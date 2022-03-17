Geçen iki senenin ardından sonunda soluğu Londra’da aldım.
Havasını, suyunu, sokaklarını pek bir özlemişim şehrin.
Ayrı bir düşkünlüğüm vardır Londra’ya. Orada çok zaman geçirmemden ve güzel arkadaşlıklar kurmamdan olabilir.
Öyle bir zamanda gitmişim ki, oranın en havalı mekanının yeni adresinin dördüncü yıl partisine denk geldim.
Gidenler bilir, bilmeyenler de en azından adını duymuşlardır bu özel ve seçilmiş insanlar kulübünün.
Evet Annabel’s dördüncü yıldönümü partisini geçtiğimiz perşembe akşamı gerçekleştirdi. 1960’lı yıllardan beri üyelikli sistemle çalışan bu kulüp o kadar özel ki, bir keresinde Kraliçe Elizabeth bile burayı ziyaret etmiş.
Böylelikle Kraliçe’nin ayak bastığı tek gece kulübü olma unvanına da sahip.
Stüdyo 54 temalı parti ile üyelerini ve üyelerinin misafirlerini ağırlayan mekanda ambiyans, eğlence, müzikler fevkaladeydi resmen.
Her odada özel temalı partiler hazırlanmıştı.
Herkes istediği yerde eğlenebiliyordu.
Biz de Hintli milyarder bir arkadaşımızın üye olması vesilesiyle mekandaki havalı localardan birinde yerimizi aldık.
İngiliz milyarderden Ukrayna’ya yardım
Mekanda NYC’nin efsanevi kulübü Stüdyo 54 dans şovlarının ve kıyafetlerinin olduğu, kapıda paparazzilerin beklediği bir konsept hazırlanmıştı.
Gecenin ortasında mekanın sahibi İngiliz milyarder Richard Caring, güzel eşi Patricia Caring ile sahneye çıkarak teşekkür konuşması yaptı.
Tam sahneden inerken de Ukrayna halkına 500 bin pound bağışta bulunduğunu açıkladı ve savaşın bir an önce son bulmasını temenni etti.
Gerçekten geçirdiğimiz zor zamanların ardından Londra’da böylesine bir davete gitmek bana çok iyi geldi.
Londra’ya gitmek daha daha iyi geldi...
Seçilmiş insanlar mekanı Annabel’s
Geçen iki senenin ardından sonunda soluğu Londra’da aldım.
Havasını, suyunu, sokaklarını pek bir özlemişim şehrin.
Ayrı bir düşkünlüğüm vardır Londra’ya. Orada çok zaman geçirmemden ve güzel arkadaşlıklar kurmamdan olabilir.
Öyle bir zamanda gitmişim ki, oranın en havalı mekanının yeni adresinin dördüncü yıl partisine denk geldim.
Gidenler bilir, bilmeyenler de en azından adını duymuşlardır bu özel ve seçilmiş insanlar kulübünün.
Evet Annabel’s dördüncü yıldönümü partisini geçtiğimiz perşembe akşamı gerçekleştirdi. 1960’lı yıllardan beri üyelikli sistemle çalışan bu kulüp o kadar özel ki, bir keresinde Kraliçe Elizabeth bile burayı ziyaret etmiş.
Böylelikle Kraliçe’nin ayak bastığı tek gece kulübü olma unvanına da sahip.
Stüdyo 54 temalı parti ile üyelerini ve üyelerinin misafirlerini ağırlayan mekanda ambiyans, eğlence, müzikler fevkaladeydi resmen.
Her odada özel temalı partiler hazırlanmıştı.
Herkes istediği yerde eğlenebiliyordu.
Biz de Hintli milyarder bir arkadaşımızın üye olması vesilesiyle mekandaki havalı localardan birinde yerimizi aldık.
İngiliz milyarderden Ukrayna’ya yardım
Mekanda NYC’nin efsanevi kulübü Stüdyo 54 dans şovlarının ve kıyafetlerinin olduğu, kapıda paparazzilerin beklediği bir konsept hazırlanmıştı.
Gecenin ortasında mekanın sahibi İngiliz milyarder Richard Caring, güzel eşi Patricia Caring ile sahneye çıkarak teşekkür konuşması yaptı.
Tam sahneden inerken de Ukrayna halkına 500 bin pound bağışta bulunduğunu açıkladı ve savaşın bir an önce son bulmasını temenni etti.
Gerçekten geçirdiğimiz zor zamanların ardından Londra’da böylesine bir davete gitmek bana çok iyi geldi.
Londra’ya gitmek daha daha iyi geldi...