Bu pandemi bitiyor galiba

PANDEMİNİN ilk gününden bu yana izlediğimiz ülkeler var.
O seyir, istatistikler birkaç hafta sonra Türkiye’ye de geldi.
Benzer tablolar, vakalar, süreçler...
Tabii tedbirler de, yasaklar da kademeli olarak bizde de uygulandı.
İngiltere bu ayın sonundan itibaren Kovid-19’la ilgili tüm yasakları kaldırmayı planlıyor.
Tarih ötelenebilir ama böyle bir hazırlık var.
Omicron ile sürü bağışıklığının geleceğini düşünen ve yorumlayan uzmanlar haklı çıkıyor gibi...
Yeni bir varyant çıkmazsa yaza rahat gireceğiz.
Tabii aşı karşıtları bana arada mesajlarla kendilerini hatırlatıyorlar.
“Aşıları o kadar destekledin. Gördün mü biz Kovid geçirmeden bu dönemi atlattık” diyorlar.
Hepsine toplu buradan cevap vereyim.
Şanslıymışsınız.
Gerçekten de öyle...
Çünkü aşı olmayan, aşı sırası gelmeden hastalanıp kaybettiğim dostlarım oldu.
Çok ağır geçirip, entübe olan ve ölümden dönen arkadaşlarımın da ilk sözleri, “Aman aşı olun” oldu.
Evet, şanslısınız.
Bu kadar aşı olan ben de hastalığa yakalanabilirim.
Ama riskleri minimize etmek zorunda değil miyiz?
Neyse...
Yeni bir varyant çıkmazsa pandeminin sonuna geliyoruz.
Hepimiz için farklı bir deneyim oldu.
Nokta.
Hepimiz için büyük deneyimdi
ŞAKA gibi...
2 yıl dünya yavaşladı, bazen durdu, bazen hareket etmekten bile çekindi.
Hepimiz için gerçekten ilginç bir deneyimdi.
Normalde, günlük hayatımızda önemsemediğimiz birçok detayın aslında ne kadar önemli olduğunu öğrendik.
Hayatın günlük akışını, günlük minik kaoslarını bile özledik.
Evden bile çıkamadık.
Çıktığımızda uyarıldık, kontrol edildik.
Kalabalıklara karışamadık, birbirimize yanaşamadık, sarılamadık...
Öyle bir dönem...
Ama insanoğlu çabuk unutuyor.
Her şey tam normale girdiğinde göreceksiniz pandemi aklımıza bile gelmeyecek.
Ama pandemi sonrasındaki hayat aynı mı olacak, çok emin değilim.
Bir takım çalışması
evden çalışarak olmaz
BAZI şirketler evden ve hibrit çalışmaya devam ediyor.
Ben ilk günden beri gazeteye gelenlerdenim.
Belki bizim işimiz sokakta, dışarıda, sahada olmayı gerektiriyor.
Ama bana göre birçok işte de benzer özellikler var.
Bir kere, takım çalışması birbirini görmeyen, tanımayan insanlardan oluşamaz.
“Olur” diyenlere itirazım var.
Bazı şeyler için iletişim şart.
Hatta kuvvetli bir ilişkiden bahsediyorum.
Sinerji de, yaratıcılık da, öngörü de ancak ortak çalışmalarla olur.
Bunun için insanlar, gruplar, takımlar bir araya gelmeliler, konuşmalılar, mesai harcamalılar, dostluk geliştirmeliler.
Başka türlü olacağını düşünmüyorum.
İddia eden varsa dinlemeye, konuşmaya hazırım.
Teknoloji devlerini
Yakından izliyorum
APPLE hafta başında 3 trilyon dolarlık piyasa değerine sahipti.
Yatırımcılar, otomatik arabalar ve sanal gerçeklik gibi yeni pazarları keşfeden iPhone üreticisinin piyasaya yeni sürprizler süreceğini düşünerek Apple hisselerini almaya devam ediyor.
Teknoloji devi 2 trilyon dolar değerinde olan ilk şirket olduktan 16 ay sonra 3 trilyon dolara ulaştı.
Bu da sorgulanıyor.
Bu değer doğru mu?
Uzmanlar şöyle düşünüyor.
Apple artık sadece iPhone’a, Apple Watch’a ve Apple AirTag’lere bağımlılığı olan bir şirket değil.
Bazı analistler, Apple’ın önümüzdeki yıllarda Apple Car gibi gelecekteki ürünlerle büyüme planları olduğunu söylüyor.
Ve artırılmış gerçeklik konusunda da şirketin önemli yatırımlar yaptığı konuşuluyor.
Ben Apple gibi teknolojide liderlik yapan şirketleri büyük bir dikkatle izliyorum.
Çünkü oradaki ipuçları gelecek hayatımızı da anlatıyor.
Kışın kıyılar daha güzel
BU yıl gerçekten kışı yaşadık.
Ben soğuk severim.
Hele kışın soğukta yazlık bölgeleri daha çok severim.
Bir Bodrum, Ayvalık, Marmaris, Kuşadası, Çeşme, Karaburun kışın bana göre çok daha güzel olur.
O soğuk kış günleri için de Şubat harika bir dönemdir.
Bence kaçırmayın...
Bu pandemi bitiyor galiba
PANDEMİNİN ilk gününden bu yana izlediğimiz ülkeler var.
O seyir, istatistikler birkaç hafta sonra Türkiye’ye de geldi.
Benzer tablolar, vakalar, süreçler...
Tabii tedbirler de, yasaklar da kademeli olarak bizde de uygulandı.
İngiltere bu ayın sonundan itibaren Kovid-19’la ilgili tüm yasakları kaldırmayı planlıyor.
Tarih ötelenebilir ama böyle bir hazırlık var.
Omicron ile sürü bağışıklığının geleceğini düşünen ve yorumlayan uzmanlar haklı çıkıyor gibi...
Yeni bir varyant çıkmazsa yaza rahat gireceğiz.
Tabii aşı karşıtları bana arada mesajlarla kendilerini hatırlatıyorlar.
“Aşıları o kadar destekledin. Gördün mü biz Kovid geçirmeden bu dönemi atlattık” diyorlar.
Hepsine toplu buradan cevap vereyim.
Şanslıymışsınız.
Gerçekten de öyle...
Çünkü aşı olmayan, aşı sırası gelmeden hastalanıp kaybettiğim dostlarım oldu.
Çok ağır geçirip, entübe olan ve ölümden dönen arkadaşlarımın da ilk sözleri, “Aman aşı olun” oldu.
Evet, şanslısınız.
Bu kadar aşı olan ben de hastalığa yakalanabilirim.
Ama riskleri minimize etmek zorunda değil miyiz?
Neyse...
Yeni bir varyant çıkmazsa pandeminin sonuna geliyoruz.
Hepimiz için farklı bir deneyim oldu.
Nokta.
Hepimiz için büyük deneyimdi
ŞAKA gibi...
2 yıl dünya yavaşladı, bazen durdu, bazen hareket etmekten bile çekindi.
Hepimiz için gerçekten ilginç bir deneyimdi.
Normalde, günlük hayatımızda önemsemediğimiz birçok detayın aslında ne kadar önemli olduğunu öğrendik.
Hayatın günlük akışını, günlük minik kaoslarını bile özledik.
Evden bile çıkamadık.
Çıktığımızda uyarıldık, kontrol edildik.
Kalabalıklara karışamadık, birbirimize yanaşamadık, sarılamadık...
Öyle bir dönem...
Ama insanoğlu çabuk unutuyor.
Her şey tam normale girdiğinde göreceksiniz pandemi aklımıza bile gelmeyecek.
Ama pandemi sonrasındaki hayat aynı mı olacak, çok emin değilim.
Bir takım çalışması
evden çalışarak olmaz
BAZI şirketler evden ve hibrit çalışmaya devam ediyor.
Ben ilk günden beri gazeteye gelenlerdenim.
Belki bizim işimiz sokakta, dışarıda, sahada olmayı gerektiriyor.
Ama bana göre birçok işte de benzer özellikler var.
Bir kere, takım çalışması birbirini görmeyen, tanımayan insanlardan oluşamaz.
“Olur” diyenlere itirazım var.
Bazı şeyler için iletişim şart.
Hatta kuvvetli bir ilişkiden bahsediyorum.
Sinerji de, yaratıcılık da, öngörü de ancak ortak çalışmalarla olur.
Bunun için insanlar, gruplar, takımlar bir araya gelmeliler, konuşmalılar, mesai harcamalılar, dostluk geliştirmeliler.
Başka türlü olacağını düşünmüyorum.
İddia eden varsa dinlemeye, konuşmaya hazırım.
Teknoloji devlerini
Yakından izliyorum
APPLE hafta başında 3 trilyon dolarlık piyasa değerine sahipti.
Yatırımcılar, otomatik arabalar ve sanal gerçeklik gibi yeni pazarları keşfeden iPhone üreticisinin piyasaya yeni sürprizler süreceğini düşünerek Apple hisselerini almaya devam ediyor.
Teknoloji devi 2 trilyon dolar değerinde olan ilk şirket olduktan 16 ay sonra 3 trilyon dolara ulaştı.
Bu da sorgulanıyor.
Bu değer doğru mu?
Uzmanlar şöyle düşünüyor.
Apple artık sadece iPhone’a, Apple Watch’a ve Apple AirTag’lere bağımlılığı olan bir şirket değil.
Bazı analistler, Apple’ın önümüzdeki yıllarda Apple Car gibi gelecekteki ürünlerle büyüme planları olduğunu söylüyor.
Ve artırılmış gerçeklik konusunda da şirketin önemli yatırımlar yaptığı konuşuluyor.
Ben Apple gibi teknolojide liderlik yapan şirketleri büyük bir dikkatle izliyorum.
Çünkü oradaki ipuçları gelecek hayatımızı da anlatıyor.
Kışın kıyılar daha güzel
BU yıl gerçekten kışı yaşadık.
Ben soğuk severim.
Hele kışın soğukta yazlık bölgeleri daha çok severim.
Bir Bodrum, Ayvalık, Marmaris, Kuşadası, Çeşme, Karaburun kışın bana göre çok daha güzel olur.
O soğuk kış günleri için de Şubat harika bir dönemdir.
Bence kaçırmayın...