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Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
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Liderliğini tescilleyen adam: İlham Aliyev

#İlham Aliyev#Kılıçdaroğlu#Cansu Tosun

*

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- Türkiye ile sarsılmaz bağlar kurdu.

- Erdoğan ile kader birliği yaptı.

- Ordusunu modernleştirdi.

- Karabağ’daki 30 yıllık işgale son verdi.

- Bir travmayı bitirdi, bir hayali gerçekleştirdi.

- Arkasına Batı’yı alan Ermenistan’ı mağlup etti.

Liderliğini tescilleyen adam: İlham Aliyev

- Ermenistan’ın tüm hayallerini yıktı.

- Rusya ve Batı arasında inanılmaz bir denge politikası yürüttü.

- Hem sahada hem masada kazandı.

- Müthiş bir diplomasi yürüttü.

*

Kim ne derse desin...

İlham Aliyev’in dünya liderliği artık tescillenmiştir.

BAKANLARA TAVSİYE: İKİLİ POZLARDAN KAÇININ

Sayın Bakanlarımız.

Bazen bir grup gazeteciyle bir araya geliyorsunuz. Sorularını cevaplıyorsunuz. Sonra sıra fotoğraf çektirmeye geliyor.

*

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Fotoğraf çektirirken hepinizin standart bir uygulaması var:

Her gazeteciyle ayrı ayrı ayakta ikili fotoğraf çektiriyorsunuz.

*

Bunu yapmayın Sayın Bakanlarımız.

Çünkü...

Çok yapay kaçıyor bu poz. Çok eski moda oluyor her şey. Doğallıktan alabildiğine uzaklaşılmış oluyor. Bir yabancılaşmaya yol açılmış oluyor. Bir kasma hali çıkıyor ortaya.

KILIÇDAROĞLU İÇİN ÇOK MU GEÇ

Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden hemen sonra bırakıp gitseydi ve bırakıp giderken şöyle deseydi:

Liderliğini tescilleyen adam: İlham Aliyev

*

“Benden bu kadar çocuklar. Elimden geleni yaptım. Çalıştık. Mücadele ettik. Başaramadık. Başaracak olan gelsin”.

*

Herkesin gözündeki yeri büyürdü. Gözyaşlarıyla uğurlanırdı. Adı saygıyla anılırdı. Saygınlığını korurdu. Eksikleri, hataları unutulurdu.

*

Bunun için vakit çok mu geç?

Hayır, hayır. Çok geç değil.

*

Bugün çıkıp “Kurultay’da aday olmuyorum. Beni sakın aday göstermeyin. Partimi sağ salim Kurultay’a taşıdım, görevim bitti” dese...

Kaybettiği saygınlığın hiç değilse bir bölümünü toparlayabilir.

ÖRNEK OLSUN MURAT KÖSE’NİN YAKLAŞIMI

AK Parti, Ankara’da kimi aday gösterecek? Birçok isim var gündemde. Onlardan biri de Mamak Belediye Başkanı Murat Köse.

Bizim Âdem Metan, Murat Köse’yle bir röportaj yapmış.

*

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Murat Köse, kendisi dışında bir ismin Ankara’da aday gösterilmesi durumunda ne yapacağı konusuna da değinmiş ve şöyle demiş:

*

“Herhangi bir arkadaşımız bu görevi layıkıyla yapabilir. Partimizin kurulları değerlendirecek. Bu yarışı kiminle önde tamamlayabileceksek o belirlenecek. Biz oluruz, başka bir arkadaşımız olur. Görev verilir, verildikten sonra da en güzel çalışma yapılarak hedefe ulaşılır”.

*

Daha önce defalarca yazdım:

AK Parti’yi bekleyen en büyük tehlike, süreç uzadıkça aday adaylarının birbirlerini yıpratmasıdır.

Bunun panzehri, Murat Köse’nin işte bu yaklaşımıdır.

Adanmışlık, inanmışlık, teşkilatçılık bunu getirir. Zafere giden yol, buradan geçer.

CANSU TOSUN’UN ANNESİ SUSARAK KONUŞABİLİRDİ

Cansu Tosun’un babası, Serenay Sarıkaya’nın annesiyle yasak aşk yaşıyormuş.

Liderliğini tescilleyen adam: İlham Aliyev

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Üstelik Serenay Sarıkaya’nın annesi ile Cansu Tosun’un annesi, yazlıktan komşuymuş.

*

Bu küçük çaptaki skandalda apaçık mazlum kişi hiç kuşkusuz Cansu Tosun’un annesi.

Durum böyle olunca tabii ki bütün gözler ona çevrildi.

*

Peki o ne yaptı?

Ekranlara çıktı, “Onları Allah’a havale ediyorum” dedi, “Adaletin bu mu dünya” diye şarkılar paylaştı falan.

*

Oysa sussaydı... Oysa hiç konuşmasaydı...

Liderliğini tescilleyen adam: İlham Aliyev

Yani soylu bir sükût ile olayı geçiştirseydi...

Kelimelerle ifade edilmesi olanaksız vuruculukta konuşmuş olacaktı.

YENİ POLİTİK KLİŞELER

- Masadan kalkmasaydı kazanırdık. Masadan kalktı, böyle oldu.

- “Kazanacak aday” diye tutturuldu, o yüzden seçim kaybedildi.

- CHP, asla yüzde 25’i geçemez, ittifak mecburiyettir.

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- Özgür Özel’de liderlik kumaşı yok, ondan iyi ikinci adam olur.

- Kılıçdaroğlu Kurultay’dan güçlenerek çıkacaktır.

- En büyük AKP’li Kılıçdaroğlu.

MERT, CİVAN, DELİKANLI KADINDIR TANYELİ

Oryantal dansçı Tanyeli’nin adı ne zaman geçse aklıma hep 2006 senesi gelir.

*

O yılın gazetelerinde şöyle bir haber başlığı çıktı:

Liderliğini tescilleyen adam: İlham Aliyev

*

“Zulüm ve katliam yapanları eğlendiremem”.

*

Olay şu:

Oryantal dansçı Tanyeli, yılbaşı gecesi Amerikalı askerleri eğlendirmek için Bağdat’a davet ediliyor. 50 bin dolar öneriliyor Tanyeli’ye. Ancak Tanyeli, bu çağrıyı reddediyor. Reddederken de şunları söylüyor:

*

“1 milyon dolar verseler de gitmem. Çünkü Amerika orada kadın ve çocukları katlediyor. Masum çocukları, kadınları katleden Amerikan askerlerini değil 50 bin dolar, 1 milyon dolar verseler de eğlendirmem. Buna vicdanım izin vermez”.

*

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Bugünlerde pankreas kanseriyle mücadele ediyor Tanyeli. Zorlu bir süreçten geçiyor yani. Saçlarını kaybetti ama umudunu yitirmiş değil.

*

Bu mert, civan, delikanlı, vicdan abidesi kadının bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyoruz.

#İlham Aliyev#Kılıçdaroğlu #Cansu Tosun
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