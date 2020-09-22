Bu tartışmalardan artık bıkmadık mı?

Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.
Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.
Ama artık kalmadı böyle bir şey.
Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?
Görmüyor musunuz?
Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?
Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?
*
LOZAN TARTIŞMASI
Bir taraf “büyük hezimet” diyor, bir taraf “büyük zafer” diyor.
Yahu bunun ortası yok mu?
“Keşke bu anlaşmayla çok daha fazla kazanım elde etseydik ama bir vatan kazandık... Bu da az şey değildir ha!” demek, çok mu zor?
“Kazanımlarımızın fazla olmasını tabii ki arzu ederdik ama o dönemin koşullarını da göz önünden uzak tutmamak lazım” diyerek, bu tartışmaya son verilemez mi?
Neden ille de ak?
Neden ille de kara?
Ölçülü, hakkaniyetli, anlayışlı bir tutum alınamıyor mu?
*
MUSTAFA KEMAL TARTIŞMASI
İsteyen “Gazi” der. İsteyen “Mustafa Kemal” der. İsteyen “Atatürk” der. İsteyen “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” der.
Buradan ideolojik kavga çıkar mı yahu?
Üstelik bu kavga, memleketin esas sorunlarını tartışması gereken ana muhalefet partisinde mi çıkar?
Bu ne anlamsız bir tartışmadır?
Lüzumsuzluk bu değilse nedir?
“Mustafa Kemal” diyen de “Gazi” diyen de “Atatürk” diyen de sonuçta aynı kişiye işaret etmiş olmuyor mu?
İsimlendirmeden yola çıkarak kavga çıkarmak, abesle iştigal etmenin sözlük karşılığı değilse nedir?
Allah’ım! Sen aklıma mukayyet ol!
*
ABDÜLHAMİD TARTIŞMASI
Ben kendimi bildim bileli bu tartışma var.
Bir kesim “ulu hakan” diyor, bir kesim “kızıl sultan” diyor.
Bir kesim göklere çıkarıyor, bir kesim yerin dibine batırıyor.
“Tarihsel kişiliklere böyle yaklaşılmaz” diyorsun... “Adamın muhteşem hizmetleri de var, olumsuz uygulamaları da var” diyorsun... “Hepten yüce ilan etmemek, hepten yerin dibine sokmamak gerekir” diyorsun...
Hiçbir fayda elde etmiyorsun.
İlk günkü gibi aynı cepheleşmeyle bu tartışmayı yapıyorlar.
Hiç bıkmıyorlar, hiç sıkılmıyorlar, hiç üşenmiyorlar.
Bu ne bitmek tükenmek bilmeyen şevktir, enerjidir, heyecandır?
Anlamak mümkün değil.
UMUDUMUZU ARTTIRAN TABLET KAMPANYALARI
TUZLA Belediyesi’nin ‘Askıda Tablet’ kampanyasını yazmıştım dün. Tablet kampanyaları, sel oldu akıyor. İşte onlardan bazıları:
*
Esenler Belediyesi, 10 bin tabletle girdi işin içine... Acun Ilıcalı, meseleye el koyup büyük bir kampanyaya girişti ve 7.5 milyon lira topladı... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gönüllüleri, “Âtıl bilgisayarınız bir çocuğun geleceğine ışık olsun” diye kampanya başlattı... Selçuk Bayraktar, tam beş bin bilgisayarla girdi işin içine ve Bayraktar’ın bu girişimine süper destekler geldi... Edremit Kaymakamlığı, “Bir tablet de benden” diye bu kutlu yolculuğa destek verdi... Türk Hava Yolları’nın Ağrı ofisi çalışanı Cafer Canşi, tablet kampanyası başlattı... Kırşehir Belediyesi, “İyi eğitim bütün çocukların hakkı” sloganıyla tablet kampanyası başlattı.
*
Hepsine çok teşekkürler. Hepsi örnek olsun diğer kurumlarımıza.
GÜNLERİMİZ GELDİ
HAVALAR hafiften serinlemeye başladı. Montlar, hırkalar falan saklandıkları yerlerden çıkmaya başladı. İnceden yağmur damlaları inmeye başladı. Her şeyi çirkinleştiren güneş, kendini saklamaya başladı. Londra’da geçen yağmur filmleri anlam kazanmaya başladı. Klimalar işlevsizleşmeye, ısıtıcılar gündeme gelmeye başladı. Yapraklarda yavaştan bir sararma başladı.
*
Hey kışçılar! Ne yatarsınız, günlerimiz geldi!
AT ETİ YEDİRENLERİ İFŞA ETMEK YETMEZ
MİLLETE at eti yedirenlerin ifşa edilmesi önemli bir adımdır.
Eskiden bu bile yapılmıyordu.
*
Ama artık bunun bir adım ilerisine geçmek şart.
Çünkü adamlar arsız, utanmaz...
İfşa ile durmazlar, durdurulamazlar.
*
Artık bunlara çok etkili cezalar vermek lazım.
Ama öyle ödeyip yollarına kaldıkları yerden devam edebilecekleri türden basit cezalar değil.
Feleklerini şaşırtacak denli büyük cezalar verilmesi lazım.
AKSARAY VALİSİ’Nİ TEBRİK
SİVAS kangalını bilirdik ama Aksaray malaklısını ilk kez duyduk.
*
Tanınan, bilinen, meşhur bir markaya sataşarak...
Tanınmayan, bilinmeyen, meşhur olmayan bir markayı gündeme sokmak...
Tarihin en bilinen reklam stratejilerinin en başında gelen bir iştir.
*
Aksaray Valisi’nin Sivas Valisi’yle “kangal/malaklı” üzerinden yaptığı tartışma, bu reklam stratejisinin en başarılı örneklerinden biri.
Aksaray Valisi’ni kutluyorum.
MAHSUN/ÖZCAN/ALİŞAN
90’ların en popüler üçlüsüydü Mahsun/Özcan/Alişan üçlüsü...
*
Sonra her biri ayrı bir yere savruldu.
Mahsun güneşi görüp yönetmen oldu. Özcan kendini korumaya çekti. Alişan televizyon programlarıyla ilerledi.
*
Bizim Mehmet Üstündağ’ın Kelebek’te yer alan haberinden öğrendik ki...
Epeydir küs olan Mahsun ile Alişan, bir araya gelip barışmışlar.
Keşke Özcan da gruba dahil olsa...
Ve 90’ları şöyle bir yâd etsek iyisiyle kötüsüyle...
BAZI TERÖR ÖRGÜTLERİ
- Eniştemin bir doktor arkadaşı var, ondan duymuş, aslında korona diye bir şey yokmuş, hepsi yalanmış terör örgütü...
*
- Mesut Yılmaz aslında ölmüş ama bunu herkesten saklıyorlarmış terör örgütü...
*
- Avrupa’da raflar boşalmış, korona yeniden hortluyormuş, sokağa çıkma yasağının eli kulağındaymış terör örgütü...
*
- Ekmeği tamamen keseceksin, günde sekiz bardak su içeceksin, tatlının yanına bile yaklaşmayacaksın terör örgütü...
*
- Bende hiç estetik yok, botoks bile yaptırmam hatta doğru dürüst makyaj bile yapmam terör örgütü...
*
- Rakamları gizliyorlar abi terör örgütü...
*
- Maske takmak akciğerleri yoruyormuş, kullandığımız maskeler acayip kalitesizmiş terör örgütü...
Bu tartışmalardan artık bıkmadık mı?
Kemalizm tartışması
Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.
Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.
Ama artık kalmadı böyle bir şey.
Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?
Görmüyor musunuz?
Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?
Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?
*
LOZAN TARTIŞMASI
Bir taraf “büyük hezimet” diyor, bir taraf “büyük zafer” diyor.
Yahu bunun ortası yok mu?
“Keşke bu anlaşmayla çok daha fazla kazanım elde etseydik ama bir vatan kazandık... Bu da az şey değildir ha!” demek, çok mu zor?
“Kazanımlarımızın fazla olmasını tabii ki arzu ederdik ama o dönemin koşullarını da göz önünden uzak tutmamak lazım” diyerek, bu tartışmaya son verilemez mi?
Neden ille de ak?
Neden ille de kara?
Ölçülü, hakkaniyetli, anlayışlı bir tutum alınamıyor mu?
*
MUSTAFA KEMAL TARTIŞMASI
İsteyen “Gazi” der. İsteyen “Mustafa Kemal” der. İsteyen “Atatürk” der. İsteyen “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” der.
Buradan ideolojik kavga çıkar mı yahu?
Üstelik bu kavga, memleketin esas sorunlarını tartışması gereken ana muhalefet partisinde mi çıkar?
Bu ne anlamsız bir tartışmadır?
Lüzumsuzluk bu değilse nedir?
“Mustafa Kemal” diyen de “Gazi” diyen de “Atatürk” diyen de sonuçta aynı kişiye işaret etmiş olmuyor mu?
İsimlendirmeden yola çıkarak kavga çıkarmak, abesle iştigal etmenin sözlük karşılığı değilse nedir?
Allah’ım! Sen aklıma mukayyet ol!
*
ABDÜLHAMİD TARTIŞMASI
Ben kendimi bildim bileli bu tartışma var.
Bir kesim “ulu hakan” diyor, bir kesim “kızıl sultan” diyor.
Bir kesim göklere çıkarıyor, bir kesim yerin dibine batırıyor.
“Tarihsel kişiliklere böyle yaklaşılmaz” diyorsun... “Adamın muhteşem hizmetleri de var, olumsuz uygulamaları da var” diyorsun... “Hepten yüce ilan etmemek, hepten yerin dibine sokmamak gerekir” diyorsun...
Hiçbir fayda elde etmiyorsun.
İlk günkü gibi aynı cepheleşmeyle bu tartışmayı yapıyorlar.
Hiç bıkmıyorlar, hiç sıkılmıyorlar, hiç üşenmiyorlar.
Bu ne bitmek tükenmek bilmeyen şevktir, enerjidir, heyecandır?
Anlamak mümkün değil.
UMUDUMUZU ARTTIRAN TABLET KAMPANYALARI
TUZLA Belediyesi’nin ‘Askıda Tablet’ kampanyasını yazmıştım dün. Tablet kampanyaları, sel oldu akıyor. İşte onlardan bazıları:
*
Esenler Belediyesi, 10 bin tabletle girdi işin içine... Acun Ilıcalı, meseleye el koyup büyük bir kampanyaya girişti ve 7.5 milyon lira topladı... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gönüllüleri, “Âtıl bilgisayarınız bir çocuğun geleceğine ışık olsun” diye kampanya başlattı... Selçuk Bayraktar, tam beş bin bilgisayarla girdi işin içine ve Bayraktar’ın bu girişimine süper destekler geldi... Edremit Kaymakamlığı, “Bir tablet de benden” diye bu kutlu yolculuğa destek verdi... Türk Hava Yolları’nın Ağrı ofisi çalışanı Cafer Canşi, tablet kampanyası başlattı... Kırşehir Belediyesi, “İyi eğitim bütün çocukların hakkı” sloganıyla tablet kampanyası başlattı.
*
Hepsine çok teşekkürler. Hepsi örnek olsun diğer kurumlarımıza.
GÜNLERİMİZ GELDİ
HAVALAR hafiften serinlemeye başladı. Montlar, hırkalar falan saklandıkları yerlerden çıkmaya başladı. İnceden yağmur damlaları inmeye başladı. Her şeyi çirkinleştiren güneş, kendini saklamaya başladı. Londra’da geçen yağmur filmleri anlam kazanmaya başladı. Klimalar işlevsizleşmeye, ısıtıcılar gündeme gelmeye başladı. Yapraklarda yavaştan bir sararma başladı.
*
Hey kışçılar! Ne yatarsınız, günlerimiz geldi!
AT ETİ YEDİRENLERİ İFŞA ETMEK YETMEZ
MİLLETE at eti yedirenlerin ifşa edilmesi önemli bir adımdır.
Eskiden bu bile yapılmıyordu.
*
Ama artık bunun bir adım ilerisine geçmek şart.
Çünkü adamlar arsız, utanmaz...
İfşa ile durmazlar, durdurulamazlar.
*
Artık bunlara çok etkili cezalar vermek lazım.
Ama öyle ödeyip yollarına kaldıkları yerden devam edebilecekleri türden basit cezalar değil.
Feleklerini şaşırtacak denli büyük cezalar verilmesi lazım.
AKSARAY VALİSİ’Nİ TEBRİK
SİVAS kangalını bilirdik ama Aksaray malaklısını ilk kez duyduk.
*
Tanınan, bilinen, meşhur bir markaya sataşarak...
Tanınmayan, bilinmeyen, meşhur olmayan bir markayı gündeme sokmak...
Tarihin en bilinen reklam stratejilerinin en başında gelen bir iştir.
*
Aksaray Valisi’nin Sivas Valisi’yle “kangal/malaklı” üzerinden yaptığı tartışma, bu reklam stratejisinin en başarılı örneklerinden biri.
Aksaray Valisi’ni kutluyorum.
MAHSUN/ÖZCAN/ALİŞAN
90’ların en popüler üçlüsüydü Mahsun/Özcan/Alişan üçlüsü...
*
Sonra her biri ayrı bir yere savruldu.
Mahsun güneşi görüp yönetmen oldu. Özcan kendini korumaya çekti. Alişan televizyon programlarıyla ilerledi.
*
Bizim Mehmet Üstündağ’ın Kelebek’te yer alan haberinden öğrendik ki...
Epeydir küs olan Mahsun ile Alişan, bir araya gelip barışmışlar.
Keşke Özcan da gruba dahil olsa...
Ve 90’ları şöyle bir yâd etsek iyisiyle kötüsüyle...
BAZI TERÖR ÖRGÜTLERİ
- Eniştemin bir doktor arkadaşı var, ondan duymuş, aslında korona diye bir şey yokmuş, hepsi yalanmış terör örgütü...
*
- Mesut Yılmaz aslında ölmüş ama bunu herkesten saklıyorlarmış terör örgütü...
*
- Avrupa’da raflar boşalmış, korona yeniden hortluyormuş, sokağa çıkma yasağının eli kulağındaymış terör örgütü...
*
- Ekmeği tamamen keseceksin, günde sekiz bardak su içeceksin, tatlının yanına bile yaklaşmayacaksın terör örgütü...
*
- Bende hiç estetik yok, botoks bile yaptırmam hatta doğru dürüst makyaj bile yapmam terör örgütü...
*
- Rakamları gizliyorlar abi terör örgütü...
*
- Maske takmak akciğerleri yoruyormuş, kullandığımız maskeler acayip kalitesizmiş terör örgütü...