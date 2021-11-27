ZeytinyaÄŸlÄ±sÄ±, cipsi, Ã§orbasÄ±... Kereviz

Mevsiminde yiyin
YazÄ±n pek çok kiÅŸi buzluÄŸa kilo kilo yaz sebzesi stokluyor. Konservelerden vazgeçin, illa yapmak istiyorsanÄ±z, buzluÄŸa az miktarda koyup üç ay içinde tüketin. Lahana, pazÄ±, Ä±spanak, karalahana, brokoli, karnabahar, pÄ±rasa... KÄ±ÅŸÄ±n kÄ±ÅŸ sebzesi yiyin. Yaz ve kÄ±ÅŸ sebzeleri ayrÄ± ayrÄ±, mevsimine göre baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemimizi canlÄ± tutacak maddeler içeriyor.
Et veya yoÄŸurtla zenginleÅŸtirin
Sebze yemeklerine et, nohut, mercimek gibi bir kurubaklagilya da yoÄŸurt eÅŸlik etsin. Tek baÅŸÄ±na yerseniz daha çabuk sindirir, daha çabuk acÄ±kÄ±rsÄ±nÄ±z. Bu ÅŸekildeki kombinasyonlar hem sebzenin besin deÄŸerini arttÄ±rÄ±r hem de sizi daha uzun süre tok tutar.
ÇiÄŸ yemeyi deneyin
BazÄ± sebzeleri çiÄŸ olarak da yiyebilirsiniz. ÖrneÄŸin, Ä±spanak ve brokoli... KarnabaharÄ± da çiÄŸ ÅŸekilde kÄ±sÄ±rÄ±nÄ±za katabilirsiniz.
Buharda piÅŸirin
AdÄ±na özel tarifler, diyet listeleri yazÄ±lan mucize bir yiyecek bu... “Gerçekten bu kadar etkili mi” diye soranlar oluyor. CevabÄ±m evet! Ama buradan lahana çorbasÄ± diyetlerini onayladÄ±ÄŸÄ±m anlaÅŸÄ±lmasÄ±n. Tek yönlü diyetlere kesinlikle karÅŸÄ±yÄ±m. Bu diyetler vücudun ihtiyacÄ± olan mineral, vitamin, karbonhidrat ve yaÄŸdan fakir oluyor. Fiziken zayÄ±flarken iç organlarÄ±nÄ±za zarar verebilirsiniz.
Çocukken birçok sebze yemeÄŸini sevmezdim. Hatta annem sadece sebze piÅŸirmiÅŸse ona küserdim. DahasÄ± var: Lahana piÅŸtiÄŸi günler neredeyse eve girmek istemezdim. Åžimdi dönüp bakÄ±yorum; neden böyle davranmÄ±ÅŸÄ±m, sebzeyi sevmemiÅŸim diye... ArtÄ±k cevabÄ± biliyorum: Annem tüm sebzeleri hep aynÄ± ÅŸekilde piÅŸiriyordu. Ben de buradan yola çÄ±karak sebzeleri farklÄ± tariflerle buluÅŸturmak, daha cazip hale getirmek istedim. Bazen etle, bazen kÄ±ymayla, bazen peynir veya yumurtayla piÅŸirmeye baÅŸladÄ±m. Bazen böreÄŸin içine koydum, bazen tatlÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±m... Her ne ÅŸekilde olursa olsun artÄ±k sebze yemeklerini farklÄ± yollarla zenginleÅŸtirerek tüketmek benim de, çocuklarÄ±mÄ±n da çok hoÅŸuna gidiyor.
Lahanaysa artÄ±k vazgeçilmezlerimden biri... Bu sebze baÄŸÄ±rsaklarÄ±mÄ±z için mükemmel bir lif kaynaÄŸÄ± olmakla kalmÄ±yor, tok da tutuyor. Günlük yaÅŸamÄ±mÄ±zda beyaz ve karalahanadan sarma, kÄ±rmÄ±zÄ± lahanadan salata yapÄ±yoruz ama brüksel lahanasÄ±na pek yüz vermiyoruz. Oysa et yemeklerinin yanÄ±nda garnitür olarak servis edebilir, tüm salatalara katabiliriz. FÄ±rÄ±nda piÅŸtiÄŸinde tek baÅŸÄ±na bile ÅŸahane bir yemeÄŸe dönüÅŸür, sarÄ±msaklÄ± yoÄŸurt ve pulbiberle enfes olur. Beyaz lahananÄ±n turÅŸusu çok lezzetli bir probiyotiktir. Bütün lahana çeÅŸitleri benzer özellikler gösterse de kÄ±rmÄ±zÄ± lahananÄ±n antioksidan kapasitesi diÄŸerlerinden daha yüksektir. Hepsine sofranÄ±zda yer açÄ±n, yemekler, salatalar yapÄ±n; özellikle salatalara greyfurt gibi narenciye dilimleri ekleyin; lezzetinin farkÄ±nÄ± göreceksiniz.
BOL VÄ°TAMÄ°NLÄ° VE DÜÅžÜK KALORÄ°LÄ°
Lahanada bol miktarda
C vitamini var. Vitamin kaybÄ± olmamasÄ± için çok piÅŸirmeyin, hatta çiÄŸ tüketmeye çalÄ±ÅŸÄ±n.
Kalsiyum açÄ±sÄ±ndan zengin olduÄŸundan kemik saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için de çok faydalÄ±.
Ve kalorisi düÅŸük! “DüÅŸük kaloriyle doy, yüksek kaloriliyi tat” felsefemden yola çÄ±karak tam da mevsimiyken her çeÅŸidinden bolca yiyin.
Son yÄ±llarda “Åžekerim var” diyene, kabÄ±zlÄ±k sorunu çekene verilen cevap hemen “Lifli beslen” oluyor. Nedir bu lif ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için neden önemli?
Bitkisel besinlerin sindirim enzimleri tarafÄ±ndan parçalanmayan, emilmeyen ve baÄŸÄ±rsaklardan atÄ±lan kÄ±sÄ±mlarÄ±na lif diyoruz. Lifli gÄ±dalar, vücudumuzda sünger ve süpürge etkisi yapar. Midede önce tÄ±pkÄ± bir sünger gibi ÅŸiÅŸer ve tokluk saÄŸlar, vücuttan atÄ±lÄ±rken de bu kez
süpürge etkisiyle bizi zararlÄ± toksinlerden kolayca arÄ±ndÄ±rÄ±r.
Birçok araÅŸtÄ±rma, yeterince ve düzenli olarak lif içeriÄŸi yüksek besinlerden yiyen kiÅŸilerde obezite, kabÄ±zlÄ±k, diyabet, kanser ve kalp-damar hastalÄ±klarÄ± görülmesi riskinin daha az olduÄŸunu gösterdi. KÄ±sacasÄ±, ‘baÄŸÄ±rsaklarÄ±mÄ±z çok iyi çalÄ±ÅŸsÄ±n’, ‘tok kalalÄ±m’, ‘kan ÅŸekerimiz çok hÄ±zlÄ± yükselmesin ve çok hÄ±zlÄ± düÅŸmesin’ istiyorsak soframÄ±zda lifli gÄ±dalara daha çok yer açmamÄ±z ÅŸart.
Diyabeti olanlar mutlaka yemeli
Sebzeler hem su hem de lif oranÄ± yüksek yiyecekler... Et yemekleri sebzeli yapÄ±lÄ±rsa vücudun lif ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lar. SaÄŸlÄ±klÄ± bir eriÅŸkinin günde 20-35 gram lif almasÄ± gerekir; günde en az 2 porsiyon meyve, 3-4 porsiyon da sebze yendiÄŸinde yeterli lif alÄ±nmÄ±ÅŸ olur. Her tür meyvenin, sebzenin, kuru baklagilin, yulaf ve tam buÄŸdayÄ±n posasÄ± yüksek oranda lifli. Genel olarak bütün sebzeler, hem bitkisel karbonhidrat hem de çok iyi birer lif kaynaÄŸÄ±. Kuru baklagiller de lif açÄ±sÄ±ndan çok zengin. KabÄ±zlÄ±k sorunu yaÅŸayanlarÄ±n haftada iki-üç kez düzenli kuru baklagil yemesi baÄŸÄ±rsak alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± iyileÅŸtirir. Fasulye, nohut ve mercimek gibi baklagiller çok yönlü ve besleyicidir. YaÄŸ oranlarÄ± çok düÅŸük olur; potasyum, demir ve magnezyum bakÄ±mÄ±ndan yüksek faydalÄ± yaÄŸlar ve lif içerirler. AynÄ± zamanda iyi birer protein kaynaÄŸÄ±dÄ±rlar.
Ben çocuklarÄ±ma ilk sebze yemeÄŸi olarak kabak ve havucu seçmiÅŸtim. BaÄŸÄ±rsaklarÄ±na ilk defa katÄ± bir gÄ±da gireceÄŸi için lif ve su oranÄ± yüksek bir sebze olmasÄ± baÄŸÄ±rsaklarÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ± açÄ±sÄ±ndan önemliydi.
Günümüzde fazla kilolar birçok kiÅŸinin mustarip olduÄŸu bir konu. Genç yaÅŸlardan itibaren çeÅŸitli yöntemlere baÅŸvurarak kilo vermeye çabalanÄ±yor. Son iki kiloyu vermek için yapÄ±lan detokslar, tek tip beslenme yönündeki diyetler, “KomÅŸum yaptÄ±, çok güzel zayÄ±fladÄ±, ben de yapayÄ±m” diyetleri, zayÄ±flama uÄŸruna kullanÄ±lan sakÄ±ncalÄ± ilaçlar sizlere de tanÄ±dÄ±k geliyor olabilir. Tüm bunlar ilk etapta kilo vermenizi saÄŸlayan çözümler gibi görünse de sürdürülebilir olmadÄ±klarÄ± için kalÄ±cÄ± kilo kaybÄ± saÄŸlamaz ve hüsranla sonuçlanÄ±rlar. Peki, kilo verme sürecinin devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve verilen kilolarÄ±n kalÄ±cÄ± olmasÄ±nÄ± saÄŸlamanÄ±n yolu nedir? Bu amaçla atÄ±lmasÄ± gereken ilk adÄ±m, kilo vermek için güçlü nedenler oluÅŸturmaktÄ±r.
Haydi bir düÅŸünün, neden kilo vermek istiyorsunuz? Daha güzel görünmek için mi? Daha rahat nefes almak veya diz aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±zdan kurtulmak için mi? Veya nedeniniz daha iyi hissetmek mi? Yoksa sevdiklerinize yük olmamak istediÄŸinizden mi? Ä°ÅŸe gerekçenizi belirleyerek baÅŸlayÄ±n.
Bir gün muayenehaneme 40 yaÅŸlarÄ±nda, boyu 1.80 cm, kilosu 145 kg civarÄ±nda bir beyefendi geldi. Kendisine neden geldiÄŸini sordum. Aile baskÄ±larÄ± nedeniyle geldiÄŸini, kendisinin kilosuyla barÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸunu, yemekten çok keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±k sorunu yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.
EÅŸinin üzüleceÄŸini söyleyince...
Bu beyefendiye hayatÄ±nda en deÄŸer verdiÄŸi kiÅŸiyi sorduÄŸumdaysa “EÅŸim” cevabÄ±nÄ± aldÄ±m. “BaÅŸÄ±nÄ±za bir hastalÄ±k geldiÄŸinde bundan en çok kim etkilenir” diye sorduÄŸumda cevap yine “EÅŸim” oldu. Bu durumda baÅŸÄ±na gelen bir hastalÄ±kta en çok eÅŸinin üzüleceÄŸini, özgürlüÄŸünün kÄ±sÄ±tlanacaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸimde ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla ve ne diyeceÄŸini bilemez halde bana baktÄ±. Bu sefer baÅŸka bir soru sordum: ‘‘Zamanla fazla kilolar yüzünden hastalandÄ±nÄ±z ve bakÄ±ma muhtaç duruma düÅŸtünüz... EÅŸiniz bakÄ±mÄ±nÄ±zÄ± üstlenmek durumunda kalacak. Hayatta en deÄŸer verdiÄŸiniz kiÅŸiyi bu durumda bÄ±rakmak ister misiniz?’’ Böyle bir ÅŸeyi asla istemeyeceÄŸini, artÄ±k kilo vermesi için güçlü bir gerekçeye sahip olduÄŸunu söyledi.
Bu örnekte de gördüÄŸümüz gibi karar vermek ve bu süreçte pes etmemek adÄ±na, gerekçenizi doÄŸru belirlemek çok önemlidir. Ne zaman vazgeçtiÄŸinizi fark ederseniz, aklÄ±nÄ±za bu gerekçeyi getirmelisiniz. NasÄ±l hukuk fakültesini kazanmak amacÄ±nÄ± koyduÄŸumuzda, derslerimize çalÄ±ÅŸÄ±rken kendimizi avukat olarak hayal ediyorsak; kilo verdiÄŸimizde de kazanacaÄŸÄ±mÄ±z güçlü nedeni sürekli göz önünde tutmamÄ±z gerekiyor. Bizi ‘vazgeçmekten vazgeçirecek’ ve kalÄ±cÄ± kilo vermemizi saÄŸlayacak
ÖÄŸünlerde, yemeklerinizin yanÄ±nda mutlaka ev yapÄ±mÄ± turÅŸu olsun.
ArtÄ±k biliyoruz, baÄŸÄ±rsaklarÄ±mÄ±z ‘ikinci beynimiz’ kabul ediliyor. Bunun nedeni, baÄŸÄ±rsaklarÄ±mÄ±zda yaÅŸayan ve 500’den fazla çeÅŸidi bulunan dost (faydalÄ±) bakteriler. Bu bakterilere Yunanca ‘yaÅŸam için’ anlamÄ±na gelen ‘probiyotik’ deniyor.
BaÄŸÄ±rsaklardaki bakteri çeÅŸitliliÄŸi beslenme ÅŸeklimizle oldukça iliÅŸkili. Rafine ÅŸeker ve kötü yaÄŸlar tüketiyorsanÄ±z örneÄŸin, baÄŸÄ±rsaÄŸÄ±nÄ±zdaki probiyotik sayÄ±sÄ± azalÄ±r, zararlÄ± mikroorganizmalarÄ±n sayÄ±sÄ± artar. Bu da baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini zayÄ±flatarak hastalanmanÄ±za neden olur. Ben çocuklarÄ±mÄ±n okula baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dönem daha çok hastalandÄ±klarÄ±nÄ± görüp onlara her gün 1 su bardaÄŸÄ± kefir içirmeye baÅŸladÄ±m. Yemeklerin yanÄ±nda turÅŸu yemelerini saÄŸladÄ±m, tarhana çorbasÄ± gibi probiyotikten zengin besinlere öÄŸünlerimizde daha sÄ±k yer verdim. Bu sayede özellikle mevsim geçiÅŸlerinde daha az hastalandÄ±klarÄ±nÄ±, tuvalete daha düzenli çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± gözlemledim. Benim mutfaÄŸÄ±mdan probiyotik besinler eksik olmaz, her hastama da probiyotiklerden zengin beslenmesini tavsiye ediyorum.
Kefir, probiyotik özelliÄŸi sayesinde stres seviyenizi de azaltÄ±r.
Ev yapÄ±mÄ± turÅŸu, ev yapÄ±mÄ± yoÄŸurt, ÅŸalgam suyu, sirke, tarhana, kefir gibi ürünler probiyotikten zengin... Ä°sim olarak oldukça karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan ‘prebiyotikler’se dost bakteri olan probiyotikler için bir besin kaynaÄŸÄ±... Yani, probiyotik ürünlerle dost bakterileri yiyoruz, prebiyotikler sayesinde de o dost bakterileri besliyoruz. Prebiyotik deÄŸeri yüksek yiyeceklere de kuru baklagiller, muz, fasulye, çilek, elma, lahanagiller, soÄŸan, sarÄ±msak, enginar ve pÄ±rasa gibi ürünleri sayabilirim. Tavsiyem, her gün bir kâse probiyotik yoÄŸurt yemeniz... Bugünlerde okula giden çocuklarÄ±n hastalanmasÄ±nÄ± önlemek için yemeklerinin yanÄ±na yoÄŸurt, ÅŸalgam suyu ve turÅŸu eklemeyi ihmal etmeyin. Siz de bol bol yiyin. Probiyotik açÄ±dan zengin besinler sizi uzun süre tok tutacaktÄ±r. Özellikle yolculuk sÄ±rasÄ±nda kefir içerseniz, midenizin rahatladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yolculuk sonrasÄ± oluÅŸabilecek kabÄ±zlÄ±k gibi sorunlarÄ± yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± göreceksiniz.
SaÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam için yeme davranÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktalarÄ±ndan biri, yemek yeme sÄ±ralamamÄ±zÄ± doÄŸru belirlemek. Bizim geleneksel yemek yeme ÅŸeklimizde sofraya önce çorba, ardÄ±ndan da ana yemek gelir. Salatayla yoÄŸurt, çoÄŸu zaman yardÄ±mcÄ± yemek olarak sofralarÄ± süsler ve genellikle tüketilmez. Halbuki yemeÄŸe salata ve yoÄŸurtla baÅŸlarsanÄ±z ve onlarÄ± bitirdikten sonra ana yemeÄŸe geçerseniz, daha yüksek kalori deÄŸeri olan ana yemeÄŸi daha az yemeyi baÅŸarÄ±rsÄ±nÄ±z. Böylelikle sofradan daha çabuk doyarak kalkarsÄ±nÄ±z.
Mesela ben içliköfteyi çok severim. YemeÄŸe içliköfte yiyerek baÅŸlasam üç-dört taneyi rahatlÄ±kla yiyebilirim. Ama öyle yapmÄ±yorum. Bu yemeÄŸi yiyeceÄŸim günlerde çeÅŸitlilik için cacÄ±k, çoban salata ve fÄ±rÄ±nda, domates soslu karÄ±ÅŸÄ±k sebze de yapÄ±yorum. Sofraya oturduÄŸumda önce cacÄ±k ve çoban salatayÄ± tüketiyorum, ardÄ±ndan da fÄ±rÄ±nda piÅŸmiÅŸ, domates soslu sebzeyi... Ä°çliköfteyi yemeÄŸin sonuna bÄ±rakÄ±yorum. Önceki yiyeceklerle doyduÄŸum için kalorisi daha yüksek olan içliköfteyi daha az yemeyi baÅŸarabiliyorum. BaÅŸka bir örnek daha vereyim. En sevdiÄŸim yiyeceklerden bir diÄŸeri börek. Bu, yüksek kalorili ve kan ÅŸekerini çok hÄ±zlÄ± yükselten bir yiyecek olduÄŸundan, onu yerken masada yardÄ±mcÄ± yiyecekler bulunduruyorum. Kocaman bir kâse, bol yeÅŸillikli ve limonlu bir salatayÄ± önden yiyorum. Büyük bir bardak ayran içiyorum. BunlarÄ± önden tükettiÄŸimde bir dilim patatesli börek bana yetip artÄ±yor bile... BöreÄŸi önden yesem, iki-üç dilimle tatmin olmayacaÄŸÄ±mÄ± biliyorum.
Bütün bu önerilerimi zengin kahvaltÄ± sofralarÄ±nda uygulamak da yarar saÄŸlar. Diyelim ki pazar kahvaltÄ±sÄ±na gittiniz... PoÄŸaçalar, açmalar, reçeller, kÄ±zartmalar; ne ararsanÄ±z var. YapmanÄ±z gereken ilk ÅŸey, büyük bir servis tabaÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± domates, salatalÄ±k, yeÅŸillik gibi mevsim sebzeleriyle doldurmak olmalÄ±. Kalan dörtte birini yumurta ve peynir gibi saÄŸlÄ±klÄ± protein kaynaklarÄ±na ayÄ±rÄ±n; diÄŸer dörtte birlik kÄ±sma da istediÄŸiniz yiyecekleri koyun ve onlarÄ± en son tüketin. Normalden çok daha az miktarla doyup tatmin olduÄŸunuzu fark edeceksiniz. Az yememiz gereken bir yiyecek olduÄŸunda, önden düÅŸük kalorili olanlarÄ± doyumluk olacak ÅŸekilde tüketin, yüksek kalorili olan yiyecekleri de en son tadÄ±mlÄ±k olacak miktarda yemeyi alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirin.
DoÄŸru bildiÄŸimiz en büyük yanlÄ±ÅŸ...
Karbonhidrat aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir yiyeceÄŸi sona bÄ±rakmak kan ÅŸekeri dengesi açÄ±sÄ±ndan da büyük önem taÅŸÄ±yor. Aç karnÄ±na karbonhidrat deÄŸeri yüksek bir gÄ±dayÄ± yersek, kan ÅŸekeri çok hÄ±zlÄ± yükselir. Ancak önden protein ve lif aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± yiyecekleri tüketip ardÄ±ndan karbonhidrat kaynaÄŸÄ±nÄ± yersek, kan ÅŸekeri yavaÅŸ yükselip yavaÅŸ düÅŸer. Yemekte ÅŸehriye çorbasÄ±, pilav, kÄ±ymalÄ± taze fasulye ve cacÄ±k var diyelim. Önden lif ve protein kaynaÄŸÄ± olan kÄ±ymalÄ± sebzeyi ve cacÄ±ÄŸÄ±, ardÄ±ndan karbonhidrat kaynaÄŸÄ± ÅŸehriye çorbasÄ±nÄ± ve pilavÄ± yersek, lif ve protein sayesinde karbonhidrat kana daha yavaÅŸ karÄ±ÅŸacak, dengeli bir kan ÅŸekeri gidiÅŸatÄ± olacak. Bu durumda, daha kolay bir iÅŸtah kontrolü ve uzun süreli tokluk saÄŸlanÄ±r.
DoÄŸru bildiÄŸimiz yanlÄ±ÅŸlardan biri de “Yemekle su içilmez” düÅŸüncesi. Reflü sorununuz yoksa daha az yiyebilmek adÄ±na, yemekle beraber tÄ±pkÄ± ayran içer gibi, yudum yudum su için. Karbonhidratlar lif oranÄ± yüksek yiyecekler olduÄŸu için, suyla birlikte alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda midede sünger gibi ÅŸiÅŸer ve daha çok doygunluk verir. AyrÄ±ca baÄŸÄ±rsaklardaki toksinleri de tÄ±pkÄ± bir süpürge gibi temizler ve enerjimizi arttÄ±rÄ±r.
Birçok insanÄ±n zayÄ±flamaya karar vermesiyle birlikte düÅŸtüÄŸü en büyük yanÄ±lgÄ± ‘TatsÄ±z tuzsuz yemekler yemek zorundayÄ±m’ düÅŸüncesi. Bu düÅŸünce zayÄ±flama sürecinin sürdürülebilir olmasÄ±nÄ± engelliyor, verilen kilolarÄ±n geri alÄ±nmasÄ±na neden oluyor.
ZayÄ±flarken illaki sebze çorbasÄ±, haÅŸlanmÄ±ÅŸ tavuk veya kibrit kutusu kadar peynir yemek zorunda deÄŸiliz. Geleneksel ev yemeklerimizle veya sevdiÄŸimiz tatlarÄ± hayatÄ±mÄ±zdan çÄ±karmadan da zayÄ±flayabiliriz. Önemli olan hayatÄ±mÄ±z boyunca sürdürebileceÄŸimiz bir beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± oluÅŸturmak.
DüÅŸünün ki; ev halkÄ± dolmalarÄ±, sarmalarÄ± yiyor, siz de bir köÅŸede lahana çorbasÄ± kaÅŸÄ±klÄ±yorsunuz. Ä°kinci gün ev halkÄ± köfte-patates yiyor, siz hâlâ lahana çorbasÄ± içiyorsunuz... Bu böyle nereye kadar devam edebilir ki? DayanamayÄ±p birlikte yemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda da birkaç gün içinde verdiÄŸiniz kiloyu geri alÄ±rsÄ±nÄ±z.
Muayeneye gelen bir hastamdan bahsedeyim. Kendisi defalarca zayÄ±flama diyetleri yapmÄ±ÅŸ ve sonunda sÄ±vÄ± aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± beslenme uygulayan bir detoks merkezine baÅŸvurmuÅŸ. Orada dokuz kilo vermiÅŸ. Sonra hÄ±zlÄ± kilo kaybÄ± nedeniyle safra kesesinde taÅŸ oluÅŸmuÅŸ, oluÅŸan taÅŸ da pankreas iltihabÄ±nÄ± tetiklemiÅŸ. HÄ±zlÄ± kilo verme kaygÄ±sÄ±yla saÄŸlÄ±ksÄ±z ve sürdürülebilir olmayan yöntemlere baÅŸvuran kiÅŸiler hem böyle saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan olabilir hem de verdiÄŸi kilolarÄ± fazlasÄ±yla geri alabilir. Bu noktada yapÄ±lmasÄ± gereken, hayatÄ± diyet öncesi ve sonrasÄ± diye ayÄ±rmadan bir yaÅŸam tarzÄ± oluÅŸturmaktÄ±r.
Birçok kiÅŸi diyet listelerinden, lezzetsiz yemeklerden bÄ±kmÄ±ÅŸ durumda. Ben de onlara lezzetten kopmaya gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±; diyet listesiz, ameliyatsÄ±z ve ilaçsÄ±z da zayÄ±flamanÄ±n mümkün olabileceÄŸini anlatÄ±yorum.
Diyelim ki bir hastam ikindi vaktinde bir ev davetine katÄ±lacak. O halde sabah, meyve yoÄŸurt gibi hafif bir kahvaltÄ± yapmasÄ± gerektiÄŸini ve gitmeden önce bir fincan sütlü kahveyle bir avuç leblebi yiyerek aÅŸÄ±rÄ± açlÄ±k duygusunu önlemesi gerektiÄŸini bilmeli. O ortama girdiÄŸinde de tabaÄŸÄ±na düÅŸük kalorili yiyecekleri bolca, yüksek kalorili yiyecekleri tadÄ±mlÄ±k olacak kadar koyarsa kendisini soyutlamasÄ±na gerek kalmaz. Ä°pin ucu kaçtÄ±ysa, sonrasÄ±nda sebze aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± beslenerek bedeninden ‘özür dileyebilir’.
BazÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± da deÄŸiÅŸtirebiliriz. ÖrneÄŸin, patlÄ±canÄ± kÄ±zartmak yerine fÄ±rÄ±nda piÅŸirebilir, kuru fasulyeyi pilavsÄ±z da yiyebilir, iÅŸlenmiÅŸ gÄ±dalar olmadan yaÅŸayabiliriz.
‘‘MEÄžER BEN BÄ°R YEME CANAVARIYMIÅžIM’’
YÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamÄ± bir Ã§oÄŸumuz iÃ§in Ã§ok Ã¶zel bir gÃ¼ndÃ¼r. Yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±larken iÃ§imizde hep bir sevinÃ§ ve umut olur. YÄ±lbaÅŸÄ± gecesini dostlarÄ±mÄ±zla arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla geÃ§irmek isteriz. O gece iÃ§in Ã§ok Ã¶zel yemekler yaparÄ±z ve o gece gÃ¼nlÃ¼k yeme-iÃ§me alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±z. BazÄ±larÄ±mÄ±z da yÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarda geÃ§irir. Bu durumda hem Ã§ok uzun sÃ¼re uykusuz kalÄ±nÄ±r hem yÃ¼ksek sesli ortamlara maruz kalÄ±nÄ±r hem de Ã§ok yaÄŸlÄ± ve Ã§ok Ã§eÅŸitli yemeklerle birlikte alkollÃ¼ iÃ§kiler de tÃ¼ketilebilir.
SABAH: 1 bardak Ä±lÄ±k gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼t iÃ§ine 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± yulaf ezmesi ve 1 tane kÃ¼Ã§Ã¼k muz.
ARA: 1 fincan vÃ¼cut dinlendirici Ã§ay
Ã–ÄžLEN: 1 kase ertesi gÃ¼nÃ¼ Ã§orbasÄ±, haÅŸlanmÄ±ÅŸ sebzeler (brokoli, karnabahar, havuÃ§, pancar) salata ve yoÄŸurt.
ARA: 1 Bardak arÄ±ndÄ±rÄ±cÄ± limonata , 2 grisini.
AKÅžAM: 1 kase ertesi gÃ¼nÃ¼ Ã§orbasÄ±, haÅŸlanmÄ±ÅŸ sebzeler (karnabahar, brokoli, pancar, havuÃ§), bol limonlu salata ve 1 kase yoÄŸurt yenir.
Bademde Ã§inko, demir, kalsiyum, potasyum, E vitamini gibi mineraller ve vitaminler vardÄ±r. AyrÄ±ca iÃ§erdiÄŸi Amigdalin maddesinin kansere karÅŸÄ± koruyucu olabileceÄŸi savunuluyor. Bununla birlikte Ko enzim Q 10 ve Omega 3 seviyesi Ã§ok yÃ¼ksektir. Bu enzim ve yaÄŸ asidi kalp damar hastalÄ±klarÄ±ndan kiÅŸiyi koruyor ve yaÅŸlanmaya gidiÅŸ sÃ¼recini yavaÅŸlatÄ±yor. Bademi dÃ¼zenli tÃ¼ketmek kÃ¶tÃ¼ kolesterol olan LDLâ€™yi % 6 ila % 15 oranÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor.
Bademin aynÄ± zamanda Ã§ok da iyi zayÄ±flattÄ±ÄŸÄ± kanÄ±tlandÄ±. Ã‡ok yakÄ±nlarda, Amerikaâ€™da yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma ile zayÄ±flamak isteyenlere gÃ¼nde 17 tane badem verildiÄŸinde daha iyi kilo kaybettikleri gÃ¶sterildi.
Bademin kaliteli protein iÃ§ermesi ve saÄŸlÄ±klÄ± yaÄŸlardan zengin olmasÄ± kiÅŸiyi daha uzun sÃ¼re tok tutuyor. Badem, sert bir yiyecek olduÄŸu iÃ§in Ã§iÄŸnemesi zor oluyor ve bu durum kiÅŸinin Ã§iÄŸneme duygusunu tatmin ediyor. Lif oranÄ± yÃ¼ksek olduÄŸu iÃ§in barsak hareketlerini artÄ±rÄ±yor. HazÄ±rlama zorluÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in her yerde kolayca bulunabiliyor ve her yere kolayca taÅŸÄ±nabiliyor.
â€¢ Bademi satÄ±n alÄ±rken dikkat; Ã§iÄŸ, kavrulmamÄ±ÅŸ ve tuzsuz olarak satÄ±n alÄ±n.
â€¢ MÃ¼mkÃ¼nse kabuklu ve kabuÄŸu kolay kÄ±rÄ±labilir olanlarÄ± tercih edin.
â€¢ Bir defada 15â€™den fazla yemeyin. KÃ¼Ã§Ã¼k bir kaseye sayarak koyun. Ä°ÅŸ yerinizde Ã§ekmecenizde ve Ã§antanÄ±zda 15â€™lik kÃ¼Ã§Ã¼k paketler ÅŸeklinde de bulundurabilirsiniz.
â€¢ Ara Ã¶ÄŸÃ¼nlerde Ã¶zellikle tercih etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Az yaÄŸlÄ± sÃ¼t ve ayranla birlikte mÃ¼kemmel bir birliktelik oluÅŸturuyor.
â€¢ Meyveleri tek baÅŸÄ±na yemektense bademle birlikte yediÄŸinizde glisemik indeksi dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸ olursunuz bu da sizin daha tok kalmanÄ±zÄ± saÄŸlar.
Tahta kaÅŸÄ±klar, temizliÄŸi ve kullanÄ±m Ã¶mrÃ¼ doÄŸru ayarlanmadÄ±ÄŸÄ±nda kansere bile yol aÃ§abiliyor. Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Dr. AyÃ§a Kaya, hangi durumlarda tahta kaÅŸÄ±klarÄ±n tehlike arz ettiÄŸini ve neler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini anlattÄ±.
Son yapÄ±lan bazÄ± araÅŸtÄ±rmalarda da gerek tahtadan olsun gerek metalden olsun kaÅŸÄ±ÄŸÄ±n doÄŸru kullanÄ±lÄ±p temizlenmediÄŸi zaman saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bÃ¼yÃ¼k tehlike arz edeceÄŸi gÃ¶sterildi.
TAHTA KAÅžIK Ã‡ATLAYINCA TEHLÄ°KE ARTIYORTahta kaÅŸÄ±klar kullanÄ±ldÄ±kÃ§a Ã¼zerindeki cila akÄ±yor ve kaÅŸÄ±k da Ã§atlama oluyor. Ã‡atlayan kaÅŸÄ±ÄŸÄ±n bu bÃ¶lgelerine bakteriler yerleÅŸiyor ve bu bakteriler yemek hazÄ±rlarken yemeÄŸe geÃ§ebiliyor. Yine bu kaÅŸÄ±klarÄ± deterjanla yÄ±karken Ã§atlak yerlerinde deterjan kalÄ±yor ve bu deterjanlar vÃ¼cutta zehirlenme yapabiliyor. CilalÄ± kaÅŸÄ±klar ayrÄ±ca kullanÄ±lÄ±rken zamanla Ä±sÄ±nÄ±n da etkisiyle Ã¼zerindeki cilalar akÄ±yor ve bu cilalar vÃ¼cut iÃ§in toksik etki oluÅŸturabiliyor ve kansere neden olabiliyor.
CÄ°LASIZ TAHTA KAÅžIK DAHA SAÄžLIKLITahta kaÅŸÄ±k satÄ±n alÄ±rken boyasÄ±z ve cilasÄ±z tahta kaÅŸÄ±k almak daha saÄŸlÄ±klÄ±dÄ±r. KullanÄ±lan tahta kaÅŸÄ±klarÄ±n Ã§atladÄ±ÄŸÄ± veya kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ an yenisi ile deÄŸiÅŸtirmek gerekir. Bununla beraber metal kaÅŸÄ±klarÄ±n da renk deÄŸiÅŸimi, matlaÅŸma ya da Ã§izilme olduÄŸu zaman vÃ¼cutta zehirlenmeye yol aÃ§acaÄŸÄ± unutulmamalÄ±dÄ±r.
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Tahta kaÅŸÄ±klar, temizliÄŸi ve kullanÄ±m Ã¶mrÃ¼ doÄŸru ayarlanmadÄ±ÄŸÄ±nda kansere bile yol aÃ§abiliyor. Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Dr. AyÃ§a Kaya, hangi durumlarda tahta kaÅŸÄ±klarÄ±n tehlike arz ettiÄŸini ve neler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini anlattÄ±.
Son yapÄ±lan bazÄ± araÅŸtÄ±rmalarda da gerek tahtadan olsun gerek metalden olsun kaÅŸÄ±ÄŸÄ±n doÄŸru kullanÄ±lÄ±p temizlenmediÄŸi zaman saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bÃ¼yÃ¼k tehlike arz edeceÄŸi gÃ¶sterildi.
TAHTA KAÅžIK Ã‡ATLAYINCA TEHLÄ°KE ARTIYOR
* SaÄŸlÄ±klÄ± mangal iÃ§in piÅŸirme yÃ¶nteminden Ã¶nce et ve et Ã¼rÃ¼nlerini, Ã¶zellikle de kÄ±rmÄ±zÄ± eti azaltÄ±p, sebze seÃ§imine aÄŸÄ±rlÄ±k vermelisiniz. Mangalda patlÄ±can, kuru soÄŸan, patates, yeÅŸilbiber gibi sebzeleri kÃ¶zleyin ve tabaÄŸÄ±nÄ±za daha Ã§ok bunlardan koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.* Et ve et Ã¼rÃ¼nlerini uzun sÃ¼reli mangal Ã¼zerinde piÅŸirmek kanserojen maddelerin Ã§Ä±kmasÄ±na sebebiyet verdiÄŸi iÃ§in, mangaldan Ã¶nce biraz piÅŸirmek bu riski azaltacaktÄ±r. Ã–rneÄŸin 5 dakika fÄ±rÄ±nda piÅŸirmek gibi.* KÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alÄ± etler daha Ã§abuk piÅŸer, bu nedenle piÅŸirme sÃ¼resini azaltmak iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alÄ± Ã¼rÃ¼nler tercih edilmelidir.* KÃ¶mÃ¼rÃ¼n iyice kor haline gelmesine Ã¶zen gÃ¶sterin; etle kÃ¶mÃ¼r arasÄ±ndaki mesafeyi mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar uzak tutun. 15 cmâ€™lik bir mesafe yeterli olacaktÄ±r. KÃ¶mÃ¼r iyice kor haline geldikten sonra piÅŸirme iÅŸlemine baÅŸlanmalÄ± ve et ile Ä±sÄ± kaynaÄŸÄ± arasÄ±nda belirli bir mesafe bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r. BÃ¶ylece etin yavaÅŸ yavaÅŸ piÅŸmesi saÄŸlanmalÄ±dÄ±r.* MangalÄ±nÄ±zÄ± yaÄŸlamak zararlÄ± maddelerin ete yapÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engelleyecektir. MangalÄ± kullandÄ±ktan sonra iyice temizlemek, mangala yapÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ zararlÄ± maddelerin sonraki seferde gÄ±dalarÄ±nÄ±za yapÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engeller.
Eti yaÄŸlÄ± ÅŸeÃ§mek ve ateÅŸe Ã§ok yakÄ±n yerleÅŸtirmek en bÃ¼yÃ¼k iki mangal hatasÄ±. TÃ¼rk halkÄ± mangal yapmaya Ã§ok dÃ¼ÅŸkÃ¼n olduÄŸundan seÃ§ilecek en iyi korunma yÃ¶ntemi tabii ki tamamen vazgeÃ§mek deÄŸil ancak mangal sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltmaktÄ±r.
Etin yanÄ±nda C vitamini aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin taze sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ portakal suyu ve bol maydanoz salatasÄ± yiyebilirsiniz. Antikanserojen maddeleri iÃ§eren (likopen, polifenol, isoflovanoid, allium gibi bileÅŸikler) sebze ve meyveler tÃ¼ketilerek mangalÄ±n zararlÄ± etkilerine karÅŸÄ± dengeleme yapÄ±labilir.
Duman, kanserojen etki yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in besinin yaÄŸÄ± ve suyunun ateÅŸe dÃ¼ÅŸmesini, dolayÄ±sÄ±yla duman oluÅŸturmasÄ±nÄ± engellemek gerekir. YaÄŸsÄ±z etlerden daha az yaÄŸ damlayacaÄŸÄ± iÃ§in daha az duman oluÅŸur. Bu nedenle piÅŸirilecek etleri seÃ§erken daha az yaÄŸlÄ± etleri tercih etmek gerekir.
* SaÄŸlÄ±klÄ± mangal iÃ§in piÅŸirme yÃ¶nteminden Ã¶nce et ve et Ã¼rÃ¼nlerini, Ã¶zellikle de kÄ±rmÄ±zÄ± eti azaltÄ±p, sebze seÃ§imine aÄŸÄ±rlÄ±k vermelisiniz. Mangalda patlÄ±can, kuru soÄŸan, patates, yeÅŸilbiber gibi sebzeleri kÃ¶zleyin ve tabaÄŸÄ±nÄ±za daha Ã§ok bunlardan koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.
* Et ve et Ã¼rÃ¼nlerini uzun sÃ¼reli mangal Ã¼zerinde piÅŸirmek kanserojen maddelerin Ã§Ä±kmasÄ±na sebebiyet verdiÄŸi iÃ§in, mangaldan Ã¶nce biraz piÅŸirmek bu riski azaltacaktÄ±r. Ã–rneÄŸin 5 dakika fÄ±rÄ±nda piÅŸirmek gibi.
* KÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alÄ± etler daha Ã§abuk piÅŸer, bu nedenle piÅŸirme sÃ¼resini azaltmak iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alÄ± Ã¼rÃ¼nler tercih edilmelidir.
Ã–pÃ¼cÃ¼k hastalÄ±ÄŸÄ±, Ebstein Bar VirÃ¼s denilen bir virÃ¼sÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± Enfeksiyoz MononÃ¼kleoz denilen bir hastalÄ±ktÄ±r. KiÅŸiden kiÅŸiye genellikle Ã¶pÃ¼cÃ¼kle, dolayÄ±sÄ± ile tÃ¼kÃ¼rÃ¼kle ve salya ile bulaÅŸÄ±r. Bazen kan transfÃ¼zyonu ve organ nakli ile de kiÅŸiler arasÄ± bulaÅŸma olabilir. Cinsel yolla kesinlikle bulaÅŸmaz. YÄ±lÄ±n her ayÄ±nda enfeksiyon gÃ¶rÃ¼lebilir. Her iki cinste de eÅŸit sÄ±klÄ±kta gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. GeliÅŸmekte olan Ã¼lkelerde toplumda Ã§ocukluk Ã§aÄŸÄ±nda yÃ¼zde 90 oranÄ±nda bu enfeksiyon geÃ§irilmiÅŸtir. Bizim toplumumuzda ise yÃ¼zde 80-85 oranÄ±nda bu enfeksiyona karÅŸÄ± antikor pozitifliÄŸi vardÄ±r.
Ã‡ocuklarda enfeksiyon gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼z seyreder. GenÃ§-eriÅŸkinlerde klinik daha gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ seyreder. BulantÄ±, kusma, iÅŸtahsÄ±zlÄ±k, yÃ¼ksek ateÅŸ, halsizlik, boÄŸaz Ã§evresinde aÄŸrÄ±lÄ± bezeler ve kas aÄŸrÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼lebilir. BazÄ± hastalarda damakta ve vÃ¼cutta dÃ¶kÃ¼ntÃ¼ler gÃ¶rÃ¼lebilir. BirÃ§ok hastada dalak ve karaciÄŸer bÃ¼yÃ¼mesi de gÃ¶rÃ¼lebilir. Bu klinik tablo genelde virÃ¼s, vÃ¼cuda girdikten 30-50 gÃ¼n sonra ortaya Ã§Ä±kar.
Ã–pÃ¼cÃ¼k hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tanÄ±sÄ±nÄ±n koyulmasÄ± kolaydÄ±r. YapÄ±lan kan sayÄ±mÄ±nda lenfosit ve monosit denilen hÃ¼cre sayÄ±larÄ± artmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–zel olarak Ebstein Bar VirÃ¼se karÅŸÄ± yapÄ±lan antikor testlerinin pozitif olmasÄ± tanÄ± koydurur. Bu sÄ±rada karaciÄŸer fonksiyon testleri 4-5 kat artabilir.
Bu hastalÄ±k bir virÃ¼s hastalÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu iÃ§in antibiyotikler iÅŸe yaramaz. YanlÄ±ÅŸlÄ±kla iÃ§ilen antibiyotik Ã¶zellikle ampicilin gurubu vÃ¼cutta dÃ¶kÃ¼ntÃ¼ye neden olabilir. Tedavi semptomlara gÃ¶re yapÄ±lÄ±r. Ã–rneÄŸin; ateÅŸ varsa dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lÃ¼r, burunda tÄ±kanÄ±klÄ±k varsa solusyonlarla aÃ§Ä±lÄ±r. 2-3 haftalÄ±k yatak istirahati iyi olur. En son halsizlik dÃ¼zelir. BazÄ± hastalarda Ã§ok nadiren kortizon tedavisi gerekebilir. Genelde prognoz iyidir. HastalÄ±ÄŸÄ± geÃ§irenlerde Ã¶mÃ¼r boyu baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kalÄ±r.
Bu hastalÄ±ÄŸÄ±n kiÅŸiden kiÅŸiye bulaÅŸmasÄ± iÃ§in Ã§ok yakÄ±n temas gerektiÄŸinden, hasta insanlarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na gerek yoktur. Ancak bu hastalÄ±ÄŸÄ± geÃ§iren kiÅŸilerin 6 ay sÃ¼re ile kan vermemeleri iyi olur. Yine bu hastalarda dalak Ã§ok bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in Ã¶zellikle enfeksiyon seyrinde spor yapmamalarÄ± iyi olur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ spor sÄ±rasÄ±nda dalak yÄ±rtÄ±lmasÄ± olabilir.
YÄ±llar geÃ§tikÃ§e teknolojideki ilerlemeler, besinlere Ã§ok kolay ulaÅŸabilme ve hareketsizlik, ÅŸiÅŸmanlÄ±k gibi bir salgÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±n da ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na, her geÃ§en gÃ¼n bÃ¼yÃ¼mesine neden olmuÅŸtur. Ortalama yaÅŸam sÃ¼resi Ã¼zerine de bunca ilerlemeye raÄŸmen negatif bir faktÃ¶r olarak ÅŸiÅŸmanlÄ±k hala etkisini gÃ¶stermektedir.
BugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n en uzun yaÅŸayan insanlarÄ±nÄ±n hep daha zayÄ±f olanlar olduklarÄ±nÄ±n farkÄ±na varabiliyoruz. ZayÄ±f kalmayÄ± baÅŸarmak aynÄ± zamanda uzun bir Ã¶mrÃ¼n garantisi olabilir mi? BaÅŸa gelebilecek herhangi bir kaza sayÄ±lmazsa, evet zayÄ±f kalmak Ã¶mrÃ¼ uzatmanÄ±n bir yolu sayÄ±labilir. ZayÄ±f kalabilmek iÃ§in Ã§eÅŸitli moda diyetler her zaman gÃ¼ndem de olsa da artÄ±k diyet yaparak kalÄ±cÄ± zayÄ±flama baÅŸarÄ±lamÄ±yor. KalÄ±cÄ± zayÄ±flama iÃ§in yapÄ±lacak en Ã¶nemli yaklaÅŸÄ±m yaÅŸam tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek olacaktÄ±r.
YaÅŸam tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in uygulanabilir bir yÃ¶ntem olarak akÅŸam yemeÄŸinin atlayÄ±n. AkÅŸam yemeÄŸi atlandÄ±ÄŸÄ±nda vÃ¼cutta olan deÄŸiÅŸiklikler ise ÅŸÃ¶yle;
Her ne kadar gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±da akÅŸam yemeÄŸi aynÄ± zamanda bir sosyalleÅŸme ve tÃ¼m aile fertlerinin bir araya geldiÄŸi bir paylaÅŸÄ±m gibi gÃ¶rÃ¼lse de daha fazla zaman kaybetmeden bu alÄ±ÅŸkanlÄ±ktan vazgeÃ§mek gerekiyor. AkÅŸam yemeÄŸini atlamayÄ± mÃ¼mkÃ¼nse her gÃ¼n yapÄ±n. Bu durumda Ã§ok iyi kilo kontrolÃ¼ saÄŸlarsÄ±nÄ±z. Haftada en az iki gÃ¼n yapabildiÄŸinizde ise ortalama kilo kontrolÃ¼ ile iyi bir metabolik iyileÅŸme elde edersiniz. AkÅŸam yemeÄŸini atlamak kalÄ±cÄ± kilo kaybÄ±nÄ±n ve genÃ§leÅŸmenin en Ã¶nemli anahtarÄ± olabilir. AkÅŸam yemeÄŸi mÃ¼mkÃ¼nse saat beÅŸten Ã¶nce yenmeli ve akÅŸam yemeÄŸi yenildikten sonra hiÃ§bir ÅŸey yenilmemelidir.
AÃ§lÄ±k duygusu yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda, bu durum ÅŸekersiz bitki Ã§aylarÄ± ile giderilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±dÄ±r. Saat baÅŸÄ± iÃ§ilecek bu ÅŸekildeki sÄ±cak Ã§aylar hem sindirimi rahatlatÄ±r, hem baÄŸÄ±rsaklarÄ± yumuÅŸatÄ±r hem de tokluk duygusu verir. Ä°lk gÃ¼nlerde Ã§ok acÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± balla tatlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sÃ¼t iÃ§ilebilir. SÃ¼t hem laktik asit seviyesini yÃ¼kselterek vÃ¼cudu gevÅŸetir hem de aÃ§lÄ±kta temel gereksinim olan ÅŸekeri vÃ¼cuda verir.
YeÅŸil mercimek iyi bir bitkisel protein kaynaÄŸÄ±dÄ±r. Besinlerin Ä±sÄ± etkisi dediÄŸimiz bir mekanizma ile metabolizma hÄ±zÄ±nÄ± hafif arttÄ±rÄ±r. Sindirime baÄŸlÄ± harcanan enerji artacaÄŸÄ± iÃ§in kilo verme sÃ¼recinde mucizevi etki gÃ¶sterir.
Ä°yi bir bitkisel karbonhidrat kaynaÄŸÄ±dÄ±r. Yani vÃ¼cuda kaliteli ÅŸeker verir. Ã–zellikle zayÄ±flarken beslenmede gÃ¼nlÃ¼k alÄ±nan kaloriyi azaltÄ±lÄ±r. EÄŸer kiÅŸi tek yÃ¶nlÃ¼ besleniyorsa yeterli ÅŸeker alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in buna baÄŸlÄ± halsizlik, yorgunluk, bitkinlik yaÅŸayabilir.
Oysa salatalarÄ±na ekleyeceÄŸi 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kadar haÅŸlanmÄ±ÅŸ yeÅŸil mercimek, vÃ¼cuda yeterli ÅŸekeri verir ve diyete baÄŸlÄ± bu semptomlarÄ±n gÃ¶rÃ¼lme durumu azalÄ±r.
Ã‡ok iyi bir lif kaynaÄŸÄ±dÄ±r. Lifler bitkilerin hÃ¼cre duvarÄ±nda olan bileÅŸenlerdir. Beslenme ile midemize girdiklerinde ÅŸiÅŸerler ve hacim oluÅŸtururlar. Bu durumda da az yemeye baÄŸlÄ± acÄ±kma hissi azalÄ±r, yani daha tok kalarak diyete uyum sÃ¼reci kolaylaÅŸÄ±r.
Mercimek baÄŸÄ±rsaklarda ilerlerken baÄŸÄ±rsak hareketlerini arttÄ±rÄ±r. Ä°yi bir metabolizma, iyi bir boÅŸaltÄ±m sisteminde geÃ§er. BoÅŸaltÄ±m sisteminin iyileÅŸmesi zayÄ±flamayÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r.
Bayram sÃ¼resince fazla yemek yeme eÄŸilimine engel olmak fakat aynÄ± zamanda isteklerimizi karÅŸÄ±lamak iÃ§in Ã¶ÄŸÃ¼nleri kÃ¼Ã§Ã¼k porsiyonlu sÄ±k Ã¶ÄŸÃ¼nler haline getirmekte fayda var. Ramazan ayÄ± boyunca yavaÅŸlayan metabolizmayÄ± eski haline getirmek az ama sÄ±k yiyerek ve egzersiz yaparak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.
Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Dr. AyÃ§a Kaya, bayram ziyaretleri sÄ±rasÄ±nda ikram edilen yÃ¼ksek kalorili yiyecekleri tÃ¼ketirken dikkat edilmesi gerektiÄŸine dikkat Ã§ekiyor. YÃ¼ksek kalorili yiyecekler ÅŸiÅŸmanlamayÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶neriyor.
UnutulmamasÄ± gereken en Ã¶nemli konunun su olduÄŸunu hatÄ±rlatan Dr. AyÃ§a Kaya su tÃ¼ketimini bayramda da artÄ±rmak gerektiÄŸini, gÃ¼nlÃ¼k en az 8 bardak su tÃ¼ketmemiz konusunda uyarÄ±yor.
GÃ¼n iÃ§inde her ikrama hayÄ±r denilemeyeceÄŸi iÃ§in Ã¶nlemi baÅŸtan almakta fayda var. 1 kase yoÄŸurt, beraberinde 1 adet mevsim meyvesi ve 3-4 tane bademle yapÄ±lan kahvaltÄ± yeterli olur. Ã–ÄŸle yemeÄŸi iÃ§in; etli, peynirli veya tavuklu bir salata ile bir bardak ayran iÃ§mek Ã¶ÄŸle yemeÄŸi iÃ§in ideal. Ã–ÄŸleden sonraki ziyaretlerde de ikram edilen yiyeceklerden 4 dilim baklava, 3 dilim bÃ¶rek, iki dilim kek yerine; mÃ¼mkÃ¼nse 1 porsiyon sÃ¼tlÃ¼ tatlÄ±, 1 dilim bÃ¶rek ve 1 ince dilim kek tercih edilebilir. Bu tÃ¼ketilen tatlÄ± miktarlarÄ±nÄ±n gÃ¼nde iki porsiyonu geÃ§memesine Ã¶zen gÃ¶sterilmelidir. GÃ¼n iÃ§inde tÃ¼ketilen ikramlardan sonra akÅŸam yemeÄŸini az yemek gerekir. 5-6 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸlÄ± sebze yemeÄŸi ile 1 kase cacÄ±k ve 1 porsiyon meyve yemek yeterli olacaktÄ±r.
Ã–zellikle yapÄ±mÄ±nda fazla miktarda yaÄŸ, ÅŸeker ve un kullanÄ±lan hamurlu-ÅŸerbetli tatlÄ±lardan, kÄ±zartmalardan uzak durmakta fayda var. Enerji deÄŸeri Ã§ok yÃ¼ksek olan bu yiyecekler bir gÃ¼n iÃ§inde birkaÃ§ porsiyon tÃ¼ketildiÄŸi takdirde bel Ã§evresi geniÅŸlemesi muhakkaktÄ±r. Bel Ã§evresi geniÅŸlemesi baÅŸta insÃ¼lin direnci, karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ±, tansiyon yÃ¼kselmesi gibi metabolik haftalÄ±klarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r. Bu besinler kolesterolde ani yÃ¼kseliÅŸlere neden olabileceÄŸi iÃ§in ailede hipertansiyon, diyabet, yÃ¼ksek kolesterol ve diÄŸer kalp-damar hastalÄ±klarÄ± olanlarÄ±n ve yaÅŸlÄ±larÄ±n bu durumda hassas olmasÄ± gerekir.
Bayram ziyaretlerinde ve tatil sÃ¼resince hÄ±zlÄ± ve fazla miktarlardaki tÃ¼ketim gaz, hazÄ±msÄ±zlÄ±k, mide bulantÄ±sÄ± ve mide-baÄŸÄ±rsak hastalÄ±klarÄ±na yol aÃ§abilir. Ä°kramlÄ±klarda her ÅŸeyi tÃ¼ketmek yerine tadÄ±mlÄ±k almak bu tip mide rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± engellemeyi kolaylaÅŸtÄ±racaktÄ±r. AynÄ± zamanda sÄ±vÄ± tÃ¼ketimini artÄ±rarak mide problemlerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebilir. GÃ¼nlÃ¼k sÄ±vÄ± alÄ±mÄ±nÄ±n 2,5 lt civarÄ±nda olmasÄ±na dikkat edin.
BayramÄ± fÄ±rsat bilip gÃ¼nlÃ¼k aktiviteleri de artÄ±rmak gerektiÄŸine dikkat Ã§eken Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Dr. AyÃ§a Kaya gÃ¼nlÃ¼k yarÄ±m saatlik tempolu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler yapÄ±larak vÃ¼cut hareketini artÄ±rmayÄ± Ã¶neriyor.
Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Dr. AyÃ§a Kaya
Bayram sÃ¼resince fazla yemek yeme eÄŸilimine engel olmak fakat aynÄ± zamanda isteklerimizi karÅŸÄ±lamak iÃ§in Ã¶ÄŸÃ¼nleri kÃ¼Ã§Ã¼k porsiyonlu sÄ±k Ã¶ÄŸÃ¼nler haline getirmekte fayda var. Ramazan ayÄ± boyunca yavaÅŸlayan metabolizmayÄ± eski haline getirmek az ama sÄ±k yiyerek ve egzersiz yaparak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.
Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Dr. AyÃ§a Kaya, bayram ziyaretleri sÄ±rasÄ±nda ikram edilen yÃ¼ksek kalorili yiyecekleri tÃ¼ketirken dikkat edilmesi gerektiÄŸine dikkat Ã§ekiyor. YÃ¼ksek kalorili yiyecekler ÅŸiÅŸmanlamayÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶neriyor.
UnutulmamasÄ± gereken en Ã¶nemli konunun su olduÄŸunu hatÄ±rlatan Dr. AyÃ§a Kaya su tÃ¼ketimini bayramda da artÄ±rmak gerektiÄŸini, gÃ¼nlÃ¼k en az 8 bardak su tÃ¼ketmemiz konusunda uyarÄ±yor.
GÃ¼n iÃ§inde her ikrama hayÄ±r denilemeyeceÄŸi iÃ§in Ã¶nlemi baÅŸtan almakta fayda var. 1 kase yoÄŸurt, beraberinde 1 adet mevsim meyvesi ve 3-4 tane bademle yapÄ±lan kahvaltÄ± yeterli olur. Ã–ÄŸle yemeÄŸi iÃ§in; etli, peynirli veya tavuklu bir salata ile bir bardak ayran iÃ§mek Ã¶ÄŸle yemeÄŸi iÃ§in ideal. Ã–ÄŸleden sonraki ziyaretlerde de ikram edilen yiyeceklerden 4 dilim baklava, 3 dilim bÃ¶rek, iki dilim kek yerine; mÃ¼mkÃ¼nse 1 porsiyon sÃ¼tlÃ¼ tatlÄ±, 1 dilim bÃ¶rek ve 1 ince dilim kek tercih edilebilir. Bu tÃ¼ketilen tatlÄ± miktarlarÄ±nÄ±n gÃ¼nde iki porsiyonu geÃ§memesine Ã¶zen gÃ¶sterilmelidir. GÃ¼n iÃ§inde tÃ¼ketilen ikramlardan sonra akÅŸam yemeÄŸini az yemek gerekir. 5-6 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸlÄ± sebze yemeÄŸi ile 1 kase cacÄ±k ve 1 porsiyon meyve yemek yeterli olacaktÄ±r.
Ã–zellikle yapÄ±mÄ±nda fazla miktarda yaÄŸ, ÅŸeker ve un kullanÄ±lan hamurlu-ÅŸerbetli tatlÄ±lardan, kÄ±zartmalardan uzak durmakta fayda var. Enerji deÄŸeri Ã§ok yÃ¼ksek olan bu yiyecekler bir gÃ¼n iÃ§inde birkaÃ§ porsiyon tÃ¼ketildiÄŸi takdirde bel Ã§evresi geniÅŸlemesi muhakkaktÄ±r. Bel Ã§evresi geniÅŸlemesi baÅŸta insÃ¼lin direnci, karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ±, tansiyon yÃ¼kselmesi gibi metabolik haftalÄ±klarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r. Bu besinler kolesterolde ani yÃ¼kseliÅŸlere neden olabileceÄŸi iÃ§in ailede hipertansiyon, diyabet, yÃ¼ksek kolesterol ve diÄŸer kalp-damar hastalÄ±klarÄ± olanlarÄ±n ve yaÅŸlÄ±larÄ±n bu durumda hassas olmasÄ± gerekir.
Bayram ziyaretlerinde ve tatil sÃ¼resince hÄ±zlÄ± ve fazla miktarlardaki tÃ¼ketim gaz, hazÄ±msÄ±zlÄ±k, mide bulantÄ±sÄ± ve mide-baÄŸÄ±rsak hastalÄ±klarÄ±na yol aÃ§abilir. Ä°kramlÄ±klarda her ÅŸeyi tÃ¼ketmek yerine tadÄ±mlÄ±k almak bu tip mide rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± engellemeyi kolaylaÅŸtÄ±racaktÄ±r. AynÄ± zamanda sÄ±vÄ± tÃ¼ketimini artÄ±rarak mide problemlerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebilir. GÃ¼nlÃ¼k sÄ±vÄ± alÄ±mÄ±nÄ±n 2,5 lt civarÄ±nda olmasÄ±na dikkat edin.
BayramÄ± fÄ±rsat bilip gÃ¼nlÃ¼k aktiviteleri de artÄ±rmak gerektiÄŸine dikkat Ã§eken Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Dr. AyÃ§a Kaya gÃ¼nlÃ¼k yarÄ±m saatlik tempolu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler yapÄ±larak vÃ¼cut hareketini artÄ±rmayÄ± Ã¶neriyor.
BaÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼ksek tansiyon, menenjit, kafa iÃ§i yer kaplayan lezyonlar, beyin tÃ¼mÃ¶rleri gibi Ã§ok Ã§eÅŸitli ve Ã§ok ciddi nedenleri olsa da TÃ¼rk NÃ¶roloji DerneÄŸiâ€™nin verilerine gÃ¶re baÅŸ aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n %90'Ä± migren ve gerilime baÄŸlÄ±dÄ±r. EÄŸer siz de migren veya gerilim tipi baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± Ã§ok sÄ±k yaÅŸÄ±yorsanÄ±z gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±nÄ±zda alacaÄŸÄ±nÄ±z bu Ã¶nlemler hem baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± yaÅŸama sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± azaltÄ±r hem de aÄŸrÄ±nÄ±zÄ±n geÃ§mesini saÄŸlar.
KaranlÄ±k, sessiz bir ortamda kesintisiz uyuyabildiÄŸinizde ertesi gÃ¼n baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± yaÅŸama riskiniz azalÄ±r. KaranlÄ±kta ve uykuda salgÄ±lanan melatonin ve bÃ¼yÃ¼me hormonunun hem metabolizmayÄ± dÃ¼zenlediÄŸini hem de baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini iyileÅŸtirdiÄŸini biliyoruz. Daha az baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± iÃ§in daha iyi uyku ÅŸart. O nedenle gece en geÃ§ 23.30â€™da yataÄŸa gidin ve en erken 06.30â€™da uyanÄ±n. Minimum 6, maksimum 8 saat uyku yeterlidir. EÄŸer Ã§ok fazla uyursanÄ±z bu durumda paradoksal olarak baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± yaÅŸama riskiniz de yÃ¼kselir.
DoÄŸru beslenme de baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± yaÅŸamamak iÃ§in en az uyku kadar Ã¶nemlidir. EÄŸer insÃ¼lin direnciniz veya ÅŸeker dÃ¼ÅŸmeleriniz oluyorsa Ã§ok uzun aÃ§lÄ±k sÃ¼releri de baÅŸ aÄŸrÄ±nÄ±zÄ± tetikleyebilir. O nedenle aÃ§lÄ±k hissettiÄŸiniz an vÃ¼cudunuza doÄŸru yiyeceklerle cevap verebilmek Ã¶nemlidir. Burada da kan ÅŸekerini Ã§ok hÄ±zlÄ± yÃ¼kseltip dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyen yiyecekler tercih edilebilir. Mesela glisemik indeksi dÃ¼ÅŸÃ¼k yiyecekler olan ekÅŸi meyveler, sÃ¼t, yoÄŸurt, ayran, kuru baklagiller, bulgur ve esmer ekmekler tercih edilebilir.
YÃ¼ksek miktarda alkol de baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± tetikleyebilir. Alkol hem susuzluÄŸu hem de ÅŸeker dÃ¼ÅŸmesini tetikler, bununla birlikte beyin damarlarÄ±nÄ± geniÅŸletir ve baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± yaÅŸamanÄ±za neden olur. EÄŸer alkol kullanacaksÄ±nÄ±z alkol derecesi dÃ¼ÅŸÃ¼k olan bira, ÅŸarap gibi iÃ§kileri tercih etmeniz daha doÄŸru olur. Alkol sonrasÄ± vÃ¼cudun su ihtiyacÄ± artar, bu da dolaÅŸÄ±mÄ± etkileyeceÄŸi iÃ§in 2 litre kadar su iÃ§meye Ã¶zen gÃ¶stermek gerekir. EÄŸer Ã§ok sÄ±k baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± Ã§ekiyorsanÄ±z alkolÃ¼ hayatÄ±nÄ±zdan tamamen Ã§Ä±karmanÄ±z doÄŸru olacaktÄ±r.
Kanadaâ€™da 940 kiÅŸi Ã¼zerine yeni yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmada, hiÃ§ diyet yapmadan sadece 1 Ã¶ÄŸÃ¼nde 1 porsiyon kuru baklagil yenerek 1,5 ayda yarÄ±m kilo kaybedildiÄŸi gÃ¶sterildi.
ZayÄ±flarken kuru baklagillerin etkisini maksimize etmenin 10 yolu
Bizim kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zde genellikle sebze yemeklerinin iÃ§ine bulgur ya da pirinÃ§ (Ä±spanak, pazÄ±, pÄ±rasa, lahanaâ€¦) eklenir. Dr. AyÃ§a Kaya, sebzeleri haÅŸlanmÄ±ÅŸ kuru baklagil ekleyerek piÅŸirilmesini Ã¶neriyor. Bu yÃ¶ntemle piÅŸirilen sebzelerin hem protein deÄŸeri artar hem de kilo vermeye yardÄ±mcÄ± olur.
1- SÃ¼t iÃ§erdiÄŸi sÃ¼t ÅŸekeri, yaÄŸ ve protein aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok faydalÄ± bir besindir. GÃ¼nlÃ¼k yemeklerinizde bulundurmanÄ±z dengeli beslenme aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k yarar saÄŸlar.
2- SÃ¼tle ilgili yeni yapÄ±lan 16 araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonucunda tam yaÄŸlÄ± sÃ¼t ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri kullananlarda obezite, diyabet ve kalp damar hastalÄ±ÄŸÄ± riski daha az bulundu. Tam yaÄŸlÄ± sÃ¼t Ã¼rÃ¼nlerinin bu ÅŸekilde etki gÃ¶stermesi sÃ¼tÃ¼n iÃ§indeki bÃ¼tirat, fitanik asit, trans palmitoleik asit ve konjuge linoleik asit gibi faydalÄ± yaÄŸ asitlerinden kaynaklanÄ±yor.
3-Tam yaÄŸlÄ± sÃ¼tÃ¼n iÃ§indeki trans-palmitoleik asit kan yaÄŸlarÄ±nÄ± azaltÄ±yor, insÃ¼lin direncini dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor. Diyabet geliÅŸme riskini %60 azaltÄ±yor.
4-Tam yaÄŸlÄ± sÃ¼t Ã¼rÃ¼nlerinde bulunan baÅŸka bir yaÄŸ asidi olan BÃ¼tiratda baÄŸÄ±rsak hÃ¼crelerinde enerji dengelemesi yaparak iltihaplanmayÄ± azaltÄ±yor. BÃ¼tiratÄ±n bu gÃ¼Ã§lÃ¼ etkisi Ã¶zellikle Crohn HastalarÄ±nda kendini gÃ¶steriyor. GÃ¼nde 4 gram BÃ¼tirat verilen bu hastalarda atak sayÄ±sÄ±nÄ± azaltÄ±yor.
5-SÃ¼t Ã¼rÃ¼nlerinde bulunan Konjude linoleik asit yaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±yor. Kalp hastalÄ±ÄŸÄ±, diyabet ve kanser riskini azaltÄ±yor.
6-SÃ¼tÃ¼n iÃ§indeki bu iyi yaÄŸ asitleri mide boÅŸalma zamanÄ±nÄ± uzatarak tokluk hissini artÄ±rÄ±yor.
Salata ve yoÄŸurdu bitirdikten sonra diÄŸer yemeklere geÃ§in. Bizim geleneksel yemek ÅŸeklimizde sofraya Ã¶nce Ã§orba, sonra ana yemek gelir. Salata ve yoÄŸurt Ã§oÄŸu zaman yardÄ±mcÄ± yemek olarak sofralarÄ± sÃ¼sler ve Ã§oÄŸu zaman yenmez. Halbuki yemeÄŸe salata ve yoÄŸurtla baÅŸlarsanÄ±z ve onlarÄ± bitirdikten sonra ana yemeÄŸe geÃ§erseniz, daha yÃ¼ksek enerji deÄŸeri olan ana yemeÄŸi daha az yemeyi baÅŸarÄ±rsÄ±nÄ±z. Daha Ã§abuk doyarak sofradan kalkarsÄ±nÄ±z.
Karbonhidratlar vÃ¼cudumuzun en Ã¶nemli yakÄ±tÄ±dÄ±r. KarbonhidratsÄ±z bir hayat dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemez. Ã–zellikle beynin kullandÄ±ÄŸÄ± tek yakÄ±t karbonhidrattÄ±r. Ancak ne yazÄ±k ki gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±mÄ±zda gereÄŸinden fazla karbonhidrat tÃ¼ketiyoruz ve fazla karbonhidratlar yaÄŸ olarak vÃ¼cudumuza depo ediliyor. Yemeklerimizin yanÄ±nda yardÄ±mcÄ± yemek olarak kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z patates, pilav, ekmek, makarna, bÃ¶rek, eriÅŸte gibi yiyecekleri hep en sonda ve hep en az olarak tÃ¼ketmeye Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. Bu tÃ¼r yiyecekleri aynÄ± anda sofrada bulundurmayalÄ±m.
YapÄ±lan bir Ã§ok bilimsel araÅŸtÄ±rmada gÃ¶sterildi ki, yemek Ã¶ncesi ve yemek sÄ±rasÄ±nda su iÃ§imizayÄ±flamayÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. Yemek sÄ±rasÄ±nda ve Ã¶ncesinde su iÃ§mek midenin boÅŸ hacmini kÃ¼Ã§Ã¼ltÃ¼yor, aÃ§lÄ±ÄŸÄ± bastÄ±rÄ±yor ve daha az yemeyi saÄŸlÄ±yor.
Yemek yemeye Ã§ok aÃ§ oturulduÄŸunda yenilen miktar artÄ±yor ve kiÅŸi Ã§ok zor doyuyor. Ã‡ok acÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hissediyorsanÄ±z protein deÄŸeri yÃ¼ksek olan sÃ¼t, yoÄŸurt, ayran, sÃ¼tlÃ¼ kahve gibi yiyecekleri yemekten hemen Ã¶nce tÃ¼ketirseniz Ã¶ÄŸÃ¼nde daha Ã§abuk doyduÄŸunuzu ve daha az yediÄŸinizi fark edeceksiniz.
Limon; yemeklerinizde mutlaka limon kullanÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ limon yiyeceklerin glisemik indeksini dÃ¼ÅŸÃ¼rerek kan ÅŸekeri dalgalanmalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§er, daha tok hissetmenizi saÄŸlar.
Ceviz; ara Ã¶ÄŸÃ¼nlerde veya salatalarÄ±nÄ±za ekleyeceÄŸiniz 2 adet ceviz iÃ§erdiÄŸi iyi yaÄŸlar sayesinde mide boÅŸalma zamanÄ±nÄ±zÄ± uzatÄ±r ve daha Ã§abuk acÄ±kmanÄ±zÄ± Ã¶nler.
AcÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± biber; acÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± biber iÃ§erdiÄŸi kapsaisin maddesi nedeni ile metabolizmayÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±r ve yaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±r. AcÄ±lÄ± yemekleri daha Ã§ok sevmenin vakti geldi.
TurÅŸu; ev yapÄ±mÄ± turÅŸunun iÃ§indeki probiyotikler baÄŸÄ±rsakdaki iyi bakterilerin sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rarak boÅŸaltÄ±mÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±yor, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendiriyor ve metabolizmayÄ± dengeliyor.
YoÄŸurt; iÃ§erdiÄŸi konjuge linoleik asitler sayesinde gÃ¶bek Ã§evresindeki yaÄŸlara savaÅŸ aÃ§Ä±yor. Ä°Ã§erdiÄŸi protein sayesinde daha tok hissetmeyi saÄŸlÄ±yor ve yÃ¼ksek kalsiyum iÃ§eriÄŸi yaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±yor.
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Salata ve yoÄŸurdu bitirdikten sonra diÄŸer yemeklere geÃ§in. Bizim geleneksel yemek ÅŸeklimizde sofraya Ã¶nce Ã§orba, sonra ana yemek gelir. Salata ve yoÄŸurt Ã§oÄŸu zaman yardÄ±mcÄ± yemek olarak sofralarÄ± sÃ¼sler ve Ã§oÄŸu zaman yenmez. Halbuki yemeÄŸe salata ve yoÄŸurtla baÅŸlarsanÄ±z ve onlarÄ± bitirdikten sonra ana yemeÄŸe geÃ§erseniz, daha yÃ¼ksek enerji deÄŸeri olan ana yemeÄŸi daha az yemeyi baÅŸarÄ±rsÄ±nÄ±z. Daha Ã§abuk doyarak sofradan kalkarsÄ±nÄ±z.
Karbonhidratlar vÃ¼cudumuzun en Ã¶nemli yakÄ±tÄ±dÄ±r. KarbonhidratsÄ±z bir hayat dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemez. Ã–zellikle beynin kullandÄ±ÄŸÄ± tek yakÄ±t karbonhidrattÄ±r. Ancak ne yazÄ±k ki gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±mÄ±zda gereÄŸinden fazla karbonhidrat tÃ¼ketiyoruz ve fazla karbonhidratlar yaÄŸ olarak vÃ¼cudumuza depo ediliyor. Yemeklerimizin yanÄ±nda yardÄ±mcÄ± yemek olarak kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z patates, pilav, ekmek, makarna, bÃ¶rek, eriÅŸte gibi yiyecekleri hep en sonda ve hep en az olarak tÃ¼ketmeye Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. Bu tÃ¼r yiyecekleri aynÄ± anda sofrada bulundurmayalÄ±m.
YapÄ±lan bir Ã§ok bilimsel araÅŸtÄ±rmada gÃ¶sterildi ki, yemek Ã¶ncesi ve yemek sÄ±rasÄ±nda su iÃ§imizayÄ±flamayÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. Yemek sÄ±rasÄ±nda ve Ã¶ncesinde su iÃ§mek midenin boÅŸ hacmini kÃ¼Ã§Ã¼ltÃ¼yor, aÃ§lÄ±ÄŸÄ± bastÄ±rÄ±yor ve daha az yemeyi saÄŸlÄ±yor.
Yemek yemeye Ã§ok aÃ§ oturulduÄŸunda yenilen miktar artÄ±yor ve kiÅŸi Ã§ok zor doyuyor. Ã‡ok acÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hissediyorsanÄ±z protein deÄŸeri yÃ¼ksek olan sÃ¼t, yoÄŸurt, ayran, sÃ¼tlÃ¼ kahve gibi yiyecekleri yemekten hemen Ã¶nce tÃ¼ketirseniz Ã¶ÄŸÃ¼nde daha Ã§abuk doyduÄŸunuzu ve daha az yediÄŸinizi fark edeceksiniz.
ZeytinyaÄŸlÄ±sÄ±, cipsi, Ã§orbasÄ±... Kereviz
Kerevizin seveni de bol, sevmeyeni de... Sevmeyen taraftaysanÄ±z, bu sebzeyi bir de benim tariflerimle deneyin. Hamur tabanlÄ± yerine kereviz tabanlÄ± pizzalar piÅŸirebilir veya kendinize kerevizli bir çÄ±lbÄ±r hazÄ±rlayabilirsiniz. Et sevmeyen ama protein almak isteyenlere bol bol kereviz yemelerini öneririm.
MutfaÄŸÄ±mda kerevizi gerek sebze yemeÄŸi olarak gerekse Ã§orba ve et yemeklerinde baharat gibi kullanÄ±yorum. Mesela Ã§iÄŸ kerevizden yoÄŸurtlu salata yapÄ±yorum. Et yemeklerinin yanÄ±nda ayvalÄ± ve portakallÄ± kereviz yiyorum. Kerevizin Ã§orbasÄ±nÄ± da piÅŸiriyorum. PortakallÄ± kereviz Ã§orbasÄ± iÃ§in 1 kilo kerevizi yapraklarÄ±yla birlikte 1 portakal ve 1 limonun suyuyla tencereye alÄ±yorum. Biraz sarÄ±msak, karabiber ve 1 dal ince kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ pÄ±rasayla birlikte 8 bardak suda piÅŸiriyorum. Biraz tuz ve kimyonla tatlandÄ±rmak yeterli oluyor.
Kereviz yemeyen hastalarÄ±ma Ã¶zellikle Ã§orbalarÄ±nÄ±n iÃ§ine hem kerevizin kendisini hem de sap ve yapraklarÄ±nÄ± eklemelerini Ã¶neriyorum. SevmediÄŸiniz sebzeleri, seveceÄŸiniz tariflere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilirsiniz. Hamur yerine kereviz tabanlÄ± pizzalar da yapabilir, kaÃ§amak keyfinizi saÄŸlÄ±klÄ± hale getirebilirsiniz.Â
Kerevizin saplarÄ± da son yÄ±llarda gittikÃ§e daha Ã§ok tÃ¼ketiliyor. Aroma katmasÄ± iÃ§in yemeklere ekleniyor, smoothieâ€™lerde kullanÄ±lÄ±yor veya Ã§iÄŸ yeniyor. A, C ve E vitaminlerinden oldukÃ§a zengin olan bu saplar Ã¶dem atmanÄ±za yardÄ±mcÄ± oluyor ve karaciÄŸeri temizliyor.
Gelelim kerevizin diÄŸer faydalarÄ±na... Lif kaynaÄŸÄ± olmasÄ± sayesinde yiyeni tok tutuyor. YÃ¼ksek lif iÃ§eriÄŸi, baÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±zÄ±n dÃ¼zenli Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlÄ±yor. Ä°Ã§indeki â€˜fitalidâ€™, kandaki stres hormonunu azaltarak kan dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± rahatlatÄ±yor; vÃ¼cudu kalp ve damar hastalÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± koruma Ã¶zelliÄŸi de var. Ä°Ã§indeki â€˜luteolinâ€™in, pankreas kanseri hÃ¼crelerinin bÃ¼yÃ¼mesini engellediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmalar da Ã¶nemli. Bu sebzenin bir diÄŸer Ã¶zelliÄŸi, yaÄŸ metabolizmasÄ± Ã¼zerindeki olumlu etkileri sayesinde zayÄ±flamamÄ±za yardÄ±mcÄ±
olmasÄ±...
Kereviz diÄŸer sebzelere gÃ¶re daha fazla protein iÃ§erir. Et sevmeyen ama protein almak isteyenlere bol bol kereviz yemelerini Ã¶neriyorum.
KEREVÄ°ZLÄ° Ã‡ILBIR
NE LAZIM?
â—Š 2 kereviz (rendelenmiÅŸ)
â—Š 1/2 bardak yoÄŸurt â—Š 1 bardak sÃ¼zme yoÄŸurt
â—Š 4 yumurtaÂâ—Š 1/2 baÄŸ maydanoz (ince doÄŸranmÄ±ÅŸ)Ââ—Š 1/2 baÄŸ nane (ince doÄŸranmÄ±ÅŸ)
â—Š 2-3 diÅŸ sarÄ±msak (ezilmiÅŸ)
â—Š 1 limonun suyu
â—Š KÄ±rmÄ±zÄ±biber, karabiber
NASIL YAPARIM?
â—Š Kerevizi rendeleyip limon suyuna yatÄ±rÄ±n. 15 dakika dinlendirdikten sonra Ã¼zerine sarÄ±msaklÄ± yoÄŸurdu koyup karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
â—Š YumurtalarÄ± tek tek sirkeli kaynar suya kÄ±rÄ±n ve piÅŸince delikli sÃ¼zgeÃ§le Ã§Ä±karÄ±n.
â—Š TabaÄŸa aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yoÄŸurtlu kerevizde dÃ¶rt yuva aÃ§Ä±n, yumurtalarÄ± bu yuvalarÄ±n iÃ§ine koyun. KÄ±rmÄ±zÄ±biber ve karabiber serpin.
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â—Š En son taze nane ve maydanozla sÃ¼sleyip servis edin.
YEÅžÄ°L ELMALI, NARLI SALATA
NE LAZIM?
â—Š 2 orta boy kereviz
â—Š 1 yeÅŸil elma
â—Š 1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼zme yoÄŸurtÂ
â—Š 1 diÅŸ sarÄ±msakÂ
â—Š 1/2 Ã§ay bardaÄŸÄ± dÃ¶vÃ¼lmÃ¼ÅŸ ceviz iÃ§i
â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± nar
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
NASIL YAPARIM?
â—Š Kereviz ve elmayÄ± rendeleyin, yoÄŸurt, sarÄ±msak, ceviz ve tuz ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
â—Š AyÄ±klanmÄ±ÅŸ narla sÃ¼sleyerek servis edin.
KURU BÃ–RÃœLCELÄ° KEREVÄ°Z TABAÄžI
NE LAZIM?
â—Š 1 orta boy kereviz
â—Š 6 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kuru bÃ¶rÃ¼lce
â—Š 1 patates
â—Š 1 soÄŸan
â—Š 2 havuÃ§
â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±
â—Š Tuz
NASIL YAPARIM?
â—Š SoÄŸanÄ± kÃ¼p kÃ¼p doÄŸrayÄ±n, zeytinyaÄŸÄ±yla soteleyin.
â—Š Ãœzerine minik minik doÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z havuÃ§larÄ±, patatesleri ve kerevizleri ekleyin.
â—Š Kuru bÃ¶rÃ¼lce, baharat Ã§eÅŸitleri ve 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± kadar su ilave edip kapaÄŸÄ±nÄ± kapatÄ±n, yumuÅŸayana kadar piÅŸirin.
â—Š Ãœzerini maydanozla sÃ¼sleyerek servis edin.
CÄ°PS
NE LAZIM?
â—Š 1 orta boy kereviz
â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pulbiber
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kimyon
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zerdeÃ§alÂ
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
â—Š 2 diÅŸ sarÄ±msak (ezilmiÅŸ)
NASIL YAPARIM? Â
â—Š YarÄ±m ay ÅŸeklinde incecik doÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kerevizleri sarÄ±msak, baharat Ã§eÅŸitleri ve zeytinyaÄŸÄ±yla harmanlayÄ±p Ã¶nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ fÄ±rÄ±nda Ã§Ä±tÄ±rlaÅŸana kadar piÅŸirin.
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