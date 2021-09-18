YapraÄŸÄ±nÄ± sÃ¼tle, tazesini peynirle...

MutfaÄŸÄ±ndan balÄ±n yok olmasÄ±, bir aÅŸçÄ±nÄ±n hiç istemeyeceÄŸi bir ÅŸey. Ben bu ürünü o kadar çok tabakta kullanÄ±yorum ki... FÄ±ndÄ±ÄŸÄ±; bal, tuz, biberiye, kimyon tohumu, füme toz biber ve yaÄŸla harmanlayÄ±p fÄ±rÄ±nladÄ±ÄŸÄ±mda çÄ±tÄ±r bir atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k oluyor. Ä°yi bir Dijon hardalÄ±nÄ± bal ve soÄŸanla karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mdaysa ÅŸahane bir burger sosu elde edebiliyorum.

Ä°ki hafta önce, hafta sonu babamlarÄ± görmek için Marmaris, Kumlubük’e doÄŸru yola çÄ±ktÄ±m. Senelerce inip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±m, pazara gittiÄŸim, bangÄ±r bangÄ±r müzik eÅŸliÄŸinde her girinti çÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± ezberlediÄŸim bu yollardaki manzara ezberimi bozmuÅŸtu. YeÅŸilin her tonu gri siyah bir boÅŸluÄŸa dönmüÅŸtü. Mideme bir taÅŸ oturdu. HaftalardÄ±r videolardan gördüklerimin gerçek olduÄŸu suratÄ±ma bir kez daha çarptÄ±.

Babamla yaptÄ±ÄŸÄ±m sohbetler mucizelere olan inancÄ±mÄ± arttÄ±rdÄ±. HayatÄ±n insana çok kÄ±sa süre içinde çaresizliÄŸi, yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, acÄ±yÄ±, birlik olmayÄ±, dostluÄŸu hissettirebildiÄŸine ÅŸaÅŸÄ±p ayakta kalmanÄ±n ve güçlü hissetmenin biriktirdiÄŸin dostlardan geçtiÄŸini hatÄ±rladÄ±m.

Bir öÄŸlen, yemekte derin sohbetlerden sÄ±yrÄ±lÄ±p günün koÅŸullarÄ±nÄ± konuÅŸur olmuÅŸtuk ki telefonum çaldÄ±. Arayan gazeteci arkadaÅŸÄ±m Zeynep’ti (Bilginsoy). Bir belgesel hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ±, bunun için balla ilgili bir çekim yapmak istediklerini, ilgilenip ilgilenmeyeceÄŸimi sordu. BabamÄ±n otelinde, senenin devamÄ±nda kahvaltÄ±da bal servis edemeyeceÄŸimizi konuÅŸmamÄ±zdan tam 10 dakika sonra gelen bu telefon tesadüf olamazdÄ±.

“Tabii” dedim, “seve seve katÄ±lÄ±rÄ±m”.

Meyveli yoÄŸurttan tatlÄ±lara...

Bizim otelin servis ettiÄŸi, o yörenin en deÄŸerli ürünlerinden biri çam balÄ±. Yok olan aÄŸaçlar ve yanan birçok kovanla önümüzdeki senelerde bal pek ümit vaat etmiyor. Tek avunduÄŸumuz kÄ±sÄ±m, göçebe balcÄ±lÄ±k yapan yöre insanÄ±nÄ±n baharda sÄ±caklardan korumak için -aÄŸustos ortasÄ±nda geri getirmek üzere- Orta Ege’ye çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± kovan ve arÄ±larÄ±n bu yangÄ±nlardan kurtulmuÅŸ olmasÄ±. Bu kurtuluÅŸ, ÅŸu anda bu kovanlarÄ±n nereye konacaÄŸÄ± netleÅŸmeden bizlere tam da bir bilgi vermiyor. Çünkü çam balÄ±nÄ±n oluÅŸabilmesi için gerekli ekosistem bayaÄŸÄ± zarar görmüÅŸ durumda.

Ä°klim krizine, dünyada Ä±sÄ± yükselmesiyle her sene artan orman yangÄ±nlarÄ±na, arÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa dikkat çeken bir programÄ±n parçasÄ± olmak beni heyecanlandÄ±rdÄ±. BalÄ± kullanma ÅŸekillerimi düÅŸünmeye baÅŸladÄ±m. MutfaÄŸÄ±ndan balÄ±n yok olmasÄ± bir aÅŸçÄ±nÄ±n hiç istemediÄŸi bir ÅŸey. DüÅŸündükçe bu ürünü ne kadar çok tabakta kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ± fark ettim. BallÄ± ve kuru meyveli yoÄŸurttan salata soslarÄ±na, tatlÄ±lardan marine ve glaze’lere çok fazla yemekte lezzeti dengelemek için kullandÄ±ÄŸÄ±m bir malzeme bal.