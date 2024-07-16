15 Temmuz’un yıldönümünde FETÖ’deki büyük kavga

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Peki Türkiye’de etkisini yitiren ama ABD ve Avrupa’da rahat rahat yaşayan terör örgütünün içindeki kavganın nedenleri neler?

ABD’DEKİ OKULLARDAN TERÖR ÖRGÜTÜNE AKAN PARA

- FETÖ elebaşının sağlık durumu ağırlaşıyor. Böbrek, şeker gibi hastalıkların yanında demans hızla ilerliyor. Edinilen bilgilere göre elebaşı Fethullah Gülen’e yanındakiler sürekli çocukluk anılarını anlattırıyorlar.

- Örgüt birden fazla parçaya bölünmüş durumda. Nedeni ise aslında parayı kimin yöneteceği ve batıdaki atamaları kimin yapacağı...

- Para deyip geçmeyin, maddi kaynakları büyük. Sadece ABD’deki charter okullarından yıllık 200-250 milyon dolarlık para akışı var.

- Bu para ile de bitmiyor. Ayrıca mülkleri, dükkanları yani taşınmaz malları var.

- Türkiye’den bir para akışı yok. Türkiye’den yeni eleman da devşiremiyorlar.

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- Örgüt Türkiye’de hareket etme yetisini kaybetti. Ancak hâlâ kripto elemanları bulunuyor. Bu kripto elemanlar için ise devletin tüm kurumları teyakkuzda.

TRUMP’A SUİKAST TAHMİN EDİLİYOR MUYDU

Amerika suikast olayına kadar seçimleri ve “Biden’a çekil” çağrısı yapan senatörlerle, aralarında Hollywood ünlülerinin de olduğu büyük bağışçıların “Biden çekilmeli” açıklamalarını konuşuyordu. Dünyanın gözlerinin önünde merminin başına isabet etmesinden kıl payı kurtulan Donald Trump’a suikast girişiminin neden ve nasıl planlandığı FBI tarafından henüz açıklanmış değil. Ancak suikast haberini görür görmez, bir süre önce yabancı bir yetkili ile yaptığım sohbet aklıma geldi. Adını açıklamayacağım bir başka ülkenin büyükelçisi ABD derin devletinin Trump’a suikast düzenlenmesinden endişe ettiklerini söylemişti. Neden mi?

- Trump ilk başkanlık döneminde ABD sistemini bozmak için çok uğraştı.

- Oysa ABD’de sistemin gücü büyük.

- Hem başkanlık döneminde hem de sonrasında açılan davalarla sistem bir nevi Trump’ı kendine göre terbiye etmek için uğraştı.

- Hakkındaki davalar bir anlamda “Başkan seçilirsen, sistem dışına çıkarsan, her şeyini kaybedersin” anlamını taşıyordu.

- Ancak Trump’ın başkan seçilmesiyle ilk büyük değişimin Rusya- Ukrayna savaşında yaşanması bekleniyor.

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- Trump’ın savaşı bitireceği konuşuluyordu. Gazze meselesinde İsrail’in tarafında olacağı bilinen Trump, Rusya ve Ukrayna savaşına harcanan paraya karşı.

- Suikasttan bir süre önce görüştüğüm yabancı bir ülkenin büyükelçisi tam da bu nedenle “Trump’ı öldürmeye çalışabilirler” endişesini dile getirmişti.

ŞAM İLE GÖRÜŞME SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

PKK/PYD ile mücadele ve mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşü Ankara’nın en önemli iki gündem maddesi. Irak da Şam-Ankara hattında arabulucu olabileceğini söyleyerek, harekete geçti. Ancak unutmayalım ki Suriye’de ağır aktör Rusya. Rusya, Irak’ın arabuluculuğuna sıcak bakmıyor. Şam’ın da Rusya’dan bağımsız hareket etmesi mümkün değil. Peki süreç nasıl ilerleyecek?

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler düzeyinde bir araya gelinmesi için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı görevlendirdi.

- Ancak liderlerden önce bir süredir izlenen sıralı politikanın yani istihbarat, dışişleri bakanları ve en son liderler toplantısından oluşan yol haritasının işlemesi bekleniyor.

RUSYA HAREKETE GEÇTİ

Bu köşeyi takip edenler hatırlayacaktır:

- Rusya, Türkiye, İran ve Şam rejiminden oluşan dörtlü istihbarat toplantısı geçen Eylül ayında yapılacaktı. Ancak Suriye’nin ön şart koyması ile o toplantı yapılamadı.

- Süreçte, özellikle de son dönemde aktörlerden olumlu mesajlar gelmeye başladı.

- Rusya harekete geçti. Bir süre önce Ankara’yı arayan Moskova dörtlü istihbarat toplantısının bu ayın sonlarına doğru yapılması için çağrıda bulundu.

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- Bir aksilik ya da yeni bir ön şart konulması durumu olmazsa, dört ülkenin istihbarat başkanları bu ay sonunda buluşabilir.

- Masada bir uzlaşı olursa, bu sürecin hızla ilerleyeceği anlamına gelir. Eş zamanlı olarak dışişleri bakanları arasında da temas beklenebilir.

- İki süreç yürürse, üçüncü bir ülkede liderlerin iki üç aya kadar bir araya gelmesi kimseye sürpriz olmasın.