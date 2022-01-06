Alışkanlıklar değişti tatil yapanlar için bile

Yani 2 Sinovac üzerine 3 Biontech oldum.
Dilerim uzun bir süre aşı olmam.
Hatta bundan sonra hiç olmayız.
Ama bilim ne derse, uzmanlar neyi önerirse onu yapacağım.
Bir süre daha aşılarla yaşayacağımızı öngörüyorum.
Ama ben de Danimarka’nın tanınmış bilim insanlarından Tyra Grove Krause gibi düşünüyorum.
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Moritz Körner BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin fotoğraflarının Euro banknotlarının üzerinde yer almasını önerdi.
Müthiş bir teklif...
Alman gazetesi Welt am Sonntag’ın haberine göre Alman Hür Demokrat politikacı Moritz Körner, ikilinin milyonlarca hayat kurtardığını ifade edip şunları söylemiş:
“BioNTech’in kurucu çifti Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi önemli Avrupalı figürler yeni Euro banknotlarına basılmalıdır. Çalışmaları milyonlarca Avrupalı’nın hayatını kurtardı. Hayatlarının yörüngesi, entegrasyon, ilerleme, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göçmen toplumunun potansiyeli hakkında etkileyici bir hikaye...”
1 Ocak 2001’de Euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren Euro’nun 20. yılında yeniden tasarlanması talep ediliyor.
Kamuoyu, kapsamlı Euro yeniden tasarım sürecinde söz sahibi olacak. Avrupa vatandaşları araştırılacak ve 19 Avro Bölgesi devletinin her birinden üyelerle dikkatli bir şekilde dengeli bir danışma grubu oluşturulacak.
Her açıdan hem de...
Pandemi gibi bugüne kadar sadece filmlerde gördüğümüz bir salgın hayatımızın tam ortasındaydı.
İşin doğrusu hepimiz bu beladan birkaç ayda kurtulacağımızı düşünmüştük.
Ama maskesiz sokağa çıkamaz, normal hayatımızda yaptıklarımızı yapamaz hale geldik.
Bir de pandemiyle birlikte değişen üretim ve tüketim alışkanlıkları var.
Hepsine tek tek cevap veriyorum.
“Sen doktor musun, aşıları niye bu kadar savunuyorsun” diyen de var.
“Biraz da aşısızlar biz aşılılara saygı göstersin” diyen de; “Aşı olmadan bu pandemi bitmeyecek, aşısızlar kapalı hiçbir yere alınmasın” diyen de...
Herkesi memnun etmem mümkün değil.
Ama şunu biliyorum.
Aşı olmayan bütün arkadaşlarım, dostlarım Kovid 19’u çok zor atlattı.
“Galiba yarı kapanmaya doğru gidiyoruz” dedi.
Yunanistan pandemi sürecini iyi yöneten ülkelerden biri oldu.
Ve Yunanlar doğrusu beni bir hayli şaşırttı.
Bizim gibi dışarıda yaşayan, kalabalıkları seven bir halktır Yunanlar...
Zaten birçok şeyimiz benziyor.
İnsanımız da, hayat tarzımız da öyle...
Yemekleri, alışkanlıkları ayrı bir yere koyuyorum.
Konu sokak hayvanları...
Bu hepimizin hassas olduğu bir mesele...
Bir hayvan dostu olarak benim de yakından takip ettiğim bir konu...
Ama yorum yaparken, fikir ortaya atarken, çözüm önerirken lütfen Türkiye’nin gerçeklerinden uzaklaşmayalım.
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin sağlık durumu henüz netleşmedi.
Türkiye’nin en iyi doktorlarına emanet ama geçireceği ameliyatlar sonrasında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı kimse bilmiyor.
Bu yıl örneğin Göztepeliyiz, Altaylıyız.
Gönlümüzdeki şampiyon Altınordu; yıllardır hem de...
Ve elbette Karşıyakalıyız...
Yeşil kırmızıya olan tutkumuzu da herkes bilir.
Ve baskette Pınar Karşıyaka, voleybolda da Arkaslıyız.
Altay, Göztepe, Karşıyaka nasıl sadece bir spor kulübü gibi gelmezse bana üç büyükler de öyle gelir.
Şikayetim yok ama sindire sindire bazı şeyleri yapsaydık daha mutlu olurdum.
Geçenlerde yazdım.
Microsoft’un kurucusu Bill Gates bir blog yazısı yayınladı.
Çoğu çalışanın önümüzdeki günlerde sanal toplantılarını Metaverse’te yapacağını, avatarların sanal bir alanda buluşacağını söyledi.
“İfadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak” diye yazdı.
Oğlum Atlas o kadar istedi ki; onu kırmak istemedim ve büyük arayışlardan sonra alıp getirdik.
Altı aydır bizimle...
Biz ona alıştık, o bize...
Başlangıcın zor olduğunu söylemek isterim.
Evde köpek bakanlar ne dediğimi iyi anlar.
Ancak evimize neşe kattığını söyleyebilirim.
Aslında Türkiye’nin sorunları da, çözüm yolları da belli...
Çünkü panellerdeki konuşmaları sıklıkla dinliyorum.
Yani İzmir ya da Antalya olması çok fark etmiyor.
Ama şunu net ortaya koyalım.
Türkiye birçok konuda ilerici, yenilikçi adımlar attı.
Sağlıkta da önemli yatırımlar oldu.
Şehir hastaneleriyle devlet, sağlık yatırımlarıyla özel sektör örnek projeler geliştirdiler.
Çünkü aşısızların sesi aşılılardan çok daha fazla çıkıyor.
Hafta sonu Avrupa’nın önemli merkezlerinde sokaklar karışıktı.
Barışçıl protestolar olarak başlayan gösterilere polis müdahale etmek zorunda kaldı.
Örneğin Paris’te ve Fransa genelindeki büyük kalabalıklar, hükümetin planladığı aşı geçişine karşı sloganlar attı, bazıları özgürlük sloganları atarak uygulamaları protesto ettiler.
Fransız hükümeti restoranlara, kafelere ve diğer kamu kurumlarına girenler için aşı şartı getirmişti.
Bütün gürültü bundandı.
Önce Delice Network nedir onu size anlatayım.
Delice Network “The City Network on Food & Gastronomy” Fransa’nın Lyon kentinde, gastronomi ve iyi yemek konularında üye şehirlerin en iyi uygulamalarını birbirleriyle paylaşabilecekleri ve ortak projeler geliştirdikleri bir platform...
2007 yılında kurulan Délice, bugün 4 kıtada 31 şehri bir araya getiriyor. Delice’i büyüten; her üyenin ağa güç katan kendi özgünlüğüne, yaklaşımına ve kültürüne sahip olması... Bu 31 şehir arasında İzmir de var. İzmir 2015 yılında bu platforma dahil oldu.
Bütün dünyada tüketim davranışındaki değişimle birlikte yemek ve gastronomi, şehirlerin gelişimini, tanıtımını güçlendirdi.
Délice Network, gıda ve gastronomiyi kentlerin ekonomik kalkınması ve kentin çekiciliğini artırmak için destekliyor.
Ağa üye şehirlerin tümü, mirasları ve güçlü gastronomik kültürleri veya güçlü yemek stratejileri sayesinde aslında turizmde birer marka şehir konumunda…
Çünkü birçok alanda Türkiye önemli işler yaptı ama bu hikayeleri anlatmakta bence geç kaldık.
Uluslararası markalar yaratmamız gerekiyor.
Türkiye hem içeride hem de dışarıda yeni bir hikaye yazmalı.
Örneğin inşaat sektöründe önemli oyunculara sahibiz. Birçok şirketimiz altyapı projelerinde dünyanın her yerinde başarılı projelere imza atıyorlar. Gayrimenkulde de artık markalı konut üreten çok sayıda şirkete sahibiz.
Markalarımız sadece temsil ettikleri logoyu değil; bir kenti, bir ülkeyi de temsil ediyorlar.
Hoşuma gittiği için yazmak istedim.
Son yıllarda golf turizmiyle ilgili önemli çalışmalar yapıyor.
Turizmimizin çeşitlendirilmesi adına sporun, sanatın lokomotif olduğunu iyi bilenlerdenim.
Örneğin Antalya golf sayesinde önemli bir turist grubunu kente çekiyor.
Tesislerin büyük bir kısmını ben de gezdim, bazılarında golf de oynadım.
Sadece Antalya’da değil, Türkiye’nin farklı yerlerinde de golf tesislerinin olması gerektiğine inanıyorum.
Engin Ceylan da alternatif rotalar hazırlıyor.
Konuyu önemsediğim için ben de yazmak istedim.
Amerika’da yaşayan bir hanımefendi annesine aşı yaptırmak için hastaneye getiriyor.
Aşı yapılırken şişenin üzerinde Çin alfabesiyle yazılmış yazılar görüyor ve annesine aşı yaptırmıyor.
Sosyal medyasından da “Medical Park Hastanesi’nde bu ismi bilinmeyen aşı vuruluyor. mRNA vaccine diyor ama Biontech değil. Sağlık Bakanlığı onaylı aşı dediler ben fark edince. Sahtekarlar çok. Dikkat edin lütfen” diye yazıyor.
Sosyal medyayı biliyorsunuz; kulaktan dolma bilgilerle, sürü psikolojisiyle konu dallanıp budaklanıyor.
Oysa herkes bilmeli ki; bir özel hastanenin ya da bir özel işletmenin aşıyı getirip uygulama şansı yok.
Bütün kuralları, süreci Sağlık Bakanlığı yönetiyor.
Kovid 19 pandemiye dönüştüğünde birçok kişi Gates’i acımasızca eleştirdi. Çünkü dünyayı siber saldırılar, virüslerle ilgili uyarmıştı.
Ve gerçekten de hiçbirimizin hayal bile edemeyeceğimiz bir dönem geçiriyoruz.
Dünya resmen durdu, evlere kapandık; başımızı dışarı bile çıkaramadık.
Bill Gates geçenlerde bir blog yazısı yayınladı.
Çoğu çalışanın önümüzdeki günlerde sanal toplantılarını Metaverse’te yapacağını, avatarların sanal bir alanda buluşacağını söyledi. “İfadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak” diye yazdı.
Daha da önemlisi Gates, pandemi sonrasında yeni bir çalışma modeline işaret etti; “Teknolojinin ofiste birlikte olma deneyimini gerçekten kopyalamaya başladığı bir eşiğe yaklaşıyoruz” dedi.
Ve benim de defalarca yazdığım bir konuya dikkat çekti.
Yelkenbiçer şunları söyledi: “Pandemi öncesinde birçok insan iklim kaynaklı sorunların çocuklarımızın ve hatta torunlarımızın başına geleceğini düşünüyordu. Ama tüm dünyanın bir anda yüzleştiği ve tüm paradigmaları değiştiren Kovid 19 bize risklerin nasıl da bir anda gerçek olabildiğini göstermiş oldu. Hatta bu olgunun adı iklim riski de değil resmen iklim krizi ve bizler tam olarak bu krizin ortasındayız. Renginden çağrışım yapabileceğimiz üzere yeşil kuğu bize iklimle ilgili bu yıkıcı gerçekleri hatırlatan bir kavram. Yeşil Kuğu kavramıyla ifade edilen, iklimle ilgili düşük olasılıklı ancak yüksek yıkıcılıktaki riskleri belirten küresel senaryo, artık hepimizin ajandasında yer almalı.”
Amerikalı motor ve jeneratör şirketi Cummins firmasının Çevresel Sürdürülebilirlik Direktörü Paul Hayes EGİAD’ın konuğuydu ve Yelkenbiçer bu toplantıda böyle bir konuşma yaptı.
Cummins 1919 yılında kurulmuş; sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir şirket...
Birleşik Krallık Galler Prensi Charles Cummins’i merkezine doğayı, insanı ve gezegeni koyması nedeniyle Terra Carta Mührü vererek ödüllendirmiş.
Özetle şunu söylemek gerekir.
Herkes gibi ben de anlamaya çalışanlardanım.
Ama şu bir gerçek; kripto paralarla 2009’larda tanışıp yatırım yapanlar iyi kazançlar elde etti.
Tabii ellerindeki portföyü tutabildilerse...
Bizim gibi ülkelerde uzun vade bir hafta, belki bir ay olarak anlaşılıyor.
Tasarruf miktarınızın ne kadar olduğu önemli değil; bilinçli, uzun vadeli ve hikayesi olan araçlara yatırım yaptığınızda kazanabiliyorsunuz.
Son aylarda etrafıma bakıyorum.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston’da fiyatlar yüzde 14.8, Washington’da yüzde 12.2, Los Angeles’ta yüzde 13.4, New York’ta yüzde 12.3, Miami’de yüzde 12.2 ve San Francisco’da yüzde 12.1 artıyor; İzmir’de ise yüzde 33.9...
Avrupa başkentlerinde Paris’te yüzde 6.3, Berlin’de yüzde 5.9, Londra’da yüzde 3.9, Lizbon’da yüzde 3.8 artış oluyor; İzmir’de ortalama 30’ların üzerinde...
Ki;
İzmir’in bazı yerlerindeki artışın bu oranın çok üstünde olduğunu gözlemliyoruz.
Örneğin yarımadada fiyatlar kanatlanmış gidiyor.
Bazı bölgelerde yüzde 100’lerin de üzerinde artışlar yaşanıyor.
Alışkanlıklar değişti tatil yapanlar için bile
SERDAR Alyamaç ile uzun yıllar beraber çalıştık.
Hürriyet Daily News’in İzmir temsilciliğini yaptı. Sonra da Türkiye’nin önemli şirketlerine tecrübelerini aktardı. Antalya’yı, turizmi çok iyi biliyor.
Pandeminin turizmdeki trendleri ciddi oranda değiştirdiği bir gerçek... Artık tatilcilerin önemli bir kısmı, başka bir ülkede tatile gittiklerinde iki şeyden emin olmak istiyorlar.
Serdar diyor ki; “Hastalanırlarsa gerekli sağlık hizmetini sorunsuz ve maliyetsiz bir şekilde alabilecekleri tatil destinasyonları istiyorlar. Hastalanma veya seyahat kural değişikliği durumlarında, bir an evvel evine dönebilme imkanı sunabilecek kısa, orta mesafeli tatil destinasyonlarına bakıyorlar. Yani en fazla 2 - 2.5 saat mesafedeki ve uçuş imkanlarının daha çok sunulduğu tatil bölgelerini tercih etmeye başladılar. Bu iki faktör artık büyük tur operatörleri tarafından da belli noktalarda, PCR testleri, karantina durumunda konaklama gibi garanti edilmeye başlandı. Bunun bazı örneklerini 2021 yaz sezonunda gördük.”
2022 sezonunun turizm açısından çok iyi bir yıl belki de 2019’u geride bırakacak bir dönem olacağından emin...
Çünkü büyük tur operatörlerini ve hava yolu şirketlerini çok iyi tanıyor, planlamalar da bunu gösteriyor.
Bence Omicron sonrasında dünya rahat bir nefes alacak.
Belki de yıllık aşılarla birkaç yıl daha yaşamaya devam edeceğiz.
Serdar ile hep kafa yorduğumuz bir konu var.
Bütün bu koşullar ve iyileşmeler İzmir’e nasıl yansıyacak?
Örneğin kruvaziyer turizmle atak yapan ve sadece gemilerle 1 milyondan fazla turisti ağırlayan İzmir yeniden bu rakamların üzerine çıkabilir mi?
Serdar Alyamaç’a göre İzmir, özellikle orta Avrupa ve birçok bölge için 2-2.5 saatlik bir uçuş mesafesini ve verilen sağlık hizmeti de tatilcinin bu kaygılarını ortadan kaldırıyor.
Serdar diyor ki; “Yapılacak iki şey var. Pandemi etkilerini de göz önüne alarak, İzmir’in sahip olduğu değerleri ve sunduğu imkanları tur operatörlerine ve son kullanıcıya sürdürülebilir bir şekilde anlatmak. Sürdürülebilirdeki kasıt 2 ay bunu yapıp, 3 ay ya da 10 tane tur operatörünü ziyaret edip bırakmak değil. Ürün çeşitliliğini göz önüne alarak her alanda zamana yayarak bu iletişimi hedef kitleye göre çoklu kanallarda sürdürmek gerekiyor. Kitle turizminin etkili oyuncuları tur operatörlerini bir kenara bırakırsak, orta ve uzun vadede İzmir için özellikle bireysel tatilcilere sunulacak kişiselleştirilmiş tatil seçeneklerinin çok etkili olabileceğini düşünüyorum. İzmir’in yapısı yani yatak kapasitesi, konsepti, diğer tatil destinasyonlarına oranla kısa sezonu niş grupları ön plana çıkarıyor.”
İşe kruvaziyerleri yeniden getirterek başlayalım.
Ve düzenli tanıtımlara devam edelim.
Antalya’nın alternatifi İzmir
GEÇENLERDE Antalya’daydım.
Yatak kapasitesi 600 binleri geçmiş.
Kabul edelim ki; Antalya artık turizmin başkenti sayılan kentlerden biri...
Oteller yeni, tematik, alternatifli ve büyük organizasyonları çok ideal...
Böyle olunca merkezi turizmi koyup birçok alanda genişleme yapabiliyorsunuz.
Sağlık da onlardan biri...
Birçok hastanenin Antalya’da kümelenmesi boşuna değil.
Türkiye’de sağlık hizmetleri birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi...
Hem de hızlı...
Kendi yakınlarımdan, arkadaşlarımdan biliyorum.
Birçok kişi aylarca MR, tomografi çektirmek için sıra bekliyor.
Ameliyatlar için de öyle...
Üstelik gerçekten çok iyi doktorlara sahibiz.
Zaten giderek artan bir sağlık turizmi var.
Hasta sayısı artıyor, ameliyat için gelen birçok kişi, Antalya’da kalıp tatilini yaptıktan sonra ülkesine dönüyor.
O yüzden Antalya zincirlerini kırmış durumda.
Benzer bir tablo İzmir için de geçerli.
Çok sayıda ve iyi hastanelere sahip bir kent İzmir...
Ancak Antalya’daki nitelikli yatak sayısına ulaşabilmesi mümkün değil.
Bana göre yeni otel yatırımlarına İzmir’de çok ihtiyaç var.
Hem şehir otellerine, hem de kıyılarda büyük yatırımlara da var.
Çünkü Antalya’yı tercih etmeyen turistler, İzmir’e gelebilir.
Bu konuda girişimleri olan hastaneler var biliyorum.
Belki de daha organize ve birlikte hareket edebilecekleri bir platform da kurabilirler.
Sanata dokunanların
hayalleri sınırsız olur
PANDEMİDEN en çok etkilenen sektörlerden biri özel eğitim kurumlarıydı. Arada Özel Alkış Müzik ve Bale’nin sahipleri Hande Kibaroğlu ve Gülşah Çetinkaya Taraşlı’yla konuşuyoruz. Örneğin onlar pandemi döneminde de kurslarına devam ettiler. Çünkü sanat ara, mola isteyen bir şey değil.
Bu süreç onların da farklı modeller denemelerine neden olmuş.
Hobi amaçlı bale ve müzik okulu olmanın yanında, konservatuvar öğrencileri için de yaz master classlar yaptılar.
Benim hoşuma giden bu projelere ek olarak eğitim kurumlarından faydalanamayan imkanları kısıtlı öğrenciler için de bir sosyal sorumluluk projeleri yürütmeleri...
Bunlardan bir tanesi Türkiye’deki göçmen çocuklarının hem toplum yaşantısına hem de müzik eğitime uyum projesi...
Keşke bu projelerin sayısı artsa ve daha çok kurum tarafından desteklense...
Önce İzmir ve Ankara ayakları olacak; sonra bakarsınız Türkiye geneline yayılır bu fikir...
İzmir özelinde yapmak istedikleri bir konu daha var.
O da imkanları kısıtlı olan çocuklarımızın, gençlerimizin sanata dokunması...
Bu sayede hayata daha güçlü dokunmaları...
Hande ve Gülşah; “Sanattan dokunuşları olan çocukların hayalleri sınırsız gelişebilir” diyor.
Katılıyorum.
Ve inanın sanatla değişen birçok hayat biliyorum.
Özellikle de bu imkana sahip olmayan çocuklara bu olanaklar tanındığında sadece kendi hayatları değil; bütün aile, bütün çevre değişiyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kentin birçok kurumu Hande ve Gülşah’ı bu konuda yalnız bırakmayacaktır.
Hülya Nutku hep aklımızda
HÜLYA Nutku hocamızı unutmak mümkün mü?
Özdemir Nutku hocamızı da...
Şehir tiyatrolarının kurulması için ikisi de ne çabalar sarfetti.
Türk tiyatrosuna ne emekler verdiler.
Ve ikisi de birer yıl arayla aramızdan ayrıldılar.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Prof. Dr. Hülya Nutku’nun anısını yaşatmak için Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması düzenliyor. Eserlerin son teslim tarihi 1 Mart 2022.
Nutku’lar sayısız ismi sanat dünyamıza kazandırdı.
Şimdi de Türk edebiyatına ve tiyatrosuna yeni yazarlar kazandırmak, teşvik etmek ve yeni eserlerle ulusal tiyatromuzda farklı bakış açılarına yer verilmek isteniyor.
Tiyatroya gönül verenler bu fırsatı kaçırmasın.