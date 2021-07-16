Antalya Valisi’yle aynı durumdayım

TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki ilişkileri anlamak gerçekten zor. Bir yakınlaşıyor, bazen de garip bir şekilde uzaklaşıyor. Tam her şey yolunda gidiyor diye düşünürken işte Galatasaray’ın yaşadığı gibi bir olay oluyor, yine en başa dönülüyor.



Olay bu kadar net değil mi?

Galatasaray hazırlık maçı için Atina’ya geliyor.

Adı üstünde Olympiakos ile bir dostluk maçı oynanacak.

Galatasaray eski, deneyimli bir kulüp...

Benzer maçlara defalarca gitmiştir. Üstelik pandemi döneminin yeni kurallarını da herkes iyi biliyor.

Örneğin ben Bakü’ye Türkiye Galler maçına giderken PCR testimi oldum, girişte de bunu gösterdim.

