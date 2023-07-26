Türk medyasına bir teklif... CHP’deki ayrışmayı şöyle isimlendirelim

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Gelenekçiler/Yenilikçiler.

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Bugün CHP içinde baş gösteren ayrışma için Türk medyasına önereceğim isimlendirme şudur:

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Statükocular/Değişimciler.

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Tabii isteyen şöyle bir isimlendirme de yapabilir:

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Kemalciler/Ekremciler.

İMAMOĞLU’NA İLK KEZ ‘İÇERİDEN’ SALVO

Ekrem İmamoğlu, bu zamana kadar sadece iktidar cephesinin hücumlarına maruz kalmış bir siyasetçiydi.

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CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, çıktığı televizyon kanalında Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu.

Hem de belediye hizmetleri üzerinden.

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Dikkat! Dikkat!

Konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu değil.

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CHP’nin Bakırköy Belediye Başkanı.

Söylediği şey ise aşağı yukarı şu:

“İmamoğlu İstanbul’a pek de bir şey yapmadı.”

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İmamoğlu açısından bu süper yeni bir durum.

Tevfik Göksu’ya cevap verirken siyasi ortamın kendisine kazandırdığı avantaj nedeniyle pek zorlanmıyordu.

Bakalım Kerimoğlu olayını nasıl savuşturacak?