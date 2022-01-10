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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?

10 Ocak 2022

Ben lider olsam...

“Bırakın, bağlansınlar” derim.

*

Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:

*

- BİR: Söylediklerimden eminsem.

*

- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...

*

- ÜÇ: Bağlananı bağlandığına pişman edebileceksem...

*

Bu üç şey söz konusuysa...

Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı

“Bağlayın efendim, bağlayın... Bağlansınlar, çok memnun olurum” diyerek olayın üstüne üstüne giderim.

*

Bu üç şey söz konusuysa...

Net ve tartışmasız bir galibiyettir beni bekleyen.

Tepeye, en tepeye yükselirim.

*

Öyle ki...

Tüm taraftarlarım...

“Helal olsun bizim lidere! Bağlanan herkesi madara etti bıraktı” derler.

*

O kadar ki...

Taraftarım olmayanlar bile...

“Adam amma da dişli çıktı yahu” diye iç geçirirler.

*

Hatta ve hatta...

Canlı yayına bağlananlar...

“Keşke hiç bulaşmasaydık bu adama” diyerek derin bir nedamet içine girer.

*

Ama bu sonucu sağlayamayacaksam...

Asla ve kata...

“Bağlayın efendim bağlayın, benim açımdan sakınca yok” demem.

*

Bunun yerine...

“Ne münasebet efendim. Falanca liderin programında böyle bağlantılar yapılıyor mu?” diyerek...

Telefon bağlantısına kapılarımı sımsıkı kapatırım.

*

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefon bağlantılı programına...

İşte bu açılardan şöyle bir baktığımda...

Verdiğim hüküm şu oldu:

*

Keşke telefon bağlantılarını hiç kabul etmeseydi.

YORUCU ŞEYLER

- Kulüp dizisindeki Raşel karakteri.

- Sürekli konuşan, hiç dinlemeyen tipoloji.

- “Anladın, anladın sen onu” diye sokulan laflar.

- Özgür Demirtaş’ın bağıra bağıra Fatih’i anlattığı video.

- Metaverse üzerine yapılan geyikler.

İÇİM PARÇALANDI

“LANETLİ ırk” ilan edilen pitbull cinsi bir köpeği, bir konteynıra bağlayıp gitmişler.

Aç susuz kalan zavallı hayvan, ölümün pençesinde.

Fotoğraflarına bakamadım.

Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı

İçim parçalandı.

Dövüştürdüler.

Vahşileştirdiler.

Yasal düzenleme yürürlüğe giriyor korkusuyla...

Şimdi de sokaklara terk ediyorlar.

*

Vallahi bu insanoğlu...

Çok zalim, çok gaddar, çok acımasız, çok vicdansız, çok azgın.

BEYOĞLU’NA DÖNÜŞ VE HAYDAR ALİ YILDIZ

BU haftaki Hürriyet Cumartesi’nin sorusu şuydu:

*

Özlediğimiz Beyoğlu’na kavuşacak mıyız?”

*

Hürriyet Cumartesi, sorunun cevabını da veriyordu:

Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı

*

“Beyoğlu, ‘Bitti’ diyenlere inat küllerinden doğuyor. Eski Roxy, yeni RX’in sokağı yine çok hareketli. Dorock XL, semte geri döndü. Jolly Joker, JJ Private olarak yeni bir konseptle misafirlerini ağırlıyor. Babylon yok ama yerine aynı tatta Blind açıldı.”

*

Beyoğlu, küllerinden doğarken ben de Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’la buluştum.

*

Başkan Yıldız da Hürriyet Cumartesi’nin izlenimlerini paylaşıyor.

*

Özellikle AKM’nin açılışı ve Beyoğlu Kültür Yolu projesinin hayata geçmesiyle, Beyoğlu’nun yeniden eski kozmopolit günlerine döndüğünü vurguluyor.

*

“Kadıköy, Beyoğlu’nun alternatifi olmaya başladı” deniyor ya epey bir süredir.

Başkan Yıldız’ın bu konudaki yaklaşımı şöyle:

“Alternatif denemez. Beyoğlu da var, orası da var denilebilir. İstanbul, çok büyük bir metropol. Değişik seçeneklerin çıkması doğaldır.”

*

Haydar Ali Yıldız, yerel siyasetten Ankara’ya, oradan da tekrar yerele dönen bir siyasetçi.

Kişisel olarak tarihe tutku derecesinde meraklı.

Belki de bu merakından dolayı Beyoğlu’nun tarihi, kültürel, sosyolojik dokusuyla ilgili olarak bilinci yüksek.

*

Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, “ilk adım” olarak görülüyor ya...

Başkan Yıldız, esas ilk adımın Beyoğlu’dan atıldığını söylüyor.

*

Diyor ki:

“16 Mayıs’ta Karaköy’den Samsun’a gitmiştir Atatürk. Karaköy Rıhtımı, Milli Mücadele’nin başladığı yerdir.”

*

“16 Mayıs–İlk Adım” başlıklı törenler, sergiler, programlar düzenliyor Beyoğlu Belediyesi.

Bu tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu açısından önemli bir tarih olarak topluma benimsetmek istiyor.

Tabii Karaköy Rıhtımı’nı da ilk adımın atıldığı yer olarak tanıtmak istiyor.

*

Başkan Yıldız’ın bir özelliği de dışa açık olması.

Konuşurken sürekli “Cihangir’deki dostlarımızla buluştum, Cihangir’deki dostlarımız bana şöyle dedi, Ben Cihangir’deki dostlarımıza şöyle dedim” türü cümleler kuruyor.

*

Haydar Ali Yıldız’la konuşup sohbet ettikten sonra...

“Beyoğlu emin bir elde” kanaatine vardım.

X

Bir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ocak 2022
Fuat Bol’un dün Hürriyet’te yayınlanan yazısının başlığı şuydu: “CHP’liler demokrat olabilir mi?”

Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.

Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.

Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.

*

Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...


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Allah milletvekilinin iftirasından korusun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ocak 2022
Ali Mahir Başarır diye bir milletvekili var.

 

CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.

“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.

*

Belgesi var mı bunun?


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Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ocak 2022
Yaşı yetmeyenler pek bilmez.

1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.

*

Kimdi Şevki Yılmaz?

Yedi maddede özetleyeyim:

*

BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.

*

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‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Ocak 2022
Dolardaki dalgalanma, kâğıt fiyatlarındaki fahiş artış falan derken...

“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.

*

Bir anda çarşı karıştı.

Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.

Mailler, mesajlar, telefonlar...

Protesto üstüne protesto.

*

Mesela

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20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ocak 2022
20 Aralık’ta ne oldu?

18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.

Ve bugün 13’lerde seyrediyor.

*

20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...

“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.

Bir uçuş söz konusu olmadı.

*

20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının

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Aralık enflasyonu nasıl olacak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ocak 2022
Tarafsız Bölge’de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye aralık enflasyonunu sorduğumda...

Biraz keyfi kaçmıştı.

*

Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.



Bunun nedenini de şöyle açıkladı:

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Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ocak 2022
Bir komedi müfettişi gibi “Dur bakayım, eskisi kadar güldürüyor mu, güldürüyor mu” diye izlemezseniz... Gideri var.

- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.

*

- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.

*

- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.


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Musmutlu yıllar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ocak 2022
Omikron denilen illetin tükendiği...

 

- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...

*

- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...



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Nebati’ye dair her şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Aralık 2021
HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ, GEÇEN AKŞAM TARAFSIZ BÖLGE’DE KONUĞUMUZ OLDU. NEBATİ’YLE HAYATIMDA İLK KEZ KARŞILAŞMIŞTIM. BAKTIM HERKES BANA, “UZAKTAN İZLEDİĞİM NEBATİ” İLE “YAKINDAN GÖZLEMLEDİĞİM NEBATİ” ARASINDAKİ FARKLARI SORUYOR. DEDİM Kİ NEBATİ’YE DAİR HER ŞEYİ ANLATAYIM BARİ.

EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA

BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.

Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

*

Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.

*

Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?

*

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İktidar, muhalefetin yanılgısına düşmemeli

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Aralık 2021
Dolar yükselince...

Ne yaptı muhalefet?

*

Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.

Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.

Dolar düşünce...

İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...

En az muhalefetin yanılgısı kadar

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Teftiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Aralık 2021
“Teftişle gündemi değiştirmek istiyorlar” diyor bazıları. İyi de gündem, zaten baştakilerden yanaydı. Niye değiştirmek istesinler ki? Hiçbir şey anlamıyorum ben şu gündemi değiştirmek geyiğinden.

- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.

*

- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.



*

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Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Aralık 2021
Son zamanlarda bizi, “hayvan sevgisi” ile “insan sevgisi” arasında tercihe zorlayanlar türedi.

Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:

*

“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”

*

Gelelim esas meseleye...

*

Deniliyor ki:

*

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Nebati, muhalefetin sloganını kullandı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Aralık 2021
Kur yükseldikçe...

Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?

*

Şunu diyordu:

“Geliyor gelmekte olan...”

*

Muhalefetin sloganı olmuştu bu.

*

Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan

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Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Aralık 2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında şöyle demiş:

 

“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”

*

Nebati’nin bu açıklaması üzerine...

Kıyameti koparanlar var.

*

Diyorlar ki:

*

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Fiyatlar düşecek, nokta

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Aralık 2021
Dolar bir kuruş artsa...

Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.

*

Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.

İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?

İndirsene fiyatları.

Dolar arttıkça...

İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?

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Fakat kabul edelim ki zekice bir hamleydi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Aralık 2021
Dolar yükseldikçe...

Şöyle şeyler oluyordu:

*

Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.

*

Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.

*

Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.

*

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Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Aralık 2021
Birkaç falsosuna rağmen...

Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.

*

“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.

*

Yani bir kredisi vardı benim gözümde.

Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.

*

Ama önceki gece...

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Birazcık efendi ol bırak elinden şu sazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Aralık 2021
“Ekrandaki Muharrem Sarıkaya’yı betimle” deseler...

Hiç düşünmeden şöyle derim:

*

“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”

*

Mesela...

Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.

*

Mesela...

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OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Aralık 2021
Hukuk profesörü İzzet Özgenç’i tanırım.

Yakından değil ama.

Uzaktan. Epey uzaktan.

*

Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.

Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.

AK Parti’nin dostuydu.

Bugünlerde nerelere savruldu acaba?

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