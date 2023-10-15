Hollywood’a ihtiyacım yok artık

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Filmin hem senaryosunu kaleme alan, hem yapımcılığını üstlenen, hem de yönetmen koltuğunda oturan Maiwenn ise Jeanne du Barry olarak izleyici karşısına çıktı. 2023 yılının en pahalı Fransız filmi unvanına sahip olan “Jeanne Du Barry”i Johnny Depp, Maiwenn ve filmin bir diğer oyuncusu Benjamin Lavernhe, Hürriyet Kelebek okurları için anlattı.

◊ Maiwenn, hikâye 18’inci yüzyılda geçmesine rağmen filmin modern bir yanı da var. Bunu neden istediniz...

- Maiwenn: Filmi yazmaya başladığımda ani farkındalıklar yaşadım. 18. yüzyıla dair pek çok film izledim. Ama fark ettim ki, izlediğim filmleri beğenmiyordum. Bunun nedeni diyalogların eski moda Fransızca olması ve çok fazla diyalog içermesiydi. Ben de kendi kendime dedim ki, “Kendi kimliğimi, kendi yazma tarzımı bulmalıyım. Fransız tarzı dilin beni etkilememesi gerekiyor.”

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18. yüzyıl tarzı bir diyalogdan ziyade, her şeyin zamansız olmasını istedim. Çeşitli sahneleri çekmeye başladığımızda oyunculara metne takılıp kalmamalarını söyledim, onlardan çok doğal olmalarını istedim. Ancak bu sefer de çok fazla doğaçlama yapmalarına izin vermenin iyi bir fikir olmadığını anladım. Çünkü üslup bir parodiye ya da komediye dönüştü. Ben de onları yönlendirdim ve şöyle dedim: “Metne sadık kalın, ancak doğru olmadığını düşündüğünüz kelimeler ya da virgüller varsa, o zaman öyle söyleyin. Diyalog sırasında kendinizi evinizde gibi hissetmenizi istiyorum.” İşte bu şekilde zamana saygı duymakla oyunculara saygı duymak arasında mutlu bir denge kurmaya çalıştım.

◊ Filmin Cannes’daki ilk gösteriminden sonra dakikalarca alkışlandınız. Neler hissettiniz?

- Johnny Depp: Birkaç saniyeliğine bu beni biraz korkuttu çünkü bir döngünün içinde sıkışıp kalmışım gibi hissediyordum. Seyircilerden gelen alkışlar ve tepkiler, beni çok gururlandırdı.

GÖRÜŞTÜĞÜMÜZDE JOHNNY’E ÂŞIK OLDUM

◊ Fransız kralı rolü için neden Johnny Depp’i seçtiğinizi söyler misiniz?

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- Maiwenn: Açıkçası Johnny’i görmeye gitmeden önce çok beğendiğim bazı Fransız oyuncularla görüştüm ama olmadı. Arzularıma sadık kalmak istedim ve istediğim şeyin bir Fransız aktöre sahip olmaktan çok daha önemli olduğunu düşündüm. Oyuncuya karşı gerçekten güçlü duygular beslemek istedim, özellikle de daha sonra onu kucaklayıp öpeceğim için... Johnny ile tanıştığımda zaten Fransa’nın tarihine çok aşinaydı. Röportajlarında sık sık Fransa’da kendisini evindeymiş gibi hissettiğini söylüyordu. Bu ülkeyi seviyor. Fransız sineması, resim ve müzik konusunda oldukça bilgili biri. 15’inci Louis hakkında benim bildiğimden çok daha fazlasını biliyordu. Onunla tanıştığımda bu bariz bir seçim gibi göründü. Öğleden sonra saat üçte buluştuk, gece yarısı görüşmemizi bitirdik ve sinema hakkında neredeyse hiç konuşmadık. Ona gerçekten âşık oldum...

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ATEŞLİ VE KABA BİR FRANSIZ KOÇUM VARDI!

◊ Bu role seçilmeniz sizi şaşırttı mı? Fransızca çekim yapmak nasıldı, sizin için zor muydu?

- Johnny Depp: Şaşırdım mı, evet. Dille, karakter ve diğer şeylerle ilgili herhangi bir tereddüt hissetmedim ya da özellikle korkutucu bulduğum bir şey yoktu. Yağmur damlalarının arasında koşmak gibi bir şey bu. Maiwenn’in 15. Louis’i oynaması için Kentucky’den bir köylüyü seçmesinin çok cesur bir davranış olduğunu düşündüm... Yani evet, ben bu role hazırdım, yapmak da istedim. Onun ısrar etmesine ayrıca çok sevindim. Filmi Fransızca yapma deneyimine gelecek olursak, insanın kendi dili dışında kendini ifade etmesi zor. Ama Maiwenn bana karşı çok sabırlıydı...

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◊ Karaktere nasıl hazırlandınız? Filmdeki Fransız aksanınız oldukça iyiydi...

- Johnny Depp: Odaklanmam gereken ilk şeyin kesinlikle dil ve telaffuz olduğunu biliyordum... Ateşli, kaba ve beni sözleriyle döven harika bir Fransız koçum Matilde vardı. (Gülüyor.) Şaka yapıyorum. O harika bir Fransızca öğretmeni. Fransızca çalışırken ben bir nevi kanat çırpıyor ve bir sonraki kelimenin bir çeşit Fransızca çıkmasını umuyordum. Eğlenceliydi. Çok yardım aldım ve çoğunlukla benim için üzüldüler, birkaç çekim yapıp beni karavanıma gönderdiler. Çok iyi bir öğretmenim, çok sayıda sabırlı ekibim vardı.

Johnny alçakgönüllü ve sıcakkanlı biri

◊ Benjamin, Johnny Depp’le Fransızca bir filmde oynamak nasıl bir duyguydu?

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- Benjamin Lavernhe: Johnny muhteşem biri. İşinde gerçekten çok sıcakkanlı. Kendinizi çok rahat hissetmenizi sağlıyor. O harika bir yıldız. “Pekala, sıkı tutunun. Zor bir yolculuk olacak” diyor. Çok alçakgönüllü...

Ben kralın uşağını oynuyordum, onun en yakın iş birlikçisi, neredeyse en yakın arkadaşı... Ama Johnny ile birlikte çok fazla metnimiz yoktu, bu yüzden her şeyi birbirimize bakışlarımızla anlatmamız gerekiyordu. Birlikte çalışmaktan büyük keyif aldık. Johnny bana sonsuz yardım etti. Fransızca söz konusu olduğunda derinden etkilendim. Fransızca R’yi telaffuz etmek çok zor ve o bunu hemen başardı. Gerçekten bir krala benziyordu.

Her şeye eskisinden daha çok gülüyorum

◊ Johnny Depp, Sunday Times’a verdiğiniz bir röportajda Amber Heard ile yaşadığınız şiddet davası nedeniyle Hollywood tarafından boykot edildiğinizi hissettiğinizi belirtmiştiniz. Hâlâ bunu hissediyor musunuz?

Johnny Depp: Bir filmden istifa etmeniz istendiğinde, biraz boykot edilmiş hissediyorsunuz. Şimdi boykot edilmiş hissediyor muyum? Hayır, hiç de değil. Hollywood tarafından boykot edildiğimi düşünmüyorum. Çünkü Hollywood’u düşünmüyorum. Artık Hollywood’a pek ihtiyacım yok. Ben diğer tarafta bir yerde olacağım...

◊ Olaylara artık eskisinden farklı mı yaklaşıyorsunuz?

- Johnny Depp: Her şeye eskisinden daha çok gülüyorum... İnsanların benim için “geri dönüş yaptı” dediklerini görüyorum. Aslına bakılırsa hayır, hiçbir yere gitmedim.