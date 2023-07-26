Türk medyasına bir teklif... CHP’deki ayrışmayı şöyle isimlendirelim

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Gelenekçiler/Yenilikçiler.
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Bugün CHP içinde baş gösteren ayrışma için Türk medyasına önereceğim isimlendirme şudur:
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Statükocular/Değişimciler.
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Tabii isteyen şöyle bir isimlendirme de yapabilir:
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Kemalciler/Ekremciler.
İMAMOĞLU’NA İLK KEZ ‘İÇERİDEN’ SALVO
Ekrem İmamoğlu, bu zamana kadar sadece iktidar cephesinin hücumlarına maruz kalmış bir siyasetçiydi.
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CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, çıktığı televizyon kanalında Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu.
Hem de belediye hizmetleri üzerinden.
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Dikkat! Dikkat!
Konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu değil.
CHP’nin Bakırköy Belediye Başkanı.
Söylediği şey ise aşağı yukarı şu:
“İmamoğlu İstanbul’a pek de bir şey yapmadı.”
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İmamoğlu açısından bu süper yeni bir durum.
Tevfik Göksu’ya cevap verirken siyasi ortamın kendisine kazandırdığı avantaj nedeniyle pek zorlanmıyordu.
Bakalım Kerimoğlu olayını nasıl savuşturacak?
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