Bağışıklığı güçlendiren iftar ve sahur sofraları

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur sofraları da kurulmaya başladı. Maalesef ki, bir ramazan ayını daha koronavirüs gölgesinde geçiriyoruz. Pandeminin hala devam ediyor olması ve COVID-19’un yeni varyantlarının çıkması, bu sofralarda ne tüketildiğinin de önemini arttırıyor. Gelin bugün, ramazan ayını sağlıklı geçirebilmek için iftar ve sahurda neler tüketilmesi gerektiği ile uzun süreli açlıklarda bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olacak tariflerin neler olduğuna bir bakalım.
Günde iki ana öğünün olduğu ve uzun saatler açlık ile susuzluk gerektiren oruç, aslında bilinçli bir şekilde tutulduğunda vücudumuz için yararlı olan bir durumdur. Çünkü vücutta birikmiş zararlı maddelerin temizlenmesine olanak sağlayarak, bağışıklık sistemini de olumlu etkiler. Ancak yeterli ve dengeli beslenilmesi gerekir. Özellikle iftar sofralarında karbonhidratlı, yağlı ya da tatlı yiyeceklerden uzak durulmalı, sebze, proteinli ve lifli gıdalarla beslenmeye özen gösterilmelidir. Ayrıca iftar öğünlerine öncelikle çorba ile başlanmalıdır. Çorbadan sonra ise 15 dakika yemek yemeğe ara verilmeli, daha sonra da et grubu ve yanında bir sebze tüketilmelidir. Salata, yoğurt ve ayran da sofralarınızda olması gereken besinlerdendir. Çörek otu, güçlü bir bağışıklık sistemi için önemlidir. Bunun için yemeklerinizin içini bir tatlı kaşığı oranında çörek otu koyabilirsiniz. Şerbetli tatlıların yerine de güllaç, muhallebi ve sütlaç gibi tatlıları tercih etmeniz sağlıklı bir öğün geçirmenize yardımcı olacaktır.
ÖRNEK İFTAR MENÜSÜ
* 1-2 yudum su ile orucunuzu açın.
* 2 adet hurma, 2-3 zeytin gibi atıştırmalık ile devam edin.
* 1 kase çorba.
* Ana yemek için 15 dakika ara verin.
* 150-180 gram et, tavuk, balık ya da hindi.
* 1 porsiyon pişmiş sebze yemeği.
* 1 kase salata (+1 tatlı kaşığı zeytinyağı).
* 1 kase yoğurt veya 2 su bardağı ayran.
* 1 porsiyon sütlü tatlı (isteğe bağlı).
SAHURA MUTLAKA KALKIN
Oruç tutarken sahura kalkmayı asla ihmal etmeyin. Çünkü iftara kadar vücudun ihtiyacı olan enerji ve sıvıyı büyük ölçüde karşılamanız gerekir. Aksi taktirde kan şekerinde düşüş, halsizlik ve baş ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Sahur öğünü, hazmı kolay, enerjisi yüksek, tok tutan ve besleyici değeri yüksek olan besinlerden oluşmalıdır. Eğer sahurda kahvaltı yapmayı tercih ediyorsanız, beslenme listenize mutlaka protein kaynağı yumurtayı eklemelisiniz. Bunun yanı sıra yeşillikler ile birlikte zeytini bir kahvaltı modeli olarak deneyebilirsiniz. Avokado ve yumurta, bağışıklık sistemimizi koruyacak besinlerdendir. Chia tohumu ve kefir ikilisi ise virüsten korurken, tok kalmanıza da yardımcı olur. Sahurda kefirin içine iki çay kaşığı chia tohumu ekleyip, içebilirsiniz. Bunları tercih etmezseniz, hafif bir zeytinyağlı yemek yanına sade bir çorba, salata ve yoğurtla da öğünü kapatabilirsiniz.
ÖRNEK SAHUR MENÜSÜ
* 2 adet yumurta.
* 30 gram beyaz peynir ya da süzme peynir.
* 5 adet tuzsuz zeytin.
* Yarım avokado.
* 2 adet tam ceviz.
* Bol yeşillik.
* 1-2 dilim ekşi mayalı ekmek (isteğe bağlı).
* 1 porsiyon meyve (isteğe bağlı).
* 1 fincan papatya çayı ya da beyaz çay.
SU TÜKETİMİNE DİKKAT!
Sahur ve iftar arasında sık sık su tüketmeye özen göstermek gerekiyor. Çünkü vücudun susuz kalması, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Oluşabilecek sıvı ve mineral kayıpları için su, soda ve maden suları ile vücut desteklenmelidir. Ayrıca 1 litre suyun içine 8 adet karanfil, 1 adet kabuk tarçın, 1 adet limon, yarım demet nane ve 1 çay kaşığı toz tarçın ekleyin ve karıştırın. Hazırlayacağınız bu karışımı düzenli olarak iftar ve sahur arasında tükettiğinizde susamazsınız. Bu tarifin diğer bir güzel tarafı, vücut detoksuna da yardımcı olması.
BİTKİ ÇAYI İYİ GELECEKTİR
Ramazan ayı boyunca bitki çayı tüketmeyi de ihmal etmemek gerekiyor. Çünkü doğru bitkilerle hazırlanan çaylar, bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlar. Özellikle iftardan 2 saat sonra tüketebileceğiniz rezene, kuşburnu ve taze zencefil ile hazırlanan çay, sizlere iyi gelecektir. Bu çay için; 1 çay kaşığı rezene, 1 çay kaşığı kuşburnu ve 1 çay kaşığı taze zencefili sıcak suya ekleyin ve 10 dakika demleyin. Sahurda ise yatmadan önce beyaz çay, papatya, melisa ya da rezene çayı içerek, hem sıvı tüketimi arttırılabilir hem de rahat uyuyabilirsiniz.
Bağışıklığı güçlendiren iftar ve sahur sofraları
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur sofraları da kurulmaya başladı. Maalesef ki, bir ramazan ayını daha koronavirüs gölgesinde geçiriyoruz. Pandeminin hala devam ediyor olması ve COVID-19’un yeni varyantlarının çıkması, bu sofralarda ne tüketildiğinin de önemini arttırıyor. Gelin bugün, ramazan ayını sağlıklı geçirebilmek için iftar ve sahurda neler tüketilmesi gerektiği ile uzun süreli açlıklarda bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olacak tariflerin neler olduğuna bir bakalım.
Günde iki ana öğünün olduğu ve uzun saatler açlık ile susuzluk gerektiren oruç, aslında bilinçli bir şekilde tutulduğunda vücudumuz için yararlı olan bir durumdur. Çünkü vücutta birikmiş zararlı maddelerin temizlenmesine olanak sağlayarak, bağışıklık sistemini de olumlu etkiler. Ancak yeterli ve dengeli beslenilmesi gerekir. Özellikle iftar sofralarında karbonhidratlı, yağlı ya da tatlı yiyeceklerden uzak durulmalı, sebze, proteinli ve lifli gıdalarla beslenmeye özen gösterilmelidir. Ayrıca iftar öğünlerine öncelikle çorba ile başlanmalıdır. Çorbadan sonra ise 15 dakika yemek yemeğe ara verilmeli, daha sonra da et grubu ve yanında bir sebze tüketilmelidir. Salata, yoğurt ve ayran da sofralarınızda olması gereken besinlerdendir. Çörek otu, güçlü bir bağışıklık sistemi için önemlidir. Bunun için yemeklerinizin içini bir tatlı kaşığı oranında çörek otu koyabilirsiniz. Şerbetli tatlıların yerine de güllaç, muhallebi ve sütlaç gibi tatlıları tercih etmeniz sağlıklı bir öğün geçirmenize yardımcı olacaktır.
ÖRNEK İFTAR MENÜSÜ
* 1-2 yudum su ile orucunuzu açın.
* 2 adet hurma, 2-3 zeytin gibi atıştırmalık ile devam edin.
* 1 kase çorba.
* Ana yemek için 15 dakika ara verin.
* 150-180 gram et, tavuk, balık ya da hindi.
* 1 porsiyon pişmiş sebze yemeği.
* 1 kase salata (+1 tatlı kaşığı zeytinyağı).
* 1 kase yoğurt veya 2 su bardağı ayran.
* 1 porsiyon sütlü tatlı (isteğe bağlı).
SAHURA MUTLAKA KALKIN
Oruç tutarken sahura kalkmayı asla ihmal etmeyin. Çünkü iftara kadar vücudun ihtiyacı olan enerji ve sıvıyı büyük ölçüde karşılamanız gerekir. Aksi taktirde kan şekerinde düşüş, halsizlik ve baş ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Sahur öğünü, hazmı kolay, enerjisi yüksek, tok tutan ve besleyici değeri yüksek olan besinlerden oluşmalıdır. Eğer sahurda kahvaltı yapmayı tercih ediyorsanız, beslenme listenize mutlaka protein kaynağı yumurtayı eklemelisiniz. Bunun yanı sıra yeşillikler ile birlikte zeytini bir kahvaltı modeli olarak deneyebilirsiniz. Avokado ve yumurta, bağışıklık sistemimizi koruyacak besinlerdendir. Chia tohumu ve kefir ikilisi ise virüsten korurken, tok kalmanıza da yardımcı olur. Sahurda kefirin içine iki çay kaşığı chia tohumu ekleyip, içebilirsiniz. Bunları tercih etmezseniz, hafif bir zeytinyağlı yemek yanına sade bir çorba, salata ve yoğurtla da öğünü kapatabilirsiniz.
ÖRNEK SAHUR MENÜSÜ
* 2 adet yumurta.
* 30 gram beyaz peynir ya da süzme peynir.
* 5 adet tuzsuz zeytin.
* Yarım avokado.
* 2 adet tam ceviz.
* Bol yeşillik.
* 1-2 dilim ekşi mayalı ekmek (isteğe bağlı).
* 1 porsiyon meyve (isteğe bağlı).
* 1 fincan papatya çayı ya da beyaz çay.
SU TÜKETİMİNE DİKKAT!
Sahur ve iftar arasında sık sık su tüketmeye özen göstermek gerekiyor. Çünkü vücudun susuz kalması, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Oluşabilecek sıvı ve mineral kayıpları için su, soda ve maden suları ile vücut desteklenmelidir. Ayrıca 1 litre suyun içine 8 adet karanfil, 1 adet kabuk tarçın, 1 adet limon, yarım demet nane ve 1 çay kaşığı toz tarçın ekleyin ve karıştırın. Hazırlayacağınız bu karışımı düzenli olarak iftar ve sahur arasında tükettiğinizde susamazsınız. Bu tarifin diğer bir güzel tarafı, vücut detoksuna da yardımcı olması.
BİTKİ ÇAYI İYİ GELECEKTİR
Ramazan ayı boyunca bitki çayı tüketmeyi de ihmal etmemek gerekiyor. Çünkü doğru bitkilerle hazırlanan çaylar, bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlar. Özellikle iftardan 2 saat sonra tüketebileceğiniz rezene, kuşburnu ve taze zencefil ile hazırlanan çay, sizlere iyi gelecektir. Bu çay için; 1 çay kaşığı rezene, 1 çay kaşığı kuşburnu ve 1 çay kaşığı taze zencefili sıcak suya ekleyin ve 10 dakika demleyin. Sahurda ise yatmadan önce beyaz çay, papatya, melisa ya da rezene çayı içerek, hem sıvı tüketimi arttırılabilir hem de rahat uyuyabilirsiniz.