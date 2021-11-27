ZeytinyaÄŸlÄ±sÄ±, cipsi, Ã§orbasÄ±... Kereviz

Bu yiyecekler ile istediÄŸiniz vücut ölçülerine daha kÄ±sa sürede kavuÅŸabilirsiniz!

1. ANA Ã–ÄžÃœNLERÄ°NÄ°ZE SALATA VE YOÄžURT Ä°KÄ°LÄ°SÄ° Ä°LE BAÅžLAYIN

Salata ve yoÄŸurdu bitirdikten sonra diÄŸer yemeklere geÃ§in. Bizim geleneksel yemek ÅŸeklimizde sofraya Ã¶nce Ã§orba, sonra ana yemek gelir. Salata ve yoÄŸurt Ã§oÄŸu zaman yardÄ±mcÄ± yemek olarak sofralarÄ± sÃ¼sler ve Ã§oÄŸu zaman yenmez. Halbuki yemeÄŸe salata ve yoÄŸurtla baÅŸlarsanÄ±z ve onlarÄ± bitirdikten sonra ana yemeÄŸe geÃ§erseniz, daha yÃ¼ksek enerji deÄŸeri olan ana yemeÄŸi daha az yemeyi baÅŸarÄ±rsÄ±nÄ±z. Daha Ã§abuk doyarak sofradan kalkarsÄ±nÄ±z.

2. YEMEKTE KARBONHÄ°DRAT DEÄžERÄ° YÃœKSEK OLAN YÄ°YECEÄžÄ° EN SONA BIRAKIN

Karbonhidratlar vÃ¼cudumuzun en Ã¶nemli yakÄ±tÄ±dÄ±r. KarbonhidratsÄ±z bir hayat dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemez. Ã–zellikle beynin kullandÄ±ÄŸÄ± tek yakÄ±t karbonhidrattÄ±r. Ancak ne yazÄ±k ki gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±mÄ±zda gereÄŸinden fazla karbonhidrat tÃ¼ketiyoruz ve fazla karbonhidratlar yaÄŸ olarak vÃ¼cudumuza depo ediliyor. Yemeklerimizin yanÄ±nda yardÄ±mcÄ± yemek olarak kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z patates, pilav, ekmek, makarna, bÃ¶rek, eriÅŸte gibi yiyecekleri hep en sonda ve hep en az olarak tÃ¼ketmeye Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. Bu tÃ¼r yiyecekleri aynÄ± anda sofrada bulundurmayalÄ±m.

3. YEMEKTEN Ã–NCE VE YEMEK SIRASINDA SU Ä°Ã‡Ä°N

YapÄ±lan bir Ã§ok bilimsel araÅŸtÄ±rmada gÃ¶sterildi ki, yemek Ã¶ncesi ve yemek sÄ±rasÄ±nda su iÃ§imizayÄ±flamayÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. Yemek sÄ±rasÄ±nda ve Ã¶ncesinde su iÃ§mek midenin boÅŸ hacmini kÃ¼Ã§Ã¼ltÃ¼yor, aÃ§lÄ±ÄŸÄ± bastÄ±rÄ±yor ve daha az yemeyi saÄŸlÄ±yor.

4. AÃ‡ KARNINA SOFRAYA OTURMAYIN

Yemek yemeye Ã§ok aÃ§ oturulduÄŸunda yenilen miktar artÄ±yor ve kiÅŸi Ã§ok zor doyuyor. Ã‡ok acÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hissediyorsanÄ±z protein deÄŸeri yÃ¼ksek olan sÃ¼t, yoÄŸurt, ayran, sÃ¼tlÃ¼ kahve gibi yiyecekleri yemekten hemen Ã¶nce tÃ¼ketirseniz Ã¶ÄŸÃ¼nde daha Ã§abuk doyduÄŸunuzu ve daha az yediÄŸinizi fark edeceksiniz.

5. DAHA TOK TUTAN BU 5 YÄ°YECEÄžE SOFRANIZDA DAHA Ã‡OK YER AÃ‡IN

Limon; yemeklerinizde mutlaka limon kullanÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ limon yiyeceklerin glisemik indeksini dÃ¼ÅŸÃ¼rerek kan ÅŸekeri dalgalanmalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§er, daha tok hissetmenizi saÄŸlar.

Ceviz; ara Ã¶ÄŸÃ¼nlerde veya salatalarÄ±nÄ±za ekleyeceÄŸiniz 2 adet ceviz iÃ§erdiÄŸi iyi yaÄŸlar sayesinde mide boÅŸalma zamanÄ±nÄ±zÄ± uzatÄ±r ve daha Ã§abuk acÄ±kmanÄ±zÄ± Ã¶nler.

AcÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± biber; acÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± biber iÃ§erdiÄŸi kapsaisin maddesi nedeni ile metabolizmayÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±r ve yaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±r. AcÄ±lÄ± yemekleri daha Ã§ok sevmenin vakti geldi.

TurÅŸu; ev yapÄ±mÄ± turÅŸunun iÃ§indeki probiyotikler baÄŸÄ±rsakdaki iyi bakterilerin sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rarak boÅŸaltÄ±mÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±yor, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendiriyor ve metabolizmayÄ± dengeliyor.

YoÄŸurt; iÃ§erdiÄŸi konjuge linoleik asitler sayesinde gÃ¶bek Ã§evresindeki yaÄŸlara savaÅŸ aÃ§Ä±yor. Ä°Ã§erdiÄŸi protein sayesinde daha tok hissetmeyi saÄŸlÄ±yor ve yÃ¼ksek kalsiyum iÃ§eriÄŸi yaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±yor.

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Salata ve yoÄŸurdu bitirdikten sonra diÄŸer yemeklere geÃ§in. Bizim geleneksel yemek ÅŸeklimizde sofraya Ã¶nce Ã§orba, sonra ana yemek gelir. Salata ve yoÄŸurt Ã§oÄŸu zaman yardÄ±mcÄ± yemek olarak sofralarÄ± sÃ¼sler ve Ã§oÄŸu zaman yenmez. Halbuki yemeÄŸe salata ve yoÄŸurtla baÅŸlarsanÄ±z ve onlarÄ± bitirdikten sonra ana yemeÄŸe geÃ§erseniz, daha yÃ¼ksek enerji deÄŸeri olan ana yemeÄŸi daha az yemeyi baÅŸarÄ±rsÄ±nÄ±z. Daha Ã§abuk doyarak sofradan kalkarsÄ±nÄ±z.

Karbonhidratlar vÃ¼cudumuzun en Ã¶nemli yakÄ±tÄ±dÄ±r. KarbonhidratsÄ±z bir hayat dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemez. Ã–zellikle beynin kullandÄ±ÄŸÄ± tek yakÄ±t karbonhidrattÄ±r. Ancak ne yazÄ±k ki gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±mÄ±zda gereÄŸinden fazla karbonhidrat tÃ¼ketiyoruz ve fazla karbonhidratlar yaÄŸ olarak vÃ¼cudumuza depo ediliyor. Yemeklerimizin yanÄ±nda yardÄ±mcÄ± yemek olarak kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z patates, pilav, ekmek, makarna, bÃ¶rek, eriÅŸte gibi yiyecekleri hep en sonda ve hep en az olarak tÃ¼ketmeye Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. Bu tÃ¼r yiyecekleri aynÄ± anda sofrada bulundurmayalÄ±m.

YapÄ±lan bir Ã§ok bilimsel araÅŸtÄ±rmada gÃ¶sterildi ki, yemek Ã¶ncesi ve yemek sÄ±rasÄ±nda su iÃ§imizayÄ±flamayÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. Yemek sÄ±rasÄ±nda ve Ã¶ncesinde su iÃ§mek midenin boÅŸ hacmini kÃ¼Ã§Ã¼ltÃ¼yor, aÃ§lÄ±ÄŸÄ± bastÄ±rÄ±yor ve daha az yemeyi saÄŸlÄ±yor.

Yemek yemeye Ã§ok aÃ§ oturulduÄŸunda yenilen miktar artÄ±yor ve kiÅŸi Ã§ok zor doyuyor. Ã‡ok acÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hissediyorsanÄ±z protein deÄŸeri yÃ¼ksek olan sÃ¼t, yoÄŸurt, ayran, sÃ¼tlÃ¼ kahve gibi yiyecekleri yemekten hemen Ã¶nce tÃ¼ketirseniz Ã¶ÄŸÃ¼nde daha Ã§abuk doyduÄŸunuzu ve daha az yediÄŸinizi fark edeceksiniz.