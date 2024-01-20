Gaye Erkan röportajıyla ilgili zorunlu açıklama

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Çok konuşulan, çok ses getiren, çok tartışılan bu röportajla ilgili bir yalan dolan piyasaya sürülmüş.

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Güya bu röportaj için bana Gaye Erkan’ın babası aracılık yapmış falan filan.

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Mücadele edilecekse mertçe edilsin diye... Yalan dolan egemen olmasın diye... Haktan hakkaniyetten zerre sapılmasın diye... Palavraya, dezenformasyona geçit verilmesin diye...

İşin doğrusunu yazıyorum:

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Hafize Gaye Erkan’la yaptığım röportajda sadece ve sadece Merkez Bankası’nın iletişim birimi aracılık yapmıştır.

Başka herhangi biri ne aracı olmuştur ne de karışmıştır.

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Ayrıca sözü edildiği tarzda bir aracılık söz konusu olsaydı, “Pardon ama siz bu işe ne karışıyorsunuz” derdim.

Bu kadarcık bir izana sahibiz çok şükür.

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‘MERAL MOMMY’ GİTTİ‘ FAŞİST MERAL’ GELDİ

Cinayete kurban giden Sinan Ateş’in küçük kızıyla ilgili bir gözlemini anlatmış Meral Akşener.

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Sinan Ateş’in küçük kızı, annesine “Anne gözümün önünden ayrılma. Seni de babam gibi vururlar” diyormuş. Kız çocuğunun yaşadığı bu travmadan söz eden Akşener, sözü Sinan Ateş cinayetine getiriyor ve şöyle diyor:

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“Torbacılar öldürdü Sinan Ateş’i torbacılar! Biz geçmişte siyasi cinayetlere şahit olduk. Ama mertçe idi. Onun için de hiçbirimiz korkmadık. Ama o çocuğun babasını katledenler torbacılar, torbacılar! Onların yarın ne yapacaklarını çocuk bilmiyor.”

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Bu sözlerle ilgili Halk TV’nin yaptığı haberin başlığını veriyorum:

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“Akşener’den skandal açıklama! Siyasi cinayetleri ‘mertçe’ diyerek andı.”

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Akşener’in sözlerini bu şekilde haber yapmak...

Sözü bağlamından koparmaktır. Sözün maksadını kasten bir tarafa bırakmaktır. Sözün amacını çarpıtmaktır.

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“Eskiden siyasi cinayetlerin arkasından torbacılar çıkmazdı ama şimdi bu işi torbacılara yaptırıyorlar” demek istediği gayet açık Akşener’in. “Mertçe” kelimesiyle vurgulamak istediği bu. “Savaşın da bir ahlakı vardır” türü bir yaklaşımı ortaya koymaya çalışıyor.

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Eğer asıl maksat, Akşener’in sözlerini eleştirmek olsaydı, “Mertçe kelimesini hiç kullanmasaydı çok daha iyi olurdu” denilir geçilirdi.

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Ama asıl maksat, Akşener’den hınç almak olunca “Skandal! Akşener siyasi cinayetleri övdü” deniliyor.

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Kısacası olay şudur abiler:

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CHP’yi desteklersen ‘Meral Mommy’ oluyorsun.

CHP’yle yolunu ayırırsan ‘Faşist Meral’ oluyorsun.

SEÇİM GECESİ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMAMAK İÇİN

- İç dünyanızda temkini elden bırakmayın, havaya girmeyin.

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- Sokak röportajlarına bel bağlamayın, oradan istatiksel veri çıkmaz.

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- Sosyal medyadaki tansiyonun sandığa yansıyacağını sanmayın.

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- Kılıçdaroğlu’nun anketlerde yüzde 65 gösterildiğini aklınızdan çıkarmayın.

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- Konda’dan, Bekir Ağırdır’dan falan uzak durun.

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- “Başa baş” deyin rahat edin.

NEFİSE AKÇELİK TÜNELİ’NİN ADININ MANA VE ÖNEMİ

Adem Metan’ın Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’yla yaptığı röportajı izlerken olayı öğrendim.

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Ordu’da 2007 yılında açılan 3 bin 820 metrelik Nefise Akçelik Tüneli’ni anlatırken Nefise Akçelik’ten de söz ediyordu Bakan Uraloğlu.





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Bir mühendismiş Nefise Hanım. Karayolları çalışanı bir mühendis. Ordu’daki bu tünelin yapımına çok emek vermiş. Ancak maalesef kansere yakalanmış. Ölümüne bir ay kalaya kadar baretini hiç çıkarmamış, tünel inşaatını hiç ihmal etmemiş. Tünel bitince Nefise Akçelik’in adı tünele verilmiş.

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Mühendis Nefise Akçelik’lerin emeğini, fedakarlığını, azmini unutmayan bu vefa ne de güzel bir vefadır.

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GEZERAVCI ADAMMIŞ ADAM

FETÖ’cüler, bizim uzaya giden astronotumuz Alper Gezeravcı’ya karşı kampanya yapmaya başlamışlar.

Geçmişte kumpaslarla adamı ordudan atmaya kalktıkları yetmezmiş gibi şimdi de sosyal medya üzerinden adama saldırıyorlar.

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FETÖ’cülerin sosyal medyada yürüttükleri bu kampanyadan sonra uzaya giden Alper Gezeravcı’yla ilgili düşüncelerim şunlardır:

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- Gözümde bir anda karizma kazanmış oldu Alper astronotumuz.

- Şahsiyet sahibi bir adam olduğuna kesin ikna oldum.

- Parti kursun oy veririm.

- Kendisiyle uzay hariç her türlü yolculuğa çıkarım, ortak olurum.

UZAYIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

CHP Lideri Özgür Özel, uzaya giden astronotumuzu kutluyor. Mustafa Sandal, heyecanını paylaşıyor. Cem Yılmaz, olayın öneminden söz ediyor. Farklı görüşlerdeki sanatçılarımız, siyasetçilerimiz tek yürek hale gelmiş durumda.

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Uzayın birleştirici bir gücü var sanıyorum.