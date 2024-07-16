27. Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Murathan Mungan’ın

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Değerlendirme Kurulu’nun gerekçeli kararı şöyle:

“Ülkemizde ve Mersin’de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere; yapıtlarıyla Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak için” Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)’nın öncü girişimiyle kent adına verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü konusundaki çalışmalar, ilgili yönetmelik gereğince yürütülmüştür.

Ödül Değerlendirme Kurulu üyeleri:

Celâl Soycan

Turhan Günay

Metin Cengiz

Yavuz Özdem

Cemal Sakallı

Mungan, 2024 yılı için önerilen adaylar arasından şu gerekçelerle seçildi:

- Şiir başta olmak üzere, öykü, roman, oyun, ve deneme gibi edebiyat türlerinde verdiği eserlerde kendine özgü lirizmiyle bir kültür figürü olarak öne çıktığı;

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- Yaşadığı coğrafyanın efsanelerini oyunlaştırırken, yereli Antik Yunan tragedyalarından başlatarak kişilerinin kuşaktan kuşağa aktarılan yazgılarını evrensel bir dile aktardığı;

- Kendi topraklarında kök salmış insanların hayatlarını kuşatan töreleri, şamanistik dönemden kalma inanışları, masal öğelerini, folklorik deyişleri vb. oyunlarının merkezine alıp bu kuşatılmışlığı aşmanın şiirsel dilini kurduğu;

- Poetik birikimden etkilenerek; modern şiirin gelenekle olan ilişkisini bir sorunsal olmaktan ziyade kazanım ve imkân olarak gördüğü;

- Tarihi yer ve olaylara, kişilere vb. dönük anıştırma ve sezdirmelerin modern şiir anlayışı içerisinde ustalıkla yoğrulabileceğini gösterdiği ve bunları modern bir söz sanatına dönüştürdüğü;

- Şiirlerinde korku, endişe, incinme, kızgınlık gibi duygularla bağlamlar çevreleyip çocuklukla, toplumla, tarihle hesaplaşarak ağrılı bir lirizmi egemen kılma ustalığını gösterdiği;

- Romanlarında yarattığı fantastiğe yaslanan mitolojik bir dille toplumsal eleştirisini örgütlerken, Batı’nın modern çağ fantezi romanlarıyla, Doğu’nun Binbir Gece Masalları’nın özgün bir bileşimini yaptığı;

- Cervantes’in Don Kişot’undan başlayarak, roman sanatının çeşitli evrelerinden izlerle, fantastik edebiyat ve polisiye gibi modern türlerin izdüşümlerini barındırdığı;

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- Modern anlatma teknikleri kullanarak okurun dikkatini olay örgüsüne, kişilere, kültüre çekerken; geçmişe yaslanan anlatma tekniğiyle, şimdiye dayalı gösterme tekniğini bir arada kullanıp geçmişle şimdiyi iç içe sunabildiği;

- Neredeyse tüm öykülerinde toplumun kişiye dayattığı mutsuzluğu, çözümsüzlüğü, oyun ve eğlence alanında ele alıp kıstırılmış insanın trajedisini belirgin kıldığı;

- Tüm eserlerinde hissettirdiği ‘en otantik olanın, en modern olduğu’ndan hareketle, çağdaş insanın mutsuzluğunu güncel hale getirdiği söylence, mit, arketip ve metaforlarla okura açtığı için

çağdaş edebiyatımızın usta ismi Murathan Mungan’ı ödüle değer bulmuştur.”

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Daha önce sırasıyla bu ödülü alanlar:

- Nezihe Meriç,

- Tahsin Yücel,

- Osman Şahin,

- Latife Tekin,

- Leyla Erbil,

- Ahmet Oktay,

- Demir Özlü,

- Metin Cengiz,

- Cevat Çapan,

- Doğan Hızlan,

- Haydar Ergülen,

- İpek Ongun,

- Nursel Duruel,

- Nurdan Gürbilek,

- Hilmi Yavuz

ÇOCUKLARA SANATÇI TANITMALARI

-Merhaba

Edgar Degas

- Merhaba

Vasili Kandinski

- Merhaba

Ohara Koson

- Merhaba

Üstat Mansur

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Sanatçıların Kendi Ağızlarından Yaşamları ve Sanatları

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