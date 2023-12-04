İsrail’in suçlarının kanıtı işte bu kitapta

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Türkiye, İsrail’in Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için elinden geleni yapıyor.

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Üç bin avukatla gerekli başvuru yapılmış bile.









Erdoğan, Netanyahu başta olmak üzere suçüstü yakalanan tüm soykırımcıların ceza alması gerektiğini söylüyor.

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Bu arada Anadolu Ajansı da bu konuda çok önemli bir çalışma yapmış. Türkçe, Arapça ve İngilizce bir kitap hazırlamışlar. Kitabın adı “Kanıt”.

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Kitapta Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin neleri savaş suçu olarak kabul ettiği maddeler halinde anlatılmış.

Sonra da İsrail’in Gazze’deki vahşetine dair fotoğraflar yayınlanmış. Hangi fotoğrafın, hangi suça karşılık geldiği vurgulanarak...

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Serdar Karagöz’ün verdiği bilgiye göre...









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Fransız bir avukatın öncülüğünde yapılan başvuruda “KANIT” kitabında yer alan fotoğraflar, kanıt olarak sunulacakmış.

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Şahane bir çalışma. Önemli bir belge. Somut suçüstü kanıtları. İsrail, her şeyden kaçsa bile bu kitaptan kaçamaz.

İSRAİL ŞU ÜÇ ŞEYİ BAŞARAMIYOR



- BİR: Batı kamuoyunun vicdanlarını susturmayı başaramıyor.

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- İKİ: Yaptığı katliamların gizlenip saklanmasını başaramıyor.

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- ÜÇ: Propagandayı ve dezenformasyonu başaramıyor.



KEMAL BEY İÇİN GÜNLÜK YAPILACAK İŞLER LİSTESİ



* SAAT 7.30: Kalkış. Kahvaltı masasında gazete okuma. Bulmaca çözme.

* SAAT 9.30: Bahçede tempolu 45 dakikalık yürüyüş.









* SAAT 10.30: Bir hobi bahçesinde ekip biçme.

* SAAT 11.30: “Siyasi hatıralarım” adını taşıyan kitabın yazımı.

* SAAT 12.30: Kravatlı, takım elbiseli bir öğle yemeği.

* SAAT 13.30: Evrak çantasıyla ofise gidiş ve ofiste Bülent Kuşoğlu’ndan günlük siyasi dedikoduları alış.

* SAAT 14.30: Özgür Özel’in telefonuna “Ekrem’e dikkat et” diye mesaj atış.

* SAAT 15.00: Sinan Aygün’le bol kahkahalı bir telefon görüşmesi.

* SAAT 16.00: Ahmet Kaya’dan “Geçmiyor günler” şarkısını dinleyiş.

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* SAAT 17.00: Bir memur alışkanlığıyla ofisteki masayı toplayıp eve gidiş.

* SAAT 18.00: Mutfakta akşam yemeğine yardım.

* SAAT 19.00: Takım elbiseli, kravatlı akşam yemeği.

* SAAT 20.30: Torun sevme saati.

* SAAT 21.30: Instagram reels videolarına dalma.

* SAAT 22.30: İstiklal Marşı ve kapanış.



BİR GENEL MÜDÜR NE ZAMAN İSTİFA EDER



Denizbank’ın bir şube müdürünün yaptığı dolandırıcılık öyküleriyle yatıp kalkıyoruz günlerdir.

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Boyutları nedir olayın, suçlu sadece banka müdürü mü, bankanın hiç mi sorumluluğu yok, bir çete var mı işin içinde, paralar nereye gitti gibi sorular hâlâ ortada.







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Bütün bu işler olup biterken...

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in istifayı aklının ucundan bile geçirmemesi ilginç değil mi?

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ERDOĞAN’IN SEVDİĞİ İKİ DÜNYA LİDERİ



Lula...

Brezilya Devlet Başkanı.

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Sanchez...







İspanya Başbakanı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iki liderin...

Duruşlarını, tavırlarını, tutumlarını, yaklaşımlarını, üsluplarını, karakterlerini çok beğeniyor ve takdir ediyor.

Ayrıca bunu çeşitli vesilelerle dile getirmekten de kaçınmıyor.

İKON KASMASI



Kadın ve erkek tuvaletlerinin kapılarında “hangisi erkek, hangisi kadın” diye bulmaca çözmekten bıkanlar tayfasındakilerin sinirlerini hoplatan bir fotoğraf bu.









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Tuvalet kapısındaki yaratıcı ikon kasmasının geldiği son durum bu. Fotoğrafa sosyal medyada gösterilen tepkinin boyutu, konudan şikâyetçi olanların hayli fazla olduğunu gösteriyor.