İkinci turda ne olacağını doğru anlamak istiyorsan

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- Bekir Ağırdır’dan uzak duracaksın. Özer Sencar’a kulak verdiğin kadar Hilmi Daşdemir’e, İhsan Aktaş’a da kulak vereceksin.

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- Hakan Bayrakçı’yı dikkatle takip edeceksin. Adam milimetrik bildi. Üç yıldır yaptığı siyasi analizlerin tümü doğru çıktı.

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- Soner Yalçın’ın son dönemde yazdığı yazıları dikkatle okuyacaksın. Müthiş saptamalar yapıyor.

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- Sözcü gazetesine baktığın gibi Akit’e de şöyle bir bakacaksın. Cumhuriyet’e baktığın gibi Yeni Şafak’a şöyle bir bakacaksın.

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- T24’le yetinmeyeceksin. Bambaşka bir stille yayın yapan Ensonhaber’e de tıklayacaksın.

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- İsmail Saymaz haberlerini takip ettiğin kadar Ersin Çelik haberlerini de takip edeceksin.

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- Sürekli Halk TV, TELE1, Sözcü TV falan izlemeyeceksin. Biraz da öbür kanallara takılacaksın.

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- Cüneyt Özdemir’e dikkat kesilmende fayda var. Gerçi tam karşıtı değil ama yine de Adem Metan’a dikkat kesilmeyi ihmal etmeyeceksin.

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- Ayşenur abla, Emin Çapa bir kulağında ise, öbür kulağında Zafer Şahin, Abdulkadir Selvi olacak.

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- Ümit Özdağ’ın bir etkisi olduğuna inanıyorsan Sinan Oğan’ın da bir etkisi olabileceği ihtimaline kapı aralayacaksın.

*

- Sürekli sizin tarafa yapılan haksızlıklara, yanlışlara odaklanmayacaksın. Karşı tarafa yapılan haksızlıkları, yanlışları da göreceksin.

*

- Sadece kendi tarafını “millet”, “halk” olarak görme yanılgısından vazgeçeceksin. Karşı taraftakilerin de “millet”, halk” olduğu gerçeğini atlamayacaksın.

*

- “Trol” denilen olgunun sadece bir tarafa özgü olmadığını, senin tarafının da “trolleri” olduğu bir veri olarak cebe koyacaksın.

*

- Twitter’dan kafanı biraz olsun kaldıracaksın. Taksicilerle, bakkallarla, amcalarla, gençlerle konuşacaksın.

*

- Sadece Kadıköy’e, Beşiktaş’a, Şişli’ye bakmayacaksın. Biraz da Bağcılar’a, Esenler’e, Güngören’e bakacaksın.

*

KISACASI...

Bir zahmet yankı odandan çıkacaksın.

Çıkmazsan...

28 Mayıs gecesi, “Niye böyle oldu? Hani kazanıyorduk? Hani bu iş bitmişti?” falan diye dövünmen nafile olur.

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DİMYAT, PİRİNÇ, BULGUR

SEÇİM sonuçlarıyla ilgili büyük konuşmamaya hep özen gösteriyordum. Ama bu sefer izin verirseniz büyük konuşacağım:

*

İkinci tur sonuçlarını analiz ederken...

Sözlerimizin arasında “Dimyat”, “pirinç”, “bulgur” gibi sözcükler çok geçecek.

ŞUNLAR BURADA DURSUN

- Siyaset, toplama/çıkarma işlemleriyle yapılacak bir iş değildir. Bunun böyle olmadığı bir kez daha anlaşılacak.

*

- Seçimden sonra büyük bir tsunami gelecek, muhalefet tarumar olacak. Koltukları korumak hiç de kolay olmayacak.

*

- DEVA, Gelecek... Tarihe karışacak. Saadet... Dernek gibi bir şey olacak. Gültekin Bey... Bir sahil kasabasına yerleşecek.

*

- Twitter’dan seçim kazanılmayacağı gerçeği, bir kez daha kafalara dank edecek. Twitter, siyasi açıdan kaybettiren mecra olarak kayıtlara geçecek.

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KAZANAN / KAYBEDEN

ÜMİT Özdağ kazandı.

*

Sinan Oğan bile Cumhur İttifakı’na destek vermişken yüzde 2 oyuyla resmen Kemal Kılıçdaroğlu’na “politika” dayattı. Sıkı bir pazarlık yaptı. Üstelik bu pazarlığı, kendi açısından “ilkeler” düzleminde yapmış oldu. Böylece bu işin kazananı oldu.

*

Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti.

*

Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı’na katkısı ne olacaksa Ümit Özdağ’ın da Millet İttifakı’na katkısı o olacak. Özdağ da kazandıracak etkiyi oluşturamayacak. Ümit Özdağ’ın politika dayattığı bir aday olarak kayıtlara geçmesi de işin cabası.





KLAS BİR MAĞLUBİYET

- Eğer parodi tadında dönüşler yaşanmasaydı.

- Eğer Ümit Özdağ’a üç gün harcanmasaydı.

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- Eğer aniden milliyetçi olmaya çabalanmasaydı.

- Eğer paniğe, telaşa kapılarak yanlışlar yapılmasaydı.

- Eğer pozitif yaklaşımlara devam edilseydi.

- Eğer birdenbire “mülteciler” meselesine abanılmasaydı.

Belki yine mağlubiyet olacaktı.

Ama hiç değilse “klas bir mağlubiyet” olacaktı.

*

Hiç değilse “Hep denedin. Hep yenildin. Olsun. Yine dene. Yine yenil. Daha iyi yenil” diye artistlikler yapılabilecekti.

*

Korkarım yine kaybedilecek ama pek de izzet ü ikbal ile bir kaybetme olmayacak.

İZMİR VE EGE’DE KASAPOĞLU FARKI

BİRİNCİ tur öncesi...

En iyi kampanyayı yapanlardan biri de oydu. İzmir’i ve Ege’yi kucakladı. Ayrıştırmadı, birleştirdi. Gençlerle iyi bir bağ kurdu. Pozitif bir imaj çizdi.

*

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İkinci tur öncesi...

Hiç frene basmadı. Ege şehirlerini dolaşıyor. Sıcacık fotoğraflar çıkıyor ortaya. Çizgisini değiştirmeden sürdürüyor. Baba ocağı Manisa’yla bağı dikkat çekiyor.

MONTAJ OLAYININ YANLIŞI / DOĞRUSU

- Murat Karayılan, dağda bir PKK propaganda videosu çekmiş. Etrafında silahlı adamlar. Slogan atıyor, alkış tutuyor. Kılıçdaroğlu’yla alakası yok bu videonun. Ama sosyal medyada bu görüntüleri alıp Kılıçdaroğlu’nun “Haydi” filmiyle birleştirenler oldu.

*

- Sosyal medya, buna benzer faaliyetlerin alanı. İki taraf da yapıyor buna benzer montajları. Görsellerle oynanıyor, kurgular yapılıyor. Benzer hınzırlıklarla dolu sosyal medya.

*

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu videoyu “Bakın gençler sosyal medyada ne yapmışlar, öyle bir montaj yapmışlar ki hedefi vurmuşlar” falan diye takdim etseydi bu kadar sorun olmayacaktı. Sorun, bu kurgunun gerçekmiş gibi yansıtılmasında.

*

- Zaten sorunun farkına varan Erdoğan, ertesi gün düzeltmeyi yaptı. “Gençlerin zekice hazırladıkları beş saniyelik görüntü üzerinde tepiniyorlar” dedi. Bu düzeltme yeterli midir, değil midir? Ona siz karar verin.

*

- Kılıçdaroğlu’nun bu montaja sinirlenmesi, tabii ki hakkıdır. Buna karşı meydan okuması, sert mesajlar vermesi falan. Bu yanlışın üzerine gitmesi, bu yanlışı diline dolaması falan. Hepsi hakkı.

*

- Ama Kılıçdaroğlu’nun atladığı bir husus var: Tamam o beş saniyelik görüntü montaj... Buna karşılık Kandil’den yağmur gibi yağan Kılıçdaroğlu yanlısı videolar da buz gibi gerçek.

*

- Bir başka gerçek de şu: Kılıçdaroğlu, Kandil’den kendisine yapılan destek açıklamalarıyla ilgili olarak 14 Mayıs öncesi bir tutum almadı. Tavır koymadı. “Siz kimsiniz be?” demedi. Sinirlenmedi. Meydan okumadı.

*

- Bu tartışmanın uzaması, Kılıçdaroğlu’na yarar sağlamaz. Çünkü tartışma uzadıkça... Kandil’den gelen Kılıçdaroğlu’na destek videolarının daha fazla dolaşıma sokulmasına zemin hazırlanıyor. Böylece o açıklamaları hiç görmeyenler de görmüş oluyor.