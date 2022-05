Çatamıyorsak susalım bari

Haberin Devamı

Mühim iş. Büyük olay. Süper gelişme.

- Biden, bunu gündemi yapmış.

- İsveç’te tek konu bu.

- Finlandiya bununla yatıp bununla kalkıyor.

- NATO’nun tek meselesi bu.

Yani konu küreselleşmiş ve Türkiye bu küresel gündemin öznesi olmuş.





Fakat bakıyoruz bizim Kemal Kılıçdaroğlu’na...

Tek kelime bile söylemiş değil bu konuda.

Fakat bakıyoruz bizim Meral Akşener’e...

Ondan da tek kelime bile işitmiş değiliz.

Adalet Ağaoğlu’nun “Bir Düğün Gecesi” romanının ilk cümlesi nasıldı?

“İntihar etmeyeceksek içelim bari.”

Galiba Kemal Bey ve Meral Hanım...

“İktidara çatamayacaksak susalım bari” modunda.

SADAT ÖCÜSÜNÜ CİCİLEŞTİREN KANAL

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şunu başardı:

*

Haberin Devamı

SADAT konusunu gündemin ilk sırasına yerleştirdi.





Kemal Kılıçdaroğlu, şunu da başardı:

Taraftarlarını SADAT adlı örgütün bir öcü olduğuna ikna etti.

İşte tam bu sırada...

Halk TV devreye girdi.

SADAT’ın yöneticisini ekrana çıkardılar.

Sordular, cevapladı. Sordular, cevapladı.

Sonuç?

Şöyle bir algı çıktı ortaya:

“Bu SADAT o kadar da öcü değil galiba ya...”

Şimdi Kılıçdaroğlu, Halk TV’ye bozulmasın da ne yapsın?

FİNLANDİYA VE KEBAP

FİNLANDİYA’da bir milletvekili...

“Türklerden kebap yemeyelim” diyerek...

Türkiye’nin protesto edilmesi çağrısında bulunmuş.

Bu Finlandiyalı milletvekilinin...

Portakal bıçaklayarak Hollanda’yı protesto etmeye çalışan masum dayılarımızdan ne farkı var Allah aşkına?

Yoksa İskandinavya’yı biz mi gözümüzde fazla büyütüyoruz?

ELEŞTİRİYE KARŞI NEDEN TAHAMMÜLSÜZLEŞİYORUZ

- Yaş alıyoruz da ondan.

- Eleştirinin haklı olabileceğine dair içimizin ta derinliklerinde bir kuşku besliyoruz da ondan.

- Kibirli taraflarımızı bastıramıyoruz da ondan.

- Hep övülmeye alıştırmışız kendimizi de ondan.

- Etrafımıza hep bizi pohpohlayan tipleri alıyoruz da ondan.

Haberin Devamı

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN’E BİR HEDİYE TAVSİYESİ

ÜSKÜDAR Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in New York’un yeni Belediye Başkanı Eric Adams’la fotoğrafını gördüm sosyal medyada.

Şöyle bir araştırınca şunları öğrendim:

Eric Adams, Brooklyn Belediye Başkanı iken... Brooklyn ile Üsküdar kardeş şehir olmuş. Ve şans işte! Bir süre sonra Eric Adams, New York Belediye Başkanı seçilmiş. Türkmen, Eric Adams’ı tebrik etmek için New York’a gitmiş. Brooklyn’den tanışıyor olmalarının etkisiyle üst düzey bir görüşme olmuş. Bu arada Eric Adams, Üsküdar Engelsiz Yaşam Projesi’ni çok beğenmiş. Böyle bir merkezden bir tane New York’a yapmayı planlarına almış. Ve hepsinden önemlisi New York Belediye Başkanı, Üsküdar’a gelme sözü de vermiş.

Haberin Devamı

Buradan Hilmi Türkmen’e bir tavsiyem var:

Eskilerden, çok eskilerden Eartha Kitt diye Amerikalı bir sanatçı var. Bu sanatçı, 1950’lerde İstanbul gecelerinde şarkılar söylemiş. Rivayet odur ki... Orhan Boran, Eartha ablamıza “Üsküdar’a Gider İken” şarkısını öğretmiş. O da kırık Türkçesiyle, biraz da bozarak bu türküyü söylemiş.

*

*

Madem New York Belediye Başkanı ile güzel bir ilişki kurmuş Hilmi Türkmen.

Bu ilişkiyi Eartha Kitt’in “Usku Dara” diye yaptığı “Üsküdar’a Gider İken” şarkısıyla taçlandırsın.

Ve hemen Eric Adams’ın bu şarkıdan haberdar olmasını sağlasın.

Üsküdar’la New York’u birbirine bağlayan mis gibi bir hediye olur.