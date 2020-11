3 adımda meme küçültme ameliyatı nasıl olur?

Yağ hücreleri vücudumuzun joker hücreleridir. Nerede ihtiyaç varsa oraya gönderilir ve aktarıldığı yerin özelliğini taşır. Yağ hücrelerine çoğu zaman gençleşmek, yılların izlerini silmek ve daha sağlıklı görünmek için ihtiyaç duyarız. Yağın bir bölgeden alınarak başka bir bölgeye taşınmasına yağ enjeksiyonu deriz. Yağ enjeksiyonu işlemini ise en çok yüze yaparız. Uzun yıllar yüzdeki etkisi görüldüğü için günümüzde birçok vücut bölgesine de yapılmaya başlandı. İşte daha güzel yaş almak, daha sağlıklı görünmek ve daha iyi gözükmek için yağın değeri gün geçtikçe anlaşıldığı gibi yağa karşı ilgi gün geçtikçe artmaktadır.

◊ Yağ enjeksiyonu nasıl yapılır?

Yağ enjeksiyonu genellikle hafif bir anestezi altında yapılan bir işlemdir. Ancak çok kısıtlı bir bölge için yapılacağı zamanda lokal anestezi tercih edilebilir. Yağ dokusu vücudun herhangi bir bölgesinden alınarak birtakım işlemlerden geçirilir.

İlk önce mekanik olarak ya da yıkanarak yağ hücreleri içinde bulunan kan ve doku artıklarından ayrılır. Daha sonra saflaştırılan yağ hücresi vücutta istenen yere ince kanüllerle taşınır. Yağ enjeksiyonu için vücudun her bölgesinden yağ alınabilir. Bu işlem sırasında önemli olan yağ alındıktan sonra hızlı hazırlanıp, hava teması en aza indirilerek ihtiyaç duyulan bölgeye transfer edilmesidir.





◊ Hangi bölgelere yapılır?

Yağ enjeksiyonu ihtiyaç duyulan her bölgeye yapılabilir. Yaşın ilerlemesi ile yüzde boşluklar gözükebilir ya da erken yaşlarda göz altlarında ve yanaklarda çökmeler oluşabilir. Bu doku eksikliği olan tüm bölgelere rahatlıkla yağ enjeksiyonu yapılabilir. Yağ enjeksiyonu en çok yüzdeki boşlukları doldurmak için tercih edilir. Yağ transferi sonuçlarının memnuniyet verici olması nedeniyle de vücutta her bölgeye yapılabileceği fark edilir. Çünkü yaş alma süreci tüm vücudu etkiler. Eller yağını kaybeder ve damarlar ortaya çıkar. Dekolte bölgesi kurumaya başlar ve üzerinde ince kırışıklıklar oluşur. Boyun çizgileri derinleşir ve bu bölgelere yağ transferinin yapılması ile vücutta yeniden gençleşme gözükür. Bunun dışında yüzde belirgin bir çene ve