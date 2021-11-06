Yeşillerin şifalı dünyası

Pilavdan sarmaya, tatlıdan salataya, çorbadan dolmaya o kadar çok yemeğimiz pirinç üzerine kurulu ki... Soframızda bazen ana yemek, bazense bir mezenin tat unsuru... Peki, pirincin farklı türlerini ne kadar iyi tanıyoruz? Genelde diyet listelerinde üzeri karalanan pirinç, düşünüldüğü kadar zararlı mı gerçekten? Glisemik indeksi yüksek diye tamamen yaşantımızdan çıkmalı mı, yoksa sağlıklı çeşitleri de var mı? Bence pirince biraz haksızlık yaptık. Gelin hep birlikte farklı türlerini, içeriklerini, kullanım alanlarını ve sağlığa faydalarını konuşalım.
Pirinçlerin en büyük avantajı çölyak hastaları ve glütensiz beslenenler için iyi alternatif olmaları. Çorba, salata ve zeytinyağlılarda 2-3 yemek kaşığı kadarını rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Özellikle et suyuna veya tavuk suyuna bol sebzeli pişmiş bir pilav veya bolca mevsim yeşillikleriyle yapılan salata üzerine eklenen 1 küçük kâse siyah pirinç, lezzetli bir öğün olabilir.
Sporcular veya büyüme çağındaki çocuklar için hafif ama doyurucu bir seçenek olarak büyük bir salata üzerine 4 kaşık haşlanmış basmati veya esmer pirinç eklenebilir. Uzun süre tokluk hissi için 5 yemek kaşığı barbunyaya 3 yemek kaşığı esmer pirinçli salatalar da tercih edilebilir. Pirinçlere ve özelliklerine gelirsek...
* Basmati: Taneleri ince ve uzundur, yemeklere hoş bir koku ve aroma verir. Özellikle Hint ve Asya mutfağında yaygın olarak kullanılır, son zamanlarda ülkemizde de popülerliği arttı. Dereotu, maydanoz, nane, semizotu, yeşil soğan gibi yeşilliklere yakışır, içine nar, şeftali gibi meyveler de eklendiğinde enfes salatalar yapılır. Diğer pirinç türlerine kıyasla glisemik indeksi biraz daha düşüktür ve kan şekerinin ani düşüp yükselmesini engeller. Nişasta oranı düşük ve kompleks karbonhidrat oranı yüksektir.
* Kepekli pirinç: Beyaz pirincin işlemden geçmemiş ve posasından ayrılmamış hali... Böylece protein içeriği ve diğer besin öğeleri çok daha fazla. Ayrıca yüksek posa içeriğiyle tok kalmaya destek olur ve kan şekeri dengesini sağlar. Beyaz pirince göre tadının yavan olması kullanım alanını daraltır. Ancak beyaz pirincin kullanıldığı her yerde tüketilebilir. Haşlanmış hali çorbalara eklenerek kıvam verilebilir; soğan, havuç, pırasa gibi lezzeti baskın olan sebzelerle pişirilebilir, haşlanmış karnabahar, brokoli gibi sebzelerle karıştırılarak tüketilebilir.
* Yasmin: Özellikle Tayland’da yetişen aromatik bir pirinç türüdür. Kendine özel bir kokusu vardır. Salata ve mezelerde kullanılabilir. Keskin tadı nedeniyle çocuklar tarafından genellikle beğenilmez. Yeşilliklerle dolu bir kâseye 3 yemek kaşığı haşlanmış yasmin pirinci, 80-100 gram et/tavuk/balık/tonbalığı, 2-3 yemek kaşığı süzme yoğurt ve sote sebzelerle harika bir tabak hazırlayabilirsiniz.
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Fermentasyon, gıdanın saklanması konusunda, tarih boyunca kullanılmış ve ısıl işlem gerektirmeyen yöntemlerin en masumudur. Sağlıklı yaşama olan ilginin artmasıyla bu yöntemin adını her geçen gün daha fazla duyar olduk. İyi gıdaya ulaşmak isteyenler artık ekşi mayalı ekmeklere yöneliyor, kefir pek çok farklı aromayla tatlandırılmış olarak raflarda, restoran menülerine ağır soslar yerine yoğurtlu mezeler ve fermente turşular daha çok dahil oluyor. Peki, fermente besinler bahsedildiği kadar faydalı mı, beslenmemizde nasıl bir yere sahip? Hep birlikte bu soruların cevabına bakalım...
TÜM SEBZELERLE YAPABİLİRSİNİZ
Fermente besinler yüzyıllardır insanların beslenmesinin bir parçası. Başlangıçta gıdaları muhafaza etmek ve toksik maddeleri ortadan kaldırmak amacıyla kullanılıyordu. Günümüzdeyse en çok sağlığımıza olan katkılarından ötürü yeniyor, fermente olunca ürünlerin lezzeti de artıyor. Örneğin, lakto fermente yani sirke ya da limon kullanmadan yapılan turşular bağırsak sağlığımız için çok kıymetli. Bu turşuları hazırlarken peyniraltı suyu, kefir, yoğurt suyu gibi ev yapımı süt ürünlerinin suları kullanılmalı. Hatta daha önceden hazırlanmış fermente turşu suyu da harika olur. Hazırlaması çok kolay: Sadece lahana için değil, tüm sebzelerde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Lahanayı ince ince doğrayın, yıkayıp suyunu süzün. 2 yemek kaşığı kaya tuzunu 2 bardak ılık suda eritip içine 2 bardak yoğurt suyu ekleyin; bu karışımı lahanaların üzerine dökün.
1 litrelik bu karışım küçük boy bir lahana için yeterli olacaktır. Dilerseniz en son üstüne defne yaprakları ve top karabiber de katabilirsiniz. Önerim, karışım fermente sebzeler hazırlamanız. Hem lezzeti artacak hem de besin çeşitliliği sağlanmış olacak.
Aynı şekilde meyveleri de fermente edebiliriz. Dilimlenmiş meyvelere su, şeker ve peyniraltı suyu ilave edin, kapağı kapalı olarak oda ısısında 3-10 gün arası bekletin. Üstte karbondioksit nedeniyle köpüklenmeler oluşacak, faydalı bakteriler devreye girecek. Artık kavanozu buzdolabına alabilir; smoothie’lerinize katabilir, reçel, sos olarak kullanabilirsiniz.
Yoğurt, kefir, turşu, peynir, kımız, tarhana, pastırma, sucuk, boza günlük hayatta sıkça kullandığımız fermente besinlerden bazıları. Süte yoğurt bakterisi eklenerek, uygun sıcaklık gibi koşullar sağlanarak fermentasyon yoluyla yoğurt elde edilir. Besinler orijinal formlarındayken sağlıklı olsalar da, fermente edildiklerinde probiyotik ve prebiyotik özelliğine sahip oldukları için daha yararlı olurlar. Bu besinler en büyük faydayı bağırsaklarımız üzerinde gösterir. Bağırsak florasındaki faydalı bakterilerin oranının artmasına ve bağırsak sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunurlar. Dolaylı yoldan ishal, kabızlık gibi sindirim sistemi sorunlarını iyileştirmeye destek olur.
Fermente gıdaların sindirimi, orijinal formlarına göre çok daha kolaydır. Böylece ‘gastrointestinal’ problemlerin daha aza indirgenmesine destek olur. Şeker ve nişastalar fermentasyon süreci boyunca parçalandığı için sindirim daha kolay gerçekleşir. Örneğin, laktoz intoleransı olan ve süt tükettiğinde ishal olan biri; yoğurt, peynir ve kefir gibi fermente besinleri daha rahat tüketir.
7 GÜNLÜK ÖRNEK DİYET LİSTESİ1
Sabah
◊ 1 dilim ekşi mayalı esmer ekmek... Üzerine 1-2 yemek kaşığı krem peynir sürün. 1/3 avokadoyu birkaç damla limonla ezip krem peynir katmanının üzerine yerleştirin. En üste 1 poşe veya haşlanmış yumurta koyun. Dilerseniz 1 çay kaşığı çörekotu serperek tüketebilirsiniz. Tabağınızda bolca söğüş olmasına da dikkat edin.
Öğle
◊ Dilediğiniz kadar rokayı bir salata kâsesine alın, rendelenmiş yarım elma, 3 ceviz ve 3 çorba kaşığı lor peyniriyle karıştırın.
İkindi
◊ 2 top dondurma*
Akşam
Vücudumuz mükemmel adaptasyon gücüne sahip, eşsiz bir mekanizma; her mevsime, yaşama, diyete, fiziksel aktivite koşullarına, yaşa ve çevreye göre değişiyor. Tüm bu değişimlerle birlikte beslenme de etkileniyor ve metabolizma devreye giriyor.
Bedenimizdeki tüm suçu yüklediğimiz metabolizmamızı hızlandırmanın, değiştirmenin, baştan yaratmanın mucizevi bir yolu yok. O bizimle doğmuş ve bizimle ölecek bir parçamız, ne kadar iyi bakarsak o kadar güzel karşılık verecek bir uzvumuz adetna... Onu yoran, hırpalayan ve zorlayan bir yaşam şekline adapte olur ve istemediğimiz bir şekilde bedenimizi yönetir. Aslında onu değişime zorlayan bizim yaptığımız hatalar.
Konu metabolizma olunca ilk kuralımız kürlerden, ilaçlardan, sihirli bitkisel kökenli karışımlardan, mucize vaatlerden uzak durmak. Yapacaklarımızdan çok yapmamamız gerekenleri konuşmamız daha doğru olur. Kalitesiz ve yetersiz uyku, katı ve düşük kalorili beslenme, hareketsiz bir yaşam şekli metabolizmayı yavaşlatan başlıca etmenlerden. Atılacak en doğru üç adımsa şunlar: Su içmek, küçük porsiyonlarda yemek ve düzenli yürüyüş yapmak.
“SU İÇSEM YARIYOR” SÖZÜNE ALDANMAYIN
Su, yaşam için oksijenden sonra en gerekli madde. Ne yazık ki depolanamaz, bir gün çok ve bir gün az içerek vücudun su gereksinimi karşılanamaz. Vücutta biriken toksinleri ve gereksiz maddeleri attığı için metabolizma üzerinde oldukça etkilidir. Metabolizmayı yoran, zorlayan bu maddeler su olmadan atılamaz. Dolayısıyla metabolizmanın doğru bir şekilde çalışmasını istiyorsak vücudumuzu suyla doldurduğumuzdan emin olmalıyız. Günde en az 2-2.5 litre su içmeli, bu suyu gün içerisine eşit olarak yaymalıyız. “Su içsem yarıyor” sözüne aldanmayın. Aksine, su içmezseniz vücudun besinleri sindirim ve atım hızı düşeceği için kilo artışları yaşanabilir. Hücresel sağlık adına önemli olan su alımınızı arttırarak vücudun çalışma hızına destek verip dolaylı yoldan kilo kaybına yardımcı olabilirsiniz.
KALİTELİ VE ‘DOĞRU’ KAHVALTI YAPIN
Beslenme anne karnındayken başlayan ve yaşamımızın sonuna kadar sürdürdüğümüz fizyolojik bir eylem. Dolayısıyla üzerine çok fazla konuştuk, düşündük ve çalışmalar yaptık. Ancak bilimsel çalışmalarla henüz keşfedemediğimiz; kişiye özel beslenme algısı ve yeme şekilleri... Böylece bu iş sadece bir fizyolojik eylem olmaktan çıkıp psikolojik ve sosyal olarak yaşamın kendisi haline de geliyor.
Fizyolojik açlık bizi yemeğe teşvik ederken sosyokültürel ortam yemek davranışlarımızı belirlemede ana etkene dönüşüyor. Öncelikle etrafımızdaki insanları rol model alarak benzer tercihler yapıyoruz. Ancak geçmişte az görüldüğü halde günümüzde çok sık karşılaştığımız duygusal yeme atakları yeni gündemimiz.
Hayat, besini bulma üzerine kuruluydu
Fizyolojik bir olayda neden psikolojiden bu kadar sık bahseder olduk? Yanıt çok basit. Önceden hayatta kalmak için beslenirdik. Yiyecek depolayacak bir buzdolabımız, uzun süre besini saklayacak teknolojimiz, paketli gıdalarımız, restoranlarımız yoktu. Hayatımız besini bulma ve yeme üzerine kuruluydu. Şimdiyse besinler her yerde hazır, laboratuvar ortamında bile kolaylıkla üretilebiliyor. Dolayısıyla yaşamdaki amacımız değişti, stres kaynaklarımız farklılaştı.
Yeme atağı gelirse bol baharatlı ve sirkeli bir sebze çorbası için. Doymuyor gibi hissediyorsanız gün içinde sirkeli, maydanozlu, elmalı ve limonlu su tüketin.
Stresin artması, bedendeki ani rahatlama istekleriyle birlikte duygusal yeme ataklarını tetikledi. Üzerine bir de toplum olarak doğumlarımızdan cenazelerimize kadar duygularımızı en yoğun hissettiğimiz yerlerde hep bir yemek olunca, iş daha da karmaşıklaştı.
Yeşillerin şifalı dünyası
Yediklerimiz ‘ilacımız’ olsun istiyorsak seçimlerimiz de mevsime göre değişmeli. Market ve pazar tezgâhlarına bugünlerde yeşil renk hâkim. Karalahana, pazı, roka, ıspanak... Her biri birbirinden faydalı bu yeşilliklerin sağlığımız için önemi nedir, günlük beslenme rutinimizle nasıl bütünleştirebiliriz; bir bakalım...
ISPANAK: Hindistan cevizi yağıyla...
Böreğini, yemeğini ve salatasını sıklıkla yediğimiz ıspanak, smoothie’lere de çok yakışıyor. Sofranızda daha çok yer açmak için çorbalara katabilir veya buruk tadını kırmak için Hindistan cevizi yağıyla soteleyebilirsiniz.
30 gram çiğ ıspanak, günlük K vitamini ihtiyacımızın tamamını karşılıyor. Bizi kronik hastalıklara karşı koruyan antioksidanlar, kalsiyum, D vitamini ve magnezyum da içeriyor. Temel Reis ıspanağı sevmekle çok doğru yapmış!
MAYDANOZ: Sebze sularında...
Salata, çorba, ana yemek ve soslara kattığımız maydanoz son yıllarda sebze sularının da vazgeçilmezi oldu. Benim için, sabahları yediğim ‘Günaydıran salata’nın da başrolü aynı zamanda. Bu salata için bol maydanoz ve nanenin üzerine peynir, zeytin ve yumurta koyuyorum, biraz da nar ekleyip afiyetle yiyorum. Şişkinlik ve hazımsızlık şikâyetlerine de çözüm olan bu sebze A, C ve K vitaminleri bakımından zengin. Ayrıca bağışıklığımızı güçlendiriyor, göz sağlığımızı koruyor.
KARALAHANA: Mantarla pişirin
İster biraz bulgur ve kıymayla pişirin, ister bol soğan, sarımsak, biraz tereyağı ve deniz tuzuyla soteleyin... Her ikisi de enfes oluyor. Sebze çorbalarına da güzel bir aroma ve şifa katar. Hatta biraz mantar ekleyip üzerine yumurta da kırabilirsiniz. Kanserle savaşan önemli fitokimyasallarca zengin olan karalahana
magnezyum, fosfor, potasyum, C, A ve K vitaminleri içeriyor.
ROKA: Tahinli mezesini yapın
Karışık salatalara eklemek dışında nohut, köz patlıcan ve tahinle birlikte rondo’dan geçirip farklı bir meze de hazırlayabilirsiniz.
Rokayı buzdolabında hafif nemli bir bezin içinde tutarsanız daha uzun ömürlü olur. Göz vitamini olarak bilinen ‘lutein’ ve ‘zeaksantin’ içeriği sayesinde roka gözlerimizin muhâfızlığını da yapıyor.
KALE BİTKİSİ: Fırında kızartın
‘Kıvırcık karalahana’ da deniyor. Henüz bütün market ve pazarlarda yok ama internetten sipariş verebiliyoruz. Salataya katmak dışında fırınlayarak leziz bir atıştırmalık haline de getiriyorum. Biraz zeytinyağı, bolca chia tohumu, susam ve çörekotuyla harmanlayıp fırında çıtır olana dek düşük ısıda pişiriyorum. Ama çiğ olarak da yiyebilirsiniz. 100 gram kale bitkisi günlük
C vitamini ihtiyacımızın yüzde 200’ünü, A vitamini ihtiyacımızın yüzde 300’ünü karşılayacak kadar zengin. Yüksek oranda B6, potasyum, kalsiyum ve magnezyum içerir, kansere karşı koruyucu etkisi de var.
İSVİÇRE PAZISI: Kalorisi düşük
Çiğken de keyifle yenebilecek bu sebzenin yemeği de sarması da lezzetli oluyor. Saplarını da yemenizi tavsiye ederim. Bir kâse pişmiş pazıda ortalama 4 gram lif var ve sadece 35 kalori.
MARUL: Su içmekte zorlanıyorsanız...
Yüzde 95’inden fazlası sudan oluşan marul, su içmekte zorlanıyorsanız sizi destekleyecek bir besin. Çıtır dokusuyla içerdiği A, C ve K vitaminlerini keyifle alabilmemizi sağlıyor. Koyu yeşil yaprakları vitamin ve mineral bakımından daha zengin. Sindirim sistemini rahatlatıcı etkisi var; yemek yedikten sonra rahatsızlık yaşayanlardansanız sofranızda mutlaka marul olsun.
DEREOTU: Omletlerinize ekleyin
Omlet, cacık, salata ve yemeklere farklı bir dokunuş katıyor, doygunluk süresini uzatmasıyla ünlü. İçerdiği antioksidanlar sayesinde beyni, kalbi ve karaciğeri koruyor. Araştırmalar, dereotundaki uçucu yağların, kadınların menstural döneminde kramplarını hafiflettiğini de söylüyor.
SMOOTHİE
(2 kişilik)
NE LAZIM?
* 1/2 demet ıspanak
* Bir tutam kale bitkisi
* 1 armut
* İstediğiniz kadar limon suyu
* 300 ml su
NASIL YAPARIM?
* Tüm malzemeleri mikserden geçirin. Üstüne damak tadınıza göre limon sıkın.
NARLI, ISPANAKLI SALATA
NE LAZIM?
* 1/2 marul
* 1/2 demet ıspanak
* 2 dilim hellim peyniri
* 1 haşlanmış yumurta
* 1 küçük çay bardağı kadar ayıklanmış nar
* 1-2 çeri domates
* 1’er yemek kaşığı zeytinyağı, balzamik sirke
NASIL YAPARIM?
* Doğradığınız ıspanak ve marulların üzerine küçük küçük dilimlediğiniz haşlanmış yumurtayı, peyniri, domatesleri ve narı ilave edin.
* Zeytinyağı ve sirkeyi iyice çırpıp üzerine gezdirin.
BADEM KIRINTILI ROKA SALATASI
(1 kişilik)
NE LAZIM?
* 2 dilim keçi peyniri
* 1 demet roka
* 1 yemek kaşığı elma sirkesi
* 1 yemek kaşığı zeytinyağı
* 5 adet çiğ badem
* 1 dilim karabuğday ekmeği
* Pulbiber
* Limon
NASIL YAPARIM?
* Ekmeği küp küp doğrayıp pulbiber ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağıyla harmanlayarak fırına verin, kızartın.
* Peyniri rendeleyin, rokayı doğrayın.
* Büyük bir kaba rokayı, peynirleri, bademleri ve fırınlanmış ekmeği ilave edin.
* Elma sirkesi, zeytinyağı ve limonu da karıştırıp üzerine gezdirin.
DEREOTLU DİP SOS
NE LAZIM?
* 1 küçük kâse süzme yoğurt
* 1-2 tutam ince kıyılmış dereotu
* 1 tutam ince kıyılmış taze nane
* 1 çay kaşığı sarımsak tozu
* 1 çay kaşığı karabiber
* 1 çay kaşığı susam
NASIL YAPARIM?
* Tüm malzemeleri süzme yoğurdun içerisine ekleyip karıştırın.
BİR DOKUNUŞ
Jülyen doğradığınız sebzeleri bu sosa bandırarak yiyebilir veya sosu kırmızı et ya da ızgara tavukların yanına koyabilirsiniz. Dilerseniz karabuğday veya tam buğday kızarmış ekmeğin üzerine sürüp lezzetli bir ara öğün de oluşturabilirsiniz.