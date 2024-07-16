Evleneceklerin gözü ‘paslanmaz’ kavgasında

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Bu tür vergi artışlarının amacının yerli üreticiyi ucuz ithal ürünlere karşı rekabette korumak olduğunu hatırlatmamda fayda var. Nitekim paslanmaz çelikteki vergi artışının arkasında bu konuda çok ciddi yatırımları bulunan yerli üretici Posco Assan TST vardı. Şirket sektörde antidamping soruşturması için başvuruda bulunmuştu.

Ortalık karıştı. Vergi artışı ve antidamping soruşturması ile maliyetleri artan ve ihracatta rekabet avantajını kaybeden tüm şirketler rahatsızlıklarını belirtmek için faaliyete geçti.

1 milyon kişiye istihdam sağlayan Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED), Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), Gelişen Ev ve Yaşam Eşyaları Markaları Derneği (GEEM), Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği (KESİD), Paslanmaz Çelik Derneği (PASDER), Paslanmaz Sanayi ve İş İnsanları Derneği (PASİD), Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD), Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Züccaciye Komitesi’nden oluşan 10 dernek ortak bir açıklama ile vergilerin sıfırlanması ve anti damping soruşturmasının yapılmamasını talep etti.

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GÖZLER FİYATLARDA

Vergi artışı ve antidamping soruşturması sonrasında tencereden tavaya, buzdolabından çamaşır makinesine paslanmaz çelik kullanan tüm ürünlerde fiyat artışları gündeme geldi. Tencere, tavadaki artışın yüzde 20’yi, buzdolabının yüzde 15’i, fırınlarda yüzde 15’i, davlumbazda yüzde 20’yi, bulaşık makinelerinde yüzde 15’i bulduğu ya da bulacağı öne sürülüyor. Demem o ki, paslanmaz çelikte yaşananlar en çok bu ürünlerin neredeyse hepsini almak zorunda olan yeni evlenecek çiftleri ilgilendiriyor.

Kâr, zarar, zam vs rakamlar havada uçuşuyor ama sanırım bu konunun acilen çözüme kavuşması şart. Yerli üreticiyi elbette korumalıyız ama yeni evlenecek çiftlerin zarara uğramaması için de orta yolu bulmak şart. Dışarıdan kalitesiz paslanmaz çelik gelmesine doğal olarak karşı çıkmalıyız. Ancak dışarıdan kaliteli paslanmaz çelik gerçekten yerli üretimden daha ucuza geliyorsa işte bu noktada çare aramızdan daha doğal bir şey olamaz. En azından yeni evlenecek çiftlerin hatırına...



REKABET AVANTAJI KAYBOLACAK MI?



YENİ evleneceklerin, ayrı eve çıkan ya da eşyasını yenileyeceklerin dışında bir de olayın ihracat boyutu da var. Uzakdoğu’dan paslanmaz çeliği ucuza alan üreticiler bu çeliği ürüne çevirip yurtdışına satıyor. Yani ihracat gerçekleştiriyorlar. Hem vergi hem de antidamping soruşturması gelince maliyetlerinin artığını söyleyen bu üreticiler ihracatta önemli pazarlarda fiyat yönünden dezavantajlı olacağımızı savunuyor.

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İhracat fiyatlarının yükselmek zorunda kalacağına dikkat çeken sektör kaynakları, “Normalde ham madde fiyatlarında dünyada bir artış olduğu zaman biz de fiyatlarımızı artırıyoruz ve bunu kolaylıkla izah edebiliyoruz. Ancak ‘Türkiye bize ek vergi koydu, biz de size zam yaptık’ dememizin bir karşılığı yok. Diğer üretici ülkelerde ham madde aynı parayken siz bunu niye daha pahalıya almak istersiniz? Fiyatları artınca bizi tercih etmek yerine gidip başka ülkelerden alacaklar ve artık bizim dünyanın hiçbir yerine mal satma ihtimaliniz kalmıyor. Sektörleri çok büyük sıkıntı bekliyor. İşin kötüsü, şu an işten çıkartmalar da başlamış durumda” diyor.

KİBAR: ÜRETİMİ BİTİRİRİZ

TUSİD: FABRİKANIZI ALIRIZ

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Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, mayıs ayında bir basın toplantısı düzenlemiş ve Türkiye’nin paslanmaz çelikte tek üreticisi Posco Assan’ın 10 yılda yaklaşık 200 milyon dolar zarar ettiğine dikkat çekmişti. Kayabaşı, “Uzakdoğu’dan gelen dampingli mallar üretimi tehdit ediyor. Bu yıl da zarar edilirse Koreli ortaklarla üretime devam edip etmemeyi konuşacağız. İç talebe yanıt veren nitelikli üretimimiz, ikinci kalite çeliği yüksek kâr marjıyla satanların düzenini bozuyor. Haksız rekabete karşı önlem alınmazsa yerli üretim tükenecek, kaynak israf edilecek, ekonomi zarar görecek. Yerli üretim korunursa yeni yatırımların önü açılacak, sektör gelişecek” demişti.

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Kayabaşı’nın bu açıklamasını 10 paslanmaz mamül üreticisi derneğin bir araya geldiği toplantıda değerlendiren TUSİD Başkanı Bekir Topuz ise, “Posco Assan fabrikayı satarsa biz talibiz. Söyledikleri zira çok manidar. Yüzde 12 ek vergi avantajı olduğu halde firma zarar ettiğini söylüyor. Vergi artışı sonrası gelecek olası bir antidampingin sektöre etkileri yıkıcı olur. Sektör biter. Küçük firmalar tamamen kapanır, orta büyüklüktekiler küçülür. İstihdam yarı yarıya azalıp 500 bine düşer, ihracat da yüzde 50’ye yakın azalır” demişti.