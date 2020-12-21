KARLAR ALTINDA PANDEMİ

Lüksün dansıDünyanın en büyük müzayede evlerinden Sotheby’s, geçen hafta “The Festival of Wonder” (Harikalar Festivali) isimli lüks saat ve mücevherin açık artırmaya çıktığı renkli bir etkinliğe imza attı.
New York City Ballet ile ortaklaşa düzenlenen ve satış gelirleri bir sosyal yardım kuruluşuna aktarılan etkinliğin açılışında meşhur Fındıkkıran Balesi icra edildi. Dansçılar, müzayedede yer alan mücevher ve saatleri takıp ünlü tasarımcıların çanta ve ayakkabıları etrafında dans etti. Sotheby’s’in dijital platformlarından izleyebileceğiniz performans, pandemiye rağmen yaratıcı etkinliklerin yapılabildiğini gözler önüne serdi. Göz atın derim...
Tabaktaki Herkül
Tasarladığı “Herkül” eserleriyle ses getiren Emre Yusufi, oyuncu sevgilisi Nilperi Şahinkaya’yla Instragram hesabından elektronik müzik videoları paylaşarak yaratıcılığını konuşturmuştu.
Geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda karşılaştığım Emre’den yeni haberler aldım. Londra’nın Chelsea bölgesindeki ConSept isimli galeride eserleri sergilenmeye, Herkül temalı ürünlerinin de satışına başlanmış. Sanatçı, “Yusufy” markalı bir ürün yelpazesi oluşturmuş ve sınırlı sayıda 8 farklı tabak tasarımını satışa sunmuş.
Yusufi, kıyafet ve başka objelerle de bu yelpazeyi genişletecekmiş.
34 yıllık gelenek
İlk kez 1986 yılında Larry Harvey ve Jerry James tarafından organize edilerek küçük bir topluluğun katılımıyla San Francisco’da gerçekleştirilen festival, 1990 yılından itibaren Nevada’da yapılmaya başlanmıştı.
2000’li yıllarda popülerliğinin zirvesini yaşayan festivale Paris Hilton, Karlie Kloss, Katy Perry, Nina Agdal gibi yabancı ünlülerin yanında Türkiye’den Şeyma Subaşı, Belçim Bilgin, Oğulcan Engin, Hacı Sabancı ve Süreyya Yalçın gibi birçok ünlü katılmıştı.
Bu yılki festival ise koronadan dolayı iptal edildi.
Burning Man CEO’su Marian Goodell, başlattığı kampanyada festivalin ayakta kalabilmesi ve 2021’de yapılabilmesi için 1 milyon 500 bin dolar bağış hedefi koydu. Hedef hiç de öyle tahmin edildiği gibi birkaç ünlünün desteğiyle saatler içinde tamamlanmadı.
Tam 3 ay sürdü.
Neyse ki hedefin tutturulmasıyla Burning Man’e katılım hayali olanlar için artık bir şans daha doğdu.
Ralph Radtke
‘Hybrid etkinlik’ trendi
Dünyadaki turizm etkinliklerinin Davos’u diyebileceğimiz Global Turizm Forumu, “hybrid” denilen yani hem online hem de birebir katılım etkinlik trendine uydu. Birçok farklı kurumun Türk ve yabancı temsilcileriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Bangladeş, Pakistan turizm bakanları, ülkelerinde alınan Covid-19 önlemleri ve turizm konusunda gelecek öngörülerini anlattı. Herkes önemleri arttırmanın ve süreci sıkı tutmanın peşinde...
Pandeminin dünya turizminde yarattığı maddi kayıp ise Forum Başkanı Bulut Bağcı’nın belirttiğine göre tam 3 trilyon dolar!
Kısacası geri kazanılacak böylesine büyük bir pasta var. Birçok turizm profesyoneline göre ise Türkiye tüm turizm potansiyeliyle bu pastanın en büyük talibi.
Bulut Bağcı
Lüks evrim geçiriyor
Türkiye’de yeni yatırımlar planlıyoruz
Wolfgang Puck Fine Dining Group markasının operasyonlar müdürü olan Alex Resnik ile Türkiye’ye yaptığı kısa ziyarette bir araya geldik.
Hem Demet Sabancı Çetindoğan’ın İstanbul’a kazandırdığı, grubun Türkiye’deki ilk restoran markası olan Spago’da şef Bahadır Abdul’un yeni dönem menüsünü denedik hem de grubun ülkemizdeki yeni yatırım planlarına dair sohbet ettik.
Pandemiye rağmen Türkiye’de yeni yatırımlar yapmayı planladıklarını söyleyen Resnik, hem İstanbul’un içinde, hem İstanbul Havalimanı’nda hem de Bodrum’da grubun restoran markalarını açmak istediklerini söyledi.
Seçimlerin ABD’deki gastronomi sektörü için güven ve istikrar sağlayacağını belirten Resnik, 17 milyon çalışan ile yeme-içme dünyasının ABD’deki ikinci büyük istihdam ağı olduğunun altını çizdi.
Wolfgang Puck Fine Dining Group markasının operasyonlar müdürü olan Alex Resnik ile Demet Sabancı Çetindoğan’ın İstanbul’a kazandırdığı restoran markası Spago’da şef olan Bahadır Abdul’un yeni dönem menüsünü denedik.
Yeni trend
Pandeminin yaşantımızdan çaldığı anların ve anıların acısını çıkarmak için herkes şimdiden hangi ülkeye seyahat edeceğinin planlarını yapıyor. Ermenistan’a karşı kazandığı zaferi, savaşta yaşadığı acıları ve global arenada uğradığı haksızlıkları düşünecek olursak pandemi sonrası ilk ziyaret edilmesi ve desteklenmesi gereken şehir kanımca Bakü.
İşte Azerbaycan’ın başkentinde Covid-19’dan tatlı bir intikam almanın yöntemleri...
Nazım Hikmet ve havyar
Azerbaycan’ın en meşhur lezzeti hiç şüphesiz havyar. Mersin balıklarının yumurtasından elde edilen bu ürünü özel kılan ise balıkların yetiştiği Hazar Denizi havzasının eşsiz ekosistemi. Bunu pahalı kılansa en az 8 yıl yetiştirilen
balıktan ancak havyar elde
Aralarında Jennifer Lopez’in özel davetlerine imza atan Amerikalı organizatör Bob Conti’nin de yer aldığı “lüks avcıları”, Türkiye’yi “jet-set organizasyon destinasyonu” olarak bir kez daha tescilledi.
4 milyon dolarlık düğün
Kendi ülkelerinde jet-set isimlerin ve ünlü markaların etkinliklerini düzenleyen firmaların sahipleri ile Shangri-La Bosphorus’ta bir araya geldik.
Boğaz turu öncesinde otelin yeni genel müdürü TJ Joulak ile de tanıştık. Deneyimli, enerjik, İstanbul âşığı bir müdür gelmiş otelin başına.
Tekne turu boyunca yabancı misafirlerle tanışmanın yanında projenin ev sahipleri TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu ve KM Events’in sahibi Meltem Tepeler ile de sohbet ettik.
KARLAR ALTINDA PANDEMİ
Kayak tutkunları bekleyişte. Herkesin sorusu, kış otelleri Covid-19 özelinde nasıl bir adaptasyon yaşayacak ve hangi önlemleri alacak... İşte Avrupa’da ve Türkiye’de kış turizmindeki son durum...
Avrupa jet-set’i kararsız
Avrupa’nın jet-set misafirlerini ağırlayan ünlü kayak destinasyonları ikiye ayrılmış durumda.
Fransa, İtalya ve Almanya’daki merkezler ve oteller kapalı.
İsviçre ve İspanya’da kayak merkezleri açık.
Avusturya’da ise 25 Aralık’ta açılacak.
Oteller ise 7 Ocak’a kadar kapalı olduğu için bu üç ülkedeki kayak merkezlerine gidenler ya ev kiralayacak ya da günü birlik seyahat edecek.
Fransa, Covid-19 özelinde en sert kış turizmi önlemi alan Avrupa ülkesi.
Fransa, AB ülkeleriyle olan sınır noktalarında ve havalimanlarındaki yolcuların bagajlarında kayak kontrolü yapacağını açıkladı.
Fransa, Avrupa’daki yıllık 28 milyar Euro olan kış turizmi pazarından elini ayağını bu yıl için çekmiş ve pandemiye öncelik vermiş durumda.
Kısacası ülkeler ve oteller arasındaki kıyasıya rekabet bu yıl çok farklı...
Palandöken hazır
Erzurum’a geçen hafta yaptığım ziyarette bölge otellerinin pandemiye sıkı hazırlandığını gözlemledim.
Sway Otel’in genç patronu Berke Dikmen’le yaptığım sohbet, kış otellerine dair en büyük soru işaretim olan kapalı alan endişemi azalttı.
Kayak takımlarının dezenfekte edildiği özel cihazlardan, genişletilmiş kayak odalarına, asansör tuşlarına basmanızı sağlayan steril çubuklardan, antiviral hastane tipi hava filtrelerine kadar Covid-19’a yönelik birçok önlem alınmış.
İkinci bir lobi alanı kurularak temassız check-in sistemi oluşturulmuş. Kayak hocalarını ve çalışanları kar üstünde dahi maskeli gördüğüm Palandöken’de sezon başı olmasına rağmen kar da vardı.
Yerel turistlerin yanında profesyonel kayak yapan İtalyan bir çifte rastladığım Palandöken pistleri, eski hareketliliğine yakında kavuşacak.
Chalet konsepti
Türkiye’nin bir diğer gözde kayak merkezi hiç şüphesiz Kartalkaya.
Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ile sohbetimizde öğrendiğime göre bölgedeki otellerin çoğu 25 Aralık’ta açılacakmış.
Kartalkaya’nın günü birlik ziyaretçiden çok konaklamalı ve uzun süreli misafir aldığını söyleyen Kaya, bu durumun pandemi açısından daha güvenli bir turist popülasyonu sağladığının altını çizdi.
Geçtiğimiz yıl Kaya Palazzo içinde açtıkları Chalet konseptli villalarda ise pandemiye özel birçok hizmet tasarlanmış.
Ana otel alanından izole bir konumda olan 4 adet villanın kendi kayak odası ve ayrı bir telesiyeji varmış.
350 m2’lik villalarda pandemi sebebiyle dışarda yemek yemeyenler için özel şef hizmeti dahi sunuluyormuş.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Güvenli Turizm sertifikası alan otel, yurtdışına rahatça çıkamadığımız şu günlerde İsviçre dağ ambiyansı yaşamak isteyenler için ideal bir alternatif.
Alpler’in Mykonos’u
Yazın Mykonos’u nasıl Türkleştirdiysek, kış içinse Fransa’daki Courchevel’den sonra Türkleştireceğimizi ön gördüğüm yer Avusturya’nın meşhur kayak merkezi Tyrol...
Ama orada durum biraz farklı. Son yıllarda Türkiye’deki zenginlerin de keşfettiği bölge, geçen kış Covid-19’un kayak dünyasındaki merkezi gibiydi.
Avrupa’daki 40’tan fazla vaka Tyrol’deki otellerden kaynaklı olduğu tespit edilmişti.
Bu yıl önlemlerini arttıran Tyrol’deki oteller, telesiyej kartlarını dahi online hale getirmiş.
Pandemiye karşı birçok dijital önlem almış. Tyrol’e gitmeyi dört gözle bekleyenler için söyleyebilirim ki eski itibarını geri kazanmaya uğraşan bölge şu an Avrupa’da pandemi önlemlerindeki çeşitliliği en fazla sağlamış kayak merkezlerinden.
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