaresiz İhtişamı

Phoebe Cummings

Gözün Bir Kıvılcımında

Christie Brown

Kil Üzerinden Kültürel Diyaloglar

Candeğer Furtun’la Tanışmak

Yasemin Özcan

El Vermek, El Almak

Sakine Çil

Bu ‘Cehennet’ Bizim

Francis Ponge

Çamur İçin Tamamlanmamış Kaside

Ayda Arel

Toprak Ketumdur

Gottfried Borrman

Candeğer Furtun

Melike Abasıyanık Kurtiç

Candeğer Furtun

Seyhun Topuz

Heykel Sınır Tanımıyor.

Arter’de Candeğer Furtun sergisi
Candeğer Furtun

İyi bir heykeltıraş olan Topuz’un yazısından bir bölüm aldım:

“Heykel, en geniş tanımıyla bir form sanatıdır.

Candeğer’in sanat serüveni resimle başlamış. 1957’de Güzel Sanatlar Akademisi Nurullah Berk Atölyesi’nden mezun olmuş. Daha sonra, İsmail Hakkı Oygar Atölyesi’nde iki yıl seramik eğitimi var. Sanatçı seramiğe geçişini malzemeye daha yakın olmak, onu elleriyle biçimlendirebilmek isteğine bağlıyor. Akademi sonrasında bir yıl İ.Ü. Kimya Fakültesi’nde kil araştırmalarına katılıyor, bir yıl da Eczacıbaşı Sanat Atölyeleri’nde çalışıyor. 1961’de Fulbright Bursu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Furtun, Rochester Institute of Technology, School of Craftsmen’de Frans Wildenhein ve Hobart Cowles ile çalışıp yüksek lisansını alarak 1963’te yurda dönüyor. İstanbul’da atölyesini kuruyor.”

Serginin dikkatimi çeken yanı, insan anatomisine yapılan göndermeler, çağrışımı zengin yapıtlar.

Diğer bir yanı da çalışmalarının malzemelerinden küçük bir topak ve üzerinde notu.

Nasıl otururuz, bizi ele veren göstergelerden biri bacaklarımızdır. Furtun’un heykellerinin daha önce birkaç örneğini görmüştüm, toplu halde görünce çok daha etkileyici oluyor ve iz bırakıyor. Kendi oturuşunuzdan başkasının oturuşuna kadar yorum yapmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi.  

Albümün sonunda Candeğer Furtun’un ve kitapta yazıları olanların biyografileri yer alıyor. 

*

ARTER’e girdiğinizde başka sergileri de gezebilirsiniz, Batı’dan Doğu’ya bir sanat turu yapabilirsiniz.

Sanat kitapları satış yerine uğrayın, müzik ve görsel sanat üzerine yerli ve yabancı dilde kitaplar bulabilirsiniz.

Kütüphaneye de uğrarsanız gezdiğiniz sergiler ve dünya sanatı üzerine birçok kitap ve dergiyi bulup okuyabilirsiniz.

2022 ARATOS KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERİ

BU yıl 11’incisi düzenlenen ‘Aratos Ödülleri’ sahiplerini buldu. Açılışta Uğur Pişmanlık, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ve Aratos Felsefe Dergisi Yayın Kurulu Başkanı ve Mersin Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Zehragül Aşkın konuştu.

Mersinli yontu sanatçısı Hasan Canel’in yaklaşık 100 kadar ahşap heykel çalışmasının yer aldığı sergide ödüller verildi.

‘Aratos Ödülleri’ kültür sanat dalında Tarsus’tan ressam Ümit Aslan’a ve Antakyalı yazar Cemile Cereb’e verildi.

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