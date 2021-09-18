YapraÄŸÄ±nÄ± sÃ¼tle, tazesini peynirle...

Ä°ki hafta önce, hafta sonu babamlarÄ± görmek için Marmaris, Kumlubük’e doÄŸru yola çÄ±ktÄ±m. Senelerce inip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±m, pazara gittiÄŸim, bangÄ±r bangÄ±r müzik eÅŸliÄŸinde her girinti çÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± ezberlediÄŸim bu yollardaki manzara ezberimi bozmuÅŸtu. YeÅŸilin her tonu gri siyah bir boÅŸluÄŸa dönmüÅŸtü. Mideme bir taÅŸ oturdu. HaftalardÄ±r videolardan gördüklerimin gerçek olduÄŸu suratÄ±ma bir kez daha çarptÄ±.
Babamla yaptÄ±ÄŸÄ±m sohbetler mucizelere olan inancÄ±mÄ± arttÄ±rdÄ±. HayatÄ±n insana çok kÄ±sa süre içinde çaresizliÄŸi, yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, acÄ±yÄ±, birlik olmayÄ±, dostluÄŸu hissettirebildiÄŸine ÅŸaÅŸÄ±p ayakta kalmanÄ±n ve güçlü hissetmenin biriktirdiÄŸin dostlardan geçtiÄŸini hatÄ±rladÄ±m.
Bir öÄŸlen, yemekte derin sohbetlerden sÄ±yrÄ±lÄ±p günün koÅŸullarÄ±nÄ± konuÅŸur olmuÅŸtuk ki telefonum çaldÄ±. Arayan gazeteci arkadaÅŸÄ±m Zeynep’ti (Bilginsoy). Bir belgesel hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ±, bunun için balla ilgili bir çekim yapmak istediklerini, ilgilenip ilgilenmeyeceÄŸimi sordu. BabamÄ±n otelinde, senenin devamÄ±nda kahvaltÄ±da bal servis edemeyeceÄŸimizi konuÅŸmamÄ±zdan tam 10 dakika sonra gelen bu telefon tesadüf olamazdÄ±.
“Tabii” dedim, “seve seve katÄ±lÄ±rÄ±m”.
Meyveli yoÄŸurttan tatlÄ±lara...
Bizim otelin servis ettiÄŸi, o yörenin en deÄŸerli ürünlerinden biri çam balÄ±. Yok olan aÄŸaçlar ve yanan birçok kovanla önümüzdeki senelerde bal pek ümit vaat etmiyor. Tek avunduÄŸumuz kÄ±sÄ±m, göçebe balcÄ±lÄ±k yapan yöre insanÄ±nÄ±n baharda sÄ±caklardan korumak için -aÄŸustos ortasÄ±nda geri getirmek üzere- Orta Ege’ye çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± kovan ve arÄ±larÄ±n bu yangÄ±nlardan kurtulmuÅŸ olmasÄ±. Bu kurtuluÅŸ, ÅŸu anda bu kovanlarÄ±n nereye konacaÄŸÄ± netleÅŸmeden bizlere tam da bir bilgi vermiyor. Çünkü çam balÄ±nÄ±n oluÅŸabilmesi için gerekli ekosistem bayaÄŸÄ± zarar görmüÅŸ durumda.
Ä°klim krizine, dünyada Ä±sÄ± yükselmesiyle her sene artan orman yangÄ±nlarÄ±na, arÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa dikkat çeken bir programÄ±n parçasÄ± olmak beni heyecanlandÄ±rdÄ±. BalÄ± kullanma ÅŸekillerimi düÅŸünmeye baÅŸladÄ±m. MutfaÄŸÄ±ndan balÄ±n yok olmasÄ± bir aÅŸçÄ±nÄ±n hiç istemediÄŸi bir ÅŸey. DüÅŸündükçe bu ürünü ne kadar çok tabakta kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ± fark ettim. BallÄ± ve kuru meyveli yoÄŸurttan salata soslarÄ±na, tatlÄ±lardan marine ve glaze’lere çok fazla yemekte lezzeti dengelemek için kullandÄ±ÄŸÄ±m bir malzeme bal.
HayatÄ±mÄ±n en heyecanlÄ± senelerinden biri, 2010’du. Tüm kÄ±ÅŸÄ± ortaÄŸÄ±m Okan’la (Görür) dükkân arayarak geçirdik. Cihangir, BeyoÄŸlu, KabataÅŸ, Galata, Karaköy... AmacÄ±mÄ±z bir ÅŸarküteri açmaktÄ±. Sosis dolduracak, mezeler hazÄ±rlayacaktÄ±m. Türkiye’nin dört bir köÅŸesinden peynir getirecektik. ÇÄ±tÄ±r ekmeklere sandviçler yapacaktÄ±k, yöresel malzemeler de olacaktÄ± raflarda, içki de...
Bir gün Karaköy’de bir dükkânÄ±n önünden geçtik. Åžahane görünüyor. HavalandÄ±rmasÄ± var. Daha önce lokanta olmuÅŸ. Ama bizim ÅŸarküteri için hem çok pahalÄ± hem de büyüktü. “E lokanta yapalÄ±m o zaman” dedik. ÖÄŸle iÅŸi yapan, tatlÄ± bir lokanta... BirçoklarÄ± delirdiÄŸimizi düÅŸündü. “Karaköy mü?” dediler. Böyle diyenlere “Ä°yi yemek yaparsak, iyi servis verirsek her yere gelirler. Karaköy LokantasÄ± yapabilmiÅŸ, biz de yaparÄ±z” dedik.
“Pandemi boyunca da sipariÅŸ verenlere yemek gönderdik.”
AmatörlüÄŸün her adÄ±mÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±k. MutfaÄŸÄ±mÄ±n ilk ve tek elemanÄ± lokantayÄ± açmadan bir gün önce “Bu iÅŸ bana göre deÄŸilmiÅŸ” diyerek koÅŸarcasÄ±na kaçtÄ± dükkândan. Ä°lk üç ay Okan’la baÅŸ baÅŸa oturup dükkânÄ±n kapanma saati gelsin diye bekledik. EÅŸ dost geldi, lafladÄ±k. Her ÅŸey tahminimizden çok daha yavaÅŸ ilerliyordu. Sonra sonbahar geldi, misafirler ÅŸehre döndü, yiyenler hep gelir oldu. Ekip büyüdü. Ve Lokanta Maya sadece öÄŸle lokantasÄ± olmaktan çÄ±ktÄ±, hoÅŸ bir akÅŸam mekânÄ±na dönüÅŸtü. Ben her gün öÄŸle servisiyle akÅŸam servisi arasÄ±nda onlarca kitaptan menüler çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m. Hale, pazara gittim. Tedarikçilerle tanÄ±ÅŸtÄ±m, malzemeleri her mevsim tattÄ±m. Okudum, düÅŸündüm, kafamda tabaklarÄ± oluÅŸturdum önce. Gittim mutfaÄŸa, denedim. AkÅŸamlarÄ± misafirleri yemekleri yerken seyrettim. Önemsiyorlar mÄ±ydÄ± ne yediklerini? YavaÅŸ mÄ± yiyorlardÄ±? HÄ±zlÄ± mÄ±? PaylaÅŸÄ±yorlar mÄ±ydÄ±? Ben paylaÅŸsÄ±nlar istiyordum.
YABANCI MÄ°SAFÄ°RLER UÄžRAMAZ OLDU
Hiçbir zaman yemeÄŸin baÅŸrolde olduÄŸu bir lokanta hayal etmedim. Ä°stediÄŸim ‘iyi hissedilen’ bir dükkândÄ±. IÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan, müziÄŸinden, çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n mimiklerinden, kokusundan, Ä±sÄ±sÄ±ndan, çÄ±kan problemleri çözme ÅŸeklinden, yemeklerden her ÅŸeyin bir bütün olduÄŸu, ‘iyi hissedilen’ bir lokanta...
Yemek düÅŸünmeyi ve üzerine misafirlerle sohbet etmeyi sevdim en çok. AkÄ±llarÄ±nda yer etsin diye malzemelerin özelliklerini menülere yazdÄ±m. Misafirlerin ve çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n anlattÄ±klarÄ± deneyimlerle büyüdüm.
ÇocukluÄŸumun yazlarÄ±nÄ±n baÅŸrolünde domates var hep. Çoban salata için soyulup, tuzlanÄ±p, suyunu hafifçe bÄ±raksÄ±n diye soÄŸanla ayrÄ± kaplarda yan yana bekleyen domates... Pilav için rendelenip tereyaÄŸÄ±yla karÄ±ÅŸan, piÅŸerken evi mis gibi kokusu saran domates... Balkonda kÄ±zarmasÄ± için bekletilen, aÄŸÄ±r mÄ± aÄŸÄ±r, dev Datça domatesleri... Küp küp doÄŸranmÄ±ÅŸ, yemyeÅŸil fasulyenin tepesinde süs gibi duran piÅŸmeye hazÄ±r domates... KahvaltÄ±da, öÄŸlen, akÅŸam; sofranÄ±n rengi, en havalÄ± çiçekten daha kÄ±rmÄ±zÄ±, mis gibi domatesler...
TÜKETÄ°RKEN SADELÄ°KTEN YANAYIM
Ä°nsanÄ±n tadÄ± damaÄŸÄ±nda kalan yemekler gerçekten tadÄ±ndan mÄ± etkileyici gelir yoksa ortamdan, yerken yanÄ±nda olan insanlardan mÄ± derseniz, ‘Kesinlikle ikincisi’ diye yanÄ±tlarÄ±m. Huzur içinde sevdiklerinle sarÄ±p sarmalandÄ±ÄŸÄ±n zamanlarda yenilen ÅŸeylerin tadÄ± baÅŸka. Ä°ÅŸte domates de benim için böyle. ÅžarkÄ±larÄ±n, saçÄ±mdaki deniz tuzunun, hortumla çÄ±plak ayak akÅŸam karanlÄ±ÄŸÄ±nda suladÄ±ÄŸÄ±m bahçeden gelen çim kokusunun, bisikletimin, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n toplamÄ± belki.
YazÄ±n domatesin mevsimi baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda ayrÄ±ca heyecanlanÄ±yorum. Åžimdilerde de en lezzetli zamanÄ±. Mevsimlerin kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± göz önüne alÄ±rsak artÄ±k en iyi domatesi aÄŸustos sonuna doÄŸru, hatta eylülde yiyoruz. Domates aÄŸÄ±r, içi de etli olmalÄ±, çekirdekleri saÄŸlÄ± sollu, hilal ÅŸeklinde deÄŸil, içine daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ olmalÄ±. Mümkünse kabuÄŸu ince olmalÄ± domatesin, sapÄ±nÄ± kokladÄ±ÄŸÄ±nda mis gibi çayÄ±r çimen kokmalÄ±. Ben kasayla alÄ±yorum. Çok ellenmemiÅŸ olmasÄ± tercihim. BuzdolabÄ±na koymuyorum. OlabildiÄŸi kadar serin bir yerde saklamaya özen gösteriyorum. Tüketirken de sadelikten yanayÄ±m; bazÄ± malzemeleri hazÄ±rlarken aÅŸçÄ± hünerlerinin abartÄ±lmasÄ±, fazla makyajla anlamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ yüzlere benziyor bence.
Pazardan yeni aldÄ±ÄŸÄ±m domatesi kestikten sonra önce deniz tuzu serpiyorum. Fazla kalÄ±n deÄŸil, her tarafÄ±na eÅŸit yayÄ±lacak ÅŸekilde, ince çekiyorum tuzu. Sonra erken hasat yemyeÅŸil kokan zeytinyaÄŸÄ±ndan gezdiriyorum üzerine. Bazen yaÄŸÄ± çok koyuyorum, kabuÄŸu çÄ±tÄ±r güzel bir ekmek varsa hele batÄ±ra batÄ±ra yiyorum.
Domatesin en iyi hallerinden biri de rendesi. ÇiÄŸ balÄ±klarda narenciye yerine asit olarak kullanÄ±yorum ya da tuz, sirke ve zeytinyaÄŸÄ±yla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p salata sosu olarak servis ediyorum. Bazen semizotunu, bazen de haÅŸlanmÄ±ÅŸ taze fasulye veya börülceyi de bu sosla tatlandÄ±rÄ±yorum. KÄ±rmÄ±zÄ± soÄŸan, siyah zeytin, kapari, minik sivri biber hepsi bu salatalara çok yakÄ±ÅŸÄ±yor. Yeni haÅŸlanmÄ±ÅŸ sÄ±cak makarnaya karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±nca tam bir yaz yemeÄŸi oluyor. Ä°yi bir Ezine rendeleyip biraz zeytinyaÄŸÄ± gezdirdim mi en iyi yemeÄŸe taÅŸ çÄ±kartÄ±yor.
YumuÅŸayan domatesler de sos hazÄ±rlamak için birebir. SoÄŸan, sarÄ±msak ve domatesi Ä±zgaralayÄ±p fÄ±rÄ±nda iyice yumuÅŸattÄ±ktan sonra ister ezip ister doÄŸrayarak ÅŸahane yancÄ± soslar elde edebiliyorum. YiyeceÄŸimiz etin veya tavuÄŸun tarzÄ±na göre nar ekÅŸisi veya sirkeyle lezzetlendirdiÄŸim gibi; taze kekik, taze kiÅŸniÅŸ, acÄ± biber de koyuyorum. YumuÅŸamÄ±ÅŸ domateslerden bir kaÅŸÄ±k salatasÄ± yapÄ±p Ä±zgara balÄ±ÄŸÄ±n üzerine gezdirdiÄŸinizde ne kadar hoÅŸunuza giderse rendelenen domatesi biraz sarÄ±msak ve yoÄŸurtla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p tavuk kanatlarÄ±nÄ± içinde bir gün marine ederseniz de bir o kadar keyif alabilirsiniz.
MÜTHÄ°Åž BÄ°R ÖZGÜRLÜK ALANI
YapraÄŸÄ±nÄ± sÃ¼tle, tazesini peynirle...
Ä°ncirle yoÄŸun aromalÄ± bir yemek yapmak istersem sotelerim ya da Ä±zgaralarÄ±m. FÄ±rÄ±nda yavaÅŸ yavaÅŸ piÅŸirince de ÅŸahane olur. KahvaltÄ±larda yumurtalÄ± ekmek üzerine ballÄ±, taze kekikli ve sotelenmiÅŸ inciri de çok severim. Biri ekmek üstü atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k, biri tart ve biri de balÄ±k olmak üzere iÅŸte mutfaÄŸÄ±mdan incirli, üç tarif...
Mutfakta kullanmayÄ± sevdiÄŸim meyvelerden biri incir. Hem Ã§iÄŸden hem piÅŸirerek Ã§ok iyi sonuÃ§ veriyor. Ã–zellikle kuvvetli peynirleri dengelemekte birebir. Temmuz sonundan ekime kadar gÃ¼zel incir yemek mÃ¼mkÃ¼n. Benim favorim â€˜bardacÄ±kâ€™. Ã‡ok tatlÄ± sevmediÄŸimden sanÄ±rÄ±m, tatlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n deÄŸil, lezzetin baskÄ±n olduÄŸu bir incir Ã§Ã¼nkÃ¼ bu...Ama Ä°stanbulâ€™daysam Kavak incirini, GÃ¼ney Egeâ€™deyse daÄŸ incirini severim...
YumuÅŸayanlarla salata sosu yapÄ±n
Salatada incir kullanacaksam yaz ortasÄ±nda roka tercih ederim. Roka; yeÅŸil incir, rendelenmiÅŸ veya tÄ±raÅŸlanmÄ±ÅŸ Bergama tulumu, hafif sirkeli iyi bir vinegretâ€™le iÅŸtah aÃ§Ä±cÄ± ve tazeleyici olabilir. Bu salatayÄ± biraz daha akÅŸam salatasÄ± yapmak istersem, ince kÄ±yÄ±m badem de eklerim. FiltrelenmemiÅŸ, doÄŸal nar ekÅŸisi de
sosuna Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±r.
EÄŸer salatayÄ± yaz sonu yapacaksam kÃ¶rpe Ä±spanak, mor olgun incir seÃ§erim. Erzincan tulumuyla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m salata sosuna biraz kÄ±rmÄ±zÄ± ÅŸarap sirkesi, biraz zeytinyaÄŸÄ±, istediÄŸim kÄ±vama gelmesi iÃ§in biraz da soÄŸuk su koyup el blenderâ€™Ä±yla Ã§ekerim. IspanaÄŸÄ±n yapraklarÄ±, aÄŸÄ±r soslarÄ± kaldÄ±rsa da ben sÄ±cak havalarda sosu Ã§ok yoÄŸun yapmamaya Ã¶zen gÃ¶steririm. Tuluma cevizi, kiÅŸniÅŸ tohumunu da Ã§ok yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rÄ±m.
Taze incirin yumuÅŸamÄ±ÅŸ olanlarÄ± hem salata sosuna dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir hem tatlÄ± sosuna. En yumuÅŸaklarÄ±nÄ±n kabuklarÄ±nÄ± soyar, iyice ezerim. Biraz sarÄ±msak, biraz zeytinyaÄŸÄ±, tuz, sirke ve portakal suyu koyarÄ±m. Sonra karÄ±ÅŸÄ±k yeÅŸillikleri bu sosla harmanlarÄ±m. KÃ¶mÃ¼r ateÅŸinde piÅŸmiÅŸ tavuk gibi kanatlÄ±lara Ã§ok iyi eÅŸlik eder. Hatta salata sosunu mangaldan aldÄ±ÄŸÄ±m tavuklara gezdirip yanÄ±nda da bu salatayla servis edersem tadÄ±ndan yenmez.
Yine yumuÅŸamÄ±ÅŸ incirleri hafif biberiyeli bal ve biraz suyla blenderâ€™dan geÃ§irip gÃ¼zel bir sakÄ±zlÄ± muhallebi sosu elde ederim. Evde hazÄ±r milfÃ¶y varsa, milfÃ¶yÃ¼ iki yaÄŸlÄ± kÃ¢ÄŸÄ±t arasÄ± hafif ÅŸekerleyip Ã¼zerine aÄŸÄ±rlÄ±k yapacak bir tepsi daha koyarak Ã§Ä±tÄ±r Ã§Ä±tÄ±r olana kadar piÅŸiririm. GÃ¼zel bir pastacÄ± kremasÄ± ve ince dilimlediÄŸim incirleri iki milfÃ¶y arasÄ±na yerleÅŸtirip afiyetle mideye indiririm. Bunu farklÄ± mevsim meyveleriyle de denemenizi ÅŸiddetle tavsiye ederim. Zaten yemek yapmanÄ±n bu oyunculuÄŸunu seviyorum; her ÅŸey, her ÅŸeye dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir...
Peki, ya incirle daha yoÄŸun aromalÄ± bir yemek yapmak istersem? Ä°ÅŸte o zaman inciri ya soteler ya da Ä±zgaralarÄ±m. FÄ±rÄ±nda yavaÅŸ yavaÅŸ piÅŸirince de ÅŸahane olur.
KahvaltÄ±lardaysa; yumurtalÄ± ekmek veya FransÄ±z tost Ã¼zeri sotelenmiÅŸ ballÄ± biberiyeli, taze kekikli inciri Ã§ok severim. Bu tabaÄŸa, sotelenmiÅŸ hellim de Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±r.
Ã–ÄŸle yemeÄŸinde, tavuk butlarÄ±nÄ± soÄŸan, sarÄ±msak, incir, adaÃ§ayÄ±, biberiye, kekikle Ã¶nce Ã¼zeri kapalÄ±, sonra aÃ§Ä±k fÄ±rÄ±nlayÄ±p servis etmek hoÅŸuma gider. Hafif tatlÄ± olan bu tavuk yemeÄŸinin yanÄ±na basmati pilavÄ± koyabilirsiniz.
AkÅŸam yemeÄŸi derseniz... AklÄ±ma bir Maya klasiÄŸi olan karamelize levrek geliyor. Sote incir, levrek, sote pazÄ±, sarÄ±msak, kuÅŸÃ¼zÃ¼mÃ¼... Derisi ÅŸekerle karamelize edilmiÅŸ, fileto halde kiloluk deniz levreÄŸi, tavayÄ± ocaktan almadan eklenen incirle mÃ¼thiÅŸ bir ikili oluyor.
KeÃ§i peynirli kiÅŸe ufak daÄŸ inciri Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±r
Mangal yapÄ±lÄ±rken tatlÄ± hazÄ±rlamaya Ã¼ÅŸenirseniz benim yaptÄ±ÄŸÄ±m gibi evdeki incirleri Ä±zgaraya atabilirsiniz. Ben, incir Ä±zgarada karamelize olurken rom, vanilya Ã§ubuÄŸu ve biraz balÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p sos haline getiriyorum; Ä±zgaradan aldÄ±ÄŸÄ±m sÄ±cak incirlere bu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± dÃ¶kÃ¼p vanilyalÄ± dondurmayla servis ediyorum.
Ä°nciri kiÅŸ ve tart tariflerinde kullanmayÄ± da Ã§ok seviyorum. KeÃ§i peynirli bir kiÅŸ yapÄ±yorsam, Ã¼zerine ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ ufak daÄŸ incirleri dizerim. KÄ±zarÄ±p bÃ¼zÃ¼ÅŸen ve hafiften suyunu peynire geÃ§iren incir, yukarÄ±da anlattÄ±klarÄ±mdan bambaÅŸka bir aroma yakalar.
â€˜ZamanÄ± geÃ§ti ama bari o mis gibi incir kokusu yok mu?â€™ derseniz, sÃ¼tÃ¼ incir yapraÄŸÄ±, defne, soÄŸan, karabiber, karanfille tÄ±kÄ±rdatÄ±p sonra bu aromatik sÃ¼tte levrek poÅŸe yapabilirsiniz. Bir parmak sÃ¼t karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ± tavaya koyup kaynama noktasÄ±na geldiÄŸinde tuzladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z balÄ±ÄŸÄ± ekleyerek 5-6 dakika tÄ±kÄ±rdatÄ±rsanÄ±z, hafif ama lezzetli bir balÄ±k piÅŸirmiÅŸ olursunuz.
Hadi bulalÄ±m birer incir aÄŸacÄ±, bu yÄ±l kurak geÃ§en yaza inat dallarÄ±nÄ± bolca toplayalÄ±m...
TAZE Ä°NCÄ°RLÄ° EKMEK ÃœSTÃœ HELLÄ°M
(4 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
*Â 200 gr hellimÂ* 4 bardacÄ±k inciri
* 10 ml fÄ±ndÄ±kyaÄŸÄ± * 30 gr tereyaÄŸÄ±
* 2 dal taze kekik * 20 gr Ã§am balÄ±
* 4 dilim Ã§avdar ekmeÄŸi
NASIL YAPARIM?
* Hellimleri 25â€™er gramlÄ±k sekiz parÃ§aya kesiyorum. Ä°ncirleri de ortadan ikiye bÃ¶lÃ¼yorum.
* KÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m tavaya fÄ±ndÄ±kyaÄŸÄ±nÄ± koyuyorum, yÃ¼ksek ateÅŸte hellimleri soteliyorum. * Hellimler renk alÄ±nca, tereyaÄŸÄ±, incir ve taze kekiÄŸi de ekliyorum ve ocaktan alÄ±yorum.
* Her dilim ekmeÄŸin Ã¼zerine 2 parÃ§a hellim ve yanlarÄ±na 2 adet incirle servis ediyorum. En son ekmeklerin Ã¼zerine birer Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± Ã§am balÄ± gezdiriyorum.
â€˜Biraz Maya, Biraz Gramâ€™
Didem Åženol; YKY; 2015
SÃœTTE PÄ°ÅžMÄ°Åž Ä°NCÄ°R YAPRAKLI ORFOZ
NE LAZIM?
* 1 kilo orfoz * 1 kg sÃ¼tÂ* 2 diÅŸ sarÄ±msak
* 2 adet kereviz sapÄ±Â* 1 demet dereotuÂ
* 2 adet defne yapraÄŸÄ±Â* 2 adet incir yapraÄŸÄ±
* Taze Ã§ekilmiÅŸ karabiber * Tuz
* 2 dal taze kekik * 1 avuÃ§ dereotu
NASIL YAPARIM?
* SÃ¼tÃ¼, soyulmuÅŸ sarÄ±msaÄŸÄ±, kereviz sapÄ±nÄ±, dereotunu, defne yapraÄŸÄ±nÄ±, incir yapraÄŸÄ±nÄ±, taze Ã§ekilmiÅŸ karabiberi, tuz ve kekiÄŸi bir tencereye koyup kÄ±sÄ±k ateÅŸte yarÄ±m saat kaynatÄ±yorum. * Orfozun filetosunu Ã§Ä±karÄ±yorum. KafasÄ±nÄ± Ã§orba iÃ§in ayÄ±rÄ±yorum. BalÄ±klarÄ±, derisi tabana deÄŸecek ÅŸekilde derin ve bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rÄ±n kabÄ±na yerleÅŸtiriyorum. Malzemelerle kaynatarak lezzetlendirdiÄŸim sÃ¼tÃ¼ balÄ±ÄŸÄ±n Ã¼stÃ¼ne dÃ¶kÃ¼p 160 derece Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ fÄ±rÄ±nda 10-15 dakika piÅŸiriyorum. ÃœstÃ¼ne taze dereotu doÄŸrayÄ±p sÄ±cak sÄ±cak servis ediyorum. * Ä°ster safran koyun, ister soÄŸan... SÃ¼tÃ¼ hangi malzemelerle lezzetlendireceÄŸiniz tamamen size kalmÄ±ÅŸ. Ben hafif bir akÅŸam yemeÄŸi iÃ§in bu tarifi seviyorum.
â€˜KÄ±zÄ±nÄ±z Defneyi OÄŸlumuz Ä°skorpiteâ€™ ,
Didem Åženol, YKY, 2010