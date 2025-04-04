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Eğitim bitti tatil modu açıldı!

#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Dizer#Başak Dizer Tatlıtuğ

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yaklaşık 6 aydır süren Londra macerasına şimdilik ara verdi. Le Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi alan Tatlıtuğ, programı başarıyla tamamladı ve ailesiyle birlikte İstanbul’a döndü.

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Aldığım bilgilere göre Kıvanç Tatlıtuğ, Londra’daki kiralık evini kapatarak valizlerini topladı. Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve minik oğulları Kurt Efe ile birlikte İstanbul’a dönen ünlü oyuncu, yazı Bodrum’daki evlerinde geçirmeye hazırlanıyor.

Eğitim bitti tatil modu açıldı

Tatlıtuğ, bu yazı dinlenerek ve yeni projeleri değerlendirerek geçirecek. Eğer içine sinen uzun soluklu bir dizi projesi olmazsa, kış aylarında yeniden Londra’nın yolunu tutacak.

Öte yandan daha önce yazmıştım biliyorsunuz; Tatlıtuğ Ailesi artık yaşamlarının büyük kısmını Londra’da geçirmeyi planlıyor.

Ünlü çiftin, oğullarının İngiltere’de okula başlamasını istediği uzun zamandır konuşuluyor.

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Eğitim bitti tatil modu açıldı

Tabii ki buradaki işlerini de bırakmayacaklar. İstanbul-Londra hattında çift şehirli bir hayat kuran Tatlıtuğ çifti, şimdilik yaz güneşini Bodrum’da karşılamaya kararlı...

Tokyo’da kızına kavuştu

Eğitim bitti tatil modu açıldı

Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Alara Koçibey, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek sevgilisi Eren Morova’yla birlikte Tokyo’ya uçtu.

Eğitim bitti tatil modu açıldı

Koçibey’in kızı Paris Uzan, bir süredir Japonya’da eğitim görüyor. Hasret gideren aile, Tokyo sokaklarını birlikte keşfetti, bol bol gezip keyifli anlar yaşadı. Renkli kareler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Disneyland keyfi

Eğitim bitti tatil modu açıldı

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Burak Hatipoğlu, bayram tatilinin okul tatiliyle birleşmesini fırsat bilerek ailesini Paris Disneyland’a götürdü. Eşi Melis Hatipoğlu ve kızları Defne ile Derin’le birlikte parkın altını üstüne getiren Hatipoğlu, çocuklarının eğlenceli anlarını bol bol fotoğrafladı.

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Güçlerini birleştirdiler

Eğitim bitti tatil modu açıldı

Gece hayatının deneyimli ismi Tolga Çinkitaş, 15’inci yılını kutlayan başarılı işletmeci Umut Evirgen’le güçlerini birleştirdi. Levent’te yer alan La Boucherie, yenilenerek “La Boucherie Depo” adıyla kapılarını açtı. Eski sinema tabelalarını andıran girişiyle dikkat çeken mekânda, sahneye birbirinden ünlü isimler çıkıyor. Ödüllü şeflerin imzasını taşıyan menüsüyle de fark yaratan La Boucherie Depo’da bu akşam Özer Atik sahne alacak. 11 Nisan’da Ümit Besen, 12 Nisan’da Serhat Kılıç ve 18 Nisan’da ise Coşkun Sabah müzikseverlerle buluşacak.

Eğitim bitti tatil modu açıldı

 

#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Dizer#Başak Dizer Tatlıtuğ
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