Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?

Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.
Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.
Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.
*
Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...
CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.
“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.
*
Belgesi var mı bunun?
1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.
*
Kimdi Şevki Yılmaz?
Yedi maddede özetleyeyim:
*
BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.
*
“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.
*
Bir anda çarşı karıştı.
Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.
Mailler, mesajlar, telefonlar...
Protesto üstüne protesto.
*
Mesela
18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.
Ve bugün 13’lerde seyrediyor.
*
20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...
“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.
Bir uçuş söz konusu olmadı.
*
20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının
Biraz keyfi kaçmıştı.
*
Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.
Bunun nedenini de şöyle açıkladı:
- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.
*
- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.
*
- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.
- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...
*
- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...
EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA
BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.
Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.
*
Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?
*
Ne yaptı muhalefet?
*
“Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.
Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.
Dolar düşünce...
İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...
En az muhalefetin yanılgısı kadar
- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.
*
- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.
*
Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:
*
“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”
*
Gelelim esas meseleye...
*
Deniliyor ki:
*
Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan
“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
*
Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.
*
“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.
*
Yani bir kredisi vardı benim gözümde.
Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.
*
Ama önceki gece...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?
Ben lider olsam...
“Bırakın, bağlansınlar” derim.
*
Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:
*
- BİR: Söylediklerimden eminsem.
*
- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...
*
- ÜÇ: Bağlananı bağlandığına pişman edebileceksem...
*
Bu üç şey söz konusuysa...
“Bağlayın efendim, bağlayın... Bağlansınlar, çok memnun olurum” diyerek olayın üstüne üstüne giderim.
*
Bu üç şey söz konusuysa...
Net ve tartışmasız bir galibiyettir beni bekleyen.
Tepeye, en tepeye yükselirim.
*
Öyle ki...
Tüm taraftarlarım...
“Helal olsun bizim lidere! Bağlanan herkesi madara etti bıraktı” derler.
*
O kadar ki...
Taraftarım olmayanlar bile...
“Adam amma da dişli çıktı yahu” diye iç geçirirler.
*
Hatta ve hatta...
Canlı yayına bağlananlar...
“Keşke hiç bulaşmasaydık bu adama” diyerek derin bir nedamet içine girer.
*
Ama bu sonucu sağlayamayacaksam...
Asla ve kata...
“Bağlayın efendim bağlayın, benim açımdan sakınca yok” demem.
*
Bunun yerine...
“Ne münasebet efendim. Falanca liderin programında böyle bağlantılar yapılıyor mu?” diyerek...
Telefon bağlantısına kapılarımı sımsıkı kapatırım.
*
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefon bağlantılı programına...
İşte bu açılardan şöyle bir baktığımda...
Verdiğim hüküm şu oldu:
*
Keşke telefon bağlantılarını hiç kabul etmeseydi.
YORUCU ŞEYLER
- Kulüp dizisindeki Raşel karakteri.
- Sürekli konuşan, hiç dinlemeyen tipoloji.
- “Anladın, anladın sen onu” diye sokulan laflar.
- Özgür Demirtaş’ın bağıra bağıra Fatih’i anlattığı video.
- Metaverse üzerine yapılan geyikler.
İÇİM PARÇALANDI
“LANETLİ ırk” ilan edilen pitbull cinsi bir köpeği, bir konteynıra bağlayıp gitmişler.
Aç susuz kalan zavallı hayvan, ölümün pençesinde.
Fotoğraflarına bakamadım.
İçim parçalandı.
Dövüştürdüler.
Vahşileştirdiler.
Yasal düzenleme yürürlüğe giriyor korkusuyla...
Şimdi de sokaklara terk ediyorlar.
*
Vallahi bu insanoğlu...
Çok zalim, çok gaddar, çok acımasız, çok vicdansız, çok azgın.
BEYOĞLU’NA DÖNÜŞ VE HAYDAR ALİ YILDIZ
BU haftaki Hürriyet Cumartesi’nin sorusu şuydu:
*
“Özlediğimiz Beyoğlu’na kavuşacak mıyız?”
*
Hürriyet Cumartesi, sorunun cevabını da veriyordu:
*
“Beyoğlu, ‘Bitti’ diyenlere inat küllerinden doğuyor. Eski Roxy, yeni RX’in sokağı yine çok hareketli. Dorock XL, semte geri döndü. Jolly Joker, JJ Private olarak yeni bir konseptle misafirlerini ağırlıyor. Babylon yok ama yerine aynı tatta Blind açıldı.”
*
Beyoğlu, küllerinden doğarken ben de Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’la buluştum.
*
Başkan Yıldız da Hürriyet Cumartesi’nin izlenimlerini paylaşıyor.
*
Özellikle AKM’nin açılışı ve Beyoğlu Kültür Yolu projesinin hayata geçmesiyle, Beyoğlu’nun yeniden eski kozmopolit günlerine döndüğünü vurguluyor.
*
“Kadıköy, Beyoğlu’nun alternatifi olmaya başladı” deniyor ya epey bir süredir.
Başkan Yıldız’ın bu konudaki yaklaşımı şöyle:
“Alternatif denemez. Beyoğlu da var, orası da var denilebilir. İstanbul, çok büyük bir metropol. Değişik seçeneklerin çıkması doğaldır.”
*
Haydar Ali Yıldız, yerel siyasetten Ankara’ya, oradan da tekrar yerele dönen bir siyasetçi.
Kişisel olarak tarihe tutku derecesinde meraklı.
Belki de bu merakından dolayı Beyoğlu’nun tarihi, kültürel, sosyolojik dokusuyla ilgili olarak bilinci yüksek.
*
Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, “ilk adım” olarak görülüyor ya...
Başkan Yıldız, esas ilk adımın Beyoğlu’dan atıldığını söylüyor.
*
Diyor ki:
“16 Mayıs’ta Karaköy’den Samsun’a gitmiştir Atatürk. Karaköy Rıhtımı, Milli Mücadele’nin başladığı yerdir.”
*
“16 Mayıs–İlk Adım” başlıklı törenler, sergiler, programlar düzenliyor Beyoğlu Belediyesi.
Bu tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu açısından önemli bir tarih olarak topluma benimsetmek istiyor.
Tabii Karaköy Rıhtımı’nı da ilk adımın atıldığı yer olarak tanıtmak istiyor.
*
Başkan Yıldız’ın bir özelliği de dışa açık olması.
Konuşurken sürekli “Cihangir’deki dostlarımızla buluştum, Cihangir’deki dostlarımız bana şöyle dedi, Ben Cihangir’deki dostlarımıza şöyle dedim” türü cümleler kuruyor.
*
Haydar Ali Yıldız’la konuşup sohbet ettikten sonra...
“Beyoğlu emin bir elde” kanaatine vardım.