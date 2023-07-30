Şakalar komiklikler

Haberin Devamı

Şöyle bir şey:

*

Yapılan her saptamaya mutlaka zekice olduğu sanılan bir şaka karıştırılıyor. Her polemikte muhakkak hınzırca bir laf sokma çabası içine giriliyor. En ciddi analizlerin bile bir köşesine bir komiklik sıkıştırılmaya çalışılıyor.

*

Siyasetçisi de yapıyor bunu siyaset yorumcusu da. Sosyal medya bunların sayısız örnekleriyle dolu.

Çoğu da maalesef “cuk” oturmuyor, oturtulamıyor.

*

Keşke bu tutumdan hızla uzaklaşılsa...

Ya da hiç değilse kifayeti olmayanlar bu tutum konusunda ihtiras göstermeseler.

AŞIRI MÜBALAĞA EDİLEN ŞEYLER

- Soğuk kahvenin her türü.

- Hindistan ve tüm felsefesi.

- Günümüzde yazılan şiirler.

- Bütün kategorileriyle Nobel.

- Her yere sirayet eden avokado.

- Leblebi çekirdek haline gelen depresyon.

- Çarpan tarafları göz ardı edilen klima.

- Z kuşağı.

Haberin Devamı

- Nolan ve çektiği tüm filmler.

- Mozzarella ve türevleri.

POLİTİK ÖNSEZİLER

- ÖNSEZİ BİR: Bana öyle geliyor ki İYİ Parti yavaş yavaş, ufak ufak CHP ve HDP atmosferinden çıkıp Cumhur İttifakı’na doğru yanaşacak.

- ÖNSEZİ İKİ: Bana öyle geliyor ki CHP odaklı bir toparlanma olmaz ve dağınıklık bu şekilde giderse karizma biri çıkıp tüm muhalefeti arkasına toplayacak.

- ÖNSEZİ ÜÇ: Bana öyle geliyor ki HDP, bu sefer İstanbul’da aday çıkararak İmamoğlu’nun kaybetmesine yol açacak.

TARİH İŞTE BÖYLE İHYA EDİLİR

KASIMPAŞA’dan geçerken gördüm fotoğraftaki bu yapıyı. Buram buram tarih kokuyordu ve şıkır şıkır görünüyordu.

*

Hemen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı arayıp binayı sordum.

“Orası dönemin Kaptan-ı Deryası Cezayirli Hasan Paşa tarafından yaptırılan askeri kışladır. 1782 yılında inşa edilmiş. Mimarisiyle, tarihiyle Osmanlı-Türk tarihinin eşsiz eserlerindendir” dedi Başkan Yıldız.

*

Kasımpaşa’da uzun süre askeri kışla olarak kullanılan bina, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken restorasyona alınmış. “Şu anda ne olarak kullanılıyor?” diye sordum. Başkan Yıldız, “Beyoğlu Hükümet Konağı yaptık. Kaymakamlığın dağınık olan tüm birimleri, bir aydır burada hizmet veriyor” diye cevap verdi.

*

Haberin Devamı

Başkan Haydar Ali Yıldız’ın verdiği bilgiye göre Osmanlı denizcilik tarihi açısından büyük önem taşıyan binanın içindeki cami de restore edilip ibadete açılmış.

Bitmedi. Bu yapının hemen yanında Bahriye Matbaa Binası olarak bilinen tarihi yapı da restore ediliyormuş. Tamamlandığında “Millet Kütüphanesi” olarak gençlere hizmet verecekmiş.

SEÇİM KAYBETMEKTEN ÇOK DAHA FENASI

BİR parti seçim kaybedebilir.

Kabul. Kaybetmek tabii ki kötüdür, moral bozucudur. Adamı afallatır.

*

Ama kaybetmekten çok daha fenası vardır.

O da şudur:

*

Seçim kaybedildiğinde...

*

- “İyi ki kazanamamışız” haykırışları arşa yükseliyorsa...

*

- Dağ taş “İyi ki kazanamamışlar” diye bağırıyorsa...

*

Haberin Devamı

- Oy veren seçmen bile “İyi ki kazanamamışsınız” diyorsa...

*

Bu tam olarak kıyametin koptuğu andır. Dibin dibinin dibi budur. Distopyanın başladığı yer burasıdır. Bundan daha fenası yoktur.

*

Bizde muhalefetin başına gelen tam olarak budur.