3 adımda meme küçültme ameliyatı nasıl olur?

Yüze, dekolteye bakım derken aslında vücudun bir bütün olduğunu anlayarak ona göre davranmaya başlamadık mı? Bir bütün olan vücudumuzda sağlığımızı korumak için ellerimize de dikkat etmeliyiz.

Estetik cerrahide yüze yapılan işlemlerde saçı dahil etmek, boynu dekolteye işleme almak ve sonrasında tüm vücut cildini değerlendirmek çok önemlidir. Son yıllarda sadece yüze değil, tüm vücuda iyi bakmanın gerekli olduğunu anladığımızdan bir bütün olarak vücudumuzu daha iyi göstermek için çabalamaya başladık.

Yüze yapılan yaşlanma karşıtı uygulamalarda ise ellerin unutulmasının hata olduğunu gördük ve elleri de vücudun ön plana çıkan bir bütünü olarak unutmamak gerektiğini anladık.

Bakım neden önemli?

Yüzümüz nasıl ki güneşle teması en fazla vücut bölgemiz olsa da ellerimizin kimyasallarla, kozmetiklerle ve güneşle teması yüzümüzden daha fazla oluyor. O yüzden de ellerimiz çok çabuk yıpranıyor ve yaşımızdan ileri gidebiliyor. Bu süreç ilk olarak çabuk kurumalar ve çatlamalar başlıyor. Ardından ince kırışıklar başlarken bir de bakıyoruz zaman içinde güneş lekeleri ellerimizin üzerinde belirginleşiyor. Her yazın sonunda yüzümüzde ve ellerimizde güneş lekelerinin daha da belirginleştiğini görmek bizi tedirgin edebiliyor.

Oysaki ellerimizi korumaya çocukluktan başlamak gerekir. Aslında yüze nasıl ki bol bol güneş koruyucu kremleri kullanıyorsak aynı şekilde bu koruyucuları burun üzerine fazla fazla sürerken el sırtına da sürmemiz gerektiğini unutmamak gerekiyor.

Çocukluktan itibaren bu alışkanlığı kazanmaya başlarsak zaman içerisinde günlük rutinimize giren yaz kış demeden yüze ve ellere güneş koruyucu sürerek güneşle temasını da kontrol altına alabiliriz.

Sadece güneş koruyucu sürmek yeterli mi?

Tabii ki hayır. Güneş koruyucu öncesi özellikle bu dönemde önem kazanan el hijyenimizde en fazla dikkat etmemiz gereken konulardan biri olarak ön plana çıkıyor. Bu nedenle el hijyeninde vücut pH dengesine yakın ve organik ürünler tercih etmek gerekiyor. Sık sık ellerin yıkanması ile de ellerdeki yağ dengesinin bozulmasından dolayı elleri iyi nemlendirmek ve üzerine gün içinde güneş koruyucu sürmek gerekiyor.