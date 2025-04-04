Kılıçdaroğlu İmamoğlu’na füzeyi fırlattı ‘Çalmadım’ dedi

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Özel tek aday olarak seçimlere girecek ve yeniden genel başkan seçilecek.

1- Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sürecinde gösterdiği başarılı performansın üzerine kurultayda güven tazeleyerek, genel başkanlıktan liderliğe terfi edecek.

2- Özel seçildiği günden bu yana üzerinde İmamoğlu’nun emanetçisi damgası vardı. Böylece emanetçilikten kurtulmuş olacak.

ADAY OLMAYACAK

3- Kurultayda gözler Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrilmişti. Kılıçdaroğlu, “Partimizin hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım” diye açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP’yi parti içi çekişmelere çekmemek için bu kararı aldığını açıkladı. Sorumlu bir siyasetçi örneğini sergiledi. Kılıçdaroğlu kendi mahallesi tarafından linç ediliyor. Hakarete uğruyor. Ama bunlar için aday olmadığını açıkladı. Ama taşı gediğine koydu. Süpersonik bir güze fırlattı. Hedefi tam 12’den vurdu. “Aday olmama kararımın nedeni, ‘Aday olursan yüzüne tükürürler’ diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım” dedi. Bu sözün üzerine söz söylenmez. Gerisini İmamoğlu düşünsün

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4- Kılıçdaroğlu’nun açıklamasıyla birlikte CHP kurultayında genel başkanlık yarışı bitti Parti Meclisi’ne girme mücadelesi başladı.

LİSTE ÇIKARACAKLAR

5- Parti Meclisi için genel merkezin “blok liste” arayışları tabandan tepki topladı. Seçimlere çarşaf liste ile girilecek.

6- Kılıçdaroğlu’nun ekibi Parti Meclisi için ayrı bir liste çıkaracak.

İMAMOĞU İLE ANLAŞTI

7- Ancak olağanüstü kurultay kararından İmamoğlu’nun sonradan haberinin olduğu söyleniyor. Hatta olağanüstü kurultayın aceleye getirildiği ve kendi durumunu gündemden düşüreceği için sitem ettiği ifade ediliyor. Ama artık o süreçler geride kaldı. Özel ile İmamoğlu ise kurultayda birlikte hareket edecekler. Bu da Özel’in İmamoğlu’nun ekibini tasfiye edeceği yönündeki söylentileri boşa çıkardı.

ŞAİBELİ KURULTAY

8- Bu arada “Şaibeli kurultay”la ilgili iki ayrı soruşturma sürüyor. İstanbul İl Kongresi ve büyük kongreyle ilgili şaibe soruşturmasında döviz bürolarının görüntüleri, tanıkların yazılı ifadelerinin yanı sıra banka hareketleri de tespit edilmiş durumda. Bir de kamera kayıtlarından söz ediliyor ki, tam anlamıyla fıkralık bir durum. İmamoğlu ekibi kanıtları kendi elleriyle oluşturmuş. Polisin ve savcılığın kanıt toplamak için araştırmasına gerek kalmamış. Şaibeli kurultay soruşturmasından çıkacak karar CHP’de dengeleri alt üst edebilir.

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İMAMOĞLU’NUN UNUTULMA KORKUSU

Ekrem İmamoğlu için zor bir döneme girildi. Cezaevinde olduğu için imkânları kısıtlı. İstediği operasyonu yapamayacak. Hakkında yürüyen soruşturmalar nedeniyle hayatı cezaevi ile mahkeme salonları arasında geçecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadığı için ihaleleri istediği gibi yönetip, paranın gücüyle istediği her şeyi elde edemeyecek. Ama onun en büyük korkusu bir süre sonra unutulmak. Özgür Özel’in öne çıkıp bir süre sonra kendisinin unutulmasından endişe ettiği söyleniyor. Selahattin Demirtaş da ilk başlarda çok etkindi. Ama cezaevi süreci uzadıkça gündemden düşmeye başladı. Şimdi neredeyse unutuldu. Ünlü birisi ziyaretine gitmese Selahattin Demirtaş’ı hatırlayan olmayacak.

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Ekrem İmamoğlu’nun ise şimdiden, unutulmuşluk sendromuna girdiği ifade ediliyor.

KILIÇDAROĞLU’NU DA LİNÇ ETTİLER

Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin 13 yıl genel başkanlığını yaptı. Cumhurbaşkanı adayı oldu. Siyasi olarak çok eleştirdim ama şaibeli bir işi olmadı. Dürüst adamdı. Olağanüstü kurultaya giderken gözler Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Aday olup olmayacağı tartışması yaşandı. Bakın kendi mahallesinden ne tür tepkiler yükseldi? Erol Mütercimler, Kılıçdaroğlu’na, “Aday olursan sokakta yüzüne tükürürler” diye seslendi.

Gazeteci Yalçın Doğan ise hızını alamadı. “Kurultayda Kılıçdaroğlu’nu aday gösterecek delegeleri partiden ihraç etmek lazım” dedi.

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GAZ ODALARI NE TARAFTA

Bence ihraç etmek yetmez. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarın hatta Hitler gibi gaz odalarına gönderin.

Nedir bu kin ve intikam duygunuz arkadaş. Muharrem İnce ‘cumhurbaşkanı adayı oldu’ diye adamı linç ettiniz. ‘Meral Akşener masadan kalktı’ diye, siyasi hayatı boyunca işitmediği küfür ve hakareti 72 saat içinde yaşattınız. Sizde vefa yokmuş onu anladık da insanlık da mı kalmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na, Muharrem İnce’ye, Meral Akşener’e bunu yapanlar Allah korusun yarın iktidar olsa bu millete ne yapmaz?

PKK’DAN SONRA CHP DE KEPENK KAPATTIRDI

Özgür Özel, 2 Nisan’da gençlerin boykot eylemine destek verdi. Boykotun başarılı olduğu göstermek isteyenler, sabah saatlerinde gittikleri alışveriş merkezlerinden tenha görüntüleri çekip servis ettiler. “Kadıköy’de kepenkler kapatıldı” diye haberler yaptılar. Kapalı kepenklerin önünde canlı yayınlar yaptılar.

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OHAL döneminde bölgeye çok gittim. PKK ikide bir kepenk kapatma eylemi yapardı. Başbakanın, bakanların bölgeye gittiği zamanlarda Diyarbakır’da, Batman’da, Şırnak’ta zorla kepenkleri kapattırırdı.

PKK artık bunu yapamıyor. Çünkü içeride o kadar gücü kalmadı. Ama kepenk kapattırma eylemi PKK ile özdeşleşti. Bir dönemler PKK kepenk kapattırıyordu 2 Nisan’da ise CHP kepenk kapattırdı. Bunun şerefi de Özgür Özel’e yeter.

TÜSİAD NİYE SUSUYOR

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras yaptıkları konuşma nedeniyle gözaltına alınıp yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılmışlardı. TÜSİAD başkanlarının gözaltına alınmasına tepki göstermiştim.

Ama şimdi TÜSİAD’ı, CHP’nin Türk ekonomisini hedef alan boykot çağrıları karşısında sessiz kaldıkları için eleştireceğim.

TÜSİAD başkanları 2013 yılındaki Soma maden ocağı faciasından tutun, Erzincan İliç’teki maden faciasına, Kartalkaya’daki otel yangınından tutun belediyelere kayyum atanmasına ve disiplinsizlik nedeniyle teğmenlerin ihracına kadar her konuda iktidarı topa tutmuşlardı. Ama TÜSİAD, birçoğu da kendi üyesi olan şirketlerin, medya kuruluşlarının hedef alınması ve 2 Nisan’ın Türk ekonomisine boykot günü olarak ilan edilmesine ise sessiz kalıyor.

TÜSİAD’IN ÇELİŞKİSİ

TÜSİAD işadamları örgütü. Ama işadamlarını savunmuyor ama PKK ile bağlantısı nedeniyle kayyum atanan belediyeler için yeri göğü yırtıyor.

Bu ne yaman çelişki TÜSİAD?