Trump suikastında Gizli Servis parmağı var mı

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Gizli Servis ise sanki bir suikastı önlemiş, sanki kurşun gelip Trump’ın kulağını sıyırmamış, sanki kendilerine yapılan ihbarlara rağmen suikastçıyı sağ olarak kıskıvrak yakalamış havalarında.

Kurşun Trump’ın kulağını sıyırıp geçtikten sonra yaptıkları iş başkanın etrafını sarmak, bir de siyah gözlüklerini düzeltmenin dışında ne yaptılar?

Bu nasıl kahramanlıkmış böyle anlamadım.

GİZLİ SERVİS İKNA ETTİ Mİ

Gizli Servis’in Wisconsin’deki merkezinden yaptıkları açıklamayı izleyince kuşkularım daha da arttı. Çünkü hiçbir soruya cevap vermediler.

Cumhuriyetçi Parti’nin seçim kampanyası için 18 aydır hazırlandıklarını söylediler. 56 saha ajanı ile çalışmışlar. FBI’ın saha ajanları sahadan sürekli olarak istihbarat toplamış.

18 aydır çalışmasalar bakalım ne olacaktı? Trump’ın cenaze törenini mi yapacaktık?

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Trump suikastını deştikçe Gizli Servis’le ilgili kuşkularım büyüyor.

Çünkü bu tür büyük suikastlar Gizli Servis desteği olmadan yapılamaz.

FİLMLERDEKİ GİBİ

Amerikan filmlerinde görürüz ya bir olay olduğunda FBI gelir CIA’i suçlar, o gelir diğerini kötüler. Bir de Gizli Servis ajanları birbirlerinin üzerine yürür, yumruklaştıkları olur. Bu olayda da bir dış halka tutturdular. Bir yetkili, “Halkanın dışında silah taşınabilir. Eyalet kanunlarına saygılı olmalıyız” diyor. Dış halkaya herhangi bir bireyin şişe gibi sert şeyleri dahi getirmemesi gerektiğini savunanlar çıkıyor.

BOYUN HAREKETİ KURTARMIŞ

Adam silah getirmiş.

Silahıyla metal dedektörlerin bulunduğu yerden geçemeyeceğini anlayınca birkaç tur atıp çatıya tırmanmış. Silahı ateşlemiş. Tam 5-8 kurşun sıkmış. Kurşun, Trump’ın kulağını sıyırmış. Boynunu çevirmese kurşun doğrudan kafasına saplanacakmış. Siz bu arada ayakta uyumuşsunuz.

Sizin topladığınız istihbarat buysa bence kapatın gidin o servisi. Bırakın istihbarat toplamayı, mitinge katılanlar silahlı şahsı göstererek Gizli Servis’i uyarmışlar.

TRUMP ÖLSÜN DİYE Mİ

Hadi istihbaratını alamadınız en az üç ayrı kişi size gelip, silahlı şahsı göstererek ihbarda bulunmuş niye tedbir almadınız?

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Sanki suikastı önlemek için çalışılmamış, Trump ortadan kaldırılsın diye beklenilmiş.

Suikastçı silahını ateşliyor aynı anda keskin bir nişancı ateşle karşılık veriyor. Dürbünlü silaha sahip olan keskin nişancı demek ki bir süredir şahsı takip ediyor. Peki bu silah ateşlenmeden suikastçı yakalanamaz mıydı? Etkisiz hale getirilemez miydi? Yoksa keskin nişancının tek görevi suikastçıyı ortadan kaldırmak mıydı? Arkasındaki bağlantılar ortaya çıkmasın diye suikastçıyı ebediyen susturma görevi mi verilmişti?

TRAFİKTE VURUYORSUNUZ

Trafikte dur denilince elini direksiyona koyup beklemeyen şahsı vuruyorsunuz ama çatıda uzun namlulu silahın namlusunu Trump’a çevirip nişan alan şahsı niye etkisiz hale getirmiyorsunuz?

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SİYAHİ OLSAYDI

Suikastçı siyahi olmadığı için mi ateş etmediniz? Eğer siyahi olsaydı silahla ateş etmesine gerek yok, kuşkulu bir hareketini görseniz boğarak ya da vurarak öldürmez miydiniz? Siyahi olsaydı bu kadar müsamahakâr davranır mıydınız?

Bu sorular haklı sorular. Yerinde sorular. Ama daha fazla uzatmadan suikasta ilişkin kuşkularımı artıran ve bu işin arkasında Gizli Servis parmağı var dedirtecek tespitleri paylaşmak istiyorum.

YEREL POLİS GÖRÜP KORKMUŞ

Trump suikastından sonra ortaya çıkanları ağzım bir karış açık bir şekilde takip ediyorum.

Yerel polis çatıya tırmanmış ama silahı görünce korkup geri inmiş. Nereden tutarsan elinde kalıyor. Hadi korkması insani bir duygu. Ama silahtan korkuyorsan niye polis oldun? Madem böyle bir tehdit gördün diğer servis elemanlarına bilgi verilmez mi? Onlardan destek isteyemez mi?

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GÖRGÜ TANIĞI ANLATIYOR

Silahlı saldırganı Gizli Servis’e bildiren görgü tanığı Greg Smith’in anlattıkları çok ilginç.

“Saldırganın bir silah taşıdığı açıkça görülüyordu. Etkisiz hale getirilmeden önce yaklaşık 3-4 dakika çatıda kaldı. Gizli Servis yetkililerine ‘şu çatıda silahlı biri var var’ dedik ama kimse müdahale etmedi.”

ELİMLE İŞARET ETTİM

Bir başka görgü tanığı ise, “Gizli Servis ahırın tepesinden bize bakıyordu. Çatıyı işaret ettim ve elim çatıyı işaret eder halde öylece duruyordum.Sonra bir baktım 5 el ateş edilmiş” diye anlatıyor.

Bir başka görgü tanığı ise, “Yanımızdaki binaya elinde tüfekle tırmanan bir adam fark ettik. Trump’ın neden hâlâ konuşmaya devam ettiğini düşündüm. Birkaç dakika boyunca saldırganı işaret ettim, gizli servis öylece durdu” diyor.

TRUMP NEFRETİ

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Trump olayı bize gösterdi ki, nefret siyaseti üzerinde durmamız gerekiyor. Biden, Trump hakkında, “Trump bu ulus için bir tehdittir” demişti. Trump hakkında öyle bir nefret dalgası oluşmuş ki, ölümden döndüğü halde, “Lanet bir gangster gibi ayağa kalktı” diyenler oldu. “Yaşasın kurşun demokrasisi” diye paylaşım yapanlar çıktı.

Suikastçı da olaydan önce çektiği videoda ne diyordu, “Trump’tan nefret ediyorum”.

Nefret siyaseti böyle. 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan öldürülmedi diye üzülenler olmadı mı?

TRUMP ŞAŞIRTTI

Liderler farklı kişilikler. Suikast girişiminden sonra Trump’ı izliyorum. Trump bu olayla birlikte bir defa değil, iki kez kazandı.

1- Suikasttan hemen sonra ayağa kalkıp, Amerikan bayrağı altında yumruğunu havaya kaldırıp meydan okurken kazandı.

2- Suikasttan sonra yaptığı sağduyulu açıklamalarla ikinci kez kazandı.

Trump fevri, öngörülemez bir lider portresi çiziyordu. Ama hayatına kastedilen ciddi bir suikasttan sonra çok makul ve kucaklayıcı açıklamalar yaptı.

“Ülkemiz bölünmüş durumda ve ben onları birleştirmek istiyorum” diyor.