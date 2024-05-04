Her şeyin başı sağlıklı bağırsaklar

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Hatta ruh halinizi, davranışlarınızı ve stres seviyenizi etkileyebiliyor. Bu nedenle sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmak oldukça önemli. Bunu sağlamanın en kolay yolu da bağırsak dostu besinleri tüketmekten geçiyor. Günlük yaşantımızda en çok ihmal ettiğimiz organlarımızdan biri de bağırsaklarımızdır. Oysaki bağırsaklarımız kendisinde bir sorun olduğunu çoğunlukla hazımsızlık, şişkinlik, gaz, ishal atakları, kabızlık, karın ağrısı ya da yorgunluk hissi gibi belirtilerle gösteriyor. Ancak bizler bu sinyalleri normal bir durum olarak görüyor ve önemsemiyoruz. Ama oluşan bu belirtilerin hepsi aslında birer kırmızı alarmdır ve bağırsak florasında dengesiz bir durum olduğunu gösterir. Bu nedenle bu tarz sıkıntıları sürekli yaşıyorsanız mutlaka bir hekime başvurmanızı öneririm. Çünkü son 10 yılda yapılan araştırmalar artık net bir şekilde bağırsaklarda oluşan her türlü rahatsızlığın tüm vücudu doğrudan etkilediğini bizlere gösterdi. Hatta bağırsak sağlığının artık bağışıklık sisteminin zayıflaması, otoimmün hastalıklar, endokrin sistemiyle ilgili bozukluklar, kalp ve damar hastalıkları, Parkinson, Alzheimer, diyabet, sindirim sorunları, alerjik hastalıklar, obezite, psikolojik bozukluklar ve kanser gibi rahatsızlıklarla bağlantılı olduğu biliniyor.

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BAĞIRSAKLARIMIZIN DA BİR DENGESİ VAR

Bağırsaklarımızın biyolojik bir dengesi var. Bu denge, faydalı ve zararlı bakteriler ile mantarlar arasında gelişiyor. Bağırsak florasında bulunan ve yararlı etkiler oluşturan canlı mikroorganizmalara probiyotik, faydalı ya da faydasız bakterilerin beslenmesi yani yaşaması ve sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için gerekli olan besin maddelerine de prebiyotik diyoruz. Bağırsak mikrobiyatasının sağlıklı olabilmesi için de probiyotik ve prebiyotiklere ihtiyaç duyuyoruz. Ancak beslenmeyle aldığımız gluten, gluten benzeri protein, kötü huylu şekerler, bitkilerde kullanılan ilaçlar, hormonlar, GDO’lu ürünler, iyi yıkanmadan tüketilen her türlü toksik ürün, dışarıdan aldığımız ağır metaller, antibiyotikler gibi ilaçlar, bağırsak duvarını ciddi bir şekilde yıpratarak, probiyotik dengeyi bozuyor. Bu nedenle beslenme tarzımızda köklü değişiklikler yaparak, bağırsak sağlığımızı korumamız gerekiyor.

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BAĞIRSAK DOSTU BESİNLER

Genel ruh halimizin ve beden sağlığımızın artık bağırsaklarımızın durumuyla yakından alakalı olduğunu biliyoruz. Bağırsaklarımızı korumanın ise basit ama en etkili yolu, sağlıklı bir beslenme tarzını benimsemek. Ayrıca bağırsak sağlığımızı koruyan muhteşem gıdalar da mevcut. Üstelik bu besinler, sadece bağırsaklarımızı değil, birçok hastalığa karşı vücudumuzu da koruyor.

Ev yapımı yoğurt





Probiyotikleri destekleyen en önemli besinlerden biri ev yapımı yoğurttur. İyi bir yoğurt elde edebilmenin koşulu ise çeşitli bakterilerden oluşan iyi bir mayadır. Yani yoğurdun fermantasyonu iyi olduğunda probiyotik dengesi de daha iyi hale gelir. Yoğurt ayrıca B12 vitamini emilimini artırır. Bunun dışında iyi bir kalsiyum ve fosfor kaynağıdır. Süt içemeyen kişilerin de güvenle tüketebileceği bir gıdadır. Yoğurdu her gün en az bir su bardağı kadar tüketebilirsiniz. İçine limon, sarımsak veya çiğ sebze de eklenebilir. Ancak sıcak bir yemeğin üstüne yoğurdu dökmememizde fayda vardır. Çünkü bu durum, B12 emilimini azaltır ve içerisindeki faydalı probiyotiklerin yok olmasına neden olur. Ayrıca peynir de iyi bir probiyotik kaynağıdır. Özellikle mozzarella çok faydalıdır. Süzme peynir, eski kaşar, otlu peynir gibi türleri de tüketilebilir.

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Kefir tüketirken dikkat!

Kefir, sindirime yardımcı bir besindir. Metabolizmayı ve bağırsak hareketlerini hızlandırır. Ancak kefiri tüketirken dikkat edilmesi gereken bir unsur vardır. Çünkü kefir, çok iyi bir probiyotik ve prebiyotik kaynağıdır. Eğer sağlıksız bir mikrobiyotaya sahipseniz ve bu durumda kefir tüketirseniz, sağlıksız bakterileri de beslemiş olursunuz. Bunun sonucunda da mikrobiyotada var olan sorunu arttırabilirsiniz. Bu nedenle önce probiyotik dengeyi sağlamalı ve sonrasında iyi huylu bakterilerin beslenmesi için gerekli besinler almalısınız.

Lahana turşusunu evde yapın





Lahana turşusu, muhteşem bir probiyotik kaynağıdır. C, K ve B vitaminleri açısından zengindir. Demir, manganez, sodyum, lif ve prebiyotik içerir. Alzheimer’ı önlemeye yardımcıdır. Evde de kolaylıkla lahana turşusu yapabilirsiniz. Bunun için lahanayı kaya tuzuyla birlikte ovuşturun. Kaya tuzu lahanayı eritecektir. Daha sonra lahanaları kavanozun içine koyun. İçine dört diş sarımsak atın ve üstüne içme suyu dökün. Kavanozun etrafını da alüminyum folyo ile kaplayın. Üç hafta sonra fermantasyonu çok iyi olan turşunuz hazır olacaktır.

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Geleneksel lezzet boza





Probiyotik dengesi muhteşem olan ve çok sağlıklı içecekler arasında yer alan bozanın vitamin ve mineral zenginliği de çok iyidir. İnsülin direncini kırar ve tatlı ihtiyacını bastırır. Tarçınla birlikte tüketildiğinde daha sağlıklı olur. Ancak kalorisi yüksektir, bu nedenle dikkatli tüketilmelidir.

Badem ve Hindistan cevizi yağı

Çiğ badem tüketmek de bağırsak sağlığı için oldukça faydalıdır. Bunun dışında son yıllarda Hindistan cevizi yağının da sindirimi kolaylaştırıcı bir etki yarattığı gözlendi. Anti-bakteriyel özelliği de olan Hindistan cevizi yağını da bağırsak dostu besinler arasında alabiliriz.

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