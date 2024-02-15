Gürsel Tekin de dava adamı değilmiş

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CHP’de gelmediği makam kalmamış, dört dönem milletvekili olmuş, hatta bir ara partinin “ikinci adamı” haline gelmiş.

*

Böyle bir ismin partide haksızlığa uğradığına inandığında yapacağı ilk ve tek hareket istifa etmek mi olmalıydı?

*

Gürsel Tekin’in şöyle dediğini işitir gibiyim:

*

“İstifa etmek dışında yapacak başka bir şey bırakmadılar ki bana. Ahbap çavuş ilişkileri kurdular, partiyi akraba partisi yaptılar, yoldaşlık ruhunu tarumar ettiler. Söz verdiler, sözlerinde durmadılar. Ne yapsaydım kardeşim?”

*

Cevap veriyorum:

*

Partide kalarak ahbap çavuş ilişkilerine son verecek bir mücadele başlatabilirdin Gürsel Kardeş.

*

Zehir zemberek açıklamalarını yine yapardın. Ahbap çavuş ilişkilerine yine işaret ederdin. Ortalığın tozunu yine attırırdın.

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Yani sorun itiraz etmende değil. Sorun mücadele etmek yerine kaçmayı tercih etmende.

*

Parti demek, dava demektir. Zoru gördüğü anda davasını terk eden bir adam, dava adamı olabilir mi?

*

Hep söyledim, yine söylüyorum:

CHP’de her şey var ama dava şuuru yok.

KAFA DAĞITAN ŞEYLER

KLİŞELERLE dopdolu kötü filmler izlemek. / Koşmak, koşmak, koşmak. / Okeyde yancılık yapmak. / Evdeki kitaplığın altını üstüne getirmek. / En banal şarkılardan oluşan bir playlist yapmak. / Üzerine ağırlığı çökmüş bir randevuyu iptal etmeyi başarmak. / Telefonu kasten ve taammüden evde unutmak. / Durup dururken hiç olmayacak mevzuda lüzumsuz polemik çıkarmak. / Seçim sonuçları için önüne gelenle iddiaya girmek. / Dip köşe ev temizliğine soyunmak. / Madam Bovary okumak. / Harbiye’den Taksim’e doğru kulaklıkla yürümek. / Bilgisayarda fal bakmak.

SİYASETTE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMAK

MERAL Akşener’in kürsüde hüngür hüngür ağlamasını izledim.

*

Doğruyu söyleyeceğim:

Çok abartılı, çok kontrolsüz, çok gürül gürül buldum bu ağlamayı.

*

Siyaset, tabii ki hissiyattan uzak yapılacak bir şey değildir.

Ama kararında olmak koşuluyla.

Sessizce gözyaşı dökmek, dökülen gözyaşlarını gizlemeye çalışmak falan... Bunlara sözümüz olamaz.

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Ama hüngür hüngür ağlamak ve bunu davul zurnayla gösterme çabası içine girmek, insanda ister istemez bir yapaylık kuşkusuna yol açıyor.

*

Üstelik o Meral Akşener ki “demir leydi” imajıyla öne çıkmış bir lider.

Böyle bir ağlayış, bu imajıyla da pek örtüşmedi gibi.

*

Neyse... Neyse...

Belki de kendisini tutamamıştır, belki de sonsuz içtenliklidir, belki annelik duygusu ön plana geçmiştir. Bilemiyorum Altan.

FETULLAH’IN SON GÖRÜNTÜSÜ

- Yüzü şişmiş, acayip kararmış.

- Ağdalı üslubu, daha da ağdalı hale gelmiş.

- Dili dönmez olmuş, ne dediği zor anlaşılıyor.

- Çökmüş, perişan hale gelmiş ama kuyruğu dik tutma gayretinde.

- Şifreli şeyler söylüyor gibi.

- Yine karanlık bir şeylerin peşinde gibi.

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ERKAN ÖZERMAN

BİR kere sohbet ettim Erkan Özerman’la.

İzlenimlerimi yazıyorum:

- Çok konuşuyordu ama öyle tatlı konuşuyordu ki dinlerken hiç sıkılmıyordunuz.

- Magazin tarihinin el değmemiş, gizli kalmış olaylarına müthiş egemendi.

- Şahane bir hayat yaşamıştı. Paris anıları başlı başına bir külliyat oluştururdu.

- Ajda Pekkan’dan “Ajda” diye söz ediyordu ve bunu kendisine çok iyi yakıştırıyordu.

- Kimi sorsam mutlaka anlatacak bir anısı vardı. Boş yoktu yani.

- Konudan konuya çok hızlı geçiyordu ama bu durum asla baş dönmesine yol açmıyordu.

- İfade gücü muazzamdı. Düzgün cümleler, renkli bir üslup ve sıfır tekleme.

*

Türkiye, rengarenk bir karakterini kaybetti. Allah rahmet eylesin.

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SALDIRAY BERK’İ KİMDEN ÖĞRENDİM

SALDIRAY Berk’le ilgili topluma sunulan imaj, aşağı yukarı şöyle bir şeydi:

*

Dindar düşmanı. Siyasi açıdan dindarlara yönelik tutumları acayip sekter. Darbeciliğe yatkın.

*

Bir gün rahmetli Özdemir Bayraktar’la sohbet ediyorduk. Selçuk Bayraktar da vardı yanımızda.

*

Özdemir Bey, şöyle dedi:

“Saldıray Berk, vatansever bir subaydır. Ona çok büyük haksızlık yapıldı. Anlatıldığı gibi biri değildi asla.”

*

Vefat etmiş Saldıray Berk.

*

Güvendiğim bu tanıklığa yaslanarak Saldıray Berk’in ardından “iyi bilirdik” diye haykırmayı bir borç sayıyorum.

UZAKTAN ESKİŞEHİR İZLENİMLERİ

NEBİ Hatipoğlu, hiç tanımıyorum kendisini. Hiç karşılaşmadım. Bir kere bile konuşmadım kendisiyle.

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Eskişehir’de AK Parti adayı olunca radarıma girdi.

Sosyal medya paylaşımlarına bakarak performansını anlamak istedim.

İzlenimlerim şöyle:

*

- Gayet iyi götürüyor kampanyasını.

*

- Stratejisi şu anladığım kadarıyla: Yerel sorunlara odaklan, genel konulara girme.

*

- Hitabeti gayet iyi. Samimiyet de samimiyetsizlik de çarpan etkisiyle yansır. Samimi görünüyor.

*

- Kazanmaya odaklanmış. Zafere inanmış. Böyle bir enerjisi var.

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Rakibi Ayşe Ünlüce’nin ise şöyle bir sorunu var:

*

Yılmaz Büyükerşen’in gölgesinde kalmış gibi bir görüntü veriyor. Büyükerşen gibi baskın ve karizmatik bir karakterden özgürleşmesi çok zor ama yine de bu yönde bir atılım yapması şart.