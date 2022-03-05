Karamelize soğanlı salatası, sütlü çorbası..

Kiminin favorisi püre, kimininki kumpir... Et yemeklerine de çok yakışıyor, mücvere de... Üstelik patatesten içliköfte yapmak da mümkün. Mutfağımızın en popüler sebzelerinden biri olan patatesle neler yapıyorum, anlatayım...
Çoluk çocuk herkesin favorisi olan bir sebze söyleyin desem, eminim hemen hepinizin aklına ilk önce patates gelir. Üstelik sarı ve kızarmış haliyle... Patatesi başka, ne şekilde pişirmeyi seviyorsunuz en çok? Ben bu mevsimde sık sık şu çorbayı yapıyorum: 1 patatesi ufak ufak kesip 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla birlikte 3 bardak suda haşlıyorum. Patatesin pişmesine yakın içine çiçeklerine ayırdığım 1 orta boy brokoliyi ekliyorum. Brokoli azıcık pişince 1 bardak süt ve baharat çeşitlerini ilave ediyorum. Biraz karabiber ve muskat cevizi rendesi çok yakışıyor. Taneli içtiğim de oluyor ama bazen de blender’dan geçiriyorum.
Patatesi balkabağına da çok yakıştırıyorum. Biraz soğanı 2 yemek kaşığı zeytinyağında kavurup üzerine küp küp doğranmış patates ve balkabaklarını ilave ediyorum. Biraz salça, tuz, baharat ve üzerini azıcık geçecek kadar sıcak su ekleyip pişmeye bırakıyorum. Dilerseniz bunu da blender’dan geçirebilirsiniz. Ancak bir uyarı yapmam şart: Patates diğer sebzelere kıyasla kan şekerini daha hızlı yükseltiyor. Kan şekeri dengesizliği yaşayanlar patatesi haşlanmış ama soğuk yemeli. Hatta bol yeşillikli salatası ideal olur. İnce kıyım yeşillik, salatalık turşusu, kapya biber ve soğanla yapılmış bir patates salatasına eminim, kimse hayır diyemeyecektir. Bazen de sadece karamelize soğanla karıştırıp salatasını yapabilirsiniz.
Canınız karbonhidrat istediğinde patatesi elma dilim kesin, karabiber, pul biber ve kekik gibi baharat çeşitleriyle harmanlayarak mevsim sebzeleriyle fırınlayın. Patatesli bir sebze çorbası da pişirebilirsiniz.
Patatesten içliköfte yapmak da mümkün. Haşlanmış patates ve karnabahara dilediğiniz baharat çeşitlerini katıp katı bir püre yapın. İçini çanak gibi açıp ortasına kıyma sos koyun, fırınlayın. Piştikten sonra üzerinde peynir de eritebilirsiniz. Rendelenmiş patates, kabak, havuç, yulaf, yumurta ve baharatla fırında pişmiş bir mücver de çok leziz olacaktır.
KABUKLARIYLA YEMEYE ÇALIŞIN
Püreden kumpire, kıymalı veya etli yemeğinden böreğe; mutfağımızda oldukça yaygın kullanım alanı var bu sebzenin... Ancak özellikle kızartmasını pişirdiğinizde porsiyon kontrolü yapmayı ihmal etmeyin. Ve aklınızda olsun: Patatesi pişirmenin en sağlıklı yolu suda kaynatmak, buharda veya fırında pişirmektir. Patatesler bu şekilde hazırlandığında şeker, tuz ve yağ oranı daha düşük bir yemek yapmış olursunuz. Ayrıca kabuklarını soymadan yemek posa içeriğini yükseltir ve sizi daha tok tutar. Patatesteki faydalı ‘fenolik’ bileşiklerin kabuk kısmında ve etrafında olduğunu unutmayın.
Karamelize soğanlı salatası, sütlü çorbası..
Kiminin favorisi püre, kimininki kumpir... Et yemeklerine de çok yakışıyor, mücvere de... Üstelik patatesten içliköfte yapmak da mümkün. Mutfağımızın en popüler sebzelerinden biri olan patatesle neler yapıyorum, anlatayım...
Çoluk çocuk herkesin favorisi olan bir sebze söyleyin desem, eminim hemen hepinizin aklına ilk önce patates gelir. Üstelik sarı ve kızarmış haliyle... Patatesi başka, ne şekilde pişirmeyi seviyorsunuz en çok? Ben bu mevsimde sık sık şu çorbayı yapıyorum: 1 patatesi ufak ufak kesip 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla birlikte 3 bardak suda haşlıyorum. Patatesin pişmesine yakın içine çiçeklerine ayırdığım 1 orta boy brokoliyi ekliyorum. Brokoli azıcık pişince 1 bardak süt ve baharat çeşitlerini ilave ediyorum. Biraz karabiber ve muskat cevizi rendesi çok yakışıyor. Taneli içtiğim de oluyor ama bazen de blender’dan geçiriyorum.
Patatesi balkabağına da çok yakıştırıyorum. Biraz soğanı 2 yemek kaşığı zeytinyağında kavurup üzerine küp küp doğranmış patates ve balkabaklarını ilave ediyorum. Biraz salça, tuz, baharat ve üzerini azıcık geçecek kadar sıcak su ekleyip pişmeye bırakıyorum. Dilerseniz bunu da blender’dan geçirebilirsiniz. Ancak bir uyarı yapmam şart: Patates diğer sebzelere kıyasla kan şekerini daha hızlı yükseltiyor. Kan şekeri dengesizliği yaşayanlar patatesi haşlanmış ama soğuk yemeli. Hatta bol yeşillikli salatası ideal olur. İnce kıyım yeşillik, salatalık turşusu, kapya biber ve soğanla yapılmış bir patates salatasına eminim, kimse hayır diyemeyecektir. Bazen de sadece karamelize soğanla karıştırıp salatasını yapabilirsiniz.
Canınız karbonhidrat istediğinde patatesi elma dilim kesin, karabiber, pul biber ve kekik gibi baharat çeşitleriyle harmanlayarak mevsim sebzeleriyle fırınlayın. Patatesli bir sebze çorbası da pişirebilirsiniz.
Patatesten içliköfte yapmak da mümkün. Haşlanmış patates ve karnabahara dilediğiniz baharat çeşitlerini katıp katı bir püre yapın. İçini çanak gibi açıp ortasına kıyma sos koyun, fırınlayın. Piştikten sonra üzerinde peynir de eritebilirsiniz. Rendelenmiş patates, kabak, havuç, yulaf, yumurta ve baharatla fırında pişmiş bir mücver de çok leziz olacaktır.
KABUKLARIYLA YEMEYE ÇALIŞIN
Püreden kumpire, kıymalı veya etli yemeğinden böreğe; mutfağımızda oldukça yaygın kullanım alanı var bu sebzenin... Ancak özellikle kızartmasını pişirdiğinizde porsiyon kontrolü yapmayı ihmal etmeyin. Ve aklınızda olsun: Patatesi pişirmenin en sağlıklı yolu suda kaynatmak, buharda veya fırında pişirmektir. Patatesler bu şekilde hazırlandığında şeker, tuz ve yağ oranı daha düşük bir yemek yapmış olursunuz. Ayrıca kabuklarını soymadan yemek posa içeriğini yükseltir ve sizi daha tok tutar. Patatesteki faydalı ‘fenolik’ bileşiklerin kabuk kısmında ve etrafında olduğunu unutmayın.