Kürt sorunu diyenlerin gündeminde sadece İKİ SORUN var

Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
*
Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
*
HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
*
Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
*
Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
*
Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
*
Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
*
Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
*
Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
*
- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
*
- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
*
- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
*
Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
*
Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
*
Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
*
Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
*
Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
*
Bu
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
*
BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
*
İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
*
Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
*
İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
*
Şenol Güneş
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
*
Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
*
Fevzi notları geçti:
*
50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
*
Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
*
Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
*
-
Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
*
Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
*
Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
*
Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
*
“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
*
“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
*
Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
*
Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
*
Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
*
Kürt sorunu diyenlerin gündeminde sadece İKİ SORUN var
Eskiden “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza şunlar gelirdi:
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
*
Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
*
Peki o zaman soru gelsin:
Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” diyenler, sorun olarak neyi ortaya koyuyorlar?
*
Aradım taradım. Araştırdım inceledim. Bilenlerle konuştum.
Ve çıkardığım sonuç şudur:
Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” diyenlerin, sorun olarak dile getirdikleri iki ana konu var.
*
- BİR: Anadilde eğitim.
*
- İKİ: İdari özerklik.
*
Yani bu demektir ki...
Bugün itibarıyla “Ben Kürt sorununu çözeceğim” diye yola çıkanları uğraştıracak iki ana konu budur.
*
Şimdi en temel ve en gerekli soru geliyor:
*
Acaba CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu iki ana konu hakkında ne düşünüyor?
*
Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, bu iki konudaki yaklaşımını ortaya koyarsa...
Yürütülen tartışma, estirilen fırtına, içine girilen heyecan dalgası boş mu dolu mu, anlamış oluruz.
PAULO COELHO’NUN METE GAZOZ ÜZERİNDEN REKLAM ÇALIŞMASI
“OKÇU’nun Yolu” diye yeni bir kitap çıkarmış Paulo Coelho amcamız.
Kitabını da Mete Gazoz’umuza adamış.
*
Şöyle bir baktım:
Doğrudan Türkiye’ye seslenen bir sosyal medya faaliyeti içinde. Tamamen reklama kasmış. Çaktırmadan Türk okuruna yönelik süper bir pi-ar atağı yapıyor.
*
Biz Orhan Pamuk’a laf ederdik, reklamcı falan diye.
Paulo’yu görünce...
Orhan Pamuk’a reklamcı diyenin çarpılacağını düşünmeye başladım.
*
Ben en iyisi “Yüzyıllık Yalnızlık” okumaya yeniden başlayayım. Bu reklam çabasının ezdiği ruhuma ancak Gabriel Garcia Marquez iyi gelecektir.
MİNE G. KIRIKKANAT İTİCİLİĞİ DİYE BİR ŞEY VAR
MİNE G. Kırıkkanat, ekrana çıkıp şöyle şeyler söylemiş:
*
“Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya. Çok yakıcı bir dosya. Bu dosya yandaş basının elinde. Bende de var ama yandaş basın çıkaracak normal olarak. Öyle söylendi bana.”
*
Hiç takılmadım söylediği bu palavraya.
Zerre kadar da ciddiye almadım içeriği.
*
Ama ekrandaki konuşma ve anlatma biçimine şöyle bir bakınca...
İşin şu kısmını aşırı derecede ciddiye aldım:
*
Bir Mine G. Kırıkkanat iticiliği, şerri, fenalığı, kötü enerjisi, antipatisi var. Gerçekten var.
İBRAHİM TATLISES YILLAR SONRA KONSER VERİNCE
- Hayat devam ediyor duygusuyla doluyorsun.
- “Maraba Televole” devrine doğru yolculuk yapıyorsun.
- “İbo’nun kadınları”, bir bir gözünün önünden geçiyor.
- Çok erken “Devri geçti” hükmü vermemek gerektiğini idrak ediyorsun.
- 12 yıl sonra yeniden tahta çıkan bir imparatora bakar gibi bakıyorsun.
BEN DEMİYORUM AZİZ SANCAR DİYOR
BEN dedim.
“Yapmayın gençler, ülkenizi terk etmeyin” falan.
*
Tabii kimse beni dinlemedi.
*
O zaman “Dadaloğlu’m der ki” türü yaklaşımlar içeren Anadolu rock şarkılarının tarzıyla...
Aziz Sancar’dan destek alarak şöyle sesleneyim:
*
“Nobelli Aziz Sancar’ım der ki / Yapmayın gençler, terk etmeyin ülkenizi.”
İKİ KAMUSAL ALAN SAYGISIZLIĞI
- BİR: Adam takmış kulağına telefon kulaklığını... Bağıra bağıra konuşuyor. Öyle bir inletiyor ki ortalığı, bütün yüzler kendisine çevriliyor. Ve daha da fenası: Adam, yaptığı saygısızlığın farkında bile değil.
- İKİ: Sabah saatleri... Kafeye gidiyorsun... İlk müşteri sensin... Ve sürpriz! Gecenin geç vakti eğlence müziği olarak çalınabilecek süper enerjik müzik, sonuna kadar açılmış. Sen kısık sesli klasik müzik beklerken başına gelene bak!
CÜBBELİ AHMET’İN SON ÇIKIŞI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
GEÇENLERDE Tarafsız Bölge’de...
İmam-hatiplere laf etti Cübbeli Ahmet.
*
Çocukların okullarda kafasının karıştığını iddia etti. Oradaki öğretmenlerin denetlenmediğini söyledi. Din adına yanlış konuşan kişilerin bu okullarda öğretmenlik yapabildiğini öne sürdü.
Ve böyle dedikten sonra...
Gözünü kameraya dikerek ahaliye “Çocuğunuzu imam-hatibe göndereceğinize normal okullara gönderin” dedi.
*
Ve işte bu çıkış, imam-hatiplileri çok ama çok kızdırdı.
*
Cübbeli Ahmet’in bir iki yanlış örnekten yola çıkarak koca bir imam-hatip camiasını töhmet altında bıraktığını söyleyerek Cübbeli’yi özür dilemeye davet ettiler. Ama Cübbeli özre yanaşmadığı gibi sözlerini biraz yumuşatarak da olsa sürdürdü.
*
Sonuç? Cübbeli, bu sefer sert kayaya toslamış durumda. Bu işten nasıl kurtulur bilemiyorum.