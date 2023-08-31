 Tina aniden eve dönünce

Haberin Devamı

*

- 74 gün sonra ortaya çıkan Tina’ya bakıyoruz: Üstü başı perişan değil. Bir sefalet yaşamamış. Öyle günlerdir aç susuz dere tepe düz gitmiş bir hali yok. Tüyleri gayet parlak. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Tamam, azıcık kilo vermiş ama sanki beslenmesine dikkat ettiği için forma girmiş gibi bir hali var.

*

- Köpeğin genel durumuna bakınca aklıma gelen tek teori şu: Sanki birileri “Hadi Tina! Git de Türkiye’nin kafasını karıştır aslanım” diyerek salıvermiş gibi. Sanki birileri Türkiye’ye kocaman bir şaka yapıyor. İyi ama bu şakaya ne kadar gülebiliriz ki?

*

- Tina gibi cins bir köpekten koca Gönen bölgesinde bir tane bile yoktur. Madem “eve dönecek” kadar ortalıktaydı Tina, neden Gönen ahalisinden hiç kimse kendisine rastlamadı? Ne oluyor abi? Ecinniler mi karıştı bu işe?

*

Haberin Devamı

- Dünyevi tekniklerin tümü denendi. Son teknikler kullanılarak muazzam bir arama tarama yapıldı. Ama hiçbir ize toza rastlanamadı. Belki de artık metafiziğin adamakıllı devreye girmesi gerekiyor. Ey dünyanın bütün medyumları... Lütfen birleşiniz. Kürelerinizi parlatınız, kartlarınızı dağıtınız, gözlerinizi tuhaf biçimde bir yerlere dikiniz. Ve Korhan Hoca’yı bulunuz.

*

- Dünyanın bütün medyumlarının birleşmesinden de bir şey çıkmazsa... Son çare olarak kötü yerli polisiye filmlerde kullanılan meşhur “bakış açını değiştir” klişesi devreye sokulabilir. Polis ve jandarma, bakış açısını değiştirir ve mesela Korhan Hoca’nın yakınlarını biraz daha yakından incelemeye alabilir.

BERBAT BİR BENZETME: HİTLER BENZETMESİ

CHP’li Ali Mahir Başarır, Erdoğan’ı Hitler’e benzetmiş.

*

- Bu benzetme, Hitler’in yaptığı katliamları küçülten bir benzetmedir.

- Bu benzetme, Erdoğan karşıtlığının zıvanadan çıktığının göstergesidir.

- Bu benzetme, insaf sahibi herkese “Yok artık” dedirtecek bir benzetmedir.

*

Söylemeye bile gerek yok ama ben yine de söyleyeyim:

Erdoğan Hitler’e benzeseydi Ali Mahir Başarır böyle bir benzetmeyi Meclis kürsüsünden yapamazdı.

*

Haberin Devamı

22 yıllık iktidarından sonra az kalsın seçimle iktidarı kaybediyordu Erdoğan. Ali Mahir Başarır da buna en çok inanan isimdi.

Erdoğan, Hitler’e azıcık da olsa benzese...

22 yıllık iktidarından sonra Ali Mahir Başarır’ın böyle bir umuda kapılmasına ne imkân olurdu ne ihtimal.

*

Ali Mahir Başarır, ”İyi ama Erdoğan da CHP’nin faşist kodlarından söz etti, ona bir şey demeyecek misin?” diye sorabilir.

Buna cevabım şu olur:

*

“Sen de AK Parti’nin faşist kodlarından söz et. Hitler’i ne diye karıştırıyorsun ki işin içine?”

2028 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

EKREM İmamoğlu, önümüzdeki yerel seçimi...

2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ilk basamağı olarak görüyor.

*

Bunu geçerse...

Haberin Devamı

2028’de cumhurbaşkanlığı adaylığının önünde engel kalmayacak.

*

Bunu geçemezse...

İşi çok zor.





GÜNDEME UYGUN FİLM

“BÜYÜKÇEKMECE’de sahibinden kaçan bir maymun ortalığı birbirine kattı” gündemine uygun film:

Maymunlar Cehennemi serisi.

Bilhassa serinin “Şafak Vakti” bölümü.

BİR SAL KENDİNİ MEHMET ASLANTUĞ

EVLİLİĞİ bitmiş. Birileri de bundan dolayı kendisini suçlamış. O da oturup bu suçlamaya karşı bir video çekmiş. İzledim videosunu.

*

Dünyanın en sıkıcı videosu sıralamasında ilk 10’a girer.

Hatta ilk 5’e bile girer.

*

Dinledikçe depresifleşiyorsun. Dinledikçe sıkılıyorsun. Dinledikçe bunalıyorsun.

Ama “Bir video beni daha ne kadar bunaltabilir?” diye dinlemeye devam etmekten de kendini alamıyorsun.

Haberin Devamı

Uzun, upuzun cümleler. Basit bir boşanma vakasına yeryüzünün en önemli entelektüel olayı muamelesi çekmeler.

İçlenmeler. Kahırlanmalar. Ama arabeske kaymamaya özen göstermeler.

Yani imaja titizlenmeler.

*

Evliliği sıkıcıydı. Boşanması sıkıcıydı. Boşanma sonrası tatavası da sıkıcı.

ACABA İLK KİM

- Acaba ilk kim “Düğün yapmak yerine dünyayı gezelim” teklifini ortaya attı?

- Acaba ilk kim başkalarının yaşadığı acılardan zevk duydu?

- Acaba ilk kim Nâzım Hikmet’ten sadece “Nâzım” diye söz etti?

- Acaba ilk kim herhangi bir spor müsabakasında “totem” yaptı?

- Acaba ilk kim bir dizinin tüm bölümlerini bir oturuşta izledi?

- Acaba ilk kim “Gerçek İslam bu değil” dedi?

Haberin Devamı

-Acaba ilk kim “Mesaja hemen cevap vermeyeyim de cool görüneyim” taktiğini uyguladı?

- Acaba ilk kim “ghosting” yaptı?

HİÇ KISKANMADIM

BİZİM Savaş Özbey’in yazısından öğrendim:

Meğer Acun’un hiç montu yokmuş. Gerek duymuyormuş monta. Çünkü yılın dört mevsiminde yazı yaşıyormuş. Çeşme, Dominik falan...

Savaş, “Çok kıskandım” demiş.

*

Ben hiç kıskanmadım.

Ben hiç tişörtü olmayan, sürekli kazak/mont/palto giymek durumunda kalan, yılın dört mevsimini kışta yaşayanları kıskanırım.