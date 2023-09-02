CHP ve AK Parti için muhalefet dili ve edebiyatı

Haberin Devamı

*

“Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok.”

*

Arkaik, demode, ilkel bir muhalefet anlayışıdır bu.

Dünyanın en doğru işi yapılırsa tabii ki alkışlanır.

Bunu yapmazsan dünyanın en yanlış işi karşısında sergilediğin performansın herhangi bir kıymeti kalır mı?

*

Sağduyulu her vatandaşın dikkatini çekecek muhalefet dili aşağı yukarı şöyle bir dildir:

*

İyi yapılana iyi, eksik yapılana eksik, kötü yapılana kötü diyen bir muhalefet dili.

*

CHP’nin uzun, upuzun bir muhalefet deneyimi var, buna rağmen doğru dürüst bir muhalefet dili geliştiremedi.

İyi yapılana iyi, eksik yapılana eksik, kötü yapılana kötü diyemedi bir türlü CHP. Toptan ret, toptan kötü, toptan yanlış, toptan eksik.

Bir kere bile “Şunu da iyi yaptılar” demedi, diyemedi CHP.

*

Haberin Devamı

Benzeri bir durum belediyelerde muhalefete düşen AK Parti için de geçerli.

Bakıyorum, AK Partililer de başından beri hep şu tür cümleler kurmaya bayılıyorlar:

*

“Ekrem İmamoğlu İstanbul’da hiçbir şey yapmadı.”

*

Bu toptancı yaklaşımın vatandaşta herhangi bir karşılığı yoktur. Olmaz da.

Oysa vatandaşın dinlemesi, dikkat kesilmesi, ilgi göstermesi ancak şöyle bir dille başlar:

*

“İmamoğlu şunları yaptı, şunları yapamadı” ya da “İmamoğlu şunları iyi yaptı, şunları kötü yaptı.”

*

CHP, bunca deneyimine rağmen muhalefet dili ve edebiyatında bir türlü ilerleme kaydedemedi.

Bakalım, önümüzdeki yerel seçimde AK Parti ne yapacak...

VALİLİĞİN İÇKİ GENELGESİ DOĞRU ANLAŞILDI MI

İSTANBUL Valiliği’nin yayınladığı içki genelgesinin ardından genel olarak yükselen ses şu oldu:

*

“Valilik yaşam tarzına müdahale ediyor. İçkiyi yasakladılar. Bundan sonra parklarda iki bira da içilemeyecek.”

*



Emin Gökçegözoğlu

İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emin Gökçegözoğlu, Hürriyet’ten Fatma Aksu’ya yaptığı açıklamada genelgeyi şöyle anlattı:

*

- Genelgede alkol satışı ve tüketimine ilişkin kanunun verdiği görevler hatırlatılmıştır. Bunlar nedir? 18 yaşından küçüklere alkol satışı yasaktır. Saat 22.00 ile 06.00 arasında perakende alkol satışı yasaktır.

Haberin Devamı

- Bir de piknik, plaj, park ve mesire yeri gibi vatandaşın yoğun olduğu bölgelerde huzur bozan, sarhoşluktan kaynaklanan davranışlara karşı tedbirli olunması ve uygulama yapılması hatırlatılmıştır. Bu kanunun verdiği bir görevdir. Yani vatandaşın şikâyeti üzerine ilgili birimler görevini yapacak.

- İnsanlara rahatsızlık vermeden, çocuklara kötü örnek olmadan, kendi başına alkol alan kişilere kimse ne diyebilir ki?

*

Bu açıklamalar da gösteriyor ki...

Yapılan tartışmaların altı dolu değil.

Plajda, mesire yerinde, parkta içki içmek yasaklanmıyor.

Peki ne yapılıyor?

Yapılan şu:

*

Plajda, mesire yerinde, parkta içki içip huzur bozan davranışlarda bulunanlara karşı kolluk kuvvetlerinin etkili bir denetim yapması isteniyor.

*

Haberin Devamı

Ne yani kardeşim? Bu da mı istenmesin?

SEKTER’İN KALEMİNDEN

- Balık sezonu açılmış. Ben kalkandan ziyade daha çok hamsi rüyası görüyorum. Not: Karadenizli değilim.

- ATM önünde kendi halinde duran kedi kardeşime tekme atan adamı döven abi... Sen ne güzel bir abisin.

*

- Sevgili Tina Abla. Korhan Hoca’yı bul. Kahraman ol. Hadi göster kendini. Köpek kardeşlerimizin itibarını yükselt.

ARAP’IN ARAP OLMAYANA

HZ. Muhammed’in Veda Hutbesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden asırlar önce ortaya konmuş bir insan hakları evrensel beyannamesidir.

*

Şöyle denilir Veda Hutbesi’nde:

*

“Ey İnsanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenli üzerinde de bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Allah’tan korkmaktadır. Suçlu, kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz.”

*

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dünkü ırkçılık karşıtı Cuma hutbesinde yer verdiği ifadelerin büyük kısmı Veda Hutbesi’nden alınmıştır.

İnsanlık, Veda Hutbesi’nin ilkelerine sahip çıkarsa ırkçılığın izi tozu kalmaz.

IVIR ZIVIR ŞEYLER

- Pembe her erkeğe yakışmıyor. Bakınız: Kelebek’teki Berdan Mardini’nin pembe giysili fotoğrafları.

*

- Bir dostumun tavsiyesi: “Kötü bir dizi izlemek yerine daha önce izlediğin başyapıt seviyesindeki diziyi izle.” Yüzde yüz katılıyorum.

*

- Sosyal medyada şiirsel ve lirik metinlerin devreye girme zamanı. Neden mi? Çünkü Eylül geldi.

*

- Sahnede izlemeden sahnesinin iyi olduğunu fark ettiğim sanatçılar: Simge Sağın, Aydilge, Derya Bedavacı.

*

Haberin Devamı

- Kemal Kılıçdaroğlu sessiz kaldıkça hiç tartışılmıyor, konuşunca çok tartışılıyor. Böyle bir gerçeklik, ne hazin bir gerçekliktir.

*

- Türkiye’de kızlar arasında voleybol modası başlamış. 2022/2023 yıllarında voleybola başlayan çok genç kızımız olacak.

*

- Cruise ile tatile çıkmak, nedense benim için emekli olmakla eşanlamlı... Tıpkı Çanakkale gibi emekli cenneti olarak görüyorum dev yolcu gemilerini.