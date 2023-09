Kılıçdaroğlu’nun yolu doğru kendisi yanlıştı

Haberin Devamı

*

- SAĞA AÇILMA: Türkiye koşullarında yapılacak en doğru adımlardan biriydi. Geniş sağ kitlelere açılmadan iktidar hayal.

*

- İTTİFAK: Yeni sistemde ittifak şart. Yüzde 25’lik CHP, ittifaksız hiçbir şey yapamaz. Kılıçdaroğlu bunu fark etti ve uyguladı.

*

- HELALLEŞME: Bir CHP antipatisi var muhafazakârlarda. Onlarla zıtlaşmadan, onlarla helalleşerek yeni bir sayfa açmanın nesi kötüydü?

*

- HDP VE KÜRTLER: Gerçi çok sorunlu, çok yanlış, çok çıkarcı bir biçimde yaklaştı olaya ama yine de yaklaşması doğruydu.

*

- LAİKLİK YORUMU: Partiyi kılık kıyafet jandarmalığından çıkardı. Başörtülüleri partiye aldı. Nesi yanlıştı bunun?

*

İşte görüyorsunuz:

Özgür Özel’in de bu adımlara herhangi bir itirazı yok.

*

Peki mesele neydi?

Mesele şuydu:

*

Kemal Kılıçdaroğlu bütün bu adımları atarken...

İnandırıcılıktan uzak kaldı... Yenilgilerle dolu kişisel tarihinin kötü imajıyla sahneye çıkmakta ısrarcı oldu... Her tarafa açılacağım diye biraz fazla dağıttı... Atatürk’ü hepten unuttu... Bir karizma inşa edemedi... Kendi adaylığını dayattı... Kendi adaylığını sağlama almak için minik sağ partilere milletvekillikleri ikram etti... “Kiminle kazanırız?” sorusunu sormak yerine “kazansak da kaybetsek de benimle” dedi.

*

Bazı CHP’liler, “Kişileri değil yolu değiştirmemiz gerekir” diyor ya...

Kulağa güzel geliyor ama çok yanlış.

Kulağa kötü gelse de...

Nur Serter Necla Arat

CHP’de genel başkanlığa adaylığını açıklayan Örsan K. Öymen’in ekibinde yer alan isimlerden ikisi şunlar:

*

NUR SERTER... NECLA ARAT...

*

90’lı yıllar boyunca yürütülen ödünsüz türban düşmanlığının simgeleşmiş iki ismi.

*

Örsan K. Öymen, genel başkanlığı kazanır ve bu ekibin anlayışıyla partiyi yeniden kurgularsa...

CHP’nin oyu Yeniden Refah Partisi’nin gerisine düşer.

Yolu değil kişiyi değiştirmeleri gerekiyor.



Nur Serter - Necla Arat

ALİ YERLİKAYA’YA DAİR

- Kendine özgü bir tarz geliştirebildi.

- Terörle mücadelede gayet etkin.

- İletişimini çok iyi idare ediyor.

- Çetelere, mafyaya göz açtırmıyor.

- Düzensiz göçle ilgili çabası takdire şayan.

- Tamamen işine odaklanmış durumda.

- Uyuşturucu tacirlerine aman vermiyor.

*

Velhasıl ben İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 90 günlük performansından razıyım.





ERİS VARYANTI DENDİĞİNDE

- Meraksız biçimde bakıp geçiyorum.

- Hayat eve sığmaz diyorum.

- Bu sefer o kadar kolay aşı olmama kararı alıyorum.

- Evdeki kalan maskelere bile dönüp bakmıyorum.

- Sosyal mesafesizlik girdabına giriyorum.

MİZAHÇI NASIL OLMAZ

- Aşırı alıngan bir tipten iyi bir mizahçı çıkmaz.

- Mizahçı kendini anlatma çabası içine girmez.

- Sürekli savunma hali, bir mizahçıya asla yakışmaz.

- Mizahçı, kendisine yönelik eleştirilere cevap yetiştirmek için uğraşıp durmaz.

- Mizahçı, şu iki şeyden alabildiğine uzak durur: BİR: Bitmeyen yakınmalar. İKİ: Anlaşılmamaktan dem vurmalar.

- Devamlı “benim mizahım şöyle, benim mizahım böyle” türü sıkıcı izahlara girişen mizahçı, kimseyi güldürmez.

- Eleştirilince morali bozulandan mizahçı olmaz.

- Övülünce havaya giren de iyi bir mizahçı olmaz.

DEĞİNMELER

- FARAH ZEYNEP: Biraz daha uzatırsa Yılmaz Güney denildiğinde onun adı akla gelecek.

- TAN SAĞTÜRK: Devlet Opera ve Balesi’ne genel müdür olarak atandı. Onu da beğenmezseniz, “bir şeyi de beğenin be birader” tepkisi kaçınılmaz olur.

- KEMER: İstanbul / Elazığ seferi yapan uçakta bir yolcu, kemer takmamış. Uçağa polis gelmiş. Yorumum şu: Herkes kendi çapında dikkat çekmek istiyor.

- ŞAPŞAL PROVOKATÖR: Camide içki fotoğrafı yayınladı. “Sıkıysa enseleyin” dedi. Anında enselendi. Ajan provokatörlük tarihinin en şapşalı bu şahıstır.

- NEJAT İŞLER: Adı her geçtiğinde aklıma Teoman geliyor. Teoman’ın adı geçtiğinde de aklıma onun adı geliyor. Neden acaba?





- LUCİFER: Şeytanın oğluna deniyor Lucifer diye. Dizisi bile var. Bizde mahkemelik olan Lucifer ise cin olmadan adam çarpma eğiliminde.

3 KEDİ TÜYOSU

- TÜYO BİR: Kedileri anlamaya çalışmayın. Kedilerin anlaşılmaları pek mümkün olmayan varlıklar kategorisinde yer aldıklarını en başta kabul edin.

*

- TÜYO İKİ: Her kedinin ilişki dinamiği farklıdır. Her kedinin iletişim kurma biçimi farklıdır. Her kedi ayrı bir alemdir. Kediler üzerinden genelleme yapmayın.

*

- TÜYO ÜÇ: Kediler değişkendir. “Kedimle aram çok iyi, beni çok seviyor” dediğin anda bir de bakmışsın elinde bir sürü tırmalama izi...