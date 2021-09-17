Sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun Ali Erbaş Bey

Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
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Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
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Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
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- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
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- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
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- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
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Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
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Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
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Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
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Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
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Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
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Bu
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
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BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
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İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
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Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
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İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
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Şenol Güneş
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
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Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
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Fevzi notları geçti:
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50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
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Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
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Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
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Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
*
Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
*
Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
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Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
*
“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
*
“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
*
Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
*
Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
*
Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
*
Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
*
Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
*
“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Şiir yazardı. Şairdi yani.
Siyasete girdi. Milletvekili oldu.
*
Hiç unutmuyorum:
Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.
- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?
- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?
- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?
Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.
*
Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...
- Sergilediği şefkatle...
- Ortaya koyduğu insanlıkla...
Şunu diyor:
*
- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.
- Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.
- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.
- Dini başka türlü yorumlamak yasak.
*
Laiklik
ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.
*
AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.
*
RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.
*
İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.
*
Sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun Ali Erbaş Bey
“Günaydın” demeyecekmişiz.
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
*
Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yani “Allah sabredenlerle beraberdir.”
*
Ben de rahmetli babam gibi “Ya sabır” çektim.
*
Biz burada Diyanet İşleri Başkanlığı tartışmaların odağında yer almasın falan diye çırpınıp dururken...
Diyanet İşleri Başkanı’nın uğraştığı, mesele ettiği, gündemine aldığı şeye bak!
*
Oysa azıcık düşünse, azıcık şans verse, azıcık geniş baksa...
Şu üç şeyi şak diye görür:
*
BİR: “Günaydın” da bir hayır duadır.
*
İKİ: “Gününüz aydın olsun” demektir.
*
ÜÇ: Tıpkı “Sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun” demek gibi bir şeydir.
*
Hatta birazcık daha düşünse, birazcık daha geniş baksa...
Yaklaşımı aşağı yukarı şöyle olur:
*
“Zaten benimle uğraşılıyor. Böyle eften püften meselelerle uğraştığım için şimdi benim üzerime daha çok gelirler. Böylece başında olduğum Diyanet kurumu daha fazla yıpranır. Çok temel, çok önemli bir mesele değil ki bu! Hatta mesele edilecek bir mesele bile değil. Ben en iyisi böyle lüzumsuz, böyle tartışmalı bir alana girmeyeyim.”
*
Bütün bunlar olmadığına göre...
Acaba diyorum, Ali Erbaş...
Kendisiyle ilgili yürütülen tüm tartışmalardan aslında şikâyetçi değil, hatta ve hatta gizli bir haz mı duymakta?
*
Ve ben ve benim gibiler boşu boşuna mı çırpınıyor...
“Diyanet İşleri Başkanı’nı tartışmaların odağından çıkarın” falan diye?
TÜNAYDIN OLAYI
SABAHLARI “Günaydın” derim ben.
*
Öğlenleri ise “Tünaydın” demem.
*
Bunun nedeni gayet basittir.
*
Günaydın...
Işıl ışıl parlamakta, derdini tam olarak anlatmakta, bir sabah coşkusu yaratmaktadır. Tıpkı kahvaltı gibi mutlulukla bir ilgisi vardır günaydının.
*
Buna mukabil...
Tünaydın...
Dudakta gayet kekremsi bir tat bırakmakta, kulağa fazlasıyla zorlama gelmekte, neredeyse mavra alameti sayılmaktadır.
Ve belki de bu nedenlerle de piyasadan silinmiş, izi tozu kalmamıştır.
*
Yani konunun cahiliyeyle, dinle, diyanetle bir ilgisi yoktur.
*
Ahalinin benimseyip benimsememesiyle ilgisi vardır.
GOOD MORNİNG BİLE OLUR
ÖĞRETİ, “Selamlaşınız” der.
Öğreti, “Aranızda selamı yayınız” der.
*
Yani işin özü, ruhu, temeli buradadır.
*
İster gönülden bir merhaba de...
İster şöyle gümbür gümbür selamünaleyküm diye haykır...
İster günaydın de...
İster selam de.
Özünde değişen bir şey olmaz.
Öğretinin işaret ettiği maksada uyulmuş olur.
*
Hatta bir adım daha gideyim:
*
Yabancılarla karşılaştığında...
“Good morning” ya da “Hello” dediğinde bile...
Öğretinin özüne, ruhuna, temeline riayet etmiş olursun.
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Yani demem o ki...
İşin özünü kaybedip şekilcilik yapmaya gerek yok.
ŞEKİLCİLİK YAPILMAZ MI?
İSTEYEN yapar tabii.
Serbesttir.
İşin özü kadar şeklin de çok önemli olduğu kanaatini taşıyanlar olabilir.
Bir şey demem.
*
Ben “Aslında işin özü önemlidir” derim, o da bana “Hop! Şekil de önemlidir” der.
Tartışırız. Konuşuruz.
Yani iki yaklaşım da tartışmaya, konuşmaya değerdir.
*
Peki bu durumda Ali Erbaş’a niye laf ediyorum?
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Sebebi basit:
*
Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı sıfatı taşıyor.
*
İşte tam da bu yüzden onun bu tür tartışmalı olgulardan uzak durması gerekiyor.
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Yoksa sıradan Ali Erbaş’ın böyle tartışmalı işlerle uğraşmasına kimsenin diyecek bir şeyi olmaz.