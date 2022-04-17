Can alıcı noktalarıyla sığınmacı meselesi

Özdağ faktörü mü?
BİR sığınmacı karşıtlığı kabarması var son günlerde.
Ümit Özdağ mı kabaran sığınmacı karşıtlığının üzerinde sörf yapıyor yoksa sığınmacı karşıtlığını Ümit Özdağ mı kabartıyor?
Bilemiyorum.
*
Bildiğim şudur:
Ortada bir mesele var.
Ve bu mesele hem üzerinde sörf yapılmaya müsait hem de kabarmaya.
BİR KİTLE OLUŞTU
Nobran, laf anlamaz
SOSYAL medyaya bakıyorsun: Laftan anlamayan, ne söylendiğini kavramak için çaba sarf etmeyen, nobran, galeyana gelmiş, mantığını savurmuş bir kitle oluşmuş durumda. Irkçılık falan umurlarında değil bunların. “Irkçıyım, var mı diyeceğin?” havasındalar.
*
Sosyal medyada yapay bir örgütlenme midir söz konusu olan? Yoksa bu tehlikeli hava, sokaklara yansımış mıdır?
*
Eğer sosyal medyada yapay bir örgütlenme ise tehlike büyüktür. Eğer sokaklara yansımış bir durum varsa tehlike çok ama çok daha büyüktür.
NEDEN ŞİMDİ
Ekonomi de ekonomi
BİRKAÇ seçim önceydi. Kilis’teki sığınmacı sayısı, Kilis nüfusunun yarısını geçmişti. Seçimden sonra öncelikle Kilis seçim sonuçlarına bakmıştım. Sonuç şöyleydi: AK Parti, ezici üstünlükle birinci çıkmıştı.
Yani Kilis’in sığınmacılarla dolması, iktidar partisine olumsuz yansımamıştı.
*
Ama şimdi durum biraz farklı gibi.
Çünkü ekonomide sıkıntılar var. Bu sıkıntılar, her sorunu büyüttüğü gibi bu sorunu da büyütüyor.
ALENEN AŞAĞILAMA
Dilde ayar kaçtı
DÜZENSİZ göçe karşı olmak... Demografik yapıyla ilgili kaygılar duymak... Hatta olayı bir beka sorunu olarak görmek...
Bütün bunların konuşulup tartışılması gerekir.
*
Ama dilde ayar kaçmış vaziyette.
Bazı videolar gerekçe gösterilerek Afgan, Pakistanlı, Suriyeli aşağılaması yapılıyor. Alenen. Resmen.
*
Ayar o kadar kaçmış durumda ki...
Bunu yapanlar ayıplanmıyor. Bunu yapanları ayıplayanlar, zorbalığa maruz kalıyor.
SINIR DIŞI KARARLARI
Destekledim, destekliyorum
SOSYAL medyada at izi it izine karışmış durumda.
Bazısı gerçek, bazısı sahte her gün bir sürü paylaşım giriyor devreye.
*
Ama şurası bir gerçek:
“TikTok” arazisinde kadınların, kızların arkadan görüntülerini çekip paylaşan ahlaksız sığınmacılar türedi.
*
Bu ve buna benzer ahlaksızlıklara karşı devletin benimsediği çözüm yöntemi şu: Anında sınır dışı etmek.
Bu yaklaşımı hep destekledim, hep destekliyorum, hep destekleyeceğim.
MÜCADELE ŞART
Yetkililer harekete geçmeli
SIĞINMACILAR konusu, hakkında en çok dedikodu, rivayet, spekülasyon yürütülen alan.
Gerçeklerle yalanlar birbirine karışmış durumda. Kasıtlı çarpıtmalar ile iyi niyetli kaygılar iç içe geçmiş durumda.
*
Yetkililerimiz, sonsuz bir sabırla ve tükenmez bir enerjiyle...
Yurttaşlarımızın kafalarında oluşan soru işaretlerini gidermeli. Gerçekler ile yalanların birbirinden ayırt edilmesini sağlamalı. Doğru resmin ortaya çıkmasını sağlamalı. İyi niyetle dile getirilen kaygılara bir cevap üretmeli.
*
Eğer bu sorun başıboş bırakılırsa... Allah korusun başımız çok ağrıyabilir.
ALTILININ POZİSYONLARI
- KILIÇDAROĞLU: Kollarını açmış, “Durun, biz kardeşiz” diyerek ekibi bir arada tutma pozisyonunda.
*
- DAVUTOĞLU: Olaya ilk dahil olduğunda “maraza” çıkaracak gibiydi. Ama artık “uyumlu” bir pozisyonda.
*
- AKŞENER: Her an şaşırtıcı bir çıkış yapacakmış izlenimi verip hiçbir zaman şaşırtıcı çıkış yapmama pozisyonunda.
*
- KARAMOLLAOĞLU: “Eğer bir arıza çıkacaksa o arızayı ben çıkarırım arkadaş” pozisyonunda.
*
- UYSAL: Fazla hesaba katılmadığını hissettiği anda hesaba katılmasını sağlayacak atılımlar yapma pozisyonunda.
*
- BABACAN: Kendini altılı ekibin tabanına beğendirmek, sevdirmek, benimsetmek için çabalama pozisyonunda.
ÇEKİNİYORUM
KIŞI sevdiğimi, hava kapalı olunca mutlu olduğumu, yağışlı havalarda enerjik olduğumu, güneş açınca moralimin bozulduğunu...
Aşırı yadırgamaya maruz kalmak korkusuyla söylemeye çekiniyorum.
ACİL EYLEM PLANINA ÇOK ACİL İHTİYAÇ VAR
ERDOĞAN, 2002 seçimlerini kazandığında...
1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık acil eylem planları açıklamıştı.
*
Bugün tam da buna ihtiyaç var.
*
Enflasyon, hayat pahalılığı, gıdadaki sorunlar, konut fiyatları, kiralardaki artışlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu sorunlarla ilgili...
1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık acil eylem planları yapıp açıklasa...
Hem vatandaşın beklentisi karşılanmış olur hem de 2002 ruhuna dönülmüş olur.
İNGİLİZ’İN DİZİSİ
İZLEDİĞİM sayısız İngiliz dizisinin ardından “Bir Skandalın Anatomisi” isimli İngiliz dizisini de izledim.
Hükmümü veriyorum:
*
Merak uyandırma, sağlam oyunculuk, sıkı senaryo, gerçekçilik falan...
İngilizler, bu dizi işini çözmüş azizim.
ALTAN TAN PKK’LI DEĞİLDİR
TARAFSIZ Bölge’de yaptığı açıklamalar nedeniyle Altan Tan’a “PKK propagandası yapmaktan” ceza verilmiş.
*
Mahkemede tanık olsam şöyle derdim:
*
Program sırasında Altan Tan, PKK propagandası yapmadı. Şiddete karşı olduğunu söyledi. Siyaset ve şiddetin asla yan yana olamayacağını vurguladı. Altan Tan, bu yaklaşımıyla PKK’nın şimşeklerini üzerine çeken bir isimdir. Programda dile getirdiği görüşler, PKK’nın görüşleri değil, Altan Tan’ın görüşleridir.
Can alıcı noktalarıyla sığınmacı meselesi
NASIL KABARDI
Özdağ faktörü mü?
BİR sığınmacı karşıtlığı kabarması var son günlerde.
Ümit Özdağ mı kabaran sığınmacı karşıtlığının üzerinde sörf yapıyor yoksa sığınmacı karşıtlığını Ümit Özdağ mı kabartıyor?
Bilemiyorum.
*
Bildiğim şudur:
Ortada bir mesele var.
Ve bu mesele hem üzerinde sörf yapılmaya müsait hem de kabarmaya.
BİR KİTLE OLUŞTU
Nobran, laf anlamaz
SOSYAL medyaya bakıyorsun: Laftan anlamayan, ne söylendiğini kavramak için çaba sarf etmeyen, nobran, galeyana gelmiş, mantığını savurmuş bir kitle oluşmuş durumda. Irkçılık falan umurlarında değil bunların. “Irkçıyım, var mı diyeceğin?” havasındalar.
*
Sosyal medyada yapay bir örgütlenme midir söz konusu olan? Yoksa bu tehlikeli hava, sokaklara yansımış mıdır?
*
Eğer sosyal medyada yapay bir örgütlenme ise tehlike büyüktür. Eğer sokaklara yansımış bir durum varsa tehlike çok ama çok daha büyüktür.
NEDEN ŞİMDİ
Ekonomi de ekonomi
BİRKAÇ seçim önceydi. Kilis’teki sığınmacı sayısı, Kilis nüfusunun yarısını geçmişti. Seçimden sonra öncelikle Kilis seçim sonuçlarına bakmıştım. Sonuç şöyleydi: AK Parti, ezici üstünlükle birinci çıkmıştı.
Yani Kilis’in sığınmacılarla dolması, iktidar partisine olumsuz yansımamıştı.
*
Ama şimdi durum biraz farklı gibi.
Çünkü ekonomide sıkıntılar var. Bu sıkıntılar, her sorunu büyüttüğü gibi bu sorunu da büyütüyor.
ALENEN AŞAĞILAMA
Dilde ayar kaçtı
DÜZENSİZ göçe karşı olmak... Demografik yapıyla ilgili kaygılar duymak... Hatta olayı bir beka sorunu olarak görmek...
Bütün bunların konuşulup tartışılması gerekir.
*
Ama dilde ayar kaçmış vaziyette.
Bazı videolar gerekçe gösterilerek Afgan, Pakistanlı, Suriyeli aşağılaması yapılıyor. Alenen. Resmen.
*
Ayar o kadar kaçmış durumda ki...
Bunu yapanlar ayıplanmıyor. Bunu yapanları ayıplayanlar, zorbalığa maruz kalıyor.
SINIR DIŞI KARARLARI
Destekledim, destekliyorum
SOSYAL medyada at izi it izine karışmış durumda.
Bazısı gerçek, bazısı sahte her gün bir sürü paylaşım giriyor devreye.
*
Ama şurası bir gerçek:
“TikTok” arazisinde kadınların, kızların arkadan görüntülerini çekip paylaşan ahlaksız sığınmacılar türedi.
*
Bu ve buna benzer ahlaksızlıklara karşı devletin benimsediği çözüm yöntemi şu: Anında sınır dışı etmek.
Bu yaklaşımı hep destekledim, hep destekliyorum, hep destekleyeceğim.
MÜCADELE ŞART
Yetkililer harekete geçmeli
SIĞINMACILAR konusu, hakkında en çok dedikodu, rivayet, spekülasyon yürütülen alan.
Gerçeklerle yalanlar birbirine karışmış durumda. Kasıtlı çarpıtmalar ile iyi niyetli kaygılar iç içe geçmiş durumda.
*
Yetkililerimiz, sonsuz bir sabırla ve tükenmez bir enerjiyle...
Yurttaşlarımızın kafalarında oluşan soru işaretlerini gidermeli. Gerçekler ile yalanların birbirinden ayırt edilmesini sağlamalı. Doğru resmin ortaya çıkmasını sağlamalı. İyi niyetle dile getirilen kaygılara bir cevap üretmeli.
*
Eğer bu sorun başıboş bırakılırsa... Allah korusun başımız çok ağrıyabilir.
ALTILININ POZİSYONLARI
- KILIÇDAROĞLU: Kollarını açmış, “Durun, biz kardeşiz” diyerek ekibi bir arada tutma pozisyonunda.
*
- DAVUTOĞLU: Olaya ilk dahil olduğunda “maraza” çıkaracak gibiydi. Ama artık “uyumlu” bir pozisyonda.
*
- AKŞENER: Her an şaşırtıcı bir çıkış yapacakmış izlenimi verip hiçbir zaman şaşırtıcı çıkış yapmama pozisyonunda.
*
- KARAMOLLAOĞLU: “Eğer bir arıza çıkacaksa o arızayı ben çıkarırım arkadaş” pozisyonunda.
*
- UYSAL: Fazla hesaba katılmadığını hissettiği anda hesaba katılmasını sağlayacak atılımlar yapma pozisyonunda.
*
- BABACAN: Kendini altılı ekibin tabanına beğendirmek, sevdirmek, benimsetmek için çabalama pozisyonunda.
ÇEKİNİYORUM
KIŞI sevdiğimi, hava kapalı olunca mutlu olduğumu, yağışlı havalarda enerjik olduğumu, güneş açınca moralimin bozulduğunu...
Aşırı yadırgamaya maruz kalmak korkusuyla söylemeye çekiniyorum.
ACİL EYLEM PLANINA ÇOK ACİL İHTİYAÇ VAR
ERDOĞAN, 2002 seçimlerini kazandığında...
1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık acil eylem planları açıklamıştı.
*
Bugün tam da buna ihtiyaç var.
*
Enflasyon, hayat pahalılığı, gıdadaki sorunlar, konut fiyatları, kiralardaki artışlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu sorunlarla ilgili...
1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık acil eylem planları yapıp açıklasa...
Hem vatandaşın beklentisi karşılanmış olur hem de 2002 ruhuna dönülmüş olur.
İNGİLİZ’İN DİZİSİ
İZLEDİĞİM sayısız İngiliz dizisinin ardından “Bir Skandalın Anatomisi” isimli İngiliz dizisini de izledim.
Hükmümü veriyorum:
*
Merak uyandırma, sağlam oyunculuk, sıkı senaryo, gerçekçilik falan...
İngilizler, bu dizi işini çözmüş azizim.
ALTAN TAN PKK’LI DEĞİLDİR
TARAFSIZ Bölge’de yaptığı açıklamalar nedeniyle Altan Tan’a “PKK propagandası yapmaktan” ceza verilmiş.
*
Mahkemede tanık olsam şöyle derdim:
*
Program sırasında Altan Tan, PKK propagandası yapmadı. Şiddete karşı olduğunu söyledi. Siyaset ve şiddetin asla yan yana olamayacağını vurguladı. Altan Tan, bu yaklaşımıyla PKK’nın şimşeklerini üzerine çeken bir isimdir. Programda dile getirdiği görüşler, PKK’nın görüşleri değil, Altan Tan’ın görüşleridir.