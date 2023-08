Özhaseki olası İstanbul depremine hazırlık için süper kararlı görünüyor

Haberin Devamı

İzlenimlerimi aktarıyorum:

Özhaseki, kendisini olası İstanbul depremine hazırlığa resmen adamış.









Deprem, İstanbul’u vurmadan bütün hazırlıkları tamamlamak istiyor.

En radikal adımlar dahil hepsini atmayı bir numaralı amacı haline getirmiş durumda.

İstanbul’un depreme hazır hale gelebilmesi için kentsel dönüşüm geçirmesi şart.

Başka bir yol yok.

Kentsel dönüşümün tamamlanması için de şu üç paydaşın elini taşın altına koyması gerekiyor:

BİR: Bakanlık. İKİ: Belediyeler. ÜÇ: Vatandaş.

Depremi siyaset üstü bir konu olarak gördüklerinin altını kalın biçimde çizen Özhaseki, bu üç paydaşın ortak bir duyarlılıkla ve kararlılıkla kentsel dönüşüm işine girişmesi gerektiğini söylüyor.

Bu konuda söylediği şu:

“Üç paydaştan biri bile duyarsız davranırsa bu iş aksar.”

Bu zamana kadar yaşanan kentsel dönüşüm deneyimlerinden çıkarılan derslerle İstanbul için özel bir yasa hazırlayacaklarını söyleyen Bakan Özhaseki, bu yasayla amaçlarını şöyle özetliyor:

“Daha hızlı bir kentsel dönüşümün sağlanması. Kentsel dönüşümün önündeki engellerin kaldırılması. Kentsel dönüşümü yavaşlatan anlayışın değişmesi.”

Kısacası, depreme hazırlık konusunda bir büyük seferberlik başlatıyor Bakan Özhaseki.

Bize düşen siyasi meşrep, parti, anlayış, yaklaşım farklarını bir tarafa bırakarak bu büyük seferberliğe omuz vermek olmalı.

DÖNÜŞÜME KARŞI EYLEM YAPANLAR DEPREMDE ÖLDÜ



KENTSEL dönüşümün yaşamsal önemini anlatan bir hatırasını da anlattı Özhaseki.

Bir önceki bakanlık döneminde Antakya’da belediyenin yaptığı bir kentsel dönüşümün törenine katılmış.

Bir de bakmış ki tören alanını kentsel dönüşümü istemeyen protestocular doldurmuş. Pankartlar, sloganlar falan.

Önce Antakya Belediye Başkanı çıkmış kürsüye. Fakat Başkan, protestolar yüzünden kürsüden inmek durumunda kalmış.

Sıra Özhaseki’ye gelmiş.

Elinden geldiğince protestocuları yumuşatmaya çalışmış Özhaseki. Dertlerini dinlemiş. Protestocuları ikna etmek için zaman ayırmış. Her biriyle görüşmeler yapmış. Ama olmamış. İkna edememiş.

*

Gelelim bu öykünün en dramatik tarafına.

Yani sonucuna.

Mehmet Özhaseki, sonucu şöyle anlattı:

“Son depremde maalesef o protestocuların hepsini kaybettik.”



İKİ ÖNCELİKTEN BİRİ: DEPREM BÖLGESİ



BAKAN Mehmet Özhaseki, sadece olası İstanbul depremine karşı alarma geçmiş değil.

Bir gözü de deprem bölgesinde.

“Evlerini kaybeden vatandaşlarımız güvenli evlerine geçmeden bize rahat yok” diyen Bakan Özhaseki, en kısa zamanda evlerin tamamlanacağını söylüyor.

Çarşıların, pazarların oluşmasına özel önem veren Özhaseki, bölgeye geri dönüşlerin sağlanacağından da emin.

Trajedinin en sıcak günlerinde bölgeye akın eden her kuruma, her belediyeye, her vatandaşa şükranlarını sunmayı da ihmal etmiyor Özhaseki.

Özellikle bölgede canla başla çalışan ve hâlâ da çalışmaya devam eden belediyelere.

Benden de bölgeyi hiç unutmayanlara bin selam.

BASIN TOPLANTISI İZLENİMLERİ



- Kalabalık bir gazeteci topluluğu vardı basın toplantısında. Buradan çıkardığım sonuç: Gazetecilerin İstanbul depremi duyarlılığı zirvede.









- Çok uzun zamandır bu tür basın toplantılarına katılamıyordum maalesef. Ne kadar faydalı olduğunu yeniden hatırlamış oldum.

- Eskiden “salı toplantıları”, “çarşamba buluşmaları” falan diye gazeteci grupları buluşurdu İstanbul’da. Artık kalmadı böyle buluşmalar. Kamplara bölünmüş gazeteciler, bir araya gelemiyorlar. Uzun zamandan beri görmediğim gazeteci dostlarımı bu toplantıda görebildim.

- Dolmabahçe’deki salon, basın toplantıları için son derece ideal. Geniş, ferah. Mikrofon sistemi gayet iyi. İletişimde hiçbir aksaklık yaşanmıyor.

- Güzel sorular soruldu Bakan Özhaseki’ye. Uzatan, konu dışına çıkan, gereksiz konuları gündeme getiren olmadı. Bu açıdan da verimliydi toplantı.

DÜĞÜNLERİN EN HARİKASI



HATAYLI Tuba Gazi, depremde annesini kaybetmiş. Babası ve iki kardeşiyle konteyner kentte yaşıyor.









Düğünü varmış. 8 Şubat’ta.

6 Şubat’ta deprem olunca dünyası kararmış. Düğün müğün... Hepsi iptal tabii.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, bu dramatik hikâyeyi öğrenir öğrenmez... “Hayat devam ediyor, gelin sizin düğünü yapalım” diye Tuba/Bestami çiftinin düğününü organize etmiş.

Konuya Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan da dahil olmuş, “Gelinlik benden” demiş. Çeyizi AK Parti Sultanbeyli Kadın Kolları hazırlamış.

Ve son derece sade, güzel, hoş bir düğünle konteyner kentte Tuba/Bestami çifti dünya evine girmiş.

Törende hüznün ve gözyaşlarının mutlulukla karıştığını söylememe gerek bile yok.

Size bir şey söyleyeyim mi: Bayılıyorum bu tür güzel haberlere.

CELAL ŞENGÖR



DEPREMDEN sonra bir duyarlılık oluştu. Ancak görüyoruz ki deprem unutuldukça duyarlılık da azalıyor.

Celal Şengör, bir kadın öğrencisini nasıl taciz ettiğini ballandırarak anlatmış ve bundan dolayı da hak ettiği ölçüde tepki almamıştı.









Yaptığı tacizi küstah ve pervasız biçimde anlatması ve bundan sıyırabilmesi nedeniyle Celal Şengör’den hiç hazzetmem.

Ama onun “Benim yazlık tam fay hattındaymış. Çekip gideceğim İstanbul’dan” diye açıklama yapmasına sinirlenmedim.

Bu açıklamayı bir tür “Depreme karşı duyarlılık arttırıcı alarm” olarak algıladım.