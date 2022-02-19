Pizza çeşitlerini keşfetmek gerçek bir yolculuk!

Bir tavuktan kaç farklı yemek çıkar dersiniz? En fazla kaç parçaya ayırabilir, kaç farklı şekilde pişirebiliriz? Butu, göğsü, kanadı, hatta kemiği... Sotesi, ızgarası, fırınlananı... Alternatif çok. Sadece tavuk etinin çok hassas bir ürün olduğunu unutmamak ve doğru şekilde muhafaza edip çabuk tüketmek lazım.

Önünüzde bir bütün tavuk ve keskin bir bıçak olduğunu düşünün... Sizce kaç parçaya ayırıp farklı lezzetler pişirmek için kullanabiliriz? Eminim çoğumuzun sandığından çok daha fazla parça çıkarabiliriz. Butlarla başlayalım... İki budu ayırdığınızda aslında iki tane baget, iki tane de tavuk pirzolanız olacaktır. Peki, bu elde ettiklerinizle ne yapabilirsiniz? Bagetler, haşlama ya da fırına çok yakışır. İster yanında sebzelerle, isterseniz de güzel bir sosla çok lezzetli fırın bagetler yapabilirsiniz. Kemikli ya da kemiği alınmış tavuk pirzolalarsa en güzel mangalda veya tavada pişecektir. Kuşbaşı doğrayıp sebzelerle sotelemeyi de deneyebilirsiniz. Tavuk pirzola kuru olmadığı için mangalda biraz soslandığında bile hemen lezzetlenecektir. Yanına güzel bir salata hazırlamayı da unutmayın...

ÇITIR ŞNİTZEL YAPABİLİRSİNİZ

Ya o hemen hepimizin bayıldığı çıtır çıtır kanatlara ne demeli? İki parça olarak görünür ama dilimlediğinizde dört parça olarak son bulur kanat yolculuğu. Fırında ve mangalda harika sonuç verir, bana güvenin. Tavuk kanatlarınızı pankoyla (ekmek kırıntısı) kızartarak da çok daha çıtır hale getirebilirsiniz.

Göğüs etiyse kemiğin sağ ve solunda bulunan iki parçadan oluşur. Mutlaka lezzetlendirilerek pişirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Etleri iyice açıp incelterek unladıktan sonra çıtır şnitzel yapabilir, sebzelerle kavurabilir, ızgarada ya da soteleyerek tatlandırabilirsiniz. Marifetliyim diyorsanız göğüs sarma yapmanızı önerebilirim... İçine mevsim sebzelerinden, mantar ve peynir çeşitlerinden, çeşitli baharat ve otlardan dilediğinizi katabileceğiniz sarma, çoğunluğun kuru bulduğu göğüs etini lezzetlendirmenin en güzel yollarından...

En son elimizde sadece tavuğun kemikleri kaldı ve birbirimize bakıyoruz... Hemen derin bir tencere alın ve içine soğan, havuç, kereviz sapı, tane karabiber, aldığı kadar su koyup kemikleri katın. Kısık ateşte uzun uzun kaynatarak tavuk suyu elde edebilirsiniz. Bu suyu soğuduktan sonra porsiyonlayıp dondurucuda saklayabilir ve istediğinizde çorba, pilav gibi yemeklerde kullanabilirsiniz. Unutmayın, tavuk eti de tavuk suyu da doğru muhafaza edilmesi gereken hassas ürünler. Buzdolabında da buzlukta da çok bekletmeden tüketmeyi ihmal etmeyin!

TAVUK QUESADİLLA

(2 kişilik)