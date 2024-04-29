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Kurucu yıldız evine döndü

#İzmir#Folkart#Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk

CUMHURİYETİN yüzüncü yılında, İzmir Folkart’ta açılmış ve büyük ilgi görmüştü ‘Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk’ sergisi.

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Şimdi de Cumhuriyet’i kurduğu kentte, Ankara Cermodern’de sanatseverlerle buluştu.

Nâzım Hikmet’in Kuvâyi Milliye Destanı’nın unutulmayan dizesinden ilham alarak oluşturulan sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de ilk kez kamuoyu ile paylaşılan 250 adet yayımlanmamış fotoğrafıyla birlikte kullandığı özel eşyası, kendisinin ve o dönemin önemli kişilerinin yazışmaları, telgraflar, gazeteler, dergiler, dönemsel belgelerle birlikte o döneme ait birçok obje de yer alıyor. Bu objeler arasında, Atatürk’ün bazı kişilere imzaladığı fotoğraflarla birlikte yerli ve yabancı fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar, serginin dikkat çekici bölümünü oluşturuyor.

Kurucu yıldız evine döndü‘Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk’ sergisi 18 Ağustos tarihine kadar Ankara Cermodern’de görülebilir.

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Özel yazışmalarının orijinalleri, el yazması mektupları, madalyalar, en kritik anlardaki telgrafları, annesi Zübeyde Hanım’ın mektubu, döneme ilişkin afişler, belgeler, gazete ve dergi örnekleri, 100 yıl önce kullanılan Cumhuriyet ve Atatürk için üretilmiş özel objeler de sergide yer alıyor.

Kurucu yıldız evine döndü

İlaç ve sağlık şirketi Humanis’in organizasyonuyla açılan serginin proje direktörlüğünü Fahri Özdemir, küratörlüğünü ise Özdemir Erdem üstlendi.

Sergi, bin dokuz yüz dokuzdan başlayıp, Çanakkale Savaşları ve sonrasında Avrupa’nın “hasta adamı” diye nitelendirilen Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ile birlikte, çok zor koşullarda sürdürülen Kurtuluş Savaşı ve ardından Cumhuriyetimizin kuruluşu ve sonrasını görsel bir bütünlükle sanatseverlere sunuyor.

Kurucu yıldız evine döndü Ünlü İtalyan ressam Moretti’ye ait ‘Harf Devrimi ve Mustafe Kemal’ tablosu.

ATATÜRK’ÜN TANSİYONUNU BU ALETLE ÖLÇTÜ

Mustafa Kemal Atatürk’ün doktoru Prof. Dr. Ömer İrdelp’e ait tansiyon ölçme aleti ve sergilenen objeler arasında yer alıyor. Prof. Dr. İrdelp bu tansiyon ölçme aleti ile Atatürk’ün çok kez tansiyonunu ölçtüğünü anılarında anlatıyor. Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk’ün hekimliğini üstlenen İrdelp bu görevini Atatürk’ün ölümüne değin sürdürdü. Alet, Manisa’daki Spil Eczanesi’nin koleksiyonundan alınıp sergiye dahil edilmiş.

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Kurucu yıldız evine döndü

İLK MADALYON

Alman heykeltraş ve madalya tasarımcısı Eduard Hanisch-Concee tarafından tasarlanan, Gazi Paşa'nın portresi kabartma olarak, büyük ölçekte hazırlanmış ve basılmış ilk madalyon.

Kurucu yıldız evine döndü

#İzmir#Folkart#Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk
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