Durup dururken yenilmek istemek

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Fenerbahçe-Galatasaray maçı, televizyonda deli gibi izlenir.

*

Kimse hangi kanalda yayınlandığına bakmaz. Kimse “Özgür Özel izlemeyin dedi, o halde izlemeyelim” demez. Kimse gündelik politik çekişmelerin gazına gelmez.

*

Hele bir de günlerden tatilse... Hele bir de kallavi diziler yayında değilse...









Reytingler coşar Allah coşar.

*

Bunu öngörmek için ne futboldan anlamak gerekir ne de siyaset dehası olmak gerekir.

Azıcık izan, azıcık idrak, azıcık basiret yeter.

*

Tablo böyleyken Özgür Özel’in, “Maç ATV’de yayınlanıyormuş. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki boykot ediyoruz” demesi...

Kendi kalesine attığı muazzam bir goldür. Ezilerek yenileceği ta en baştan belli bir maça, hiçbir zorunluluğu olmadığı halde çıkmaktır.

*

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Özgür Özel’de cesaret var, çalışkanlık var, ataklık var, samimiyet var.

Ama sağını solunu, önünü arkasını düşünerek adım atmak yok.

Tam da bu nedenle genellikle topa gelişine vuruyor.



ÇOK TUHAF



Ekranlardan, gazetelerden Kemal Kılıçdaroğlu’na parmak sallıyorlar:

*

“Sakın aday olma. Aday olursan karışmam” falan.

*

Sana ne kardeşim?









CHP’nin içine ne diye karışıyorsun sen?

Siyaset yapacaksan kaydol CHP’ye yap siyasetini.



MOURINHO’DAN BÜYÜK POLİTİKACI OLURMUŞ



Takımı Galatasaray’a yenilmiş.

Üstelik kendi stadında.









Ama herkes bu galibiyeti değil, Mourinho’nun Okan Buruk’un burnunu sıkma olayını konuşuyor.

*

En zor zamanda bulunmuş müthiş bir çıkış yoludur bu.

Gündemi bir anda bambaşka noktaya taşımaktır bu.

Çok önemli bir mağlubiyeti önemsizleştirmektir bu.

*

Mourinho, bu akıl ve stratejiyle siyaset yapsaymış...

Trump falan hikâye olurmuş.



PEKİ YA LE PEN GÖLGESİ



Haberleri okuyorum.









Şöyle bir başlık gördüm:

*

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“Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu, altı yıl sonra yeniden başladı. Mehmet Şimşek umutlu ama toplantıya İmamoğlu gölgesi düştü.”

*

İnsan merak ediyor:

Bu toplantıya neden Le Pen gölgesi düşmüyor da İmamoğlu gölgesi düşüyor?

Sonuçta Le Pen de Fransa’da ana muhalefet ve yolsuzluk nedeniyle yasaklı hale geldi.



AYBÜKE PUSAT İLE GÖKHAN ÜNVER



Aybüke Pusat:

CHP’nin boykotuna destek veren paylaşım yaptığı için TRT’deki diziden çıkarıldı.

*

Gökhan Ünver:

Hiçbir paylaşım yapmadığı için CHP’li belediyelerin salonlarından kovuldu.

*

Aybüke Pusat için ah vah çekenler, Gökhan Ünver için oh oldu diyorlar.

TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL TUNÇ YASASI



İşin içine ne zaman...

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- Sosyal medyayı gerçek Türkiye sanma yanılgıları.

- Elitlere özgü küstahlıklar ve şımarıklıklar.

- Sınıfsal yaklaşımlar.

- Karşı tarafı küçümseme ve aşağılamalar.

- Kampus aklı.

- Seçkinci dil ve edebiyat.

- Gerekçesiz özgüven patlamaları.

- Kültür savaşları.

- Değerler üzerinden zıtlaşmalar.

Girerse.

Kazanan hep Erdoğan oluyor.

*

Korkarım yine aynısı olacak.

Ya da korkmam.



HİÇ SEVMEDİĞİM ZAMANLAR



- “Ya bizdensin ya onlardan” zamanları.

- Fitnenin kol gezdiği zamanlar.

- Gündemin üç dakikada bir değiştiği zamanlar.

- Siyasetin tek konu olduğu zamanlar.

- Tutuklanacaksınız diye korku salındığı zamanlar.

- Polise fütursuzca iftira attıktan sonra tornistan edilen zamanlar.

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- Ayrımcılığın bakışlara bile yansıdığı zamanlar.

- Herkesin sadece kendi dünyasına kulak verdiği zamanlar.