Anneannemin tariflerini veganlaştırmak…

Vegan beslenme denilince akla haşlanmış sebze, avokado ve yeşil salataların geldiği günler geride kaldı. Veganlığı sağlıklı yaşam biçimi için bir diyet olarak görmenin sonuçlarından biriydi bunlar... Oysaki veganlık bir diyet olmanın çok ötesinde. Üstelik bitkisel mutfak da kendini tekrara düşüremeyecek kadar bol seçenekle dolu... O yiyeceklerden biri 7’den 77’ye herkesin sevdiği burger!
Birbirinden farklı köfte, ekmek ve soslarla yaratıcı kombinasyonlar yapabiliyoruz. Burgere soğan eklemek, o soğanın beyaz mı mor mu olacağına karar vermek, soğanı karamelize etmek veya çıtırlaştırmak bile burgeri bambaşka lezzetlere dönüştürebiliyor. Bu hafta size beyaz soğan dilimleri ve mantarlı sosla hazırladığım tarifimi vereceğim. İçine kıvırcık marul, bir büyük dilim pembe domates ve kornişon turşu da koyuyorum; çok yakışıyor.
MANTARLI SOS
NE LAZIM?
◊ 6 kültür mantarı (dilimlenmiş)
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Fındık, badem, ceviz, pirinç, toz Hindistan cevizi, ay çekirdeği hatta kavun çekirdeği... Bu besinler süte, peynire, yoğurda ve daha birçok lezzetli ikâmeye dönüşebiliyor. Bundan yalnızca birkaç yıl öncesinde bırakın bitkisel yoğurdu, kremayı; marketlerde bitkisel süt alternatifleri bulmak bile çok zordu. Şu anda çeşit çeşit marka arasından seçim yapma imkânımız var: Tuzlu tariflerde kullanmak ve krema yapmak için kullanabileceğimiz alternatiflerden biri olan yulaf sütü, tatlılarımızda kullanmak için fındık sütü, şekersiz ve bitkisel süt çeşitleri, kahvemize koymak için soya ve badem sütleri hatta latte yapacaksak daha yağlı bitkisel barista sütleri... Bu ürün çeşitliliği arttıkça mutfak hayatımız kolaylaşsa da bu sütleri evde yapmak hâlâ daha ekonomik. Şu anda
1 litrelik bitkisel sütler marketlerde 20 ile 45 lira arasında satılıyor. Evde 1 litre bitkisel süt yapmanın maliyetiyse 3-10 lira arasında. Yapılışı da oldukça basit.
Sütünüzü tatlandırmak isterseniz pekmez, hurma özü ya da akçaağaç şurubu kullanabilirsiniz.
Süt elde etmek istediğiniz 1 su bardağı çiğ yemişi suda 6-8 saat bekletip süzün, ortalama 3 su bardağı suyla birlikte blender’a alın. Tatlandırmak isterseniz 1 yemek kaşığı pekmez, hurma özü ya da akçaağaç şurubu ekleyin; yüksek hızda blender’da çekip süzün; işte bitkisel sütünüz hazır! Bir bardak çiğ kuruyemiş için 3 ile 5 bardak arasında su kullanabilirsiniz. Damak zevkinizi göz önüne almanız yeterli.
Ben kestane şekerinden ay çekirdeğine kadar birçok malzemeyle süt yaptım; en iyi sonucu 1 su bardağı kuruyemiş ve 3.5 bardak suyla aldım. Favori tatlandırıcılarımsa hurma-hurma özü, akçaağaç-agave şurubu ve IKEA’lardan bulabileceğiniz mürverçiçeği özü.
Birkaç önerim daha var... Sütünü yapmak istediğiniz ürünü suda beklettikten sonra suyunu süzüp soğuk suyla iyice durulayın. Sütünüzün daha pürüzsüz olmasını isterseniz blender’da daha uzun süre çekebilir; en ideal sonuç için iyi bir süzme kesesi
kullanabilirsiniz.
Yapay katkı maddesi ve raf ömrü uzatıcı maddeler içermediğinden bitkisel sütünüzü ağzı sıkıca kapalı bir şekilde ve buzdolabında saklamalı, en geç 3-4 gün içinde tüketmelisiniz. Kuruyemişlerin çiğ ve taze olması da elde edeceğiniz sütün kalitesinde çok önemli bir yer tutuyor. Dilediğiniz kuru meyveler ve sıvı özlerle de sütlerinizi tatlandırarak mutfağınızda zevk verici deneyimler yaşayabilir, sadece süt olarak tükettiğiniz gıdanın onlarca lezzetli halini keşfedebilirsiniz.
Düşünün ki her nereye giderseniz gidin, hiç istemeseniz de yemeğinizi sipariş verdiğiniz an tüm gözler sizin üzerinize dönüyor. Herkes sizin yemediklerinizle ilgilenmeye, sizi bundan caydırmaya ve “Bir kerecik ye, ne olacak” gibi sözlerle kendi yediklerinden tatmanız için ikna etmeye çalışıyor. Masadaki herkesin aksine tercih ettiğiniz yaşam biçimini müdafaa etmek durumunda kalıyorsunuz. Üstelik neyi, neden yemediğinizi açıkladığınızda da ‘agresif’ ilan ediliyorsunuz! Veganlığın marjinal bir yaşam biçimi sanıldığı yılları geride bıraktık diye umuyorum. Bu yaşam biçiminin bilinirliği konusunda beş yıl önceyle bugün arasında çok fark var en azından. Yine de veganlar istenmeyen durumlarla karşılaşıyor.
Şimdiye dek “Bu masa vegan mı”, “Bu sodanın etiketi hayvansal bazlı yapıştırıcıyla mı yapıştırıldı, biliyor musunuz”, “Kola vegan mı”, “Tuvaletteki sabun hayvanlar üzerinde denendi mi” gibi onlarca soru duydum. Bu sorular size ilginç mi geldi? Halbuki veganlığı anlamaya başladıkça bu soruların “Bu yemeğin içinde et var mı” diye sormaktan farksız olduğunu görürsünüz. Çünkü veganlık bir beslenme biçimi değil. Bir ürünün veya yemeğin içinde süt olmasıyla herhangi bir ambalajda hayvansal bazlı yapıştırıcı kullanılması arasında hiçbir fark yok. Her ikisi de veganların ‘hayvan sömürüsü içermeme kriterleri’ni
karşılamayan şeyler.
Bir vegan olarak dışarıda bazen trajikomik şeyler de yaşıyorum. Herhangi bir restoranda “Bu ürün vegan mı” dediğimde “Hayır, un var” şeklinde bir cevap gelebiliyor mesela. Bir taraftan “Acaba vegan ve glüteni mi karıştırdı” sorusu, diğer taraftan unun bile vegan olmama ihtimali ve “Ya bir bildiği varsa” kuşkusu... Ama tabii ki glütenle karıştırılmış oluyor ve başlıyor ikisinin arasındaki farkı anlatma seansı...
Uzun uzun sohbet ettiklerimden biri, Vegan Kasap’a gelen 60 yaşlarında bir beydi. Her yeri süzüp “Kızım, etler nerde” diye sordu. Dolaptaki bitkisel etleri gösterdim, “Dışardan bakıp duruyorum. Ben de kasabım, dayanamadım girdim” dedi. Ben anlattıktan sonra “Artık kasaplıktan öğreneceğim hiçbir şey kalmadı sanıyordum. Meğer yolun başındaymışım” dedi gülerek. İki hayli farklı kasabın karşılaşması hiç de korktuğum gibi olmadı...
RAFİNE ŞEKERSİZ SOĞUK ÇAY
(5 kişilik)
NE LAZIM?
Zamanında Çin imparatorları bir haftalık geleneksel diyetlerinde sıklıkla yermiş bu yiyeceği. Vejetaryen Budist rahiplerin sofrasında da kendine yer bulurmuş... ‘Seitan’ (seyitan) buğday unu, su ve tuz kullanılarak yapılan bir hamur aslında. Yapımı biraz meşakkatli olsa da nötr bir tadı olması sayesinde içine katılan her türlü aromayı sünger gibi içine alıyor. Elbette etin sahip olduğu aminoasitleri barındırmasa da glüten hassasiyeti olmayanlar için iyi bir protein kaynağı...
SEİTAN (BUĞDAY ETİ)
(2 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 500 gr un
Mutfaktaki gıda israfını azaltmaya haftalık yiyecek planı yaparak ve bu plana bağlı kalıp gerekli miktarda ürün satın alarak başlayabiliriz. Bu plana her zaman tam olarak uyamayabiliriz ama en azından bize haftalarca yetecek bir alışveriş yapmamızı ve tazeliğini yitiren ürünlerle baş başa kalmamızı engelleyecektir. Mutfakta en çok kullandığım, neredeyse gizli malzemem diyebileceğim bir tariften bahsetmek istiyorum: Sebze suyu. Hafta boyunca kestiğiniz maydanozların saplarını, sebzelerin köklerini, her birinden bir tane kalmış sebzeleri ve bu sebzelerin kabuklarını kaynatın, kendi sebze suyunuzu hazırlayın. Neredeyse tüm yemeklerinize hem besin değeri kazandırması hem de aromasını arttırması için ekleyebilirsiniz. Tarifte vereceğim sebzelerin dışında biriktirdiğiniz birçok sebzeyi de kullanabilirsiniz.
SEBZE SUYU
(1.2 litre için)
NE LAZIM?
1 kabak 2 havuç 4 arpacık soğanı (ya da yeşil soğan) 200 gr mantar (kestane veya kültür)
Öncelikle veganlığın bir beslenme ya da diyet seçeneği değil, bir hayat şekli ve yaşam felsefesi olduğundan başlamalıyız. Beslenmenin yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğu bu yaşam biçimi, hayvan sömürüsünün yer aldığı her türlü yaşam şeklini mümkün olduğu sürece reddederek hayvanların kullanılmasını engelleyecek alternatifleri araştırmayı ve bunu geliştirmeyi destekliyor. Beslenme olaraksa hayvandan elde edilen ya da üretiminde bir hayvan sömürüsü olan hiçbir gıdanın tüketilmemesini söylüyor elbette. Bu gıdalara kırmızı ve beyaz et, yumurta, süt, yoğurt, peynir ve bal örnekleri verilebilir.
Geriye ne mi kalıyor? En az 1.500 meyve çeşidini ve bir o kadar da sebze ve yenebilir bitkiyi saymazsak; bakliyat çeşitleri, tahıllar, mantarlar, kuruyemişler ve tüm bunlardan elde edilen binlerce çeşit yemekle liste uzadıkça uzuyor.
ALTERNATİF ÜRÜNLER ÇOĞALIYOR
Gün geçtikçe daha fazla veganın dahil olmasıyla giderek büyüyen vegan yaşam biçimi, gıda alanında da birçok yeni alternatifin doğmasına öncü oluyor. Bununla da kalmayarak geleneksel yöntemlerle bilinirlik kazanmış ürünlerin yerini almaya başlayan ikame ürünler yayılmaya başlıyor. Bitkisel süt endüstrisinin hızlı gelişimi buna verilebilecek güzel örneklerden.
Bunlara bakarak ‘Veganlar ne yiyor’ sorusuna yüzlerce yanıt verebiliriz: Ezogelin çorbası, pilav, yaprak sarma, mercimek köftesi, patates, makarna, zeytinyağlı fasulye gibi birçok geleneksel yemeğin yanı sıra vegan pastırma, peynir, yoğurt, sucuk, sosis gibi ikamelerden de faydalanabiliyoruz. Sayıları her gün artan vegan/vejetaryen restoranlardaki yemekler de cabası...
Sizinle temel bir besin kaynağı sayılan sütün bitkisel tarifini ve geleneksel yemeğimiz güvecin doyurucu bir vegan versiyonunu paylaşmak istiyorum. Birçok farklı tarifin temel öğelerinden biri olduğu için hayvansal süte alternatif olarak bitkisel süt kullanabilmek çok değerli. Bu tarifi, yoğunluk ve damak zevkinize göre başka bir çiğ kuruyemişle (Örneğin; kaju, badem, fındık...) değiştirebilirsiniz. Laktozsuz yulaf sütünü evde hazırlamak çok pratik, üstelik bütçe dostu bir tercih.
Anneannemin tariflerini veganlaştırmak…
Geleneksel lezzetlerimizi yaşatmayı çok önemsiyorum. Bu yazımda, hepimizin çocukken yediği, çok sevdiğimiz tarifleri günümüze nasıl uyarladığımı ve bu tatları bitkisel hale getirmek için nasıl bir yöntem izlediğimi anlatacağım.
Tanıdığım en yetenekli, elinin lezzetine en güvendiğim şef, anneannemdi. Onun yemeklerini yaşatmak benim için ayrıca önemli. O tarifleri vegan hale getirdim, lezzetlerinin değişmediğini gördüm. Hayvansal ürünlerin yerine hangi bitkisel ürünleri kullacağımı bulmaksa ayrı bir zevkti. Anneannemin tariflerini veganlaştırırken en çok kafa yormam gerekenler yumurta, yoğurt, süt ve bal oldu haliyle. Tuzlularda şekersiz soya veya yulaf sütünü, tatlılara kendi yaptığım fındık ve badem sütünü kullanıyorum örneğin. Krema yaparken tercihim kaju sütü... Dondurma ya da puding yaparken tercihimse kavun çekirdeğinden hazırladığım sübye oluyor. Rafine şeker kullanmak istemeyenlerin tariflere sıklıkla kattığı balın bitkisel mutfakta birçok alternatifi var. Hurma özü ve akçaağaç şurubu gibi... Bu iki ürün, kıvamı, rengi ve şeker oranlarıyla en sevdiklerimden. Kimi zaman tahin ve pekmez de kullanıyorum tabii. Yoğurtlu tariflerde, geçen haftalarda size nasıl yaptığımı anlattığım vegan yoğurtları kullanıyorum. Yumurtaysa belki de ikame etmesi en ustalık gerektiren ürün. Çünkü tarifinizde yumurtayı ne amaçla kullandığınızı bilmeniz gerekiyor. Tadı için mi, böreğinizi iyice kızartmak için mi? Kızartacağınız ürünlerin birbirine yapışması için mi, yoksa kekinize doku katması için mi? Keten tohumu, chia tohumu ve kinoa gibi besinler harika ikameler... Su veya bitkisel süt içinde bekledikçe jelleşmeleri, yumurta akı kıvamına gelmeleri sayesinde mutfağımdan bu üç ürünü eksik etmiyorum.
Tanıdığım en yetenekli, elinin lezzetine en güvendiğim şef, anneannemdi. Onun yemeklerini yaşatmak benim için ayrıca önemli. O tarifleri vegan hale getirdim, lezzetlerinin değişmediğini gördüm. Hayvansal ürünlerin yerine hangi bitkisel ürünleri kullacağımı bulmaksa ayrı bir zevkti. Anneannemin tariflerini veganlaştırırken en çok kafa yormam gerekenler yumurta, yoğurt, süt ve bal oldu haliyle. Tuzlularda şekersiz soya veya yulaf sütünü, tatlılara kendi yaptığım fındık ve badem sütünü kullanıyorum örneğin. Krema yaparken tercihim kaju sütü... Dondurma ya da puding yaparken tercihimse kavun çekirdeğinden hazırladığım sübye oluyor. Rafine şeker kullanmak istemeyenlerin tariflere sıklıkla kattığı balın bitkisel mutfakta birçok alternatifi var. Hurma özü ve akçaağaç şurubu gibi... Bu iki ürün, kıvamı, rengi ve şeker oranlarıyla en sevdiklerimden. Kimi zaman tahin ve pekmez de kullanıyorum tabii. Yoğurtlu tariflerde, geçen haftalarda size nasıl yaptığımı anlattığım vegan yoğurtları kullanıyorum. Yumurtaysa belki de ikame etmesi en ustalık gerektiren ürün. Çünkü tarifinizde yumurtayı ne amaçla kullandığınızı bilmeniz gerekiyor. Tadı için mi, böreğinizi iyice kızartmak için mi? Kızartacağınız ürünlerin birbirine yapışması için mi, yoksa kekinize doku katması için mi? Keten tohumu, chia tohumu ve kinoa gibi besinler harika ikameler... Su veya bitkisel süt içinde bekledikçe jelleşmeleri, yumurta akı kıvamına gelmeleri sayesinde mutfağımdan bu üç ürünü eksik etmiyorum.
KREMALI KADAYIF
(6 kişilik)
NE LAZIM?
- 1/2 kilo tel kadayıf (ufalanmış)
- 1/2 su bardağı sıvıyağ
- 100 gr vegan tereyağı
- 1/2 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı dövülmüş ceviz
- 1 bardak bitkisel süt
Kreması için;
- 2 yemek kaşığı pirinç unu
- 3 yemek kaşığı nohut suyu
- 200 gr vegan sade krem peynir (yoksa vegan krema da kullanılabilir)
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1 lt soya sütü
- 1 su bardağı şeker
Üzeri için;
- Dövülmüş ceviz
NASIL YAPARIM?
- Yarım kilo tel kadayıfı derin dondurucuda en az 3-4 saat bekletin, sonra tabanını yağladığınız fırın tepsisine yayın.
- Dövülmüş cevizleri ve yarım su bardağı toz şekeri karıştırıp tepsiye dökün.
- Ocakta yarım su bardağı ayçiçeğiyağıyla vegan tereyağını eritin, yağı sıcak sıcak tepsideki kadayıfın üzerine gezdirin.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırına alın, 30 dakika pişirin. Ancak ilk 15 dakikadan sonra kadayıflı karışımı biraz karıştırın.
- Krema yapmak için kuru malzemeleri tencereye koyun, karıştırın. Tencereye daha sonra sıvı malzemeleri ekleyip pişirmeye başlayın. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın, soğumaya bırakın.
- Fırından çıkardığınız kadayıfların yarısını geniş bir dikdörtgen borcama alın, ara kat olarak ılınan kremanın tamamını üzerine döküp yayın.
- Üzerine kalan kadayıfları dökün. Antep fıstığı, ceviz veya fındık serpiştirin. Tatlıyı buzdolabında en az 4 saat soğutun.
HANİFE’NİN KEKİ
(8 kişilik)
NE LAZIM?
- 1 su bardağı nohut suyu
- 2 su bardağı şeker
- 1.5 su bardağı yulaf sütü
- 9 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1/2 su bardağı ayçiçeğiyağı
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 1/2 limon kabuğu rendesi
- 1/2 limon suyu
NASIL YAPARIM?
- Nohut suyunu bir mikser yardımıyla düşük-orta devirde 2 dakika çırpın, içine yavaş yavaş şekeri döküp 2 dakika daha çırpın.
- 8 yemek kaşığı un, kakao, kabartma tozu, vanilya, limon kabuğu rendesi ve limon suyunu da katıp 3-4 dakika daha karıştırın.
- Karışımı iki kaba bölün. Birine elinizde kalan 1 kaşık unu, diğerine 2 kaşık kakaoyu ekleyip çırpın.
- Yağlanmış kalıba iki ayrı karışımı kat kat dökün, 160 derece önceden ısıtılmış fırında 40 dakika kontrollü şekilde pişirin.
- Ilıdıktan sonra üzerine pudra şekeri serpin.
ZENCEFİLLİ, PEKMEZLİ KEK
(8 kişilik)
NE LAZIM?
- 1 büyük havuç (rendelenmiş)
- 8 kaşık tepeleme un
- 4 yemek kaşığı çekilmiş keten tohumu
- 13 yemek kaşığı sıcak su
- 1.5 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı sıvıyağ
- 1 kâse dövülmüş ceviz
- 1/2 su bardağı üzüm pekmezi
- 2 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı zencefil
- 1/2 su bardağı yulaf sütü
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
NASIL YAPARIM?
- Çekilmiş keten tohumunu sıcak suyla bir kâsede iyice karıştırın, 10 dakika bekletin.
- Havuç ve ceviz hariç tüm malzemeleri bir kapta birleştirin, üzerine keten tohumlu karışımı döküp mikser yardımıyla 3-4 dakika iyice çırpın.
- Daha sonra havuç ve cevizi ekleyip karıştırın, yağlanmış kalıba dökün.
- 180 derece önceden ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin.