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Buğra Adil Buyrukcu
Buğra Adil Buyrukcu
Buğra Adil BuyrukcuYazarın Tüm Yazıları

Kış eczanenizdeki doğal takviyeler

#Kış Ayları#Beslenme#Buğra Buyrukçu

Kış mevsiminde hastalanmamak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için ihtiyacımız olan tüm vitamin ve mineraller; pazarda, manavda ve marketler de var.

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Çünkü kış ayları dayanıklı sebze ve meyvelerin yetiştiği dönemdir. Her gün sebze ve meyve reyonlarında karşılaştığınız gıdaların hemen hemen hepsi eczanelerden aldığınız takviyeler kadar değerli ve etkili. Özellikle en güçlü antioksidanlardan olan C, A ve E vitaminleri ile magnezyumu kış sebze ve meyvelerinden bol bol alabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi sağlığın şifresi, mevsimsel beslenmede gizlidir. Doğal besinlerin gücüyle sağlığınızı her daim koruyabilir, hastalıklara karşı ise vücut direncinizi güçlendirebilirsiniz. Peki, bu sağlık koruyucu maddeler, hangi sebze ve meyvelerde gizli? İşte size kış sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken doğal takviyelerin mini listesi...

Kış eczanenizdeki doğal takviyeler

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KIŞ AYLARININ OLMAZSA OLMAZI C VİTAMİNİ

C vitamini, vücudumuzun sağlıklı olabilmesi için gerçekten vazgeçilmez bir vitamindir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir rol oynar ve dışarıdan alınması gerekir. Mesela tam bir antioksidan kaynağı olan ve içeriğinde A, C, E, K vitamini bulunduran kabaktan lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Kabak, ayrıca omega-3, demir ve magnezyum yönünden de güçlü bir besindir. Tam bir C vitamini deposu olan kırmızı ve yeşil biber de bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olan sebzelerdendir. Marul, pazı, tere, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler de C vitamini bakımından zengindir. Ancak bunları mutlaka çiğ ve keserek tüketmeniz gerekiyor. Blenderdan geçirip, posalı halde içmek de fayda sağlar. Ayrıca portakal, mandalina, limon, kivi, ananas, taze kuşburnu, brokoli, karnabahar, ıspanak ve elmayı da listenize mutlaka ekleyin.

E VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

E vitamini bağışıklık sistemimizin güçlenmesine destek olmasının yanı sıra beyin, göz, cilt ve dolaşım sisteminin sağlıklı olabilmesi için gerekli olan bileşenlerden biridir ve doğal besinlerin birçoğunda bolca bulunur. Yaşlanmanın etkilerini yavaşlatması açısından da değerli bir vitamindir. Bu nedenle güzellik ürünlerinde sıkça kullanılır. E vitamini içeren besinler arasında ise kara lahana, brokoli, ıspanak, kabak, kırmızı dolmalık biber, kuşkonmaz, kivi, mango ve avokado yer alır. Mesela 100 gram kivi tüketildiğinde günlük E vitamini ihtiyacı karşılanabilir. Avokado içerisinde yoğun miktarda E vitamini bulundurur ve bir avokado günlük E vitamini ihtiyacından fazlasını karşılayabilir. Brokoli besleyici bir besin maddesidir ve içeriğinde E vitamini başta olmak üzere çok sayıda vitamin ve mineral bulundurur. Tam bir kış sebzesi olan ıspanağı da bolca tüketebilirsiniz.

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Kış eczanenizdeki doğal takviyeler

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİ CİDDİYE ALIN!

Manavda, pazarda ve marketlerde bulabileceğiniz doğal takviyelerden biri de A vitaminidir. Bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olan A vitamini de besinlerde bolca bulunur. Yağda çözünen A vitamini aynı zamanda retinol olarak da bilinir. Görme, üreme sistemi, büyüme ve gelişme gibi birçok yerde işlevi vardır. Ayrıca akciğer, kalp ve diğer organların normal şekilde çalışmasına yardımcı olur. Ciltte leke oluşumunu engelleyerek, yaşlanma çizgilerinin oluşmasına karşı koruyucu etki gösterir. Bazı kanser türlerine karşı da koruyucu özelliği vardır. Ispanak, havuç, tatlı patates, kırmızı biber, yeşil yapraklı sebzeler, mango, papaya ve kayısı gibi sarı meyveler bulunur. Yetersiz ve dengesiz beslenenlerde A vitamini eksikliği sıkça görülmektedir. Tırnakların zayıflaması, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, bağışıklık sisteminde zayıflama, gece körlüğü ve çocuklarda büyüme geriliği gibi belirtilerle kendini gösterir. A vitamini eksikliğinin devam etmesi durumunda çeşitli hastalıklar ortaya çıkmaya başlar. Bu nedenle önemli bir vitamindir.

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Kış eczanenizdeki doğal takviyeler

DOĞAL BESLENEREK MAGNEZYUM DEPOLARINI DOLDUR

Son yıllarda magnezyum eksikliği nedeniyle birçok kişi gıda takviyelerinden faydalanmaya başladı. Ancak sağlıklı ve doğal beslenirseniz, magnezyum takviyelerine de ihtiyacınız kalmaz. Çünkü sebze ve meyve reyonlarında magnezyum deposu olan birçok besin bulunuyor. Mesela sağlığımıza oldukça faydalı olan ıspanak, günlük ihtiyacınızın yüzde 40’ını karşılayabilir. Yeşil yapraklı sebzelerden biri olan pazıda da bolca magnezyum bulunur. 1 orta büyüklükteki muz ise günlük ihtiyacın yüzde 8’ini karşılar. Bir bütün avokadoda yaklaşık 58 mg magnezyum bulunur. Salatalarınıza ve öğünlerinize avokadoyu eklemeyi ihmal etmeyin. Zira kendisi tam bir magnezyum dostudur. Magnezyum içeren kuruyemişler listesinde ise kaju, badem ve yer fıstığı yer alır. Bu besinleri günlük beslenme listenize eklediğiniz taktirde magnezyum eksikliği gibi bir sorun ile karşılaşma olasılığınız büyük oranda azalır.

 

#Kış Ayları#Beslenme#Buğra Buyrukçu
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