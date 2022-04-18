Monica Bellucci: Eski dostları özledim

Efsanevi oyuncu Monica Bellucci ile ünlü soprano Maria Callas’ı canlandırdığı müzikal için İstanbul’a gelmeden önce telefonda sohbet ettik. İşte Bellucci ile sohbetimizden satırbaşları...
Türkiye anılarım çok kıymetli
21-22 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM’de sergilenecek olan ve Piu Entertainment tarafından organize edilen “Maria Callas” müzikali için Türkiye’ye gelmeye hazırlanan Monica Bellucci ile telefonda keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İlk ve son kez Yılmaz Erdoğan ile başrollerini paylaştığı “Gergedan Mevsimi” filmi için ülkemize gelen sanatçı, Türkiye’deki dostlarını özlediğini belirterek “Türkiye’ye dair anılarımın hepsi oldukça güzel ve kıymetli. Yıllar sonra İstanbul’da eski dostları görecek olmak gerçekten heyecan verici” dedi.
Pandemi koşullarının dünyada yarattığı durumun normalleşmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren sanatçı, “Pandemi aileleri ve dostları birbirinden ayırdı. Şimdi bunları telafi edebileceğimiz bir döneme girmekten ve seyahat edebilmekten çok mutluyum” diye konuştu.
Şehrin ışıklarını unutamıyorum
1950’li yılların ve hatta belki tüm zamanların en çok tanınan sopranolarından olan, başından geçen sansasyonel olaylarla her daim ses getiren sanatçı Maria Callas’ın şarkılarının yer alacağı müzikal için büyük bir heyecan yaşadığını belirten Monica Bellucci şöyle konuştu:
“Benim de bir Akdeniz kadını oluşum sebebiyle Maria Callas ile eşleşen birçok yönümüz var. Callas ilham veren, muhteşem bir sese ve eşi bulunmaz bir karaktere sahip bir kadındı. Bu yüzden onu canlandıracak olmak tek kelimeyle gurur verici.
İstanbul Boğazı’na tekrar kavuşacak olmak da beni bir o kadar heyecanlandırıyor.
Şehrin ışıklarını halen unutamıyorum. Açıkçası İstanbul gece bir başka güzel.
Türkiye’nin güney sahillerini de çok duydum ve ama henüz görme fırsatım olmadı.
Umarım bir sonraki seyahatimde Türkiye’nin doğal güzelliklerini de yakından tanıma fırsatım olur.”
Sanatçı, müzikalle İstanbul sonrası Londra’da sahne alacağını da belirtti.
Hollywood trendi
Sinema dünyası demişken... Londra’dan İstanbul’a dönüşte uçakta Dentakay Diş Hastanesi’nin kurucusu Dr. Gülay Akay ile tanıştım.
Akay’dan sinema sektöründen birçok yıldızın başvurduğu ve dünyada trend haline gelen “Hollywood Smile” (Hollywood Gülümsemesi) isimli diş bakımının Türkiye’den çıkma bir kavram ve bakım tekniği olduğunu öğrendim.
Hollywood yıldızlarının güzelliğinde dişler ve gülüşler vaat eden bu bakım, meğerse ünlüler ve sosyete dünyasında oldukça rağbet görüyormuş.
Dr. Gülay Akay, “Özellikle İngiliz, Amerikalı ve Orta Doğulu ünlüler diş estetiği ve tedavisi için Türkiye’yi tercih ediyor. Ülkemiz için bu alanda dünya lideri diyebiliriz. Hollywood Smile kavramı sektörümüzün dünyaya ihraç ettiği bir trend ve tedavi yöntemi oldu” dedi.
Müzeye Türk küpesi
Dünyanın köklü müzelerinden New York Metropolitan Sanat Müzesi, İslam sanatları bölümünün 10’uncu yıl kutlamaları kapsamında yerel kültürleri temsil eden markalarla işbirliği başlattı.
“Heirloom Project” ismini verdikleri bu kültür projesi kapsamında Türkiye’den Begüm Özbaş Kısakürek ve İris Süloş Özbaş’ın kurduğu Monapetra markasına ait gelincik ve antik Roman dönemi izlerini taşıyan tasarım küpeler müzedeki yerlerini aldı. Projeye dair heyecanlarını telefonda dile getiren girişimciler, “Müze yönetimi bize ulaşıp projeyi anlattığında çok gururlandık. Türk motiflerinin ve markamızın bilinirliğini sadece New York’ta değil, dünyanın diğer önemli şehirlerinde de yaymaya devam edeceğiz” dedi.
Monica Bellucci: Eski dostları özledim
Efsanevi oyuncu Monica Bellucci ile ünlü soprano Maria Callas’ı canlandırdığı müzikal için İstanbul’a gelmeden önce telefonda sohbet ettik. İşte Bellucci ile sohbetimizden satırbaşları...
Türkiye anılarım çok kıymetli
21-22 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM’de sergilenecek olan ve Piu Entertainment tarafından organize edilen “Maria Callas” müzikali için Türkiye’ye gelmeye hazırlanan Monica Bellucci ile telefonda keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İlk ve son kez Yılmaz Erdoğan ile başrollerini paylaştığı “Gergedan Mevsimi” filmi için ülkemize gelen sanatçı, Türkiye’deki dostlarını özlediğini belirterek “Türkiye’ye dair anılarımın hepsi oldukça güzel ve kıymetli. Yıllar sonra İstanbul’da eski dostları görecek olmak gerçekten heyecan verici” dedi.
Pandemi koşullarının dünyada yarattığı durumun normalleşmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren sanatçı, “Pandemi aileleri ve dostları birbirinden ayırdı. Şimdi bunları telafi edebileceğimiz bir döneme girmekten ve seyahat edebilmekten çok mutluyum” diye konuştu.
Şehrin ışıklarını unutamıyorum
1950’li yılların ve hatta belki tüm zamanların en çok tanınan sopranolarından olan, başından geçen sansasyonel olaylarla her daim ses getiren sanatçı Maria Callas’ın şarkılarının yer alacağı müzikal için büyük bir heyecan yaşadığını belirten Monica Bellucci şöyle konuştu:
“Benim de bir Akdeniz kadını oluşum sebebiyle Maria Callas ile eşleşen birçok yönümüz var. Callas ilham veren, muhteşem bir sese ve eşi bulunmaz bir karaktere sahip bir kadındı. Bu yüzden onu canlandıracak olmak tek kelimeyle gurur verici.
İstanbul Boğazı’na tekrar kavuşacak olmak da beni bir o kadar heyecanlandırıyor.
Şehrin ışıklarını halen unutamıyorum. Açıkçası İstanbul gece bir başka güzel.
Türkiye’nin güney sahillerini de çok duydum ve ama henüz görme fırsatım olmadı.
Umarım bir sonraki seyahatimde Türkiye’nin doğal güzelliklerini de yakından tanıma fırsatım olur.”
Sanatçı, müzikalle İstanbul sonrası Londra’da sahne alacağını da belirtti.
Hollywood trendi
Sinema dünyası demişken... Londra’dan İstanbul’a dönüşte uçakta Dentakay Diş Hastanesi’nin kurucusu Dr. Gülay Akay ile tanıştım.
Akay’dan sinema sektöründen birçok yıldızın başvurduğu ve dünyada trend haline gelen “Hollywood Smile” (Hollywood Gülümsemesi) isimli diş bakımının Türkiye’den çıkma bir kavram ve bakım tekniği olduğunu öğrendim.
Hollywood yıldızlarının güzelliğinde dişler ve gülüşler vaat eden bu bakım, meğerse ünlüler ve sosyete dünyasında oldukça rağbet görüyormuş.
Dr. Gülay Akay, “Özellikle İngiliz, Amerikalı ve Orta Doğulu ünlüler diş estetiği ve tedavisi için Türkiye’yi tercih ediyor. Ülkemiz için bu alanda dünya lideri diyebiliriz. Hollywood Smile kavramı sektörümüzün dünyaya ihraç ettiği bir trend ve tedavi yöntemi oldu” dedi.
Müzeye Türk küpesi
Dünyanın köklü müzelerinden New York Metropolitan Sanat Müzesi, İslam sanatları bölümünün 10’uncu yıl kutlamaları kapsamında yerel kültürleri temsil eden markalarla işbirliği başlattı.
“Heirloom Project” ismini verdikleri bu kültür projesi kapsamında Türkiye’den Begüm Özbaş Kısakürek ve İris Süloş Özbaş’ın kurduğu Monapetra markasına ait gelincik ve antik Roman dönemi izlerini taşıyan tasarım küpeler müzedeki yerlerini aldı. Projeye dair heyecanlarını telefonda dile getiren girişimciler, “Müze yönetimi bize ulaşıp projeyi anlattığında çok gururlandık. Türk motiflerinin ve markamızın bilinirliğini sadece New York’ta değil, dünyanın diğer önemli şehirlerinde de yaymaya devam edeceğiz” dedi.